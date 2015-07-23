Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:12

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 152 Комментарии: 12 +8 Вчера, 16:02 by

"Ведьма"Мёртвых ветра не ищут,Вдаль не зовут с собой,И не поёт им песниПенный морской прибой.Вечности заплатилаВидно она с сполна,Ведь со своей стихиейОчень была дружна.Зелья варить не будет,Жизнь свою не продлит,И за погостом старымТело в земле лежит.К ней не приходят люди,Все поросло травой,Ведьма не обратитсяБелой в ночи совой.В мире все не случайно,Кем-то заведено,Есть за чертою тайны,Знать их не всем дано.Только одной девчонкеВ данный судьбою часВновь суждено родитьсяС цветом зелёных глаз.

Ключевые слова: Ведьма песни прибой авторский стих

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