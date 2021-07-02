Дежавю

Новость отредактировал Elfin - 2-07-2021, 07:57

Misssallina Просмотров: 271 Комментарии: 0 +2 2-07-2021, 07:57 by

Вечер середины октября был поистине идеальным. Это то время, когда лето и осень еще не вступают в борьбу за влияние в городе, а нежно обнимают друг друга, даря обывателям уже не такие знойные, но всё ещё солнечные деньки.Марта шла домой в приподнятом настроении. Ведь сегодня её любимый день недели — пятница. Впереди, казалось, такие долгие и многообещающие выходные, а о нелюбимой работе можно забыть.Мало кто не любил свою профессию так же, как она. С детства Марта была уверена, что станет, как минимум, великой актрисой, или талантливой телеведущей. Ну, на худой конец, известной журналисткой.Она часто представляла, как идет по родному городу, вся такая немного небрежная и уставшая, глаза прикрывают большие, темные очки от дорогого бренда, чтобы не вызывать излишний интерес у прохожих. Но вдруг, какой-то человек задерживает на ней взгляд и на лице его сменяются сначала недоумение, а затем осознание и изумление, и вот, он уже бежит к ней со словами:- Ах, Марта, вы были просто великолепны в вашем последнем фильме! Будьте так добры, дайте мне автограф!И вот, уже небольшая толпа собирается вокруг девушки, все выражают восхищение, а в одной из поклонниц она узнает Ленку из параллельного класса, которая всю школу имела неосторожность её дразнить. Теперь-то уж она точно об этом жалеет, да-да.Но детские мечты разбились о жестокое родительское мнение относительно того, как именно девушки попадают на большие экраны.- Ох, дорогая, все в курсе, что путь к известности лежит через постели продюсеров и непонятно кого еще! - Говорили они. - Мы уже решили, что тебе стоит получить «экономиста». Без куска хлеба не останешься уж точно.Нет, она не соглашалась с их мнением. Она точно знала, чего хочет. Но. Сказать об этом родителям было очень страшно. Еще страшнее было попытаться выбраться из-под их опеки и попробовать поступить в желанный университет, получить место в общаге и жить на стипендию. Поэтому Марта решила, что получит диплом «для родителей», а потом будет строить свою собственную судьбу. Ну а что? Ведь ей на момент выпуска было всего каких-то 23 года, еще вся жизнь впереди.После учебы родители же устроили ее на работу к своей знакомой, в банк. Конечно, Марте это не нравилось, но зарплата для новичка была даже чуть выше средней. Да и работа с людьми... можно хоть каждый день тренировать навыки общения, играть роль жизнерадостной девушки, которая счастлива услышать ваши жалобы по поводу слишком высокой ставки по кредиту.А курсы актёрского мастерства она уже даже нашла. И обязательно на них запишется. Завтра. Или на следующей неделе. Обязательно.Погода была замечательная и Марта решила добраться до дома пешком. Путь домой лежал через небольшой городской парк с прудиком, который в это время года был особенно прекрасен.В пруду тихо и мирно плавал непонятно откуда взявшийся белый лебедь.Деревья уже окрасились в осенние цвета, но кое-где листва оставалась еще зеленой, создавая интересный контраст границы двух сезонов.Внезапный порыв холодного ветра вывел Марту из ее умиротворенного состояния, она зажмурилась и потеплее укуталась в свой любимый, широкий, как плед, шарф.Сверху раздалось карканье ворон, и подняв свой взгляд, Марта увидела целую стаю птиц, которые, очевидно, решили пораньше улететь куда-то на юг, по своим птичьим делам. Отчего-то вдруг стало немного не по себе. Было ощущение, что где-то она уже видела такую картину. И желто-зеленые деревья, и пруд с лебедем, и эту жуткую стаю ворон.Сзади раздались шелест и треск. Обернувшись, девушка увидела, как из куста выбежали два уличных кота, которые, очевидно, решили выяснить, кто из них имеет больше прав на эту территорию. Они шипели, урчали, а Марта готова была поклясться, что наблюдает эту сцену не в первый раз.А потом всё прошло. Вот так просто. Раз — и не было. Кажется, это называется дежавю. Марта как раз недавно читала про такое в интернете. Ну знаете, состояние, когда в мозгу что-то щелкает, и вы думаете, что попали в прошлое, или типа того. Кто-то говорит, что это происходит из-за некой химической реакции в мозгу, а кто-то уверен, что «это отголоски прошлой жизни».«И как в наше время можно верить в подобное?» - подумала девушка, хмыкнула и продолжила свой путь домой, оставив позади и пруд, и парк, и тех двух хвостатых, что всё еще выясняли отношения где-то за деревьями.По пути Марта решила забежать в магазин и купить себе что-нибудь вкусное. Ну а что? Уж это она точно заслужила. Плевать на очередную диету, неделя нервной работы настолько её доканала, что она решила взять себе еще и бутылочку вина. Но с понедельника она точно начнет новую жизнь с минимальным количеством углеводов. И пойдет в зал, тем более, что абонемент туда она купила уже полгода назад, но сходила всего несколько раз. Но это ничего, еще наверстает. Обязательно.Продавщица с ярко накрашенными розовыми губами озвучила сумму чуть больше тысячи рублей и нетерпеливо стала ждать денег. Марта окинула женщину взглядом: сильно выбеленные волосы, поплывший мейк и потухшие глаза — всё это она видела уже столько раз, но сейчас в её голове вновь что-то щелкнуло, и, казалось, что девушка заранее знала, что ей сейчас скажут:- Очередь не задерживаем, вон сколько людей столпилось, а у нас камеры тут, больше пяти человек, так сразу начальство звонит! - Женщина нервно стучала кончиками пальцев по кассе.Как в трансе, Марта расплатилась и вышла из магазина.Странно. Уже который день её то и дело мучили подобные приступы. Коротенькие, буквально на пару минут, но это действительно начинает напрягать. Марта решила, что если это не прекратится, то она обязательно сходит к врачу.Погода портилась. Не очень сильный, но уже совсем не летний ветер подхватил опавшую листву и понёс куда-то вперёд, то и дело закручивая и устраивая микроскопические «смерчи» то там, то здесь. Небо, ещё совсем недавно ясное, начало затягивать тучами. Но, наконец-то, Марта увидела свой родной подъезд. Ну, не то, чтобы родной, но она переехала сюда уже пять лет назад, практически сразу, после окончания университета, и уже достаточно тут обжилась, чтобы считать его своим родным домом. Маленькая квартирка досталась ей по наследству, ремонт был не Бог весть какой, площадь очень маленькая, для семьи такая не годится, но для жизни молодой, одинокой девушки – вполне себе нормально.С парнями отношения никак не складывалось, ведь нужно было угодить не только ей, но ещё и её родителям, требования которых были, мягко говоря, не слишком низкие.И все же, однажды девушка влюбилась. Павел был из обычной семьи, у него не было богатых родителей, высшего образования и высокооплачиваемой работы, но девушку он очень любил и готов был буквально на всё ради неё. Хвастался за любую работу, лишь бы порадовать любимую очередной поездкой в горы, или походом в ресторан. К слову, любовь была взаимной, но, естественно, родителей Марты такая кандидатура абсолютно не устраивала. Они видели рядом со своей дочерью успешного бизнесмена, кандидата наук, не меньше. Желательно, из уважаемой семьи. А тут что? Ни образования, ни приданого. Одни только мечты и обещания лучшего будущего.Возможно, Марта могла бы жёстко поставить родителей на место и отстоять право самой решать, с кем ей быть, но это было очень страшно. Лишиться родительской поддержки? Пробовать самой становиться на ноги, платить коммуналку, узнать, что такое бытовуха и экономия на всём? Ну нет, это не для неё. Она любила Павла, но свою беззаботную жизнь она любила больше. Она не верила в то, что любовь может быть одна и навсегда, ей было всего 24 и у неё впереди была вся жизнь.Зайдя в пустую квартиру, Марта тут же побежала закрывать окно, которое с утра было нараспашку, кто же знал, что такая хорошая погода вдруг испортится, и к вечеру станет накрапываться дождь? В узком, заставленном ненужной мебелью, проходе Марта зацепила рукой рамку с фотографией.Звук разбитого стекла прозвенел в квартире. Пустяки, подумала она, позже уберу и поставлю фото в другую рамку, давно хотела это сделать. Сейчас девушка жалела о том, что ещё только сентябрь и отопление дадут ещё не скоро, потому что квартира успела насквозь промерзнуть. Но хуже всего было то, что мерзкое, леденящее нутро ощущение вернулась, и она как будто знала, что так будет ещё до того, как открыла дверь.Когда с окном было покончено, она закрыла дверь на ключ, сняла верхнюю одежду и расставила покупки возле компьютерного стола.Налила немного вина в бокал, а остальное убрала в морозильную камеру, все же охлажденным его пить вкуснее. Чиркнула спичкой и зажгла конфорки на плите, чтобы стало хоть чуть-чуть теплее. Сама Марта решила немного полежать в ванной, как она делала каждую пятницу. Это был её маленький ритуал, зажечь благовония, свечи, набрать полную ванну с пеной и забыться там, на часок отпуская все проблемы минувшей недели, смыть с себя сожаления о том, что снова не пошла на курсы, снова пропустила спортзал, и в очередной раз проводит вечер пятницы в одиночестве.Горячая вода грела и успокаивала её снаружи, вино очищало и жалело внутри. И какие могут быть проблемы? Ведь ей всего-то 28, и у неё вся жизнь ещё впереди.Марта вышла из ванны уже в приподнятом настроении, достала бутылку из холодильника, посмотрела на размороженное филе и окончательно решила, что диету она начнёт когда-нибудь потом, а сейчас её ждут купленные, не очень полезные, лакомства.Жуткое чувство у неё внутри притихло, порой давало о себе знать непонятной тревогой, но вино уже сделало свое дело, и ей стало казаться, что ничего ужасного не было и нет.Казалось, что всё было прекрасно. Но, то ли она выпила лишнего, то ли по какой-то другой причине, но вдруг ей стало настолько не по себе, что она замерла.Чувство, будто кто-то сверлит взглядом прямо за тобой.В квартире.Где кроме неё никого нет.Не в силах пошевелиться, Марта медленно перевела взгляд на зеркало, стоявшее прямо перед ней.Тень.Ей показалось, что тень промелькнула прямо за ней. Марта вскрикнула и резко повернулась.В комнате было пусто.Девушка вскочила и включила яркий свет во всей комнате. Ей было жутко страшно, но она проверила каждый уголок, в квартире была только она. Тяжело осев на пол, прямо в коридоре, Марта расплакалась. И нет, не оттого, что она сильно испугалась, дело было куда хуже. Из разбитого стекла она взяла в руки фотографию своих родителей и подумала, что так давно им не звонила… казалось, она даже забыла голос родных ей людей, каждый день она обещала себе, что завтра обязательно найдёт минутку, чтобы позвонить им и узнать, как дела. А что, ещё не так уж поздно – девушка стала набирать номер телефона отца, ничего страшного не случится, если они уже спят. Просто извинюсь и положу трубку. Но ответом были одни лишь гудки.Чувство тревоги внутри сменилось каким-то другим, новым чувством. Марте настойчиво стало казаться, что ей очень нужно вспомнить нечто важное, это дурацкое чувство, как будто мысль буквально секунду назад вылетела у тебя из головы, как сон, который ты только что помнил, но сразу после пробуждения забыл. Поток мыслей прервал скрип пословиц на кухне.Шаг – шаг – стоп. Шаг – шаг – стоп.Мурашки побежали по спине. Но Марта ЗНАЛА, что будет, когда она зайдёт на кухню.Это было уже не просто дежавю, она будто действительно все это переживала уже раньше. Она помнила, как заходит на кухню, помнит, как осматривает каждый угол, каждую щелочку, как зачем-то отодвигает стол, и как ничего не находит и там.Она помнит, как затем, плача, выходит из дома и подставляет лицо под холодный, отрезвляющий дождь. И помнит, как на неё обрушиваются ледяным водопадом воспоминания об этом самом дне. Дне, который она проживала тысячи раз, снова и снова проделывая одни и те же действия, она приходила к одному и тому же результату.Единственное, чего она никогда не могла вспомнить, так это то, каким образом она умерла.В фильмах и книгах ад представляют, как мир, полный огня, боли, пыток. Марта всегда знала, что есть в этом образе нечто неестественное и бутафорское. Что так не бывает. И в этом она была права… Свой ад она создавала своими руками год за годом, складывая картинку, словно какую-то мозаику... Но парадокс заключается в том, что нет никакого ада или рая. Перед глазами проносится калейдоскоп событий, которых никогда не было и уже точно не будет. Вот у неё счастливая семья с Павлом, который спустя несколько лет усердного труда успешно вложился в одно прибыльно дело. А вот Марта выходит с премьеры фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей, ведь у неё и правда всегда был талант к актерству.Множество событий, которые были отложены на потом, но уже никогда не случатся.Марта лежала на полу в прихожей, сжимая в руках старое фото и вспоминала, что каждый раз, после этой сцены на неё надвигалось нечто такое, чего она никак не могла вспомнить и предотвратить.То, что раз за разом возвращает её в этот день, в это место, в её персональный лимб.В место, которое вполне могло быть раем, если бы она была чуть более решительной.Ей было всего 28, и вся жизнь не была у неё впереди. Лишь воспоминания, которые захватывали её вновь и вновь. И поздно уже было что-то менять.А на улице вновь был идеальный вечер середины сентября.

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