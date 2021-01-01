Финал: Рекурсия

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:41

Fahrengeit Просмотров: 73 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:41 by

Сооружение, которое, казалось, подпирало сам небосвод, взмывало к небу испещрёнными сетью трещин черных стен, возвышалось над ними. В немногочисленных провалах окон можно было увидеть только лишь непроглядную сосущую черноту. Холодный ветер колыхал розы, и их звон, казалось, отдавал плачем.Пока Коул, раскрыв рот, рассматривал постройку, Аарон приблизился к скелету. Только теперь он увидел, что на правой руке отсутствовали указательный и средний пальцы, а на ноге – большой.- Вот, значит, как все обернулось, - проговорил Аарон и, присев, трижды постучал пальцами себе по горлу. – Так ты свой путь закончил. Вот к чему привело твое упрямство. Но это не твоя вина, о, нет.Едва ощутимо поверхность дрогнула. Со стен посыпались камни. Небо приобрело темноватый оттенок, а местная звезда будто потускнела. Аарон взглянул вверх, прищурившись. Полоска редких облаков тянулась к сооружению, вытянувшись в две параллельных линии. Просвета между ними не коснулась опускавшаяся тьма. Но и линии, и просвет были единственными.«Последний остался, - подумал Аарон. – Но что мы можем сделать?»Снова тряска, и на этот раз не только. Оба ощутили вращение, поверхность просела. Постройка содрогнулась, накренилась. Светило практически погасло, проявились звезды, но и их сияние еле-еле виднелось.Коул наконец-то очнулся. Он посмотрел на товарища, на его лице читалась паника.- Это конец, да? – Дрожащим голосом спросил он.Аарон не ответил. У него появилась совершенно безумная идея. Но разве им было что терять? Он выступил вперед и вскинул голову.- Это ты виноват! – Собрав всю решимость и злость, крикнул он. – Никто больше! Ты раз за разом водил его кругами, не давал никакой надежды на искупление. И если бы его одного! Едва живой наркоман, несчастная безногая калека, ни в чем неповинный двенадцатилетний мальчик! – Аарон все сильнее распалялся. Позади появилась трещина, из которой раздалось глухое рычание, но мужчина не обратил ни малейшего внимания, как на вспыхнувшие на одном из балконов два красных глаза. – Он спас тебя, спас всю Вселенную, обрел новую семью, черт возьми! А что взамен? Проклятие, вечные страдания, а теперь это! Ты этого добивался? Чтобы все мы в конце концов провалились во Тьму? Да засунь ты себе в задницу свое Колесо, если она у тебя, конечно, есть!Дрожь теперь не прекращалась. Из трещины показались чешуйчатые головы. И даже звезды пришли в движение. Некоторые вращались, другие срывались с небосвода и исчезали в никуда. На балконе вырисовалась фигура старика. У него были белые как снег волосы и борода до самого пояса. Его красные глаза, казалось, пылали; раздался торжествующий хохот.- Ты и теперь останешься в стороне? – Продолжал Аарон, глядя при этом выше головы старика. – Из-за своей гордыни остановишь Колесо? Не он заслуживает возмездия, - он махнул рукой в сторону скелета, - а ты один!И тут дверь в строение распахнулась. Прозвучал голос, слабый, отдаленный, но четкий.- Не дайте ему достичь цели… Запустите Колесо вновь. Искупление… Сигулы, - и тишина.- Время, - пробормотал Аарон, - поворот.И тут его осенило. Бросившись к скелету, он схватил револьвер и, незамеченный ранее, сигнальный рог изящной работы. Оставив себе оружие, он бросил рог Коулу. Тот едва успел поймать его.- За мной, скорее! – Аарон ринулся ко входу. Коулу, который все еще не до конца осознавал ситуацию, поспешил следом.За их спинами раздался рев. Отвратительные чудовища выбрались на поверхность. Одни были похожи на гигантских мокриц, другие – на осьминогов или кальмаров, многих было совершенно невозможно описать. Но друзья уже вбежали внутрь; дверь за ними захлопнулась. Впереди показалась лестница. Вспыхнул свет, источников его видно не было.- Аарон, может ты мне наконец объяснишь, какого хрена мы делаем? – спросил запыхавшийся Коул, когда они преодолели уже пролетов восемь. – И зачем нам это? – он поднял рог.- Мир спасаем, разве непонятно? А без этого мы бы внутрь не попали.- Но...- Позже объясню. Еще немного.Когда до верхушки оставалось совсем чуть-чуть, Аарон остановился. Дверь на первый взгляд не отличалась от видимых ими до этого, только из-за нее ощутимо тянуло холодом. Он взялся за ручку и повернул ее. Хоть и с явной неохотой, но дверь открылась. За ней оказался освещенный полной луной зимний лес. Стоял сильнейший мороз, друзей мигом пробрало до костей, но они все же ступили вперед. Сооружение тут же исчезло, будто его никогда и не было.Из-за деревьев показался костер, вокруг которого сидели трое – высокий худой мужчина, темнокожая женщина, лишенная ног ниже колен, и юноша лет шестнадцати. Последний держал альбом, похоже, для рисования.Раздался хриплый лай, и в тут же секунду два револьвера оказались нацелены на Аарона с Коулом.- Вы кто такие? Откуда здесь взялись? – грубым голосом спросил мужчина. Он держал оружие левой рукой, на правой не доставало двух пальцев.Аарон и на этот раз выступил вперед. Он опустился на одно колено и трижды постучал пальцами по горлу.- Хайл, Стрелок, последний сын Гилеада, - сказал он.

Ключевые слова: Чудовища сооружение друзья авторская история

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