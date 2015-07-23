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Стихи

Ведьма

Мявкнув, кот умостился рядом с ее рукой.
Кто, как не он, на свете - предан ей все душой?

Жаль, не найти покоя им от лихих людей,
Тех, что не понимают в жизни простых вещей.

Долю свою, колдовскую, с честью всегда несла -
Мало кого наказала, много кому помогла...

Травы она сложила в старый, как мир, футляр.
Дом покидали ночью ведьма и фамильяр.
Ведьма


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:58 by kusiПросмотров: 43Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Ведьма кот травы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 19:59
+3
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Люблю я котов и ведьмочек. Прямо две любимые темы в одном стихотворении. Душа радуется))
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:13
+4
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Комментариев: 6 472
Таков их удел среди людей. +
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: kusi
Сегодня, 20:17
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
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#4 написал: Sniff
Сегодня, 20:28
+3
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Комментариев: 1 508
Ооооочень понравилось. Хотя в этом ничего необычного, у тебя все стихи хороши!
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#5 написал: Spirit Forester
Сегодня, 21:12
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Хороший стих, кратко и понятно, настроение уловил
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но конешно б подлинше))
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#6 написал: Шайтан
Сегодня, 21:25
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Публикаций: 15
Комментариев: 225
Кота наверно звали Арнольдом, Кюси...)))
Хороший стих, спокойный, как грусть...или осенняя зарисовка..
Хотя для меня тема фамильяров не столь однозначна, но я понимаю и твою версию, Кюси.
Всем и за всё плюсы.)))
Зарегистрирован: 30.11.2014
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