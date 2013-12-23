Извержение Агунга

Arhip Просмотров: 293 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 20:28 by

Моя знакомая попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Как болезнь называлась я не запомнил, в чем суть болезни писать не буду. Главное - чуть не померла. После операции вроде пришла в норму, но состояние было стабильно тяжелое. Так она и лежала постоянно под капельницами. Ну она в сознании, в принципе шевелится, ей скучно. Попросила принести ей мобильный. В реанимации мобильные запрещены, но один из врачей ей его втихаря передал. И на мобильном она стала играть в какую-то онлайн игру. Тоже втихаря от врачей.В этой игре она познакомилась с одним мужиком из Индонезии. Начали с ним общаться. Он рассказал, что он шаман (ну или что-то в этом духе, не знаю как у них это называется). Он может лечить, а может навести порчу. Но порчу не наводит, так как это испортит его карму.Он еще много рассказал о себе. Религия там - какая-то смесь ислама с буддизмом, насколько я понял. И все зациклены на своей карме. Врачи там - люди низшего сорта.Единственное, что им можно - перевязать палец или наклеить пластырь. Даже операцию по удалению аппендицита они проводить не будут - нельзя хоть что-то забирать от человека. Это минус твоей карме. Самое забавное - эти люди раньше были каннибалами!И люди не ходят там к врачам. Они ходят к шаманам. Шаманы проводят обряды. Выздоровел - хорошо. Умер - это значит судьба у тебя такая, боги так сказали и шаман тут бессилен.И вот этот шаман-индонезиец сказал, что попробует помочь той знакомой. Там есть вулкан Агунг, где живут боги. Он поднялся на вулкан, помолился там и еще какие шаманские обряды провел, скинул в жерло вулкана подношение в виде еды.На следующий день вулкан "ожил". И в тот же день знакомая резко пошла на поправку. Ее из реанимации перевели в обычную палату, где она еще некоторое время лежала. А вулкан дымил ровно до того дня, как ее выписали из больницы.После этого ее индонезиец сказал - ты должна прилететь в Индонезию и поклониться вулкану Агунг, иначе боги обидятся и тебе станет еще хуже. Ну и карму заодно минуснут.Знакомая никогда не была суеверным человеком, но очень прониклась и действительно прилетела в Индонезию, встретилась с этим шаманом и они вместе поклонились вулкану.Сейчас вполне хорошо себя чувствует.

Ключевые слова: Агунг вулкан шаман реанимация

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