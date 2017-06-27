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Истории из жизни

Случай в Припяти

Ещё один случай из моего пребывания в Припяти. Тут уже интереснее, но я до сих пор отношусь ко всему скептически. История действительная. После того, как мы добрались до Припяти, весь день мы провели на крыше банальной разрушенной девятиэтажки. Дело в том, что там весь день туда-сюда ездили экскурсионные автобусы, и место мы выбрали неправильное. Прямо напротив аттракциона с электро-машинами. Выходить было страшно, ибо мы нелегально проникли в ЧЗО и боялись, что нас заметят экскурсоводы и передадут о нас охране. Ночевать решили в том же доме, ибо последний автобус остановился на час, и люди всей толпой, кроме водителя, пошли внутрь парка. В общем, разложив те же спальные мешки по знакомой инструкции, придвинули ко входной двери в квартиру всё, что можно. Заснуть так же не удалось, из-за предыдущей ночи с животными.

Суть в том, что квартира была буквой Г, и прямо от места, где лежал я, было видно окно, выводящее на задний двор дома, и, привстав на локти, можно было смотреть на улицу. И как-то мельком, разговаривая с другом, мой взгляд промелькнул по крыше соседнего дома. Возможно, это были галлюцинации, а возможно, там просто был какой-то отшельник, шизик или типа того. В общем, по крыше ходил человек. Ходил сгорбленно, в одном такте. Вправо-влево. Ходил он в течении минут 30-40, при этом не сбавляя темпа, но и не увеличивая его. Вправо около 6 шагов, медленных, 3 секунды - успевал даже подсчитать. Влево - 5 секунд, около 10 шагов. При этом толком не удавалось даже различить его одежды, лица, хотя ночь была на этот раз светлая. И, я думаю, на каждой крыше есть какая нибудь труба, антенна или тому подобное. В общем, последний раз он сделал около 15 шагов вправо, до трубы. Из-за неё он больше не вышел. Возможно, это была игра теней или типа того, но самое главное в том, что на утро, когда мы уходили из этого дома в нашу последнюю точку, в которой тоже было интересное, мы решили заглянуть на ту самую крышу. И вход на неё оказывается был заперт. Последний этаж и чердак разделяли люк в потолке и лестница. Люк этот как раз был закрыт. Причём снаружи. И это в разграбленном и заброшенном в течении 30 лет городе.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:22
Вчера, 16:22 by cldshПросмотров: 704Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Припять тень крыша авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:24
+7
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Комментариев: 985
Это был кровосос! Хорошо что вас не заметил, иначе хана. И нечего в Зоне делать, без модернизированного калаша, Маминых бус и Лунного света.
Ну, проветришься, заходи!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 17:51
+1
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Комментариев: 961
Карлсон местный, блин. У него там за трубой невидимый домик. +++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Евангелион
Вчера, 19:04
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Дык это место много кого привлекает. Может монолитовец выцеливал неверных
Зарегистрирован: 20.09.2013
#4 написал: Shumoff
Вчера, 19:19
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Комментариев: 90
Странно он как-то ходил, шагов делал меньше, но проходил за более короткое время и при этом делал это медленнее, чем когда делал больше шагов, за более долгое время, на то же самое расстояние. Нелогично... Или он со временем смещался влево?
Зарегистрирован: 23.10.2015
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:37
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Может это просто какая-нибудь хр*нь болталась на ветру? А люк просто заржавел от времени и поэтому вы не смогли его открыть...
Я очень далека от таких приключений, но могу себе представить. Бывает видишь что-то не понятное начинаешь додумывать... Словно в детстве, когда родителям задаешь вопрос типа что гудит в трубе, а они - я занят/занята, иди поиграй.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
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