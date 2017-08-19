Сорок дней

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:26

Максим Ефимов Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:26 by

- Почудилось. Ну, точно - почудилось, - пытаясь себя успокоить, говорил я и шел все быстрее по темной ночной улице.Пока я практически бежал до дома, я не мог успокоиться от уведенного две минуты назад.Проходя мимо соседнего дома, я заглянул в окно первого этажа, прямо у окна стоял парень лет двадцати и смотрел на дорогу. Он был ну просто вылитый Митька. Только вот его похоронили три дня назад.Я все-таки себя успокоил. Подумал, что действительно почудилось. Ночь, да еще после похорон, наверное, какой-то знакомый пришел к матери Митьки.На следующее утро черт меня сорвал пойти и проведать его мать.- Светлана Игоревна, может, что принести из магазина вам? Я как раз иду туда, - спросил я.- Нет, спасибо. Я сама схожу вечерком, развеюсь, - ответила она.Я было уже хотел выйти из квартиры, но все же спросил:- К вам вчера никто не заходил?- Нет, вчера дочка не приезжала.Услышав ответ, я вышел на улицу и задумчиво побрел в магазин. "Как же так? Может, забыла, все бывает", - думал я.Вечером я вновь шел мимо окна, от которого вчера побежал в страхе. Черт! Там стоял Митька! Он смотрел на дорогу, как и вчера. Я остановился.Я смотрел на него минуты две и не мог пошевелиться. Вдруг он резко посмотрел на меня и в тот же миг исчез.Я был в шоке, я побежал в эту квартиру.Меня впустила мать Митьки, ничего не спрашивая. Я пробежался по квартире, никого не было.- Извините, - начал было я, но меня перебила его мать:- Не стоит извиняться, я знаю, ты Митьку искал. Он тут был. Духи 40 дней живут вместе с нами. Я тоже его видела.Не знаю, что можно было ответить в этой ситуации, но я молча вышел на улицу и побрел к себе домой.Как в такое можно поверить? Я всегда был атеистом, и я был уверен, что либо это расстройство в моей психики, либо... либо что?Каждую ночь я видел Митьку, который стоял у окна и смотрел на дорогу.Придя домой и умывшись, я решил закурить сигаретку перед сном.Стоя на балконе, я вглядывался в пейзажи ночного города.Стоп! Внизу, на той стороне дороги, стоит Митька и смотрит на меня. Выбросив сигарету, я забежал в комнату. Я сходил с ума, наверное.Меня поразило количество запросов с похожей темой, когда, сев за компьютер, я начал гуглить.Все сходились на мнении, что эти 40 дней нужно перетерпеть. Все. Они все в верили в эту чушь! Какие призраки, какие духи?! Люди, вы что?Но мне стало не по себе, когда по моей спине побежали мурашки. Как будто кто-то смотрит на меня. Я встал из-за компьютера и посмотрел в окно. Там был он, он смотрел на меня.Не описать этот страх, просто не описать, когда стоишь и боишься пошевелиться. Вдруг он исчез. Просто растворился в воздухе.Каждый день за мной следил покойный Митька, я видел его во сне, у моего дома, в том чертовом окне, где я увидел его в первый раз.Но этот случай заставил меня обратиться к психиатру.Когда я чистил зубы перед сном, я выплюнул воду изо рта и посмотрел в зеркало. В зеркале прямо за моей спиной стоял он. Резко развернувшись, я никого не увидел. Он исчез.- Выходит, вы видите призраков? - заинтересованно спросил у меня психиатр, к которому я пришел на прием.- Да. Знаете, еще меня мучает один факт: я читал в интернете, что, когда призраки за вами наблюдают, либо просто находятся где-то рядом, то мурашки по коже бегают, а еще ощущение, как будто кто-то смотрит. Как вы думаете, это какое-то расстройство? Самовнушение? Или что это такое вообще? - спросил я.- Все это объясняется с научной точки зрения, мистики здесь никакой нет. Вот даже сейчас у меня бегают мурашки, только вот это не от призраков, а от перепада температуры. Понимаете, у вас стресс...Мне полегчало, я все понял и все осознал. Некоторым людям не дано понять и поверить в то, что они не могут объяснить.Где то минут двадцать мы сидели в этом кабинете, в итоге я еле отвязался от психиатра, сделав вид, что это просто стресс.А он все время сидел и не находил себе места. Постоянно повторял, что холодно в кабинете. Все бы было ничего, если бы за его спиной все это время не стоял Митька.

Ключевые слова: Окно тень призрак психиатр страх авторская история

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