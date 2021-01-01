Рай для других

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:08

Крокозябла Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:08 by

Знаете, такое старое кантри. Называется –Gill Landry “Mexico”. Да, да. Точно. Именно оно. Это, когда можно весело шагать вправо-влево и вперёд. И при этом хлопать в ладоши. А самые умелые ещё и кивают всем в такт.Старый гитарист играл на слегка дребезжащей гитаре. И аккомпанировал музыке хриплым и сильным голосом. Люди почти не останавливались. Только некоторые бросали в выцветшее сомбреро несколько мелких монет.Ангел танцевал. В его губах задорно торчала вверх сигарета, а в правой руке была бутылка пива. Он перешагивал, кивал головой и дёргал плечами. Ангел кружился в танце. Он был счастлив. Нечасто достаётся ему такая возможность.А проходящие мимо люди видели старика с палочкой, в джинсах и стареньком топорщащемся на спине пиджачке. Старик танцевал. И улыбался. Проходящие мимо люди крутили пальцами у виска.Он уговаривал старого кота. Старого, как сама жизнь. Пыльного, как сама земля и битого так, что давно не осталось ни одного живого места на его теле.- Ты пойми, друг, - говорил Ангел, пританцовывая и помахивая крыльями, - ты пойми, в твоём распоряжении всего пять минут. Не каждому так везёт. Но мы с тобой старые друзья. Я пришел за тобой. В твоём распоряжении всего пять минут. И решение. Потом придёт Смерть. А у неё свои планы. Я не могу ей помешать. Но могу немного подправить. Ведь на меня она не станет обижаться.Кот, старый, как сама жизнь, пыльный, как сама земля, и битый всеми, смотрел в сторону.Там, через дорогу, сидел маленький серый котёнок. Он жалобно мяукал. Кот видел в этом малыше себя. Когда-то и его выбросили на улицу, и он точно также сидел на асфальте и просил помощи. Но…Но никто не пришел. И не помог. А он выжил. Выжил и стал грозой и самым смелым, тем, кого боятся.- Ты меня не слушаешь, - настаивал Ангел.Он уже не танцевал. Он присел на скамейку рядом с котом. С котом, неизвестно какого цвета. Потому что, за годы, грязь и пыль превратились в тот цвет, который нельзя определить. Который нельзя распознать.Кот повернулся к Ангелу.- Я слушаю, - сказал он.- Ну, так вот, - продолжил Ангел. - Ты должен пойти со мной. Прямо сейчас. Оставить всё это. И даже вот этого гитариста.И Ангел поставил рядом наполовину опустошенную бутылку пива и отбросил сигарету.- Хотя, он так здорово играет. И я бы, если бы мог, потанцевал ещё. Но нам пора. Пора. Пойми. Пора. Пока не вышло твоё время. Потом я не смогу помочь тебе. Идём!И Ангел встал, он протянул правую руку и ожидал кошачью лапку.По той стороне, где сидел маленький серый котёнок, шла компания молодых подвыпивших парней. Котёнок жалобно и призывно мяукнул. Один из парней остановился и сообщил другим, что терпеть не может бездомных животных. Потому что, они разносят заразу. Он хлебнул ещё из открытой бутылки виски.- Ты слышишь? Слышишь?! Идём! - сказал Ангел.Он взглянул туда, где должна была уже лежать мягкая лапка его давно знакомого кота. Того самого, с которым они говорили по вечерам на крыше дома. Кота, старого, как сама жизнь, пыльного, как сама земля, с глазами, полными боли…Но ладонь Ангела была пуста. Он оглянулся на кота. Тот пристально и внимательно смотрел на маленького котёнка и компанию подвыпивших молодых людей.- Нет. Нет! - закричал Ангел. - Не смей! Не смей!!! У тебя только одна попытка. Слышишь? Не смей. Я пришел за тобой, и ты не можешь так поступить. Подумай о себе. Ведь там покой и радость. Там отдых от бед и мир без боли…Но кот, тот самый кот, старый, как сама жизнь, грязный, как сама земля, с глазами, полными решимости и огня. Как будто…огня из молодости!Он уже летел. И сердце, слабое сердце, которое должно было вот-вот остановиться, стучало как мотор. Тот самый мотор, который вдруг перед самым концом рычит и бьётся так, что танки позавидуют.Молодой пьяница замахнулся, он хотел наотмашь ударить маленького серого котёнка. Того самого…Но не успел. Потому что в него впились страшные клыки кота. Того самого. Старого, как сама жизнь и грязного, как сама земля.Того самого. Того, с глазами, метавшими искры и яростный огонь. Того самого, который шипел, рычал и рвал джинсы, мышцы, руки и спины. Компания из пяти здоровых пьяных молодых людей пыталась отбиваться и даже нападать, но…Но через тридцать секунд они все лежали на земле, крича и закрывая руками рваные раны. В сторонке сидел маленький серый котёнок, который так ничего и не понял.А рядом с ним на правом боку лежал старый кот. Сердце билось с пропусками, всё замедляясь и замедляясь.Тот самый кот, старый, как сама жизнь. Грязный, как сама земля. С глазами, полными жизни, гордости и уверенности в себе.- Господи. Господи! - стоял над ним Ангел. - Что ты наделал? Что ты наделал, старый мой друг. Ты принял неправильное решение. Ты отдал последние минуты своей жизни какому-то котёнку. Вместо того чтобы пойти со мной и попасть в Рай? Это неправильное решение.И старый, как сама жизнь, кот, грязный, как сама земля, с глазами, в которых светились искорки, хрипя и кашляя от натуги, пересиливая остановки сердца, зарычал в последний раз:- Какой ещё Рай? Какой Рай?! Мы непривыкшие к Раю. Рай - это не для нас. Не для нас, уличных и грязных. И я лучше сто раз пойду в Ад. Если за него надо заплатить такую цену.- Тшшш. Тшшш, - сказал Ангел и, присев на корточки, погладил старую голову кота с рваными ушами. - Тссс. Мой старый друг, успокойся…Кот закрыл глаза и положил голову на руку Ангела. Его сердце стукнуло в последний раз и остановилось.- Значит, говоришь, Рай не для таких, как ты… - сказал Ангел, вставая. - Старых, как сама жизнь. Грязных, как сама земля. И всегда готовых на поступок. С глазами, полными надежды и жизни. Нет. Нет! – и Ангел взмахнул правой рукой.Женщина, спешившая с работы и видевшая, как компания молодых, пьяных людей пытались ударить котёнка и потом все они повалились, как кегли, на землю, в конце концов, добежала.Она подхватила серого малыша на руки и оглянулась. Ей на секунду показалось, что она увидела высокого человека с крыльями, а рядом с ним большого серого кота. Кот стоял на задних лапах.Привидится же такое, подумала она и поспешила домой. Надо было накормить и помыть пушистого малыша.А рядом старый музыкант играл старое кантри – “Mexico”.А на дороге, идущей в небо, прямо на солнце, кроваво-красное на закате… Там, знаете, где облака прикасаются к самому краю неба. Где море встречается с бесконечностью…Там шли двое. По этой дороге, освещённой заходящим солнцем. Ангел, скинувший старый пиджачок, расправил крылья. Рядом на задних лапах шел большой кот.Старый, как сама жизнь. Грязный, как сама земля. С глазами, в которых светилось упрямство, и вспыхивали огоньки.Они танцевали под эту музыку. Несколько шагов направо. Потом несколько налево. Притопывая, взмахивая руками и лапами. Подёргивая плечами. И подпевая.Кто сказал, что Рай - это не для нас?Кто сказал?Автор: ОЛЕГ БОНДАРЕНКО.

Ключевые слова: Музыкант котенок ангел кот смерть Рай

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