Страшная история про тыщу лайков

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15

зелёное яблочко Просмотров: 179 Комментарии: 3 +6 Вчера, 21:15 by

Тамара Интернетовна нарисовала мелом пентаграмму на трюмо, погуглила заклинания на латыни и громко сказала:- Аве санктум!*и еще штотам такое же страшное*Где-то в потустороннем пространстве демон приоткрыл левый глаз и прислушался к бормотанию из мира людей:- Как вы меня заколебали.- Аве санктум домине! — раздалось еще громче.- Не выйду я сказал.- Санктум дориме дориме!— Это рецепт супа на латыни. Дайте поспать.- САНКТУМ!- Да штоп тебя!Сонный демон появился в зеркале и стал корчить самые дурацкие рожи, какие только мог. Он хотел быстренько отделаться от клиентки, но тетка почему-то не пугалась и в обморок не хлопалась.«Вот же сволочь какая!» — подумал демон, но вслух вежливо спросил:— Чиво нада?- Меняю душу на желание.- У меня рабочий день закончен, женщина, — демон стал залазить обратно в трюмо, но Интернетовна вдруг зарыдала во весь голос и схватила его за хвост.- ПАМАГИТЕ! — заорал демон от неожиданности.- ПАМАГИТЕ! — заорала Интернетовна, наматывая хвост на запястье. А потом зарыдала, да так горько, что где-то в груди демона хрустнуло. Дамских слез он совершенно не переносил:- Мужик что ли бросил?- Нееееет.- Говорите чиво надо, мне скользко на копытах по соплям этим вашим.— Я пишу-пишу и все мимо аудитории!- Чо?- Почему их лайкают, а меня нет?!- Тьфу, я думал у тебя помер кто! Ты блогерка штоли?- Ы!— Целевую аудиторию выясняла?- Дяяя.- Про боли аудитории писала?- Ыыы!- Охарактеризовать тебя тремя прилагательными просила?- Ыыыыыыыыы.- Вот казлы какие. Ладно, а котик у тебя есть?- Неееету.- Да куда ж вы в блогеры без котиков претеся?! — возмутился демон. — Отпусти хвост, щаз все будет.Он обернулся маленьким толстым котиком, растопырил розовые пальчики на лапках и сказал:— Чо смотришь, фотай давай! Будет тебе тыща лайков. Быстрее, у меня копыто сводит!Было 31 октября. Где-то вкусно пахло тыквенным супом. По всему миру сидели грустные тетеньки и дяденьки и думали, почему вот такую вот хрень как у Зои лайкают, а их умные грамотные тексты неть.Автор - Зоя Арефьева.

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