Мне просто было "Надо"...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 70 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:23 by

- Чик-чик… - симпатичная незнакомка сделала жест пальцами, словно отрезая выдуманными ножницами что-то над моей головой, после чего дружески похлопала меня по плечу. – Удачи в новой жизни…- Новой… Что? – её поведение настолько сбило меня с толку, что я даже забыл о том, как сильно опаздывал на работу.- Да, да, именно так, – девушка загадочно улыбнулась. – Только не смотри наверх…Бросив эту фразу, она поспешила прочь, а я остался стоять, как дурак, посередине улицы, пытаясь переварить то, что сейчас произошло. Какой жизни? Куда не смотреть? Наверх..?Обратив свой взор кверху, я встретился взглядом огромным и тощим существом, которое, оскалив полную острых зубов пасть, с ненавистью уставилось на меня. Оно было чёрное, как сама тьма и только два матово белых глаза, да желтоватые зубы выделялись посреди этой черноты. Переведя взгляд на тонкие нити-жилы, которые безжизненно свисали с её костлявых пальцев, тварь какое-то время недоуменно разглядывала их, будто не веря в происходящее. Спустя пару мгновений, звуки городской суеты разорвало злое утробное рычание, а длинная уродливая рука монстра потянулась ко мне.Закричав от ужаса, я кинулся бежать, петляя среди людского потока и взывая о помощи. Но всем было плевать, люди не обращали на меня абсолютно никакого внимания, спеша по своим делам. Скрывшись в ближайшем переулке, я попытался перевести дух и хоть как-то осознать происходящее.Безумие вокруг настолько сбивало с толку, что мысли разбегались при малейшей попытке собрать их в единую картину. Даже не знаю, что пугало меня больше: нависшая надо мной тварь или полное равнодушие окружающих меня людей. Конечно, все давно уже привыкли к людскому пофигизму, но, чёрт возьми! Огромный, тощий, зубастый монстр прямо посреди улицы! Как всем может быть плевать! Только если… Они…Осторожно выглянув за угол, я зажал рот рукой, чтобы не закричать от ужаса. Десятки, или даже сотни огромных тварей разного вида и роста спокойно бродили по улицам города, наблюдая сверху за спешащими по своим делам прохожими, к каждому из которых тянулись тонкие нити прямиком из пальцев этих монстров. А люди, словно марионетки, следовали куда-то, послушные каждому движению костлявых рук!Существо, ещё недавно нависавшее надо мной, стояло посередине улицы, поворачивая морду в разные стороны, словно пытаясь унюхать меня своим плоским лицом, на котором не было ни единого намёка на нос. Судя по всему, оно потеряло меня из виду.Нужно как можно скорее добраться до дома, закрыться там и тогда уже думать, как поступить.Однако стоило лишь мне сделать пару шагов в сторону дома, как тварь резко возникла посреди переулка, протянув костлявую руку в попытке схватить меня. Кинувшись в противоположном направлении, я вновь и вновь пытался воззвать к проходящим мимо людям, но никто даже не повернул головы. Им было откровенно плевать на происходящее как со мной, так и с ними. Забежав в ближайшую кафешку, я сел за самый дальний столик, держа на виду входную дверь и искренне надеясь, что сумел оторваться от преследующего меня монстра.- Что-то выбрали? – равнодушно бросила официантка, смотря на меня стеклянными глазами.Подняв взгляд, я уставился на паукообразное чудовище, которое четырьмя лапами держалось за потолок, а двумя, из которых так же тянулись тонкие нити-жилы, контролировало девушку. На меня оно не обращало никакого внимания, плотоядный взгляд этого уродца был всецело устремлён на свою «марионетку».- Нет спасибо, – я с трудом перевёл взгляд обратно на официантку и неловко улыбнулся. – Я ещё подумаю.Тварь на потолке резко дёрнула лапой, и девушка, равнодушно повернувшись, зашагала прочь. Осмотрев заведение, я насчитал ещё с десяток существ, по одному на каждого человека. Все они так же жадно пожирали глазами своих жертв, не обращая внимания ни на меня, ни друг на друга. Да какого хрена тут происходит?!Почему мои руки были свободны от этих нитей? Неужели та незнакомка каким-то образом сумела их обрезать? Осмотрев себя ещё раз, я убедился, что никаких нитей нет, и подошёл к ближайшему мужчине, сидящему за столиком с серьёзным видом. Мне пригодится любая помощь в этой ситуации и потому нужно хотя бы попробовать.- Чик-чик… - сделав жест на подобии того, что использовала девушка, я с удивлением отметил, что мои пальцы прошли насквозь контролирующих его нитей.- Шёл бы ты отсюда, парень, – мужчина недовольно поморщился. – У меня нет времени на твои фокусы, обед скоро закончится.- Извините…Сев обратно за свой столик я вновь попытался всё обмозговать. Выходит, что избавиться от этих нитей не так просто, тогда как, чёрт возьми, она это сделала?! И главное, зачем?Сделав пальцами жест, напоминающий ножницы, я задумчиво разглядывал его, не обращая внимания на то, насколько тихо стало вокруг. Когда же я вновь посмотрел в зал кафешки, холодок пробежал по моей спине. Взгляды всех посетителей и персонала заведения были обращены на меня. Они не двигались, не говорили, не проявляли каких-либо эмоций, они просто вперились на меня стеклянными глазами, и, что хуже того, существа, нависающие над ними, так же синхронно уставились на меня. Я неловко улыбнулся посетителям, понимая, насколько им плевать на этот приветливый жест, и начал медленно вставать из-за стола.В этот момент раздался телефонный звонок, и на дисплее высветился номер моего начальника. Чёрт! Я же спешил на работу!- Воооот ты где!!! – громогласный скрипучий голос отвлёк меня от звонка, а в дверном проёме показалась морда «моей» твари.К чертям работу, тут живым бы остаться! Испуганно осмотрев заведение, я кинулся к служебному помещению, и, под равнодушные взгляды поваров, над которыми так же нависали чудовища, проследовал к служебному выходу, вновь пускаясь в бегство по переулкам. Сколько же мне удастся так бегать?- Ну как? – раздался весёлый голос за моей спиной. – Обживаешься?Обернувшись, я увидел ту самую девицу, что превратила мою жизнь в этот кошмар. Она сидела на скамейке и, добродушно улыбаясь, смотрела на меня, чуть склонив голову на бок.- Какого чёрта?! – её беспечная улыбка неимоверно раздражала. – Что ты наделала?! Что происходит?!- Присядь, – девушка указала на скамейку. – Погода просто чудесная…- Какая, нахрен, погода?! – я схватил её за плечи и начал трясти, пытаясь докричаться сквозь, казалось бы, непробиваемое равнодушие. - Ты видишь, что творится в мире?- А что такого творится? – в её взгляде не было ни страха, ни тревоги, а немного удивлённый голос оставался радостным и приветливым.- Они же повсюду! Ты разве не видишь их?!- Вижу, и что? – равнодушно бросила незнакомка. – Они тебя чем-то пугают?- Что? Как… - от её вопроса у меня на миг пропал дар речи. – Да! Одна из этих тварей гонится за мной! Я не могу попасть домой, мне нужно на работу…- А зачем тебе домой? – перебила меня девушка, с улыбкой смотря на облака.- Как зачем? У меня же там… Там…А что у меня было «там»? Компьютер с социальными сетями и сериалами? Четыре стены, разбавленные жалкой мебелью… Осточертевшие соседи, орущие по ночам…- На рабооооту… - незнакомка протянула это слово, словно пробуя его на вкус. – А тебе нравится твоя работа?- Нет, но…Я задумался... Быть может впервые за много лет, я задумался над тем, во что превратилась моя жизнь. Я обитал в нелюбимой квартире, ходил на нелюбимую работу, жил нелюбимой жизнью, искренне веря в то, что так и должно быть!- Это они… - поднявшись со скамейки, моя собеседница равнодушно окинула взглядом существ, что вели прохожих «по их делам». – Их влияние нечто большее, чем просто управление движениями, они управляют душами, заставляя нас «существовать» и питаются тем, что остаётся от нашей жизнерадостности. Кто они никто не знает, но они очень давно живут рядом с нами.- Но почему ты не освободишь остальных? - я с ужасом смотрел на несчастных прохожих. - Ведь человечество нужно спасать!- А они этого хотят? – девушка смешно сморщила носик. – Посмотри, разве ты видишь среди них недовольных?И правда, среди прохожих не было ни одного печального человека, все как на подбор были сосредоточенные, напряжённые, спешащие по каким-то делам, будто бы эти дела наполняли их жизнь каким-то особым смыслом.- Так может им просто необходимо показать этих тварей? – я упорно отказывался верить в «нормальность» такого существования. – Ведь ты же как-то показала мне всю правду, ты сделала это своим странным жестом?- Ты их увидел… - девица хитро подмигнула, чуть сбавив тон, и я приблизился к ней, понимая, что сейчас узнаю нечто важное. – Ты их увидел… Потому что… Посмотрел наверх!Заливистый смех незнакомки озарил серые и скучные дворы улиц. Я улыбнулся в ответ, её поведение больше не вызывало во мне раздражение, она каким то образом смогла заразить меня своей жизнерадостностью.- Получается… - озарение пришло внезапно. - Они тоже могу их видеть? Эти твари не являются невидимыми для всех?- Может, могут, а может, и нет… – пожав плечами, девушка запрыгнула на бордюр, и, разведя руки в стороны, зашагала по нему. – У них слишком много дел, чтобы проверять это.- Хорошо… Но… - воспоминания холодком пробежали по моей спине. - Как же та тварь, что гналась за мной?- Ну, сейчас же не гонится, правда? – спрыгнув с бордюра, незнакомка с удовольствием потянулась. - Зачем ей тот, кто не сможет её «кормить»?Пробежав по недавним воспоминаниям, я осознал, что тварь появлялась только тогда, когда я думал о своих «надо». Мне «надо» было домой, «надо» было на работу… Не знаю зачем… Мне просто было «Надо»! Именно в такие моменты тварь пыталась схватить меня, сделав своей марионеткой!- А как ты смогла освободить меня? Я пытался, но мои пальцы прошли сквозь нити…- А что именно ты хотел сделать? – улыбка ни на минуту не покидала лица этой странной девушки. – Ты хотел помочь кому-то или ждал, чтобы кто-то помог тебе? Я вот просто захотела помочь тебе и сделала это. Всё просто.Поняв, о чём она говорит, я устало опустился на бордюр. Действительно, мне ведь было абсолютно плевать на судьбу того мужчины. Я желал не спасти его, а показать всё то безумие, что видел сам, дабы он как-то помог мне. Как можно освободить кого-то, не желая его свободы?- И как мне теперь жить? – устало подняв взгляд, я смотрел вслед незнакомке, которая неспешно удалялась. – Бросить работу? Уехать?- Как хочешь… - слегка повернув голову, она вновь одарила меня светлым жизнерадостным взглядом. – В том и суть…После чего она ушла, оставив меня наедине с новым миром. Огромным и разнообразным миром, где просто не существовало границ! Где я мог быть тем, кем хочу, и делать что захочу, ведь контроль этих тварей больше не довлел надо мной.- Чик-чик… - сделав жест напоминающий разрезание чего-то ножницами, я с улыбкой посмотрел в уставшие глаза прохожего, а нити-жилы безжизненно обвисли с пальцев контролирующего его чудовища. – Добро пожаловать в новую жизнь… Только… Не смотри наверх…

Ключевые слова: Монстры существа марионетки страх авторская история

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