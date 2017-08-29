Дача. Часть 4

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Prochor Alexeev Просмотров: 69 Комментарии: 3 +1 Вчера, 19:30 by

Раздел четвёртый.Александр Смышленко.Шея очень сильно болела. Я доковылял до морозилки, и облокотился на неё. Так я простоял минут десять, правда, показалось, что прошёл целый день.Я впервые в жизни убил человека. Впервые в жизни кто-то пытался убить меня. Впервые я заперт в каком-то ужасном доме, набитом мистикой. Сколько нового за один маленький день.Я знал одно: я убью эту мразь, которая убила моих товарищей, а рукой Михалкова пыталась убить меня. Но ей это не удастся.Но главное было одно: как мне открыть эти двери. Я подошёл к той, которая вела в коридор. Я подёргал ручку. Дверь не открывалась. Потом я ударил по ней изо всей силы, и дверь сразу же выпала. Я увидел, что за дверью ровно вряд лежали трупы моих товарищей.В конце коридора было темно. Там был гардероб, который от коридора не отделяло ничего. Но я стал различать чей-то силуэт. Все двери громко захлопнулись.Я стал различать чью-то руку, которая медленно начала высовываться из тьмы. Я открыл огонь из пистолета.Из тьмы на четырёх лапах, с когтями, побежало ужасное и уродливое создание: от носа остался обрубок, на месте глаз были бездонные гнойные дыры (по-другому их и не назовёшь), со лба была ободрана кожа, свисая на глаза, оголяя череп, уши были обрублены, а по шее текли реки гноя, со скул была ободрана кожа, а на месте обычных зубов торчали острые иглы.Я стрелял, но особенного урона существо не получало, лишь мелкие ранки, из которых текла зелёная, вонючая гадость, которая лишь отдалённо напоминала кровь.Существо прыгнуло, но я один раз стрельнул, и оно откатилось, но я не успел спустить курок, как оно снова побежало ко мне. Но тут я увидел вход в санузел. Я быстро запрыгнул в него. Я прижался стене.Я был в ужасе. Я понимал, что гибель неизбежна. Я упал на пол и зарыл глаза. Винтовка лежала рядом, готовая защищать своего хозяина. Но я понял, что существо не получит никакого урона от моих безобидных пуль. Полицейская винтовка ничто по сравнению с ужасным зубами и когтями монстра.Я очнулся от ужасного транса, который меня поглотил. Я в ужасе услышал, как дверь треснула, но не выпала. Я взял винтовку, хоть и понимал, что она меня не спасёт.Я опять стал уходить в транс, но резко я опять очнулся, понимая в какой ужасной ситуации я нахожусь. Дверь почти выпала, трещина расползлась сверху донизу, а я два раза стрельнул из винтовки, думая, что существо ворвалось.Я опять стал входить в ужасный транс, но потом увидел, что в двери появилась огромная дырка, и оттуда потянулась лапа.А когда я приготовился застрелиться, резко, существо издало ужасный крик, а в санузел брызнула его омерзительная кровь. Я увидел Александра Бойко с винтовкой, который открыл дверь.

Ключевые слова: Дача озёрное существо авторская история

Другие, подобные истории: