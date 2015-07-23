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Творческие истории

Черные мешки

ЧЁРНЫЕ МЕШКИ.

Рассказал один знакомый, работающий в большой городской больнице города, которого не назову по понятным причинам, она там единственная большая, остальные мелкие, а знакомому слава чокнутого на фиг не нужна. Далее от его лица.

***
Работаю санитаром с напарником сутки через трое. Задача простая, днём возить пациентов на процедуры, операции, по врачам, рентген и прочее. В основном сидячие, чуть реже лежачие после операций, а также с онкологией, из реанимации или там паллиатив, это, где в основном обезболивают умирающих. Кстати, слово это от латинского Паллиум, обозначающее плащ или покрывало, в общем, мало приятного.

Ночью и под утро начинается самая фиговая часть работы, забирать умерших из отделений, упаковывать в чёрные, пластиковые мешки и отвозить в маленький больничный морг или скорее временное хранилище, вскрытия там уже давно не проводят, используют только для хранения.

Раньше тела возили по подземному переходу, пока его в прошлом году не затопило после прорыва трубы. До сих пор не починили, ходить там теперь опасно, вдруг обрушение будет, стены с перекрытиями то подмыло. Короче, досками вход-выход забили и теперь по улице возим. Бывает, конечно, и днём умирают, но в основном почему-то ночью или рано утром. Доходило иногда аж до десяти человек за ночь.

Дело неприятное, особенно когда труп ещё теплый, неудобно его в мешок закатывать, словно желе кантуешь. Ещё теплое тело его через перчатки чувствуешь и как-то иногда кажется, что жив он и просто спит. Хорошо если всё чётко пройдёт, затычки из носа не выскочат, да подвязанная челюсть не откроется, формалин вперемешку с его жидкостями наружу не хлынет. Тут главное вовремя отскочить и не обляпаться.

Толи дело окоченевший, тело на ощупь человеком не кажется, поэтому как-то легче в моральном плане. На каталку железную кинешь, ворочаешь словно бревно, легко и удобно, можно даже одному. На бок повернул, мешок раскрытый подсунул, повернул на другой бок, высунул с другой стороны, потом ноги, голову запихнул, молнию застегнул и всё, поехали.
Ночью или под утро труповозка городская прибывает, это смотря какие мы в очереди. Она обычно, покойниками забита в два, а то в три ряда, когда как. Помогаем водилам мешки в кузов закинуть, а то, бывало, они их роняют, потом свободны до следующего вызова.

Однажды напарник приболел, и пришлось начальству его отпустить после обеда, благо было тихо и вызовов днём почти не было. Этой ночью я был один, кое-как врачи помогали упаковывать, хотя это не их дело, но по-другому в данной ситуации было нельзя.

Где-то часа в полтретьего ночи повёз очередного преставившегося в морг, помню, это старушка была высохшая, лёгкая, как пенопласт, даже не запыхался, когда упаковывал. Привёз, перетащил с каталки на стол в холодильнике и тут что-то меня смутило. Поначалу не понял, что, вроде что-то не так, а что понять не могу. Стою, значит, среди столов, думаю. Если какой косяк вскроется, по головке не погладят, надо сразу решать, что к чему, и проблему ликвидировать в зачатке, а то потом не оберёшься.

Тут до меня доходит, мешков с телами должно быть всего четыре вместе с бабкой, а их пять. Какого, думаю, рожна, что за прикол. Было так как-то, из другой смены идиот один пьяный пошутил, залез в мешок, а когда труповозка приехала, он сел на каталке. Водила под себя сходил и с сердцем слёг, шутника потом уволили. Но тогда их там двое санитаров было, ключи не пойми, где, а сейчас, ключи от морга и холодильника только у меня.

Чую озноб по спине пошёл, но не от холода. Тихонько подошёл к мешку, на нём такой прозрачный кармашек есть, где бумага на мертвеца лежит. Заглянул в неё, а прочесть ничего не могу, почерк неразборчивый, кривой какой-то, будто того, кто писал трясло сильно, ничего не понятно. Хотел молнию расстегнуть, посмотреть кто это, кого сегодня упаковывал - всех помню, да что-то остановило. И тут внутри мешка будто кто на бок повернулся.

Не помню, как выскочил из холодильника, дверью хлопнул и слышу через неё, как мешок со стола упал. Сыро так плюхнулся, будто внутри и вправду желе. Рванул я тогда почему-то к забитому переходу, наверное, по старой памяти рефлекторно вышло. Встал у досок и стою в ступоре соображаю, что делать, надо бы обратно повернуть. Позади слышу, дверь морга открылась, и шуршание мешка отчётливое.

Оторвал одну доску, которая на соплях держалась, и в переход. Освещения там нет с самого потопа, электричество отключили от греха подальше. Пошёл практически на ощупь, спотыкаясь обо что-то. Достал тогда телефон, про который вообще забыл, включил фонарик и чуть сердце не остановилось. Весь проход завален чёрными мешками, только посередине, где я иду, тропинка.

Тут понимаю, что это не совсем наш переход. Наш квадратный и все стены с полом в жёлтой плитке, светильники квадратные на потолке, а тут сырой камень в плесени, потолок аркой, пол тоже каменный, из трещин бледная трава торчит. На мешках такие же бумаги с непонятным подчерком. Пришёл немного в себя и хотел пройти через весь проход, но впереди у выхода из него почему-то света не было, хотя там мощный светильник всегда включен.

Повернул назад и тут чёрт меня дёрнул посмотреть, что внутри мешков. Наверное, это была некая смесь любопытства и попытки доказать самому себе, что это не галлюцинация.
Наклонился к ближайшему, потянул молнию вниз до середины. Сразу оттуда киселеобразная светло-коричневая жидкость потекла без запаха. Раздвинул мешок, там человек или точнее нечто его напоминающее, как мне показалось. Какой-то он не правильный, не законченный, манекен, заготовка, а не человек, плюс к этому какого он пола никак не пойму, андрогин какой-то. Вдруг показалось, что у него веки дрогнули, застегнул мешок и бегом обратно.

Выбегаю к двери морга, она открыта, мешок тот на пороге лежит. Хотел его обойти, как слышу голоса с улицы, вроде по-нашему говорят, только ни слова не разберёшь. Один другого ругает, судя по интонации, а тот оправдывается. Думаю, дай-ка спрячусь, мне приключений уже сегодня через край.

Рядом дверь в маленькую подсобку, где уборочный инвентарь дворник хранит, я туда и затаился. Слышу, эти двое входят, берут тот мешок, вытаскивают наружу и швыряют вроде в кузов машины, даже слышно было, как рессоры скрипнули. Потом возвращаются, идут к переходу, ругаются там, по доскам бьют. После этого идут на улицу, хлопают двери машины, доносится звук работающего мотора, и вдруг тишина.

Так просидел в подсобке до рассвета. Как ни странно, больше вызовов не было, никто не умер, отсутствия моего никто даже не заметил, у всех свои дела.

Утром с двумя охранниками пошёл в морг под предлогом проверить двери, мол, показалось, что кто-то открывал без меняю. Открыли, зашли. Все четыре мешка на своих местах, в холодильнике лютый дубняк, аж пальцы сводит. Такого мороза никогда он не выдавал, даже если врубить на полную мощность. Ещё они сказали, что никаких машин на территорию не пропускали, а труповозка должна ещё только через час подъехать.

Переход потом осмотрел, там всё нормально, никаких мешков и плесени, всё, как обычно. Есть у меня пара предположений, что это было.

Первое: перевалочный пункт. За этим мешком тоже труповозка приехала, но не из нашего мира, а из иного. Подземный переход, что-то вроде станции, а мешок в морге, это пассажир, который решил своим ходом куда-то добраться.

У нас это, по факту, первый шаг на тот свет, а у них с того к нам. Вдруг эти мешки что-то типа дверей, портала для перехода между мирами, что-то проникает оттуда сюда таким образом или использует наш мир в качестве транзитного места.
Второе: коконы для рождения каких-то сущностей имитирующих людей. Переход - родильное отделение, куда нечто их отложило, поэтому он у нас не функционирует, чтоб персонал больницы под ногами не путался. И место они выбрали неспроста, тут боль и страдания людей присутствует в качестве питания для них.

Таким образом они рождаются в нашем мире, и те, кто за ними приехал, доставщики, развозят их по нужным адресам. Косвенное подтверждение этому количество всякой дряни, нелюдей, упырей в человеческом обличии, появившихся в нашем мире. Ни жалости у них, ни сострадания, ни каких-либо моральных норм и совести, одна нажива и пожирание всего, что увидят. Людьми их назвать никак нельзя, хотя они из кожи вон лезут, чтоб их так считали, превозносят себя над всеми, кичатся положением в обществе, а те, кто с ними плотно общается, в курсе всего, но помалкивают. Вот такой вот прорыв…

Больше ничего такого не случалось, но всякий раз теперь, как захожу в холодильник морга, обязательно пересчитываю мешки, а в переход стараюсь вообще не заглядывать.

2021.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:23 by LoydПросмотров: 208Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Мешки трупы сущности переход нелюди упыри ночь морг каталка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 19:24
+3
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Сама по себе история неплохая, я плюсанул...
НО... формалин вперемешку с жидкостями из не остывшего еще трупа. Это какая-то новая практика в больницах?
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#2 написал: Ksenya078
Вчера, 20:44
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Да.. Наижутнейшая история. Что-то явно не реальное, не из мира сего. Предположение ГГ очень интересное, может, так оно и есть. Ему ещё повезло остаться живым и здоровым. Истории плюс огромный, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:09
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Меня тоже формалин смутил.
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#4 написал: Летяга
Сегодня, 07:11
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Формалин и на мой взгляд лишний. А рассказ понравился, особенно про "перевалочный пункт".
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 07:31
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С формалином перебор.
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