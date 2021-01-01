Шанс

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:21 by

Черный кот с белыми лапками нырнул в подворотню. Обычный кот, ничего странного. Но почему же Андрей обратил на него такое внимание? Особенно сейчас, когда он мечтал побыстрее попасть домой, окунуться в тепло квартиры после сырых и слякотных сумерек. Парень буквально бежал домой. А тут даже остановился и наблюдал за котом.Когда животное исчезло в темноте быстро сгущающихся сумерек, Андрей спохватился и поплотнее захлопнул куртку. После заторопился. До дома еще нужно было дотопать, а живот урчал и холод пробирал до костей. Но, пройдя несколько шагов Андрей задумался. Что же привлекло его в этом обычном белолапом пушистике? Андрей встал, как вкопанный. Белолапом! Это на улице, где в некоторых местах лужи по колено! А кот чистый. Словно шубка грязеотталкивающая. Но как такое вообще возможно? Хотя, кошки все-таки загадочные существа. Андрей ухмыльнулся. Похоже, его подсознание исподволь решило намекнуть, что квартира слишком пуста и велика для него одного.Парень развернулся, и направился в подворотню, куда еще недавно шмыгнул кот. Андрей понимал, что скорее всего совершает поступок весьма глупый, потому что кот вряд ли так вот ожидает его. А шарить по чужому двору поздно вечером – занятие странное, как минимум.Двор оказался не таким уж и темным. Посередине горел очень яркий фонарь. Прямо над пустой сейчас детской площадкой. Но кота нигде не было видно. Что и понятно – будет он всяких сумасшедших охотников за кошками ждать. Можно разворачиваться и уходить, но Андрей всегда был упрямым. Вот и сейчас, он решительно направился к фонарю, решив все же поискать кота. Когда парень подошел, то ему показалось, что он услышал мяуканье откуда-то со стороны. Андрей пошел туда, заглянул под лавочку. Кота не было, а мяуканье раздалось уже вроде с дерева в центре двора. Андрей чертыхнулся одновременно и на себя и на кота и подошел к дереву, пытаясь в его листве разглядеть белые носочки. Не удалось. Правда издевательское мяу раздалось уже прямо позади. Парень чуть не подпрыгнул от неожиданности. Повернулся. Так и есть – зараза кот, с самым что ни на есть наглым видом, сидел под фонарем. Когда Андрей подошел, кот лишь поднял верх голову и неожиданно громко, обиженно мяукнул.- Ну да, конечно. Чего это я и вправду, так долго. – рассмеялся Андрей и сразу стало как-то даже физически теплее. -Ты, значит, хочешь быть моим котом? Ты уверен? Меня и дома не бывает днями – учеба, работа.Кот мяукнул еще раз.- Ладно. Но ты сам напросился.Андрей наклонился, сграбастал животное и поместил себе за пазуху. Кот сидел спокойно все время пока они добирались до дома, но попав в квартиру, сразу же начал изучать все вокруг. Андрей сбегал к соседям за кошачьим наполнителем, приспособил под туалет днище какой-то коробки. Боялся, что кот начнет метить дом, но тот сразу же пошел разгребать наполнитель. Видать, он действительно был домашним – потерялся.- Надо бы объявление развесить, - протянул Андрей, угощаясь теплым чаем. Кот, который в то же время ужинал сосиской, посмотрел вверх, и мяукнул тихо.- Не хочешь? – спросил Андрей. – Может тебя обижали хозяева и поэтому ты удрал? Какой-нибудь несознательный ребенок, сейчас таких что-то слишком много развелось.Кот вернулся к сосиске, а Андрей хмыкнул «Да, пора бы все же и девушку завести, наверное, мать в этом все же права. А то уже с котами разговариваю».Андрей не сделал объявления. Ни на бумаге, ни в инете. Но он попытался расспросить соседей, типа видел кота, явно домашнего, не пропадал ли у кого. Выяснить каким образом он ничего не смог. Да видать и не особо хотел. Потому Мистер Миднайт остался у Андрея.Андрей мог бы назвать себя неудачливым удачником ( или удачливым неудачником). Да, у него была квартира отдельно от родителей, он работал, успевал на учебе. И все это как-то вовремя появлялось в его жизни. Вырос – нужна квартира поближе к универу – скончался какой-то там двоюродный дедушка, которого Андрей и видел всего два раза в жизни - вот квартира. Хочешь подработку, чтобы иметь свои деньги – пожалуйста. Только залез в инет и нашел объявление, где взяли. Но при этом и самому работать приходилось много. Андрей не находил на улице денег или билет в круиз, он никогда не выигрывал в лотерею, ему всегда доставался сложный билет на экзамене. И он обязательно должен был все учить. Так что везение Андрея действовало своеобразно.Теперь, с Мистером Миднайт, жизнь продолжилась как обычно. Вот только платить ему стали чуть больше( сколько раз добивался этой прибавки, так нет. А кот появился – сразу же прибавили чуть). Постепенно Андрей стал привыкать к тому, что дома его ждут. Наверное, это повлияло на общее состояние парня. Он чувствовал себя превосходно. Меньше уставал и даже учиться стал лучше. Вот что делает хорошее настроение.Так продолжалось несколько месяцев. За это время кот вел себя как кот – ел, пил, спал, устраивал ночные погромы. А еще Мистер Миднайт вполне так себе отъелся. И Андрей уже не представлял себе как это – приходить в пустую квартиру. Мама конечно, когда позвонила и узнала о коте, немного поворчала. Что типа сынуле давно пора девочку в дом привести, а уж потом можно подумать хоть о коте совместном, хоть о собаке, хоть о ребенке. Но это было лишь для проформы.А потом Мистер Миднайт пропал. Просто не пришел после очередной своей отлучки. И только тогда Андрей понял, как привязался к этому, порой бесящему его сверх меры, существу. Андрей обежал всю территорию рядом с домом, искал там, где впервые увидел кота. Давал объявления и в интернете и развешивал печатные листки на деревьях. На Мистере Миднайт был ошейник с адресом. И он был ласковым и привыкшим к рукам человека котом. Неужели кто-то оставил животное себе? Это был бы лучший вариант. А если с котом что-то случилось? Андрей никогда не думал, что будет так переживать. И что в его квартире без Мистера Миднайт так пусто и одиноко. Когда Андрей пришел домой после безуспешных поисков даже завыть хотелось.Была уже ночь и Андрей решил подождать до утра, чтобы отправится на поиски вновь.Следующий день прошел в поисках. Андрею позвонили, что подобрали вроде похожего кота. Как на крыльях, прямо, помчался. Но это оказался не тот кот.Вечером, голодный( он так и не поел сегодня) и уставший, Андрей сидел в своем дворе на лавочке возле подъезда. Мысли были невеселые, возвращаться в резко опустевшую квартиру не хотелось. Он и не заметил поначалу, как к нему подсел какой-то незнакомый человек.- Это Ваше объявление? – вежливо спросил мужчина.Андрей повернулся и увидел подсевшего собеседника. Мужчину лет сорока в чуть помятом светлом костюме, с немного резковатыми чертами лица и пронзительными голубыми глазами. В руках мужчина держал распечатанную фотографию Мистера Миднайт. Такие Андрей расклеил повсюду.- Да. А Вы видели кота?- Конечно. Ведь я прекрасно знаю этого кота. И он просто должен был попасть к Вам на время, – спокойно сказал мужчина.- Попасть ко мне? Это Ваш кот? – Андрей не знал, что ему думать. Его собеседник – какой-то сумасшедший? Очень похоже на то. Андрей решил не дожидаться ответа, а встать и пойти домой. Только общения с сумасшедшим ему сейчас не хватало.- Поверьте, я вовсе не умалишенный, как Вы подумали., - остановил его мужчина.- Вы уверены? - ляпнул Андрей первое, что пришло в голову, уже кружащуюся от голода и беготни сегодняшнего дня.- На самом деле даже я не могу быть в этом уверен.- Так кто же Вы? – Андрею на миг стало интересно. Опасным мужчина не выглядел, и Андрей передумал сбегать.- В человеческом языке…или…нет, все же нет нам названия. То есть я мог бы привести Вам то, что наверное будет ближе всего, но это будет не то. Скажем так. Мы предоставляем шансы.- Шансы?- Ну…да. Шансы. Это сложно объяснить. Лучше на примере. Пусть…хотя бы на том конкретном. Сколько времени Вы потратили, чтобы найти кота? В первый раз, когда его искали во дворе.- Откуда Вы… - начал было Андрей, но собеседник смотрел на него так спокойно, и сказал это так естественно, что Андрей заявил:- Минут пятнадцать. А что?- Просто если бы Вы не потратили этих минут, то на подходе к дому Вас сбила бы машина. Та самая на которой угонщик удирал от полиции.- Но, - Андрей вдруг вспомнил, что слышал поутру той ночи, когда нашел Мистера Миднайт, от соседки, что она выходила в магазин и чуть ли не перед ее носом пронеслась темная машина с невероятной скоростью. Соседка еле успела отскочить, и чуть снова не попала уже под несущуюся за темной полицейскую машину. Андрей забыл об этом случае, а теперь во все глаза смотрел на странного мужчину. А тот спокойно продолжал.- Ну вот…Соседке Вашей вообще нечего опасаться было – не ее очередь. А у Вас был такой момент….Вас машина бы сбила. Вы бы провалялись в коме, но недолго. Отправились бы на ту сторону. Вот я и решил дать Вам шанс. Ведь заметьте – Вы могли не пойти искать кота, а спокойно продолжать свой путь.- Но…почему Вы тогда просто мне не сказали?- что вы! – развел руками мужчина. - Такого права у нас нет.- У Вас есть права посылать кота? Но ведь это был странный выбор. В смысле…я что, поступил правильно и благородно, что согласился взять в дом животное и…- Не торопитесь, - остановил Андрея мужчина устало. - Тут не было правильного или благородного выбора. Тут был просто выбор. Судьба, шанс, случай. А вовсе не плюшка за хорошее поведение. Мы не раздаем плюшки. Мы всего лишь иногда можем увеличивать количество шансов.- Я понял, - сказал Андрей - Но, может быть, Вы отдадите мне кота? Я…очень привязался к нему, а Вы, наверное, найдете другого.Андрей понимал, что, скорее всего ответ будет нет, но все же не мог не попробовать.Мужчина тяжело вздохнул и начал чуть комкать листок в руках, как обычно делает человек, который собирается с духом перед тем, как что-то сказать. Но все же он начал говорить:- Видите ли. У нас нет, как Вы подумали, обученных котов. Как и собак, птиц или насекомых. Только мы сами.- Вы же не хотите сказать…- Ну иногда и нам хочется в отпуск. Кстати, те сосиски, которые Вы покупали мне всегда, были очень вкусными. Но заметьте, мы не иждивенцы – мы всегда оплачиваем свою жизнь. Не то чтобы сильно, но все же чуточку удачи приносим.- Я …зачем? Вы же …ну разумное существо!? У меня уже голова кругом.- Просто на некоторые вещи мы смотрим немного по-иному. – мягко сказал мужчина. –Мы ведь даже выглядим по-иному. Просто сейчас я принял такой облик, чтобы поговорить с Вами. Было бы странно если бы с Вами заговорил кот- Я бы сразу вызвал скорую, - признался Андрей.- Ну вот, видите. Поэтому я в выбрал этот вид. Так что…к сожалению, я не могу больше жить в Вашей квартире. Дела.- Жаль, - голова у Андрея действительно уже кружилась, и он верил и не верил в то, что сейчас происходит.- Но у меня для Вас подарок. – сказал мужчина. И присвистнул.Из ближайших кустов неуверенно вылез маленький рыжий котенок.- Этому малышу нужен дом.- Это….- Нет нет нет, -замахал руками мужчина. - Это просто бездомный котенок – здоровый, без глистов и не блохастый. А еще он может погибнуть, если его никто не возьмет.Андрей наклонился и взял зверька, который тут же попытался устроиться поудобнее на руках.- Так Вы его берете? – спросил мужчина.Андрей кивнул.- Мне будет сложно без животного.- Ну вот и отлично, - проговорил человек, буквально просияв.- А теперь позвольте раскланяться.Андрей кивнул и хотел что-то сказать, как резкий звон, словно разбилось окно, отвлек его внимание. Инстинктивно Андрей посмотрел на дом, но там все окна были целы. Обернувшись, он уже не увидел своего недавнего собеседника. Лишь в глубине двора небольшая тень мелькнула и скрылась в кустах. Хотя, возможно, показалось.- Ну что же, пойдем домой? – спросил АндрейКотенок мяукнул. И Андрей, улыбнувшись, направился в их общую квартиру.***Белолапый черный кот и серая кошка сидели на крыше, наслаждаясь видом полной луны.«Все же есть что-то притягательное в этих телах» - мысленно передала собеседнику кошка, рассматривая свою лапу с изящными острыми когтями.«Да, пожалуй,» - лениво отозвался тот.«как там наш новенький? Он тоже форму кота выбрал?»«Да…вот поживет тут лет десять , изучит этот мир…И к работе можно привлечь. Сдается мне, парнишка он способный»В ставшей вновь теплой и жилой квартире Андрей наблюдал, как рыжий котенок уплетает сосиску. Да так, что кажется, за ушами трещало. Котенок ел, а Андрей, согреваясь чаем, наблюдал за ним. И рассуждал:- Ну, тебя полночью не назовешь. Так что будешь …будешь Мистер Миддей. Как тебе?Котенок , словно поняв, что речь идет о нем, оторвался от еды и посмотрел на Андрея своими зелеными огромными глазищами. Потом чихнул и приступил к заключительному этапу расправы над ужином.- Так и запишем, - сказал Андрей удовлетворительно.Автор - ada1612.

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