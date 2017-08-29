Бегство. Последняя часть

Estellan Просмотров: 194 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 00:19 by

Софи шла по руинам некогда весьма красочного города. Ни один камушек не хрустнул под ее ногами, ни одна травинка не шелохнулась. Факела не было в ее руках. Лунного света, то и дело прерываемого пролетающими облаками, было вполне достаточно.Она любила здесь бывать. Раньше. С тех пор, как город пришел в упадок, она была здесь впервые. Давно мертвый, этот город пробуждал воспоминания. Давно закопанные, забытые под пластами десятилетий, они пробуждались и вставали перед внутренним взором, словно все произошло лишь вчера.Новая… новое существование давалось ей легче, чем она думала, но все же – слишком тяжело. Не так тяжело привыкать к новой физиологии, как к огромному количеству новых правил, которым пришлось подчиняться.Первым делом она оказалась на ковре у Загонщика. Сразу после получасовой истерики с попыткой прибить все, что попадется под руку. Одну ее, впрочем, с Загонщиком не оставляли. Софи сжимала кулаки и сверлила серого взглядом достаточно долгое время, чтобы он не выдержал первым.- Я знаю, что ты меня ненавидишь. И не собираюсь отнимать у тебя это право.- Да неужели? – прошипела она в ответ, с трудом удерживаясь на месте.- Это нормальная реакция у всех новичков, - парировал тот, удобно устроившись в кресле, но умудряясь при этом смотреть на девушку сверху вниз. – Мало кто оказался здесь по собственной воле.- Я тебя убью…- Попытаешься, - легко согласился тот. – Все в свое время пробуют. Когда достигают должной степени злости, отчаянья… отказа смириться. Но, если ты хочешь кого-то действительно ненавидеть, почему бы не обратить свой взгляд на того, кто вас с братом предал?- Предал? – гнев накатил с новой силой, заставив наемницу нехорошо прищуриться. – Это как?- А ты в самом деле думаешь, что вы оказались здесь случайно? – Загонщик рассмеялся, перебирая когтями по подлокотнику. – Случайных людей здесь не бывает. Кто-то очень хотел, чтобы и ты, и твой брат не выбрались из леса. Кто-то весьма заинтересованный в том, чтобы вы больше не перебегали ему дорогу.- Кто?- В данном случае – градоправитель. Но, не думаю, что это была его собственная идея. Кто-то просто знал о том, чем он промышляет, и надавил или доплатил, чтобы в список пропавших затесались и ваши имена.- Короче, нас заказали? – Софи переступила с ноги на ногу, пытаясь вспомнить кому именно они успели настолько сильно насолить. Вспоминалось не очень хорошо. – И все это было предопределено? С самого начала?- Не с самого. И не было. Были кое-какие моменты, которые я просчитать не смог. Например, что у тебя получится своего братца вытащить. Ухлопать нескольких моих… людей. Да и драка у хижины… к тому моменту тебе следовало бы трястись от ужаса, а не мочить моих братьев.Девушка фыркнула, давая понять, что серый еще слишком многого о ней не знает.- И что помешало тебе нас просто убить?- Твой брат показался мне перспективным. А потом… я тоже не люблю, когда меня так незамысловато используют.- Гордость. Надо же? – наемница успела усмехнуться, но уже в следующее мгновение цепкая рука сжала горло так, что продолжить она не успела.- Ты слишком во многом отказываешь тем, кто отличается от тебя. Надеюсь, в следующую пару лет из тебя выветрится это легкомыслие.- Сомневаюсь, - прохрипела девушка, обеими руками вцепившись в удерживающую ее руку. – Детство в моей жопе бессмертно.- Как и все остальное. Но не думай, что я не смогу это исправить, если от тебя будет слишком много хлопот, - пальцы на горле разжались, позволяя Софи выдохнуть.- Не будет… - в этом она, конечно, изрядно сомневалась. – Я доберусь до градоправителя.- Если не будешь осторожна, и подозрения в его смерти падут на Гончих, мне придется тебя убить. Ты это понимаешь? – Загонщик вернулся на свое место, но теперь казалось, что он рассматривает ее с какого-то нового для себя ракурса.Софи не хотела его обнадеживать, да и расставаться даже с таким, новым для себя, существованием, пока не входило в ее планы. Нет. Не сейчас. Не так сразу. Сначала предстоит решить несколько проблем. Например – выяснить, кто именно их заказал, а потом долго и мучительно его убивать.- Понимаю, - девушка демонстративно потерла шею, но огонек в глазах стал хищным. – Но и ты меня не знаешь. Через неделю, максимум – две, он будет на коленях тебя умолять о том, чтобы ты его убил, а не разъяренные горожане. Это я могу тебе обещать.- Посмотрим, - серый отмахнулся, словно не верил в таланты Софи.Ну что же. Это было неплохим началом. Хоть и хлопотным. Почти неделю наемница угробила на разведку и сбор информации. Новые таланты весьма пригодились. В первый раз, за несколько часов добравшись до города, она изрядно удивилась. Двое гончих, отправленных, похоже, за компанию, проследить, чтобы новенькая не наворотила дел, бежали на уровне. Не отставая, не отступая, не зная усталости. Это было чем-то новым. При таких умениях они могли легко догнать беглецов в первую же ночь. Так что им помешало?Когда она задала этот вопрос сопровождающим, они долго смеялись. Оказалось, что они особо не торопились по той простой причине, что думали, что Софи знает, кого ограбила, и должна была трястись от ужаса. Дойти, так сказать, до кондиции как раз ко второй ночи. Лишь когда Загонщик понял, что они почти добрались до города, решил действовать более решительно.Нет, свою порцию плюх они так и не получили, хотя наемница и старалась их Гончим раздать, почти час гоняя по лесу две черные фигуры, под аккомпанемент задорных матюков, заставляющих жителей окраин тревожно прислушиваться к звукам ночи и плотнее закрывать ставни.В рутиной работе новые силы тоже пригодились. Подслушать где надо, стащить, что надо. Подкинуть туда, где все эти данные очень были нужны. Всего несколько писем, отправленных в знатные дома города… с доказательствами.К исходу второй недели, к ее пробуждению, Загонщик стоял рядом с неудобной лежанкой наемницы.- Чего? – хрипло, как и всегда «с утра», доброжелательно поприветствовала Софи серого, невольно задумавшись о том, а не попробовать ли открутить ему голову сегодня?- Не ожидал я от тебя такой прыти.- Градоправитель? – пожалуй, отрывание головы могло бы и потерпеть до завтра.- Да, он здесь. До самых ворот его гнали с вилами и факелами, в лучших традициях старых историй. Только в лесу и смог затеряться. Преследователи вряд ли далеко за ним пойдут, так как боятся леса. Не без причины… но все же. В самом городе беспорядки и вряд ли они быстро улягутся. Так что… я думаю, тебе стоит с ним побеседовать.Софи «беседовала». Долго, вдумчиво, используя весь доступный арсенал. Не столько от необходимости, сколько из мести. Кровь его не стала пробовать из принципа, хоть ее запах и туманил разум, заставляя кусать губы. Когда она закончила, под дверью паслись Гончие в полном составе, но что-либо объяснять она никому не намеревалась.Когда, на следующую ночь, они уходили, над городом все еще алело зарево пожаров. Она не думала, что они когда-либо вернутся в эти края. Сначала они двигались на север. Наемница за своей личной целью, а Гончим по большому счету было все равно куда переселяться. Они ко всему относились, как ко временному. Временные неудобства, временные удобства, временные проблемы.Она нашла их. Нашла всех. И лишь после того, как месть свершилась, поняла, что ее тоже ничего не держит. Да, она отомстила, но теперь не осталось цели. Для чего все это? Зачем?- Эй, Гончая, - из воспоминаний ее выдернул голос.Софи навострилась и прислушалась. Хотя в этом особо и не было смысла. Даже в самой глубокой задумчивости ее не смогли бы застать врасплох. Никто живой – точно. Без разницы человек или крыса. И кто остался? Ветер всколыхнул сонную ночную листву и принес запах. Слабый, едва уловимый. Задрав голову, девушка посмотрела на сидящего на обломке стены какого-то здания. Она уже и не помнила, какого именно.- От Гончего слышу, - привычно, беззлобно огрызнулась она.- Ностальгируешь? – черный Гончий спрыгнул со своего насеста и бесшумно приблизился к ней. – Здесь ничего и не осталось, кроме воспоминаний.- Да пошел ты, - опять же привычно отмахнулась девушка, но на этот раз он поймал ее за руку.- Все никак не успокоишься?Софи фыркнула, но из захвата вывернулась одним из приемов, которых набралась у них же, и одним прыжком оказалась там, где до этого сидел товарищ по несчастью.- Я давно спокойна. Просто пытаюсь понять.- Что именно? – он легко вспрыгнул к ней, несколько камней из кладки заворочались и обрушились вниз, едва не потянув вампира за собой.- Для чего все это? Зачем? – с обломка стены она видела почти весь город под собой. То, что от города осталось. Беспорядки в городе закончились довольно… энергично, как они узнали после. Горожане не очень восторженно отнеслись к тому, что их градоправитель подкармливал упырей. Кто-то вспомнил все пропажи в городе, и понеслось. Знатные семьи пытались замять это дело, но тогда и их обвинили в сговоре с не чистым на руку правителем. В лес, впрочем, никто не совался. Видимо, все надеялись, что проблема рассосется сама собой. Те, кто выжил, покинули эти места. О городе постарались поскорее забыть.Ни Софи, ни Гончих никто не подозревал. А Загонщик не торопился объяснять этот момент перед остальными и развеивать их убеждение. Из всех неприятностей у нее был только разговор с серым на предмет – вести себя аккуратней и, по возможности, в процессе других разборок во имя мести, не развязать глобальную войну.- А тебе обязательно нужна причина? – мужчина тоже смотрел на красочные руины, но, похоже, на него они такого впечатления не производили.- А почему бы и нет? Сколько лет прошло?- Почти две сотни. Как думаешь, как обычный человек выглядит в таком возрасте?- Скорей всего, как очень не свежий покойник.- Так почему бы не удовольствоваться этой причиной? Все они или в земле, или их прах наполняет урны, различной степени привлекательности, расставленные по домам безутешных потомков, если они у этих людей имелись. А ты сейчас здесь. У тебя есть твоя сила, твоя молодость, твой ум, который до сих пор пугает Тайга до чертиков. Уверен, в полуденных кошмарах только он ему и снится.Софи снова усмехнулась. С серым, Тайгом, они бодались столько, сколько она себя помнила. Пару раз даже дрались, когда разногласия достигали критической точки. Потом несколько дней зализывали раны. Но потом все шло так же, как и раньше. Он был сильней, она – быстрей. Если бы захотел, давно убил бы. Хотя и обещал каждый раз.Что ее держало здесь? Хороший вопрос. До тех пор ее семьей был Сеон. После… Гончие относились к Софи, как к младшей сестре. На фоне собратьев она и казалась младшей сестрой, которую родители навязали старшему брату в поход. Даже те, кто нанимал Гончих, а были и такие, и не подозревали, что из них она – самая опасная. Это тоже пришлось доказывать. Зато… теперь у нее была другая семья. Их тоже связывало нечто большее, чем кровь.- Идем, Гончая, - Манус хлопнул Софи по спине так, что она все же слетела со стены, приземлившись мягко, как кошка. – Тайг заждался. У него какое-то новое задание.- Тайг подождет, - поднявшись на ноги, девушка встряхнулась и устремилась вглубь города, быстро, бегом, наслаждаясь самой возможностью бежать, сопровождаемая черной, как сама ночь, тенью, бесшумно следующей следом.Загонщик подождет. Все подождут. А пока, она может бежать, она будет бежать. Бежать от воспоминаний, от прошлого, от настоящего, от своих мыслей, от самой себя. В конце концов, у всех них есть все на свете время, столько, сколько они только пожелают.

Ключевые слова: Город руины воспоминания вампир авторская история

Другие, подобные истории: