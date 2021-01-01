Преемница ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:35

Крокозябла Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:35 by

Ведьма сидела на берегу реки и ждала. Кого, этого она не могла сказать наверняка, но точно знала одно — сегодня этот кто-то непременно должен прийти. Нынче ночью видела она сон.Ведьма была очень стара, так стара, что и сама не помнила сколько вёсен встретила она уже на этой земле. Лицо её, испещрённое паутиной глубоких коричневых морщин, было иссохшим и суровым, плотно сжатые, сухие губы, казалось уже были мёртвыми и навеки смолкшими, однако впавшие блёклые глаза смотрели мудро и глубоко. Они одни и жили на этом древнем лице, в них была вся жизнь.Ведьма устала. Она прожила много лет, повидала всякого на своём веку, переняв от своей прабабки знания, что шли из глубины веков. То, что умела ведьма не многим из колдуний было по силам. Подвластны ей были природные стихии и человеческие судьбы, которыми играла она словно колодой карт. И вот закончился их род. Ведьма была единственной дочерью своих родителей и седьмым поколением ведьм. На ней прекратился цикл, отмеренный иными силами.Так должно быть. Ведьмы существуют семь поколений, затем цепочка должна оборваться. Но это не означало, что это — конец. Нет. Дар можно передать. Пусть и не близкому по крови человеку. Её предшественницам было проще. Умирая, они передавали знания своей дочери. Так и шла цепочка. У ведьмы же не было никого. Слишком силён был её дар, чтобы обзаводиться семьёй. И потому у неё было два выхода — либо перенести дар в чёрную собаку, чтобы хоть как-то облегчить свои предсмертные муки, либо передать его той, что будет использовать и продолжать его развивать.Ведьма ждала. Нынче ночью приснился ей сон, что сегодня придёт та, кто нужна ей. И ведьма проснулась в великом волнении. Очень многое было ей под силу, но вот знать КТО станет преемницей — нет. Она должна почувствовать её, предугадать, унюхать, взять след…И лишь солнце окрасило небо кровавым рассветом, ведьма вышла из своей ветхой избы и пошла на высокий берег реки. Она будет ждать здесь. Вот на этом широком, тёмном от времени пне, покрытом мхом. Она не может пропустить избранницу, ведь она так желает долгожданной смерти. Хотя та и не принесёт покоя. Ведьма это знала.Но дряхлое тело осточертело ей, немощность давила на её гордый и сильный нрав. Но молодость не могла быть вечной, сколько бы новорождённых она не сгубила, из скольких не забрала бы жизнь. Время пришло. Лимит исчерпан. Пора.Ведьма жила вдали от людей. Но те, кто нуждался в её помощи, умели найти дорогу к её избушке. О, как много их было за всю её жизнь! Вереницы страждущих, тех, кто искал любви, отмщения, дитя, красоты и молодости, здоровья, власти, денег, величия… Каждый из них хотел что-то своё. И она давала им это. За плату, разумеется. О, она, быть может, и не была столь строга, и многое могла бы сделать за просто так, но её помощники, те, кто исполняли её приказы, требовали платы. Требовали мзды за свершённое. Порой плата была куда страшнее и выше, чем полученное. Ведьма всегда предупреждала об этом. Но глупые люди настолько одержимы были жаждой исполнения своих прихотей любой ценой, что шли на всё, становясь глухими и слепыми к советам.День клонился к завершению. Уже миновал жаркий полдень, когда на берегу, среди густого клевера жужжали толстые мохнатые шмели и пчёлы, лакомящиеся нектаром, когда лес затих в полуденной неге, и марево накрыло землю, воздух дрожал и переливался, птицы лениво чирикали в тени деревьев, а широкая полноводная река, что текла внизу, замедлила свой ход. Ведьма всё сидела на пне, словно не чувствуя ни жары, ни зноя, ни жажды, ни голода. Вот уже спал зной, и солнце перекатилось на вторую половину небосвода, а на другой его стороне появился бледный серп полумесяца.- Новолуние, - подумала ведьма, - Хорошо начинать что-то новое.Она усмехнулась и вновь вгляделась подслеповатыми глазами вдаль. В ту сторону, где было человеческое жильё. Да, сюда никто не приходит просто так, только по надобности, и вряд ли кто-то забредёт сюда не знаючи. Но был сон. И ведьма знала, что преемница придёт. Надо лишь набраться терпения. Но когда же, когда?День клонился к завершению. Ведьма начала волноваться — неужто ослабел её дар? Неужто стала сдавать, и сон её был пустой?Но нет! Она вдруг услышала шелест высокой травы где-то вдали. Там, за высокими тёмными елями, кто-то шёл быстрым, стремительным шагом. Ведьма обратилась в слух, который был у неё острее, чем у зверя. Точно — шаги! Ещё очень далеко. Но они точно идут сюда. Ведьма распрямила спину и вся превратилась в слух — идёт молодая девушка, лет восемнадцати не больше того. Она светловолосая и зеленоглазая. Невысокого роста, стройная и лёгкая — летит и травы под нею не гнутся, расступаются. Хорошая будет ведьма. А на сердце-то у неё тяжело, ох, как тяжело.Ведьма на миг даже смутилась. А ну как это не преемница, а одна из тех, что приходят сюда за её колдовской помощью? Но нет, нет. Чутьё не могло её подвести. Это она. Та самая. Заветная. И ведьма стала ждать…Из-за елей вылетела на высокий берег девица. Она и вправду летела, а не шла. Словно мантия развевались длинные пшеничные волосы за её прямой спиной, зелёные глаза метали молнии, на щеках горел румянец, то ли от невыносимой жары, то ли от разрывающего незнакомку гнева. Ведьма прищурила глаза, пытаясь разглядеть девушку получше. Да, глаза уже подводили её, но чутьё — никогда. Она чётко увидела духовным своим зрением ту, что шла к ней. Да, это ОНА. ОНА… Та, что избавит её и освободит. Преемница.Девушка резко остановилась на краю высокого берега, дальше он спускался полого вниз, к реке, и задумалась. Она тяжело дышала, грудь её вздымалась и опускалась. Нервные пальцы перебирали невидимые пряди. Волосы окутали её фигуру до самой поясницы, словно кокон. Девушка приподнялась на стройных ножках, встав на цыпочки, и посмотрела куда-то вдаль, будто хотела заглянуть за горизонт, за видимые черты земли, чтобы разглядеть там, за сиреневым краем земли, в фиолетовой дымке, что-то одной ей открытое и ей одной предназначенное.Девушка постояла и решительно шагнула вниз, но нога её застыла в воздухе, потому что сзади раздался вдруг скрипучий, старческий голос:- Топиться собралась?Девушка в изумлении резко оглянулась в ту сторону, откуда доносился голос, и широко распахнутыми глазами уставилась испуганно на древнюю старуху, сидевшую на пне, которую легко можно было принять за каменную статую, до того она была неподвижная и прямая в строгом своём чёрном одеянии. Руки, похожие на сухие птичьи лапы, покоились на отполированном временем посохе. На голове повязан был чёрный платок.- Кто вы? - воскликнула девушка.- Та, что нужна тебе сейчас, - ответила старуха.Девушка вопросительно уставилась на неё.- Что так глядишь? Али я не права? Ведь ты шла сюда топиться, верно?Девушка медленно кивнула, молнии в её зелёных глазах померкли и их тут же заволокло пеленой слёз, так что они стали мутными, и цвет их сменился с травянисто-зелёного на блекло-серый.- У меня нет выхода! - стиснув зубы, ответила она ведьме.- Ты так думаешь? - улыбнулась старуха своим, похожим на трещину в коре старого дерева, ртом, - Ты совсем молода и ничего не знаешь о жизни, девочка моя. И поверь мне, выход есть всегда. Даже по ту сторону могилы.- Он опозорил меня! - воскликнула она, - Мы уже всем объявили о нашей свадьбе, мы со школы были вместе, и вдруг он разлюбил меня! Разве такое бывает, а? Вот так, просто, одним днём? Вечером ещё любил, а с утра уже нет! Глаза дурные сделались. Смотрит на свою Светочку, как телёнок и ходит за ней по пятам, чуть слюни не пускает.А у нас всё к свадьбе готово было. Даже платье куплено. Но самое-то главное, это то, что он свадьбу не отменил, он просто сменил невесту! Представляете? Какой циник, мерзавец, наглец, тварь! Ненавижу! Он объявил всем, что женится на этой гадине. А со мной, мол, любовь прошла. Представляете — прошла! Каково, а? На меня в селе все смотрят с насмешкой, никто даже не пожалеет, словно эта Светка всему селу головы заморочила. Ещё и глядят с осуждением, мол, гулящая. А вот Светочка — та истинная пара Алёшке. М-м-м-м!Девушка стиснула кулаки и длинные ноготки её впились в плоть, так, что на ладонях показалась кровь, но она, казалось, даже не замечала этого.Ведьма выслушала её тираду внимательно, не перебив ни единым словом, она знала, что нужно дать человеку высказаться, до того момента он всё равно будет глух и слеп, и не услышит ничего. Нужно позволить ему выпустить пар. А вот потом уже можно действовать.- Милое дитя, - проговорила медленно ведьма, - А много ли будет проку, если ты утопишься? Что изменится с того в жизни тех, кого ты ненавидишь? Не станет ли им даже легче с твоим уходом, если ты прекратишь маячить перед их лицом, как немой укор и напоминание о содеянном?Девушка молчала, тяжело дыша.- Не-е-ет, - протянула ведьма, - Нет. Ты только сделаешь им лучше. Они рады будут узнать, что тебя не стало. Что ты сгинула. Что твоё тело съели пиявки и речные сомы, что живут на глубоком илистом дне, в холодных водах.- И что же мне делать? - спросила девушка.Старуха улыбнулась — вот теперь пора, теперь можно, время настало.- Ты можешь проучить их. Разве не хочется тебе отмщения? Разве не желаешь ты видеть, как расплата настигнет твоих обидчиков?- Мстить — грех, - неуверенно пробормотала себе под нос девушка.- Да неужто? - вскинула брови ведьма, - А то, что ты собираешься сейчас сделать — не грех по-твоему? Да это самый большой грех, который может быть. Ты верующая?- Ну, я не знаю, - ответила девушка, - Я даже не крещёная. Так получилось. Родители были комсомольцами и всё такое. А когда выросла, то как-то не дошло до этого. Всё собиралась…В глубине ведьминых глаз вспыхнули огоньки. Всё складывалось как нельзя лучше. Некрещёная — она легко сможет принять её дар, нет преграды, нет защиты, нет ничего, что препятствовало бы этому.- Ну что ж, я могу помочь тебе наказать твоих обидчиков, - произнесла ведьма вслух, - Ты ведь хочешь этого, признайся?Девушка кивнула.- Хочешь, - повторила ведьма, - Тогда зачем же сдерживать свои желания? Это может привести к плохому исходу. Нет, пар нужно выпускать. Да и справедливость должна восторжествовать в конце-концов.Ведьма прикрыла глаза и замолчала. Девушка стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь тревожить старуху. А та словно уснула. Но вдруг белёсые глаза её распахнулись и ведьма произнесла:- Я видела их.- Кого?Алёшку твоего со Светкой. Завтра свадьба у них, верно?Девушка снова взвыла и кивнула:- Как вы узнали, что завтра?- Я всё вижу. И ты права, не добром взяла она жениха твоего. Была она у бабки. Та ей средство дала, навела твоя Светка приворот на Алёшку.- А можно его снять?- Что? Приворот-то? Нет, - покивала головой ведьма. - Под приворотом до смерти ходят. А вот наказать обоих могу. Да ты и сама это сможешь сделать. Бабка та так себе колдунья, дунь на неё и не станет, я таких в порошок стирала толпами.- Вы… ведьма? - догадалась девушка.- Она самая, - кивнула старуха.- Но почему вы сказали, что я сама смогу их наказать? Я же ничего не умею такого... Колдовского.- Не переживай, скоро ты сможешь такое, что многим и не снилось.- И как это случится?- Я передам тебе свой дар.- Но зачем?- Моё время пришло. Костлявая давно ходит возле моей избы, кружит, ждёт, а я всё обманываю её, оттягиваю времечко. Но и мне пришёл срок. Надобно уходить. Но не могу я уйти со своим даром. Не хочу уносить знания с собой. Преемница мне нужна. Согласишься?Девушка молчала.- Я… Я не знаю. Говорят, это страшно и нельзя даже руку подавать умирающей ведьме…- Говорят-говорят, - передразнила ведьма. - Люди много чего болтают. Да только не от большого ума. А тебе их мненье опосля побоку станет. Что они тебе? Да и то. Топиться ведь шла. Что ж, али не лучше ведьмин дар принять, да жить с ним, чем на дне лежать, налимам на корм?Старуха пытливо уставилась на девушку, сверля её пронзительным взглядом белёсых своих глаз.- Решайся, Златушка! Тем более, ежели ты согласишься, ты в какой-то мере исполнишь задуманное, ведь если ты станешь ведьмой, ты умрёшь для всего мира.Девушка вздрогнула и обратила к ведьме свои огромные глаза:- Я не называла своего имени.Старуха расхохоталась:- Неужто ты думаешь, что я не могу узнать такую сущую мелочь?А после зашептала:- Да ты сможешь гораздо больше. Все тайны откроются перед тобою. Дар мой велик, а ты приумножишь его ещё больше, ведь жизнь твоя будет длинной. Очень длинной.Злата прикрыла глаза и прислушалась к биению своего сердца. Она стояла неподвижно на краю обрыва, и поднявшийся ветер трепал её волосы и раздувал подол длинного светлого платья. Перед мысленным взором её встала вдруг Светка в подвенечном платье и Алёшка в костюме жениха, такие счастливые и отрешённые от всего мира. Нет! Я не допущу этого!- Я согласна! - вскинула она на ведьму свой твёрдый взгляд.- Ну что ж, тогда идём, - ответила ведьма и поднялась наконец со своего пня. Ростом она была когда-то, видимо, высока, однако же сейчас сгорбилась, скукожилась, и едва ли доставала Злате до груди.- Дай мне руку, деточка, - пробормотала ведьма, - Да не бойся, дар так не передаётся. Просто стара я стала, спускаться с такого обрыва уж не под силу. А я должна дойти сама безо всякого колдовства.Злата подала ведьме руку и они медленно стали спускаться с высокого берега к реке. Густые травы обхватили их, приняв в свои объятия, закачались верхушки вековых елей, вскрикнула где-то тревожно птица.Наконец они были у реки. Волны набегали на берег и, вздыхая, откатывались прочь. Где-то в зарослях осоки послышался вдруг девичий смех.- Кто здесь? - испугалась Злата.- Не бойся, - махнула рукой ведьма, - Русальна неделя нынче, вот и гуляют утопленницы.Злата опасливо глянула в ту сторону и поёжилась. От воды шла прохлада, кувшинки качались возле прибрежных камышей. Что-то незримо изменилось кругом. Красный шар солнца повис на западе, готовясь закатиться в реку и уступить смену ночному светилу.- Что я должна делать? - спросила Злата у ведьмы, вся дрожа.- Просто возьми меня за руку и иди за мной.Злата послушалась, и старуха медленно стала входить в воду. Всё дальше и дальше от берега. Вот уже вода дошла до колен, мокрое платье облепило стройные ноги девушки. Затем до пояса — длинные светлые волосы поплыли по воде, намокая, тяжелея и опускаясь плавно вниз. Вот уже и по грудь вода.- Сколько нам нужно идти? - спросила Злата, ноги её путались в водорослях и густом иле.- Ещё немного, - ответила старуха.Внезапно дно ушло из-под ног, Злата судорожно вдохнула воздух и с головой ушла под воду. Она отчаянно дёрнула свою руку, пытаясь вырваться, но ведьма крепко сжимала её ладонь своей тощей ручонкой, в которой вдруг оказалась невиданная сила. Злата выпучила глаза и сквозь мутную толщу воды уставилась на ведьму, силясь закричать, но вода, попав в рот, обожгла внутренности. Девушка билась в конвульсиях, но ведьма продолжала всё крепче сжимать её ладони, не давая вынырнуть на поверхность.Глаза девушки помутнели, она судорожно вдохнула ещё раз и последним, что она увидела, были глаза ведьмы, горевшие красным пламенем и глядящие прямо на неё. Сердце больше не билось. В голове прозвучал голос:- Умереть для мира, но приобрести дар. Отныне он твой. Владей им. Всё найдёшь в избе. К людям тебе теперь нельзя-я-я-я…Свет померк в глазах Златы. И только тогда ведьма разжала руки и в тот же миг сама плавно пошла ко дну. Глаза её потухли и веки опустились. Руки ослабли и повисли плетьми. Тёмные воды подхватили её и понесли на глубину, туда, где в темноте жили неведомые существа.В ту же секунду неведомая сила потянула Злату наверх и вытолкнула её на берег. Несколько минут девушка лежала бездыханно, но вот дрогнули тонкие веки, шевельнулись пальцы на руках, поднялась точёная грудь, и Злата сделала глубокий вдох. Вода хлынула из неё — мутная и чёрная. Она долго кашляла, а затем поднялась на ноги, повернулась к реке и взглянула на огненный кровавый шар, почти уже закатившийся в её воды. Закат окрасил реку багровым. Ночные птицы кричали в лесу. Пересмеивались в камышах русалки. Злата усмехнулась и, подняв лицо к небу, громко расхохоталась. Она долго смеялась, а когда закончила, то отвернулась и неспешно стала подниматься в гору, туда, где на высоком берегу ждала её избушка. Её дом.- Ну что ж, - усмехнулась Злата, - Завтра свадьба. Нужно выбрать наряд и причёску, чтобы поздравить молодых. Теперь вы за всё ответите.Злата вновь расхохоталась безумным диким смехом, а в глубине её глаз сверкнули и пропали огненные искры.Автор: Елена Воздвиженская.

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