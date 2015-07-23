ВедьмаМявкнув, кот умостился рядом с ее рукой.
Кто, как не он, на свете - предан ей все душой?
Жаль, не найти покоя им от лихих людей,
Тех, что не понимают в жизни простых вещей.
Долю свою, колдовскую, с честью всегда несла -
Мало кого наказала, много кому помогла...
Травы она сложила в старый, как мир, футляр.
Дом покидали ночью ведьма и фамильяр.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:58 by kusiПросмотров: 43Комментарии: 6
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