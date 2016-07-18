Зачем они сверлят?..

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почетный святой Просмотров: 245 Комментарии: 11 +16 Вчера, 16:06 by

– Др-р-ррр! Др-р-ррр! У-у-у-уууууу!!!Макс яростно заворочался на диване и завернулся в плед, пытаясь закрыть уши. Нет, уснуть уже не удастся. Десять утра, суббота. Сумасшедший гад наверху опять достал дрель и начал драть людям нервы, как он это делал почти каждое утро уже почти целый месяц. Соседи писали жалобы, даже звонили в милицию… Тщетно! По закону в это время суток можно заниматься ремонтом. Но что это за ремонт такой, который длится месяцами? Да ещё и каждый год, причем в одно и то же время? Максим снимал эту квартиру три года, и каждую весну, в начале мая, чёртов псих с верхнего этажа начинал сверлить… Весеннее обострение?– Др-р-др-др-др-др, вж-ж-ж-ж-ж!!!Чтобы спастись от шума, надо было просто уйти из дома, но противные звуки не давали сосредоточиться, и пока молодой человек хмуро бродил по квартире, пытаясь прийти в себя, пока через силу почистил зубы, пока вскипятил чайник... Хотел закурить – нет зажигалки, пока искал зажигалку – сигарета во рту размокла, пришлось плюнуть. Пока снова искал сигареты... В общем, пока рассеянный Макс безжалостно убивал прекрасное субботнее утро, прошло целых два часа, и звуковая пытка закончилась сама собой.В наступившей тишине Максим блаженно плюхнулся на диван. Может, ещё подремать? Парень зевнул, сладко потянулся... И подскочил от звонка в дверь! Звонок был старый, советский, с противной скрипучей трелью, от которой шёл мороз коже.– Твою ж мать! – прошипел Максим.Тихо ругаясь и на ходу натягивая футболку, парень пошёл в прихожую.– Кто там?!В дверной глазок было видно что-то большое и лохматое.– Соседка снизу! – ответствовал из-за двери мрачный женский голос.Ещё один знаменитый обитатель подъезда. Толстая, неопрятная тётка, на вид лет сорока, с рыжими волосами до плеч, которые она мыла, похоже, раз в месяц. Ходила в прямоугольных очках, придававших лицу враждебно-прищуренное выражение, и в сером шерстяном свитере, одном и том же зимой и летом. Ещё носила на голове красно-белую повязку с вышитыми громовыми колёсами, «как у древних русичей». Порой подрабатывала то ночным сторожем, то дворником, но по большей части сидела дома. Вроде получала какое-то пособие, потому что детдомовская и в психушке лежала. А ещё, как говорила сама «русич», она была журналист, блогер и целитель...Кого и как она целила, Максим понятия не имел, но иногда читал её блог. Не сказать, что там было что-то очень оригинальное... Масоны, проникшие во все правительства, СМИ и университеты. Предки масонов – тамплиеры, придумавшие и до сих пор контролирующие мировую банковскую систему. Сатанисты, контролирующие тех и других... А сатанисты поклоняются инопланетным демонам – ящерам, потомкам динозавров и тёмных Богов – Драконов из Запредельной древности... И все эти нехорошие люди и нелюди объединились во вселенском заговоре, чтобы поработить и уничтожить человечество. Они зомбируют людей через ТВ и интернет, облучают целые страны с невидимых космических станций, отравляют реки и водохранилища психотропными веществами, отупляя и озлобляя целые народы. Устраивают экологические катастрофы и экономические кризисы, развязывают войны... И если они выиграют идеологическую войну, развратят и запугают большинство людей, то смогут победить Мировой разум – общее сознание Земли и всех её обитателей. Тогда с нашей планеты спадёт защитное поле, сотканное за миллиарды лет всеми добрыми делами, мыслями и чувствами всех когда-либо обитавших на ней существ, граница между мирами исчезнет, и вся иномирная нечисть прилетит на летающих тарелках и устроит на Земле величайшую бойню, геноцид и тысячелетний концлагерь для всего живого. На всех континентах построят ступенчатые пирамиды, как в Мексике, на этих пирамидах будут миллионами приносить в жертву людей, так, чтобы стекающая кровь покрывала их с вершины до подножия. Жизненная сила из этой крови будет накапливаться в пирамидах и чёрными безлунными ночами бить из их вершин светящимися потоками в страшное чёрное небо, в ледяную космическую пустоту – питать парящих там демонов, чтобы они стали ещё сильнее и могли захватывать всё новые и новые миры...Конечно, весь этот бред уже есть у тысяч авторов на тысячах сайтов. Но у тётки снизу получалось как-то от души, с надрывом, и писала она складно, а Макс любил ужастики.Несмотря на лютый трэш в блоге, в жизни соседка вела себя довольно тихо, предпочитая вообще лишний раз не выходить из дома. И никогда ничего не сверлила, за что ей от Макса была отдельная благодарность. Вот только весной, в начале мая, на неё нападала какая-то общественная активность... Соседка покидала свое одинокое жилище и бродила по улицам, расклеивала по стенам листовки с ужасами грядущего Апокалипсиса, призывами покаяться и не смотреть телевизор, приставала с разговорами к прохожим. Один раз её избили. Макс тогда отвозил потерпевшую в травмпункт – за машину ещё не расплатился, а салон в кровище, будто хряка колол.Всё это веселье у соседки начиналось стабильно каждую весну, ближе к маю, за пару дней до того, как сосед сверху начинал сверлить. Совпадение? Да нет, просто весеннее обострение, как у всех сумасшедших. Другого объяснения быть не могло.Когда «верхний» брался за дрель, всё внимание «нижней» переключалось на него. Она заявляла на него в милицию и требовала завести на сверлильщика уголовное дело, потому что он «из садистских побуждений пытает жителей дома непрерывными раздражающими звуками». Ещё она писала заявления в ГИБДД, в которых сообщала, что сосед шумит специально, чтобы расшатать людям нервы, ослабить внимательность и спровоцировать как можно больше аварий, потому что в подъезде проживает много автомобилистов, а сосед – вражеский диверсант или маньяк, который хочет любым путём погубить как можно больше народу. В ФСБ, по её собственным словам, она тоже писала – звуковую пытку использовали наши враги в фильме «Ошибка резидента», и значит, разведчиков такие случаи должны особенно интересовать. Не получая ответа от разведчиков и органов правопорядка, толстуха ломилась во все квартиры подъезда с требованием подать коллективный иск о выселении сверлильщика. Конечно, этого мужика все недолюбливали, но дело было проигрышное, объединяться под знаменем сумасшедшей никто не хотел, и её посылали. При этом к самому сверлильщику соседка снизу близко подходить боялась, предпочитая донимать всех остальных жителей подъезда и спецслужбы...Вот чего она сейчас пришла? Открывать дверь Максу не хотелось – только «верхний» с дрелью баловаться перестал, так ещё теперь «нижняя» часовую лекцию про мировое зло и происки империализма зарядит. Или про злого «верхнего»... Весеннее обострение, точно весеннее обострение, у обоих!– Максим, откройте. Нужна помощь!Голос звучал тоскливо. Может, ей опять врезали?..– Эх... Ну что ещё? – проворчал Макс, открывая защёлку... И полетел на пол от мощного толчка дверью. Соседка быстро шагнула в квартиру и захлопнула дверь за собой.– Ах ты ж... – прошипел, вскакивая, разъярённый Макс... И замер, раскрыв рот, уткнувшись взглядом в дуло большого чёрного пистолета ТТ, который шизофреничка снизу навела ему точно между глаз...Соседка приложила толстый палец к губам. Лицо у неё было злое и решительное, а рука с пистолетом не дрожала, и Максим предпочёл пока подчиниться и не поднимать шум. Всё равно никто не услышит – весна, суббота, вся лестничная клетка по дачам.– Не бойтесь! – сквозь зубы проворчала соседка, – я не хочу причинять вам вред. Это, – она качнула стволом, – чтобы вы меня выслушали. Меня никто не слушает. Надоело.Максим кивнул. Пусть расслабится, подойдёт поближе...– Отойдите подальше! – прикрикнула соседка, словно прочитав его мысли. – Держите руки, чтобы я их видела. Пройдёмте в комнату. Идите лицом ко мне. Соблюдайте дистанцию!«Какой конвоир нашёлся! – злобно думал Макс, пятясь с поднятыми руками. – Вот тебе и тихая сумасшедшая...»– Встаньте к стене! – приказала соседка и быстро прошла к столу с ноутбуком. Не спуская глаз с пленника и не опуская руку с пистолетом, вжикнула молнией и достала из поясной сумки диск – DVD в квадратном футляре. Продолжая держать Макса на мушке, одной рукой вынула диск и заправила в дисковод.– Вот, специально записала, – бурчала сумасшедшая. – Чтобы вы поняли... Ага, нашла! Слушайте внимательно! – соседка развернула ноутбук экраном к Максу.Загрохотала грозная музыка, зашевелились хвосты, заколыхались гребни, ощерились клыкастые пасти и полетели крылатые твари.– возвестил голос Николая Дроздова*. Макс вспомнил, как в детстве смотрел этот сериал от Би-би-си в озвучке всенародно любимого знатока зверей и гадов по дедову чёрно-белому телеку. Вот бы что пересмотреть! Жаль, что второй просмотр в жизни начинался при таких уродских обстоятельствах...– Минутку! – пробормотала соседка и начала скипать видео. – Вот, здесь!На экране возникли два зелёных динозавра с длинными шипастыми шеями. Один издавал звуки, похожие на трубение слонов., – заговорил Дроздов, –Соседка остановила видео.– Ну как? Теперь поняли?– Что понял? – спросил Макс, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Нельзя показывать свой страх перед животными и сумасшедшими...– Если не поняли, вот вам ещё видео, – защёлкала мышью соседка.Пошёл другой фильм. Лежащий в воде крокодил задрал морду и хвост, надулся. Его спина задрожала, быстро задёргалась, расплёскивая брызги во все стороны. При этом крокодил ещё издавал утробные звуки, похожие на рычание, мурчание, и бурчание в животе.На экране появилась лежащая на дне среди водорослей крокодилица с умильным выражением на морде.Крокодилица сорвалась с места и быстро поплыла. Вскоре она была уже рядом с крокодилом.Соседка закрыла видео.– Теперь вам всё ясно, Максим? – спросила она, снова одной рукой извлекая свой диск и возвращая его в футляр.– Что вы имеете в виду?Соседка досадливо фыркнула.– Рептилии привлекают партнёра для размножения вибрацией и особыми низкими звуками. И наш подъездный сверлила издаёт своей дрелью вибрации и низкие звуки! У рептилий есть определённый сезон для размножения. И этот гад сверлит только весной! А о том, что разумные человекообразные рептилии живут среди нас, вы давно знаете из моего блога!«И не только из твоего...» – подумал Максим, но предпочёл этого не озвучивать.– Но если он – крокодил, – продолжил Макс тянуть время, – то значит, он сам должен уметь вибрировать? Зачем ему дрель?– Не крокодил, а рептилоид! Разумная человекоподобная рептилия из космоса. Или из другого измерения... Или с другой планеты в другом измерении... А дрель ему – для усиления, – тонким голосом, словно тупому ребёнку, пропела соседка. – Человек изобрёл громкоговоритель, чтобы кричать дальше и громче, чем позволяют его голосовые связки? Вот и эти черти пользуются технологиями, чтобы жужжать дальше и громче. Наверное, у них есть какой-то особый ритм...– Но ведь столько народу сверлит... – начал Максим.– Именно! – прервала его соседка. – Они повсюду! Почитайте интернет! Хоть один сайт с мемами и байками есть без этого самого «соседа с дрелью»? Есть хоть один юридический сайт, где люди не спрашивают, как утихомирить сверлильщиков? В каждом городе, на каждой улице, почти в каждом доме есть какой-то тип, который постоянно сверлит. И люди не понимают, зачем. Ведь ремонты так часто и так долго не делаются! А вот мы теперь знаем, зачем!Соседка говорила всё громче, постепенно заводясь.– Что?! – ткнула она в Макса пистолетом, – всё ещё не веришь?!– Верю, верю... – примирительно поднял руки Макс. Становилось всё опаснее.– Раз веришь, то пойдём!– Куда?– Наверх! – топнула соседка ногой. – К нему! Будешь свидетелем! Заставлю его при тебе во всём признаться и настоящее обличье принять, а ты заснимешь! Камера хорошая есть?– На телефоне только...– Плохо! Но ничего, у нас как доказательство ещё останется его труп!– Труп? – выпучил глаза Максим. Всё становилось слишком серьёзно... – Зачем? Если он ящером обернётся, давайте его ментам сдадим!– Я ментам уже достаточно писала, – отрезала соседка, – они всегда только смеются. Похоже, менты с ним заодно. Это враг, Максим! Страшный и могучий! Рептилоиды – быстрые, сильные, умеют колдовать и гипнотизировать. Живьём мы такого гада не доведём ни до ментов, ни до телевидения. Дашь ему хоть один шанс – и он ускользнёт. Нет, Максим! Мы вытащим его чешуйчатый труп за хвост на улицу и будем показывать людям! Правда должна идти напрямую в народ, минуя ментов, газеты и телевизор! Ведь они все могут быть заодно с врагами!– А если он не обернётся? Если он всё-таки не рептилоид?! – Макса начинало трясти.Соседка зыркнула на парня с ненавистью, а потом мерзко ухмыльнулась:– Он – рептилоид! Ногу прострелю – сразу обернётся! Хватит болтать! Пошли! – толстуха махнула стволом в сторону двери.Стать героем и обезвредить опасную террористку оказалось гораздо сложнее, чем думал Макс. Сперва он хотел выскочить из квартиры, захлопнуть дверь и запереть маньячку до приезда милиции. Потом хотел, пока поднимались, пинком назад сбросить её с лестницы. Не вышло ничего – злодейка была очень внимательна, ни на секунду не расслаблялась и всё время держалась на безопасном расстоянии. Так они и пришли к двери соседа с дрелью. Максим нажал кнопку звонка. Соседка притаилась сбоку.Послышались шаги, щёлкнул замок, и дверь приоткрылась. Слава Богу, на цепочке! В щели показался низкорослый крепкий мужичок средних лет – лысоватый, небритый, в трениках и майке-алкоголичке. Увидев Макса, он разулыбался:– О, сосед!Макс стал изо всех сил косить глазами в сторону соседки. Больше он ничего сделать не мог – пока шли, она недвусмысленно намекнула, что если Макс хоть словом или жестом предупредит «рептилоида», она его пристрелит, как собаку.Улыбчивый «рептилоид» оказался тупым. Не обращая никакого внимания на мимику Максима, он прикрыл дверь, скинул цепочку и распахнул дверь настежь:– Сейчас мы с тобой за встречу-то...– Не двигаться!!! – взревела соседка, выскакивая на середину площадки и беря на прицел обоих. – Руки вверх!!! Руки вверх, оба!!!Мужчины повиновались. Сосед поглядел на Максима с изумлением и какой-то детской обидой: «За что?» Максиму со стыда хотелось сдохнуть на месте. Но пересилить страх и броситься на пистолет он не мог. Так хотелось жить!..– Зашли внутрь! Лицом ко мне! Мед-лен-но! – прошипела соседка.Они вошли в квартиру, и толстуха захлопнула дверь за собой.– Отошли назад! Руки перед собой, чтобы я видела!Мужчины попятились. Макс подался немного вбок, чтобы отодвинуться подальше от соседа. Чтобы этой гадине приходилось сильнее вертеться, переводя ствол с одного на другого, и были моменты, когда она не целится ни в кого...А толстуха прицелилась соседу прямо в лицо:– Думал, тебе всё сойдёт с рук? Думал, сможешь вечно вот так издеваться? Жужжать, гудеть, вибрировать? Я буду по ночам не спать, днём на стену лезть от твоего шума, а ты себе молодую, красивую змеюку найдёшь, и поминай, как звали?! – её голос вдруг сорвался.– А не будет тебе этого, гад! – проговорила соседка тонко, и всхлипнула. – Смерть твоя пришла, упырь! – прорыдала охотница на нечисть, снова громко всхлипнула и вытерла лицо рукой с пистолетом...Макс бросился на соседку, как спущенный с цепи бультерьер! Схватил за руки и всем своим телом, изо всех сил впечатал маньячку спиной в стену, прижал и стал колотить о стену её вооружённую руку. Соседка пистолет не выпускала и вырывалась яростно, пыталась кусать Макса, бить его головой и коленями, но пока ничего не получалось – Макс её хорошо прижимал. Но он чувствовал, что долго так не сможет, – толстуха оказалась неожиданно сильна.– Помоги!!! – взревел Максим. Но сосед на помощь не спешил. Макс слышал, как он перебегает туда-сюда у него за спиной, словно не знает, с какой стороны подобраться.Соседка рванулась всем телом, немного оттолкнула Макса от себя и ударила его коленом в пах. Макс подставил своё колено и спасся. Но в тот же миг соседка крутанула оказавшегося на одной ноге парня и повалила на пол, свалившись на него сверху. Придавленный тяжёлой тушей, Макс с ужасом почувствовал, как её вооружённая рука выворачивается из его хватки...Раздался хлопок, и соседка обмякла, так и оставшись лежать на Максиме.«Сосед её застрелил! – с ужасом подумал парень, сталкивая с себя тяжеленное тело. – Боже, во что я вляпался!»– Скорую вызывай! – крикнул в панике Макс соседу. Никакого оружия у него в руках видно не было… Максим сел рядом с поверженной маньячкой, вырвал у нее пистолет и схватил в правую руку, а левой попытался прощупать у соседки пульс на сонной артерии. Лучше было бы, конечно, не оставлять свои отпечатки на рукоятке ТТ, но мало ли что придёт в голову соседу. И из чего он всё-таки стрелял?..– Да спит она, – спокойно ответил сосед, присаживаясь рядом на корточки. Без особого усилия он перевернул толстую женщину на живот. Сзади из шеи у неё торчало что-то зелёное. Шприц со снотворным? Макс пригляделся... И в ужасе вскочил, вскидывая пистолет.В соседкину шею был воткнут когтистый палец, покрытый ороговевшей зелёной кожей – как у ящерицы...– Спокойствие, только спокойствие, – миролюбиво поднял руки сосед. На его правой руке не хватало указательного пальца. А в неестественно широкой улыбке виднелись кончики острых конических зубов. Нос втянулся и превратился в две дырочки, глаза – жёлтые, с вертикальными зрачками, как у змеи.– Так ты правда... Этот?! – выдохнул Макс, целясь в монстра трясущейся рукой.Сосед сморгнул и стал прежним. На правой руке, на месте отстрелянного пальца, торчал маленький розовый пальчик длиной с одну фалангу.– К утру отрастёт! – кивнул на него сосед.– Может, тебе уже пора район сменить? – злобно скрипнул зубами Макс, – а то три года уже мозг всем выносишь своей дрелью, а женщина к тебе так и не пришла.– Таки пришла! – довольно улыбнулся рептилоид и глянул на лежащую без сознания соседку.Макс тоже глянул вниз и отскочил:– Чёрт!!!Соседка уже начала приходить в себя. Подняться она ещё не могла, но уже шевелила головой, непонимающе оглядывая всё вокруг удивлёнными глазами. Зелеными, с вертикальными зрачками, как у змеи...– Да не может быть! – воскликнул Макс, – она же тебя ненавидела!– Ну так всё по Фрейду, – улыбнулся рептилоид. – Что в себе подавляем, с тем и боремся! Всегда мой Зов чувствовала, но не понимала, что это, боялась. Потому что одна среди землян выросла. В восьмидесятые - девяностые, когда над вашей страной защитное поле ослабло, нашим кораблям удавалось чаще сюда пробираться. Помнишь, сколько газеты об НЛО писали? Столько наших детёнышей здесь тогда осталось... Намучалась она тут, невеста моя!– Что же ты, вот так, даже не пообщавшись, на ней женишься? – проворчал Максим.– Раз она на мой Зов пришла, значит, мы друг другу подходим. Но если вдруг она за меня не захочет, всё равно надо её в наш мир отвезти. Плохо ей тут – вон, уже с пистолетом бегает!– На тарелке полетишь? – спросил Макс.– Тут, в квартире, – портал.Рептилоид переоделся в костюм-тройку, до блеска начистил ботинки, крепко насадил на голову кепку, присел, подхватил слабо шевелящуюся соседку, натужно крякнул и рывком поднял её на руки. Было видно, что далось ему это нелегко.– Ух... Хорошо, когда женщина в теле!.. – проговорил он сдавленным голосом, оглянувшись на Макса. – Бывай!Пошатываясь со своей драгоценной ношей, ящер пинком распахнул дверь в комнату, шагнул через порог и пропал.Больше той весной никто в их подъезде не сверлил...*Документальный сериал «Прогулки с динозаврами», Великобритания, 1999. Перевод «Эй Би Видео».** Документальный фильм «BBC: Крокодил», Великобритания, 1997. Перевод «Союз-Видео».

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