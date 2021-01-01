Утопленник

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

S.L.Sakurai Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:39 by

Лукас неторопливо прогуливался по берегу моря. Несмотря на то, что ночь начала своё царствование, он и его девушка, Алекс, решили провести своё романтическое свидание на берегу. Шум морской воды будет им музыкой, а бриз – свидетелем предложения. Лукас неспроста выбрал это место. Сводить в ресторан или в парк, где можно будет сделать предложение руки и сердца, для него казалось банальным, и поэтому решил съездить вместе с Алекс до пляжа, где признается о своей глубочайшей любви, протягивая обручальное кольцо в бархатной коробочке. Алекс ещё не подозревала, что ждёт её на берегу ночного моря, но предчувствовала. Поэтому долго наводила красоту, сидя в комнате мотеля. Ей хотелось, если такое произойдёт, выглядеть красивой. Тем временем Лукас ждал её в договорённом месте, прогуливаясь.Ждать пришлось не долго. Пока он стоял на месте, смотря на светлую луну, отражающийся в тёмных водах, Алекс подбежала сзади и закрыла глаза парня своими маленькими ладошками.- Угадай кто? – радостно проговорила она.- Моя маленькая принцесса, - Лукас оборачивается и заключает девушку в крепкие объятия.- Прости, что так долго. Заждался?- Вовсе нет. Я как раз тут разведку местности провёл. Это место вполне подойдёт для нашего свидания.- Мило, - Алекс осмотрелась вокруг, - мне нравится.- Тогда пошли, - Лукас взял за руку девушку и повёл по берегу.Алекс прижалась к парню, смотря на море. Луна висела над водой, отражаясь в тёмной поверхности, словно большой прожектор, освещал путь. Множество звёзд висели над головой, сопровождая пару. Море приятно звучало, осторожно касаясь берега. Никого поблизости нет. Шум города где-то вдали. Вот оно – романтика. Самая настоящая. Та самая, которую желал Лукас. Надо только ещё немного подождать, ещё чуть-чуть. Пусть Алекс думает, что это обычная прогулка, но Лукас не знал, что его девушка предчувствовала такой исхода и была готова сразу сказать: «Да!».В полном молчании они шли по берегу. Каждый хотел что-то сказать, но не мог, сил не находилось. Лукас всё никак не осмеливался сделать предложение, лишь отворачивался к морю, краснея, как только подумает над этим. Алекс смотрела на него, ожидая, когда он сделает первый ход, который они оба так долго ждали. И вот, этот момент настал. Лукас потянулся к своей барсетке, где лежала коробочка с кольцом, но просунув туда руку, там её не оказалась. Парень растерянно осмотрелся, думая, что выронил во время прогулки. Вряд ли такое произошло, хотя всё возможно. Алекс с тревогой наблюдала за своим возлюбленным.- Ты что-то потерял? – спросила она.- Эм, слушай… Побудь пока здесь, хорошо? Я скоро вернусь.Лукас побежал в сторону отеля, осматриваясь по пути. Алекс лишь пожала плечами и посмотрела на море. Красивое, тёмное море, так манящее искупаться в нём, что и решила сделать девушка, пока парня нет. Хорошо, что она надела бикини под лёгкую рубашку и шорты. Оставив одежду на берегу, Алекс вошла в воду.- Холодная, - проговорила девушка.Она всё дальше и дальше продвигалась, пока песок не пропал под ногами. Алекс окунулась пару раз. Холодная вода приятно обволакивало всё тело, а ночь делала так, будто паришь над бездонной пропастью, что предавало ощущение лёгкости. Алекс мирно плавала, предвкушая последующее событие, когда вернётся Лукас. Она поняла, что Лукас хочет сделать предложение любви и сердца. Он ничего не мог скрывать, поведение всегда выдавало его намерения, но порой бывает таким рассеянным. Алекс готова была подождать, растянуть удовольствие в ожидании, грезя о будущей совместной жизни.Пока девушка наслаждалась купанием в прохладной воде под светом луны, небольшой зелёный туман незаметно подкрадывался к берегу. Клубясь, он становился всё гуще. Алекс заметила странное явление над водой. Щуря глаза, она всматривалась в туман, пытаясь хоть что-то там разглядеть, но дымка была такой густой, что ничего не было видно. Туман приближался и приближался. Девушка стала плыть в сторону берега. Зелёная пелена нагоняла. Клубы тумана, словно лапы зверя, тянулись к девушке. Алекс смогла доплыть до берега. Быстрыми шагами, иногда переходящими на бег, она направилась в сторону отеля. Туман тем временем не решался останавливаться. Он уже ступил на берег, немного увеличившись в размерах. Алекс это заметила. Совсем перешла на бег, но не успела. Туман с невероятной скоростью достиг её, заключив в дымовую клетку. Девушка растерялась, осматривалась вокруг. Тонкая линия слёз появились на её глазах. Паника нарастала. Внутри дымки ничего не было видно, Алекс потеряла направление. Она бесцельно куда-то шла, пытаясь выбрать из заточения тумана.Вдали показался силуэт. Сгорбленный, с длинными крючковатыми руками и крепкими ногами. Шаркающая походка. Некто приближался к девушке. Откуда-то донёсся запах рыбы. Алекс закрыла ладонью нос. Заметив силуэт, она промешкалась, но сомнения отошли на второй план. Зелёный туман пугал её.- Эй, простите! – Алекс помахала свободной рукой.Силуэт остановился. Алекс осторожно приближалась к незнакомцу, иногда махая рукой. Но когда она оказалась достаточно в близком расстоянии к силуэту, то резко остановилась, прикрыв рот рукой. Перед ней стоял не человек. Нечто с серой и склизкой кожей. Пустой взгляд глазниц можно было разглядеть сквозь зелёный туман. Что-то похожее на неухоженную бороду, но почему-то эта борода шевелилась. Алекс не стала долго разглядывать, она сразу помчалась в противоположную сторону. Куда она не бежала, силуэт мелькал то тут, то там, постепенно приближаясь. Девушка звала на помощь, но никто не слышал. Туман запер её, не давая шанса на побег.Вдруг силуэт пропал. Алекс встала на месте, осматриваясь. Нечто, девушка больше не могла воспринимать таинственную тень за человека, испарилось. Алекс облегчённо вздохнула, но вдруг почувствовала резкий толчок со спины. Воздух перестал поступать в лёгкие. Что-то тёплое и липкое стекало по спине и животу девушки. Также чувствовала что-то холодное и склизкое, едва двигающееся. Она посмотрела вниз, заметила странные острия, похожие на ножки крабов. Их было целое множество, больших и крепких, что запросто держали слабо бьющееся сердце. Алекс повернула голову. И последнее, что она увидела, это тёмную бездну глазниц.Лукас нашёл потерянную коробочку с кольцом в номере отеля и на всех парах возвращался на берег, к Алекс. Но вместо прекрасного вида и девушки, стоящей на берегу, он увидел туман. Зелёный и сильный густой, что внутри него ничего не было видно. Лукас осторожно вошёл в туман, зовя свою девушку, но ответа не последовало. Он бродил, ища возлюбленную, всматриваясь в зеленоватую дымку. Запах рыбы бил в нос, Лукас закрыл нос рукой. Долго искать не пришлось. Парень споткнулся обо что-то. Это было бездыханное тело Алекс. В груди сияла тёмно-красная дыра. Лукас со страхом смотрел на труп своей возлюбленной. На глазах появились слёзы. Он встал на колени, взял на руки мёртвую девушку и прижал к своей груди. Крики боли и отчаяния были единственными звуками в тумане. Сердце сжималось в груди, а дышать становилось сложнее. Лукас даже не замечал, как сзади кто-то подходит к нему. Как только тень упала на него, он хотел повернуть голову, но было поздно. Множество лапок членистоногих пробили ему голову насквозь. Мозг торчал на кончиках лапок, а глазные яблоки белой жидкостью стекали на песок. Всё остальное кровавой кашей плюхнулась следом за стёкшимися глазами. Бездыханное тело парня упало на девушку. Нечто пошло дальше, к новым жертвам.Чарльз вышел из отеля и подошёл к машине. Как только оказался в салоне, он заметил в зеркале заднего вида странный туман. Чарльз напряг глаза, пытаясь что-нибудь там разглядеть, но туман был слишком густой. Это насторожило парня. Пока он заводил машину, зеленоватый дым приближался. Готовый отъехать, Чарльз надавил на педаль газа. Туман уже окутал его всего. Было трудно что-либо разобрать. Казалось, будто едешь в пустоте. В салон проникал запах рыбы. Фары никак не помогали. По телу прошлись мурашки. Чарльзу показалось, будто кто-то сидит на заднем сидении. Сглотнув, он осторожно повернул голову, но там никого не было. Вздох облегчения. Вернув взор на дорогу, мужчина заметил, что на пути стоял кто-то. Чарльз резко нажал тормоз. Нос машины едва коснулся незнакомца в тумане. Некто ещё какой-то время стоял, потом шаркающей походкой стал подходить, обходить машину, подходя к водительскому месту. Чарльз опустил стекло.- Вам нужна помощь?Молчание. Чарльз пытался рассмотреть лицо незнакомца. Когда ему это удалось, лапки членистоногих прошли сквозь его приоткрытый рот, к внутренностям, превращая всё в месиво, словно миксер. Тело мужчины извивалось в конвульсиях, дергаясь, и билось. Когда жизнь покинула Чарльза, нечто потеряло к нему интерес. Оно направилась дальше, на шоссе.

Ключевые слова: Море ночь туман авторская история

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