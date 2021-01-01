Рыбий глаз. Вторая часть

Estellan Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:52 by

Ночь дышала сыростью и холодом. Подступающая зима успевала за ночь сковать лужи льдом, чтобы днем они оттаивали. А на следующую ночь все повторялось. Вот и сейчас воздух отчетливо пах морозом. Тень не высказывал никакого неудобства, увязавшийся от Птицы, феникс тоже не страдал от холода. Казалось, только я ежился, стараясь плотнее завернуться в плащ, правда, без особого успеха. Наверное, стоило бы взять с собой гарпию, она умела развлекать спутников разговорами и похабными шуточками. К несчастью, в этот раз она улетела куда-то по делам. Пришлось довольствоваться тем, что есть.На поисковую магию я решил не полагаться. Лазар не настолько идиот, чтобы не укрыться от поиска. Он наверняка уверен, что его сейчас ищут всем центром, с собаками и летающими тварями наперевес. А учитывая то, что ему явно кто-то помог… Нет. Все становится слишком мрачно, если размышлять над этим слишком долго. Пусть предателя ищут центральные. Моя работа – найти самого ифрита. По возможности избежав человеческих и нечеловеческих жертв и глобальных разрушений.Железная дорога, располагающаяся на той насыпи, по которой мы сейчас двигались, была давно заброшена, рельсы проржавели, шпалы крошились под ногами, только гравий, которым насыпь была густо усыпана, не терял своих свойств, как мелкая живность, покрытая коркой льда, врассыпную удирая из-под ног.Не менее заброшенное кладбище, сейчас частично поглощенное то ли болотом, то ли просто подмытое водами канала, текущего по другую сторону от насыпи, представляло собой весьма удручающее зрелище. Серп стареющей луны, периодически выныривающий из облаков, позволял рассмотреть пожухлую высокую траву, густые заросли кустарника и мрачную картину всеобщего упадка. Насколько я знал, еще пару веков назад здесь хоронили зажиточных граждан города. Потом кладбище было решено перенести. Некоторые семьи озаботились должным вечным покоем своих родичей, но о ком-то переживать было некому. Потом, как полагается, городская управа решила, что тратить свои деньги на чужих родственников неохота, сами они со своих мест никуда не двинутся, да и место не слишком перспективное, чтобы что-то тут строить. На расчистку забили и забыли, оставив все как есть.Спуститься с насыпи было непросто, но я умудрился сделать это, даже не прогремев всеми костями, когда под ногами заскользила сырая трава, так и не схваченная морозом. Звучно выматерившись, внезапно, на родном языке, я все же утвердился на относительно твердой земле и осмотрелся. Если верить видению, то нужное мне строение было чуть левее, с одной из сторона на него «опиралось» весьма трухлявое дерево. Жестом подозвал Тень и феникса.- Так, расходимся. Предпочтительно влево, ищем старый склеп, рядом с ним дерево еще, вот такое. Кто первым находит – свистит.Как назло, первым искомое обнаружил я, почти в тот же момент, когда провалился в глубокую яму, изгваздавшись до колен. Да уж, когда луна скрывалась за облаками, видно не было вообще ничего. Можно было бы зажечь волшебный огонек, но тогда и речи не могло идти о тихой и незаметной разведке или о внезапном нападении. А я не хотел, чтобы тот, кого я ищу, нашел меня первым. Хотя после свиста…Тень вынырнул из одной из своих тезок и тоже подозрительно осмотрелся.- Мне здесь не нравится, - заметил он, пока мы поджидали феникса.- Тень, я тебе говорил, что ты параноик?По склизкой и заваленной мусором лестнице, мы спускались гуськом, с тихим шипением, стараясь ругаться шепотом. Но и это испытание закончилось довольно быстро. Тут уже пришлось зажигать свет хотя бы потому, что в абсолютной темноте не видел никто из нас. На ладони феникса тоже затрепетало пламя. Куда теперь? Вопрос чисто риторический, так как проход был один. Странно, но тут, внизу, стены и пол были сухими. Подозрительно.- Как думаешь… - начал я, но закончить фразу не успел, потому что именно сейчас за спинами возник столб пламени.Рефлекторно скакнув вперед, я дернул за собой тень. Феникс справится, они к огню устойчивы.- Черт, - выругался я сквозь зубы, поняв, что внезапной атаки не получилось. Выход нам перекрывал мой старый знакомый. Не один, компанию ему составлял, как я и думал, один из джиннов. Попали так попали.- Лазар! – изобразил я на своем лице излишнюю радость от нашей встречи. – А я как раз тебя искал. Ты себе не представляешь, как сильно тебя хотят видеть в центре.В ответ тот скорчил не менее страшную гримасу.- Это хорошо, меня ты нашел. Правда, не без помощи Самандара, но я попросил его проводить тебя. Показать, так сказать, дорогу к вечному покою, - Лазар кивнул в сторону феникса, а мне все стало как-то очень понятно, но в то же время весьма печально. Феникс подставной? С его помощью мы смогли бы хотя бы сдерживать мощь ифрита. А теперь, когда на стороне огненного еще один огненный, да еще и джинн, перспективы у нас с Тенью стали так себе.- Кладбище? Весьма символично, Лазар. Символично, но глупо. Центр знает куда я отправился. Из города ни тебе, ни твоему синюшному знакомому не выбраться. Ну замочишь ты меня, а дальше что?- А кто сказал, что мне этого не будет достаточно? – ифрит вскинул руку, но к такому его выкрутасу я был готов, сразу прикрывшись щитом, принявшись пятиться по коридору, одновременно с этим прикрывая и себя, и Тень. Таким образом мы добрались до конца коридора и уперлись спинами в стену. Дальше отступать было некуда. Интересно, почему не атакует джинн? Сильно потратился на вытаскивание своего друга? Впрочем, выяснять это опытным путем не очень хотелось. А вдруг, в самом деле, просто ждет своего часа?- Тень, мне кажется, тебе сейчас самое время валить, - шепнул я товарищу по западне.- Куда?Хороший вопрос, кстати, куда можно свалить, когда тебя безостановочно поливают огнем?- Погоди, когда он прервется, сливайся с коллегами и линяй.- Но они же прикончат тебя. Меня за такое могут и премии лишить. Меру так точно вздернет на рее.- Тень, если мы поляжем тут оба, ты будешь спокойней? К тому же, не факт, что Меру сможет удержать тебя в руках, а вот тут смерть однозначная и гарантированная.Щит держать становилось невыносимо тяжело, когда ифрит то ли выдохся, то ли решил перезарядиться или что у него там.- Сдавайся, Смотритель.- Смотрители не сдаются, - ответил я достаточно громко, чтобы меня услышали на том конце коридора. Огненные не приближались что, в целом, было объяснимо. Я могу успеть ответить встречной атакой. Но в данной ситуации я быстро осматривался и прикидывал раскладку сил. Если атаковать ифрита, то без надзора останется как минимум феникс. Вряд ли он и джинн будут стоять и смотреть, как я луплю их босса. Если напасть на этих двоих, то Лазар стопроцентно воспользуется оказией превратить меня в хорошо поджаренную котлетку. Дилемма, однако.Тень испарился. Хорошо. Он неплохой боец в ближнем бою, и внезапных атаках. Но вот с магическими ему не справиться. Огонь в данном случае с равной легкостью уничтожит и его, и обычного человека.Зато в той стороне, где стоял Тень, теперь я увидел небольшой проход. Пламя вспыхнуло снова, но на этот раз я не стал прикрываться щитом и пятиться. Откатившись в сторону, нырнул в узкий проход. Удачей было то, что небольшая комнатка, находящаяся за ним запиралась.- Я найду тебя, Тень, - крикнул я в огненный коридор. – И тебя, Лазар! – после чего закрыл за собой массивную каменную дверь. Следом что-то заскрипело наверху, зашуршало, древние камни не выдержали и часть кладки обрушилась вниз, частично засыпав двери. Моя линия обороны стала сильнее, но вместе с тем я потерял единственный выход.- А чего меня искать? – Тень отделился от темноты, появившись в неровном свете моего огонька. – Ты же не думал, что я там останусь? Мне не спрятаться там, где нет теней.Глубоко вздохнув, я устало потер переносицу.- Ты идиот. Что мешало тебе затаиться в тени одной из щелей между камнями, а когда они пройдут мимо – выбраться из склепа и отправиться за подмогой? Центр на ушах стоит, наверняка кто-то патрулирует окрестности. Особенно в свете того, что они давно подозревали этот сектор.Товарищ оглянулся на дверь, насыпь, закрывающую ее до середины, обозрел наше неожиданное убежище.- Нда… не подумал. А у тебя, что, ничего против него нет?- Против ифрита? Есть. Но проблема в том, что он там не один. Ты долго сможешь отвлекать феникса и джинна, чтобы я успел открутить башку Лазару? А наоборот?Выражение лица Тени стало настолько скептическим, насколько позволял рассмотреть мой волшебный огонек.- Ну вот и я о том же, - жуткое желание закурить пришлось побороть мыслями о том, что помещение и так небольшое, у меня много мертвых соседей, а вентиляции здесь не предусмотрено. Интересно, что произойдет быстрее, у нас кончится воздух или оппоненты взломают дверь?Едва я перевел взгляд на каменную дверь, как в нее постучали.- Черт, у меня начинается фобия дверей. Каждый раз, как они оказываются рядом, в нее обязательно кто-то ломится с плохими новостями, - заметил я товарищу по несчастью и обратился к двери. – Никого нет дома, уходите.- Долго ты там не просидишь, Смотритель, - усмехнулся за дверью голос Лазара.- А ты, что решил камни плавить? Не рекомендую, потолок на соплях держится, засыпет к твоей адской бабушке. Пущай лучше твой джинн поколдует.- Если джинн поколдует, то ты сам оттуда выпрыгнешь, еще и радоваться будешь, что легко отделался.По привычке осмотревшись, я внезапно понял, что мои соседи вполне себе могут внезапно стать весьма беспокойными. Да ладно, джинн поднимет мертвых? Они не могут. Ну с нежитью мы, допустим, справимся. Тем же огнем, а что в это время будут делать ифрит и компания?- Они могут, если я пожелаю, - снова раздалось из-за двери.- Так пожелай. Или у тебя, что, джинн разрядился?На этот раз ответом было рычание, а потом в дверь что-то с силой ударило. Потолок предупреждающе заскрипел и зашуршал. Новый камень вывалился и присоединился к своим собратьям на полу.- Черт. Они нас здесь похоронят. Если потолок обрушится… - Тень отступил к дальней стене, потянув меня за собой.- Полагаю, мы будем чувствовать себя несколько подавленно, - закончил я его мысль, наблюдая за нестабильным потолком. Ну, допустим, я смогу поставить щит, и он сможет какое-то время удерживать массу земли над нами. Но копать мы из-под щита не сможем. Сколько мы выдержим? А без воздуха?- А тот артефакт от высших?- Вампиры успеют как раз прийти и порыдать над нашей могилой, - отмел я эту идею. Мне она тоже казалась соблазнительной. Единственной проблемой было то, что и высшие от огня не застрахованы. А пока они сообразят позвать кого-то еще…Дверь содрогнулась под новым ударом, потолок издал недовольный кряк, а следом вниз хлынула жидкая грязь вперемешку с камнями.- Нам капец, - заметил я, но в этот момент из стены высунулся какой-то толстый белый червяк, обхватил меня вокруг пояса и втянул в стену. Последнее, что я успел, это ухватить Тень за рукав. Надо было потратить это усилие на мат.Через добрый пяток минут, я сидел на земле, в компании Тени и Меру, и отрывался за все минуты вынужденного молчания, пока нас протаскивали прямо через слои почвы.- Успокоился? – осведомилась Меру, когда мой энтузиазм иссяк, и я прервался на вдох.Сидевший рядом Тень тоже выглядел несколько смущенным, не переставая ощупывать себя, словно опасался, что какая-то деталь потерялась.- Да я… да ты… как ты вообще тут оказалась? – чтобы как следует допросить змею, надо было хотя бы за нее уцепиться, но руки все еще слишком сильно дрожали.- Я знала, что вас нельзя отпускать одних. Тебя я могу найти по запаху за десяток километров. А то, что вы попадете в неприятности, было очевидно. Ты всегда так делаешь. Пришлось прихватить Роланда и пару его помощников.- И где они? – покрутил головой Тень.- Спустились вниз, сейчас, скорей всего, вяжут вашего пламенного знакомого.- Надеюсь, в этот раз они справятся лучше, чем в предыдущий, - собравшись с силами, я сумел подняться. – А как ты?- Вытащила вас? – Меру улыбнулась и стряхнула с ладошек воображаемые песчинки. – Ты плохо помнишь главу про нагов, смотритель, белые наги – хранители земных недр, нам подчиняется все, что находится в земле, и сама земля. Пришлось приказать земле создать тоннель и сползать забрать вас самостоятельно. Вряд ли бы вы полезли в предложенный проход.- Знаешь, Меру, - я посмотрел в сторону спуска в склеп, но идти туда не решился. Если бы они сражались, то был бы шум. Если бы ифрит победил, то он наверняка вышел бы на свежий воздух, а, следовательно, победил Роланд, но видеться с ним я сейчас не хотел. Он наверняка попытается снарядить меня еще каким-нибудь важным заданием. – После того, как рухнул потолок, я бы полез в любую нору. Даже если бы она не была твоей. Идем домой, тут справятся без нас.

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