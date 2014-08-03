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Творческие истории

Непредсказуемая Тьма

Несколько коряво, ибо наспех, начерченная прямо на земле, пентаграмма полыхнула синим пламенем, хорошо различимым в вечерних сумерках. Немного ровно погорев, пламя стало спадать, от одного угла к другому, задавая направление.
Лениво ругаясь себе под нос, я потрусил в ту сторону, надеясь, что новую пентаграмму зажигать не придется. За вечер это и так была пятая. А мои силы не безграничны. Добыча водила меня за нос по всему городу уже не первый час. Все же… хорошо, что не днем. Днем гораздо больше прохожих, а, соответственно, и проблем. Меня и так уже, за последнюю пару месяцев, дважды чуть не вздернули не равнодушные люди. Оба раза, когда я уже почти настиг ее… нда. В такие моменты начинаешь задумываться на разные темы. С одной стороны – хорошо, что люди у нас небезразличные. Всегда вступятся за жертву. С другой стороны – в данном конкретном случае они даже не представляют себе, что защищают. А защищают они хищника, тварь, нечисть. Я называю ее просто – Тьма. Древнее создание, не имеющее собственного облика, зато охотно принимающее любой другой.

Как я свел с ней знакомство? Почему стал охотиться? Тут дело не в том, что я такой уж сознательный гражданин, и мне спать не дает обитающее в нашем городе зло. Пусть бы себе обитало. Пока капитально не зверствует.
Но, опять же, в данном конкретном случае, меня мучили некоторые угрызения совести, так как Тьма была обязана своим появлением у нас как раз мне.

Нет, я не баловался с запрещенными ритуалами и не мнил из себя повелителя мира. Мне нужна была помощь, а помочь смогла только она. Как бы это ни было печально.
Три месяца назад… да, тогда это и началось. В городе объявился маньяк. Данная напасть объявляется в любом городе и без объявления войны. Но вот этот конкретный творил как раз запрещенные ритуалы и, хуже того, в качестве жертв выбирал детей. Без разбору, два-три раза в неделю. Полиция сбилась с ног, разыскивая нелюдя. Что самое забавное, по долгу службы, я участвовал в поисках. Да, я полицейский. Так сложилось. До сих пор мои… стоит признать, несколько необычные способности, помогали в работе. А когда зашла речь о поимке этой твари, я выложился на максимум. Но результат был близок к нулю. Он ускользал с равным успехом и от меня, и от коллег, и от добровольцев. Не клевал на приманку, не появлялся там, где его ждали, не оставлял следов. Чем бесил меня больше и больше.

В конце концов, я решился на сделку. Ставки, конечно, высоки, я против маньяка с замашками колдуна. Да и непонятно было, он проводит ритуалы чтобы скрыться или – наоборот, скрывается, чтобы убивать снова и снова?
Да, я призвал Тьму. Не думал, что получится, не думал даже, что ритуал действенный, а не психоз одного из раритетных колдунов мохнатых веков. Но Тьма пришла, сделку я совершил, маньяка поймали на следующий день.

Но то ли во время ритуала что-то пошло не так, то ли Тьма решила поразвлечься, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Не знаю. Но после ритуала она какое-то время не объявлялась. Я думал, что все закончилось. А через месяц она объявилась. Объявилась и стала заключать новые сделки.

Я чухнулся еще через пару недель, что в городе снова как-то неспокойно. А потом увидел ее. Тьма особо и не скрывалась, приняв облик последней жертвы маньяка. Девчушка, на вид лет семь-восемь, короткое платьице, косички с бантиками, сандалии. Облик портили только акульи, тонкие треугольные зубы в несколько рядов, облако дымящей темноты вокруг принятого облика и черные глаза, которые видел только я.

Я почти схватил ее тогда. Плохая идея, хватать на детской площадке отчаянно верещащего ребенка, на глазах прохожих. Особенно в свете последних событий в городе. Не убили меня на месте только потому, что подготовка помогла удрать от грузных родителей и прочих взрослых. А то коротал бы остаток дней на нарах, в компании того самого головореза.

Второй раз я почти поймал ее на месте преступления, когда она заключала сделку с каким-то, едва стоящим на ногах мужиком. Попытка спасти бомжа закончилась тем, что эти же бомжи меня и отделали, как бог черепаху. Еле до дома дополз. Даже интересно, что она им сказала.

Сейчас я вышел на ее след в третий раз и уверенно шел по нему уже несколько часов. Отвечающей за интуицию частью тела чуя, что здесь что-то не так, погоню я не бросал. Сейчас на моей стороне время суток. Вечером и ночью на улицах мало людей, а, если верить «компасу», то забиралась она все дальше и дальше к окраине. На окраине не так много неравнодушных прохожих. Гораздо больше откровенно маргинальных.

Дойдя до очередной развилки, я уже привычно выцарапал на земле пентаграмму и сосредоточился. Синее пламя лишь подтвердило направление. Пройдя добрый десяток метров, я уперся в узкий переулок, где и обнаружил свою пропажу. Снова не одну. На этот раз компанию ей составляла троица пацанов примерно того же возраста. Но, судя по одежде – местных. Одному из них она сейчас как раз пожимала руку. Я опоздал. Черт! Да какую сделку она могла заключить с ребенком? Решила пойти по стопам того, для уничтожения кого я ее сюда и вызвал?

- ***ть? – поинтересовался я в темноту прохода, перегородив его собой. Другого выхода из переулка не было. Тупичок. Удачное место для сведения счетов. Если бы не лишние свидетели… - Всем стоять!
- Вот он! – заголосила Тьма, когда вся компания развернулась в мою сторону. – Злодей! Он пришел убить нас!
- Чего? – запоздало уточнил я, но больше сделать ничего не успел.
Один из пацанов сморщился, вскинул в мою сторону руки, и меня смело с дороги то ли порывом ветра, то ли просто всплеском силы. Я даже не уверен, что его можно было бы заблокировать имеющимися у меня силами. Врезался ли я во что-то или просто вырубился, сказать сложно.


Открыв глаза, я обнаружил себя в больнице. Ну а чем еще может быть помещение со стойким запахом дезинфекции, белым постельным бельем и жестким матрасом? Стены тоже были угнетающе-белыми. Отлично. Мне сейчас только больницы не хватало. Надо бы убираться отсюда.
Однако это сделать оказалось не так просто. Тело мне не подчинялось. Совсем. Абсолютно. Я все чувствовал, но пошевелить мог только глазами. Даже сказать что-то не представлялось возможным.

Короткую, но всеобъемлющую панику оборвала открывшаяся дверь. Скосив в ее сторону глаза, я понял, что до сих пор паника была не всеобъемлющей, такой она стала только что. Коротко скрипнув дверью, закрывая ее, ко мне в палату вошла Тьма.
- Не беспокойся, все спят… - коротко бросила она, поправляя платьице, чтобы следом забраться ко мне на постель. – И не переживай. Здесь я никого не убивала.

Вполне в ее духе – пробраться втихаря в больницу. Для чего? Забрать причитающееся? А чего не приходила до сих пор?
Устроившись поудобней, она взяла мою руку в свои. Это я тоже ощутил, как и то, что в моей ладони вполне уместились бы обе ее ладошки, да и ступня в придачу. Но освободиться я не мог. Не мог даже пальцем пошевелить.
«Что тебе нужно?» - вряд ли она умеет читать мысли, но спросить иначе я не мог.
- Фу, как невежливо. Хватило бы простого здравствуй, для начала, - Тьма поморщилась, но уходить не стала. – В конце концов, это именно ты меня сюда пригласил.
«Для работы и за сделку. А не для того, чтобы ты куролесила в городе».
- Сделка, да. Именно ты меня сюда призвал и сковал сделкой. Неразрывная связь, которую я не могу оборвать. Ты ведь в курсе, что именно она меня здесь и держит? Сделка, которую я не могу закрыть, так сказать.

Тьма перебирала мои пальцы, а меня не покидало ощущение, что она планирует один из них мне оттяпать вот этими вот зубами.
- Признаться, я впервые оказалась в такой ситуации. Видишь ли, я не могу забрать предмет сделки, если сделка заключена ради кого-то, а не из своего шкурного интереса. Ты заключил сделку не ради себя самого, а, тьфу прям, из благих, слово-то какое мерзкое, побуждений. Ради други-и-их… - последнее слово она протянула с вполне волчьими интонациями. – Вот мы и застряли здесь. И что мы с этим будем делать?

Подумав немного, она сграбастала мою ладонь своей ладошкой, уцепившись за большой палец.
- Ситуация кажется безвыходной. Не пойми меня неправильно, у вас тут довольно весело, но этот мир меня утомляет, особенно в свете того, что в свой я вернуться не могу, не закрыв сделку. Так что… я подумала. А что, если я дам тебе шанс заключить еще одну сделку. Есть ведь что-то, чего ты сейчас хочешь. М-м-м?

«Да, хочу», - я мысленно усмехнулся. Провести остаток своих дней недвижимостью не входило в мои планы. У Тьмы хватит сил вылечить меня. Но… - «Есть кое-что, чего я действительно хочу».
- Отличненько, - в полных темноты, глазах Тьмы сверкнули алые огоньки нетерпения. Между ладонями затрепетали язычки синего пламени, подтверждение заключающейся сделки.
«Когда я сдохну, ты отправишься за мной, лишившись любой возможности заключать новые сделки».
Вряд ли я долго протяну в своем нынешнем положении. Значит, и она не задержится ни в этом мире, ни в своем. Тьма зашипела дикой кошкой, но отнять свою ладонь от моей уже не могла. Оборвав шипение, снова сверкнула глазами и лишь что-то сухо пробормотала. Пламя вспыхнуло ярче и тут же погасло, не оставив ожога. Как и в прошлый раз. Сделка заключена.

Я откинулся на подушку и закрыл глаза. Ну, все, что я мог сделать для этого города, я сделал. Кто-то потребует от меня большего? Мало того, что мне одна дорога в посмертии, так еще и неприятная компания в довесок, которая сделает все, чтобы эта дорога мне не казалась медом.

- Ну что же, твое право, - Тьма спрыгнула с постели, брезгливо отряхивая руки. – Теперь сам ищи способ расторгнуть сделку… бес-с-смертный. А я пока повеселюсь в твоем городе.

Дверь хлопнула, хотя Тьме и не было необходимости ею пользоваться. Она могла развоплотиться и пробраться в любую щель. И чего она так привязалась именно к этой форме? Так… стоп! Что она сказала?
Рывком сев на постели, я осоловело осмотрелся.

Сегодня, 19:50 by EstellanПросмотров: 38Комментарии: 1
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Ключевые слова: Тьма сделка больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 22:45
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Наказание бессмертием? Так ему, дураку, и надо.
А город жалко.
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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