Страшная история про тыщу лайков

Страшная история про тыщу лайковТамара Интернетовна нарисовала мелом пентаграмму на трюмо, погуглила заклинания на латыни и громко сказала:
- Аве санктум!
*и еще штотам такое же страшное*
Где-то в потустороннем пространстве демон приоткрыл левый глаз и прислушался к бормотанию из мира людей:
- Как вы меня заколебали.
- Аве санктум домине! — раздалось еще громче.
- Не выйду я сказал.
- Санктум дориме дориме!
— Это рецепт супа на латыни. Дайте поспать.
- САНКТУМ!
- Да штоп тебя!
Сонный демон появился в зеркале и стал корчить самые дурацкие рожи, какие только мог. Он хотел быстренько отделаться от клиентки, но тетка почему-то не пугалась и в обморок не хлопалась.
«Вот же сволочь какая!» — подумал демон, но вслух вежливо спросил:
— Чиво нада?
- Меняю душу на желание.
- У меня рабочий день закончен, женщина, — демон стал залазить обратно в трюмо, но Интернетовна вдруг зарыдала во весь голос и схватила его за хвост.
- ПАМАГИТЕ! — заорал демон от неожиданности.
- ПАМАГИТЕ! — заорала Интернетовна, наматывая хвост на запястье. А потом зарыдала, да так горько, что где-то в груди демона хрустнуло. Дамских слез он совершенно не переносил:
- Мужик что ли бросил?
- Нееееет.
- Говорите чиво надо, мне скользко на копытах по соплям этим вашим.
— Я пишу-пишу и все мимо аудитории!
- Чо?
- Почему их лайкают, а меня нет?!
- Тьфу, я думал у тебя помер кто! Ты блогерка штоли?
- Ы!
— Целевую аудиторию выясняла?
- Дяяя.
- Про боли аудитории писала?
- Ыыы!
- Охарактеризовать тебя тремя прилагательными просила?
- Ыыыыыыыыы.
- Вот казлы какие. Ладно, а котик у тебя есть?
- Неееету.
- Да куда ж вы в блогеры без котиков претеся?! — возмутился демон. — Отпусти хвост, щаз все будет.
Он обернулся маленьким толстым котиком, растопырил розовые пальчики на лапках и сказал:
— Чо смотришь, фотай давай! Будет тебе тыща лайков. Быстрее, у меня копыто сводит!
*
Было 31 октября. Где-то вкусно пахло тыквенным супом. По всему миру сидели грустные тетеньки и дяденьки и думали, почему вот такую вот хрень как у Зои лайкают, а их умные грамотные тексты неть.
Автор - Зоя Арефьева.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Вчера, 21:15 by зелёное яблочкоПросмотров: 179Комментарии: 3
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