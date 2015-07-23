Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 43 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 19:58 by

Мявкнув, кот умостился рядом с ее рукой.Кто, как не он, на свете - предан ей все душой?Жаль, не найти покоя им от лихих людей,Тех, что не понимают в жизни простых вещей.Долю свою, колдовскую, с честью всегда несла -Мало кого наказала, много кому помогла...Травы она сложила в старый, как мир, футляр.Дом покидали ночью ведьма и фамильяр.

Ключевые слова: Ведьма кот травы авторская история

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