Ведьма"Ведьма"
Мёртвых ветра не ищут,
Вдаль не зовут с собой,
И не поёт им песни
Пенный морской прибой.
Вечности заплатила
Видно она с сполна,
Ведь со своей стихией
Очень была дружна.
Зелья варить не будет,
Жизнь свою не продлит,
И за погостом старым
Тело в земле лежит.
К ней не приходят люди,
Все поросло травой,
Ведьма не обратится
Белой в ночи совой.
В мире все не случайно,
Кем-то заведено,
Есть за чертою тайны,
Знать их не всем дано.
Только одной девчонке
В данный судьбою час
Вновь суждено родиться
С цветом зелёных глаз.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:02 by kusiПросмотров: 152Комментарии: 12
Ключевые слова: Ведьма песни прибой авторский стих