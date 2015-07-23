Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Ведьма

"Ведьма"
Мёртвых ветра не ищут,
Вдаль не зовут с собой,
И не поёт им песни
Пенный морской прибой.

Вечности заплатила
Видно она с сполна,
Ведь со своей стихией
Очень была дружна.

Зелья варить не будет,
Жизнь свою не продлит,
И за погостом старым
Тело в земле лежит.

К ней не приходят люди,
Все поросло травой,
Ведьма не обратится
Белой в ночи совой.

В мире все не случайно,
Кем-то заведено,
Есть за чертою тайны,
Знать их не всем дано.

Только одной девчонке
В данный судьбою час
Вновь суждено родиться
С цветом зелёных глаз.
Ведьма


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:02 by kusiПросмотров: 152Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Ведьма песни прибой авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 16:04
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2026|0)
Публикаций: 224
Комментариев: 2 681
Как давно раздел не оживлялся отличными стихами.
Вот тут точно могу сказать, что мне все понятно и очень нравится))
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:23
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (2639|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 619
Супер, как всегда +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: kusi
Вчера, 16:33
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 355
Комментариев: 7 303
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:27
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 415
Не прерывается круг relaxed. +++
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Kiria
Вчера, 17:34
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (132|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 45
Спасибо за такой прекрасный стих +++
Зарегистрирован: 12.04.2018
#6 написал: kusi
Вчера, 17:37
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 355
Комментариев: 7 303
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:37
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3589|-1)
Публикаций: 2 630
Комментариев: 13 583
Ведьма с зелеными глазами, пока молодая, красиво смотрится. А затем могилка, поросшая травой.) Стих хорош! И коллаж замечательный! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#8 написал: Lisya
Вчера, 22:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Очень красивые стихи, но... похоже на классику уж очень. На чей то перевод, если это точно ваши, то уважаю!
Зарегистрирован: 11.01.2021
#9 написал: kusi
Вчера, 23:37
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 355
Комментариев: 7 303
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Цитата: Lisya
если это точно ваши,

Уверяю на все сто процентов, это точно мой стих мне бы и в голову не пришло присвоить чужое творчество.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#10 написал: Arhip
Вчера, 23:44
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1699|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 610
Цитата: Lisya
Очень красивые стихи, но... похоже на классику уж очень.


А чего плохого в том что похоже?
+++
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:09
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3020|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 115
Молодца! Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#12 написал: Капитан Грег
Сегодня, 02:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 101
Хорошо написано.
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.