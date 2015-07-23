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Творческие истории / Несерьезные истории

Страшная история про тыщу лайков

Тамара Интернетовна нарисовала мелом пентаграмму на трюмо, погуглила заклинания на латыни и громко сказала:

- Аве санктум!
*и еще штотам такое же страшное*

Где-то в потустороннем пространстве демон приоткрыл левый глаз и прислушался к бормотанию из мира людей:
- Как вы меня заколебали.
- Аве санктум домине! — раздалось еще громче.
- Не выйду я сказал.
- Санктум дориме дориме!
— Это рецепт супа на латыни. Дайте поспать.
- САНКТУМ!
- Да штоп тебя!

Сонный демон появился в зеркале и стал корчить самые дурацкие рожи, какие только мог. Он хотел быстренько отделаться от клиентки, но тетка почему-то не пугалась и в обморок не хлопалась.
«Вот же сволочь какая!» — подумал демон, но вслух вежливо спросил:
— Чиво нада?
- Меняю душу на желание.
- У меня рабочий день закончен, женщина, — демон стал залазить обратно в трюмо, но Интернетовна вдруг зарыдала во весь голос и схватила его за хвост.

- ПАМАГИТЕ! — заорал демон от неожиданности.
- ПАМАГИТЕ! — заорала Интернетовна, наматывая хвост на запястье. А потом зарыдала, да так горько, что где-то в груди демона хрустнуло. Дамских слез он совершенно не переносил:
- Мужик что ли бросил?
- Нееееет.
- Говорите чиво надо, мне скользко на копытах по соплям этим вашим.
— Я пишу-пишу и все мимо аудитории!
- Чо?
- Почему их лайкают, а меня нет?!
- Тьфу, я думал у тебя помер кто! Ты блогерка штоли?
- Ы!
— Целевую аудиторию выясняла?
- Дяяя.
- Про боли аудитории писала?
- Ыыы!
- Охарактеризовать тебя тремя прилагательными просила?
- Ыыыыыыыыы.
- Вот казлы какие. Ладно, а котик у тебя есть?
- Неееету.
- Да куда ж вы в блогеры без котиков претеся?! — возмутился демон. — Отпусти хвост, щаз все будет.

Он обернулся маленьким толстым котиком, растопырил розовые пальчики на лапках и сказал:
— Чо смотришь, фотай давай! Будет тебе тыща лайков. Быстрее, у меня копыто сводит!
*
Было 31 октября. Где-то вкусно пахло тыквенным супом. По всему миру сидели грустные тетеньки и дяденьки и думали, почему вот такую вот хрень как у Зои лайкают, а их умные грамотные тексты неть.

Автор - Зоя Арефьева.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Вчера, 21:15 by зелёное яблочкоПросмотров: 179Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Пентаграмма демон зеркало блогер котенок

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:16
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2115|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 2 812
Шикарно! Шикарно smeh
Где бы такого демона взять?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Летяга
Сегодня, 07:59
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11708|-4)
Публикаций: 985
Комментариев: 9 568
Цитата: Estellan
Где бы такого демона взять?

У тебя котиков мало? Нахрена тебе демон? Разве что фотоаппарат пусть подарит))
Умные грамотные тексты могут лайкнуть только умные грамотные люди. А вот котиков почти все любят. Независимо от наличия ума и уровня грамотности.
За котиков я рада.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:44
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (672|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 874
Так вот, кто такие котики! Это ж демоны! не зря им человеки поклоняются еще со времен фараонов!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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