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Истории из жизни

Извержение Агунга

Моя знакомая попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Как болезнь называлась я не запомнил, в чем суть болезни писать не буду. Главное - чуть не померла. После операции вроде пришла в норму, но состояние было стабильно тяжелое. Так она и лежала постоянно под капельницами. Ну она в сознании, в принципе шевелится, ей скучно. Попросила принести ей мобильный. В реанимации мобильные запрещены, но один из врачей ей его втихаря передал. И на мобильном она стала играть в какую-то онлайн игру. Тоже втихаря от врачей.
В этой игре она познакомилась с одним мужиком из Индонезии. Начали с ним общаться. Он рассказал, что он шаман (ну или что-то в этом духе, не знаю как у них это называется). Он может лечить, а может навести порчу. Но порчу не наводит, так как это испортит его карму.
Он еще много рассказал о себе. Религия там - какая-то смесь ислама с буддизмом, насколько я понял. И все зациклены на своей карме. Врачи там - люди низшего сорта.
Единственное, что им можно - перевязать палец или наклеить пластырь. Даже операцию по удалению аппендицита они проводить не будут - нельзя хоть что-то забирать от человека. Это минус твоей карме. Самое забавное - эти люди раньше были каннибалами!
И люди не ходят там к врачам. Они ходят к шаманам. Шаманы проводят обряды. Выздоровел - хорошо. Умер - это значит судьба у тебя такая, боги так сказали и шаман тут бессилен.
И вот этот шаман-индонезиец сказал, что попробует помочь той знакомой. Там есть вулкан Агунг, где живут боги. Он поднялся на вулкан, помолился там и еще какие шаманские обряды провел, скинул в жерло вулкана подношение в виде еды.
На следующий день вулкан "ожил". И в тот же день знакомая резко пошла на поправку. Ее из реанимации перевели в обычную палату, где она еще некоторое время лежала. А вулкан дымил ровно до того дня, как ее выписали из больницы.
После этого ее индонезиец сказал - ты должна прилететь в Индонезию и поклониться вулкану Агунг, иначе боги обидятся и тебе станет еще хуже. Ну и карму заодно минуснут.
Знакомая никогда не была суеверным человеком, но очень прониклась и действительно прилетела в Индонезию, встретилась с этим шаманом и они вместе поклонились вулкану.
Сейчас вполне хорошо себя чувствует.
Сегодня, 20:28 by ArhipПросмотров: 293Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Агунг вулкан шаман реанимация

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:33
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 998
Всё это конечно интересно. Но вот «заткнуть пасть» вулкану они могут ли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:45
+4
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Комментариев: 6 502
Агунг, кстати, опять извергается. Население эвакуируют. Кого-то сильно больного лечили, не иначе.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 22:52
+1
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Комментариев: 1 990
Хорошо, что съездила, а не забила, хотя бы шаману спасибо сказала))
"Даже операцию по удалению аппендицита они проводить не будут - нельзя хоть что-то забирать от человека. Это минус твоей карме. Самое забавное - эти люди раньше были каннибалами!"

Я тут подумала, а если вырезать аппендикс чтобы съесть - это можно у них?))) так то ведь не минус карме уже... +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:03
+1
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Публикаций: 402
Комментариев: 2 519
Цитата: Летяга
Агунг, кстати, опять извергается. Население эвакуируют. Кого-то сильно больного лечили, не иначе.
+++++

blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#5 написал: Arhip
Сегодня, 23:28
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Комментариев: 474
Цитата: зелёное яблочко
Всё это конечно интересно. Но вот «заткнуть пасть» вулкану они могут ли?

Может и могут, но делать этого не станут. Это священный вулкан и за это минус в карму

Цитата: Tigger power
Я тут подумала, а если вырезать аппендикс чтобы съесть - это можно у них?))) так то ведь не минус карме уже... +++

Наверное, только надо зубы заточить нужным образом. Они спиливают напильниками себе клыки, что бы показать какой ты белый и пушистый. Хотя насчет белого - это нет, это другая тема. К белым там свое отношение. Какой ты просто пушистый.
А если хочешь кого-то съесть - затачивай зубы что бы острые были, как у акулы. Тогда все окружающие будут знать что перед ними злой дядька и будут бояться. А если съест кого-то - он предупреждал.
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
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