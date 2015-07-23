Последний житель Припяти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:59

Причина: Изменен раздел.

Ga-plq Просмотров: 72 Комментарии: 2 0 Вчера, 19:59 by

Здравствуйте, меня зовут Александр Иванович. Мне 60 лет. Я проживаю в городе Припять. Да, у многих людей, наверное, возникают вопросы: "Город же заброшен в связи с аварией на ЧАЭС". Или "Там же радиоактивно..."Объясню все по порядку...Я живу на окраине Припяти, в своем частном одноэтажном домике. Живу и не тужу, как говорится. Мой дом достаточно целый. А мои соседи покинули свои дома в далёком 1986 году. Живу в своем доме с псом Полканом и кошкой Симкой. И кошка, и пёс живут со мной в доме, точнее, живут на веранде дома. Полкана мне привез сын из Киева, он по своей природе - немецкая овчарка. Кошка рыжая, пушистая как пёрышко. Наша деревня расположена на пригорке недалеко от Припяти, 25-30 км, город видно как на ладони. Периодически над городом летают военные вертолеты, а в самом городе редко бродят группы туристов с гидами. Бывает, я спускаюсь к ним, и туристы удивляются и часто задаются вопросами: "Дедушка вы откуда тут?"Гиды уже знают меня уже, и от каждого вопроса улыбаются и объясняют им, что я последний житель Припяти. Когда город ещё действовал, я работал в больнице, был врачом-хирургом. Вы, наверное, в этот момент задались вопросом чем я питаюсь и что пью? Ведь ничего не посадишь в радиоактивной почве. Вода в колонках и реке тоже "нечистая". Расскажу вкратце. Провизию на месяц мне привозят военные. Приходят отрядами и на бронетранспортерах привозят. И каждый раз просят эвакуироваться. Я им в не очередной раз говорю то, что я им повторяю с 86-го года: "Нет, молодеж, я уже стар и хочу умереть дома, на своей земле." Военные лишь пожимают плечами и уходят. Один день был особенным. День как всегда прошел по одному плану:- Проснулся, умылся;- позавтракал;- встретился с группой туристов в Припяти;- получил провизию от военных;- полюбовался на закат вечером;Уже вечером как с темнело я покормил пса и кошку, предварительно загнав их на веранду и заперев входную дверь.Сижу, читаю книгу, вдруг шум в огороде. Ладно, взял фонарик и пошел к окну, выходящему в огороду. Наблюдаю такую картину - по заросшему огороду бродит нечего ростом с человека (1.90см), голова волчья, тело голое, человечье, на секунду он посмотрел в окно, на меня, глаза его были змеиные, с вертикальным зрачком, радужная оболочка была золотого цвета. Данный "Волколак" не испытывал ко мне интереса. Он что-то искал. Копал землю и через где-то полчаса ушел в неизвестном направлении.На следующую ночь я заранее приготовил ружье, чтобы убить его и сдать военным. Несколько месяцев ждал военных. Они прибыли забрали его.

Ключевые слова: Существо Припять мутант авторская история

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