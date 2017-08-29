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Творческие истории

Дача. Часть 4

Раздел четвёртый.
Александр Смышленко.
Шея очень сильно болела. Я доковылял до морозилки, и облокотился на неё. Так я простоял минут десять, правда, показалось, что прошёл целый день.
Я впервые в жизни убил человека. Впервые в жизни кто-то пытался убить меня. Впервые я заперт в каком-то ужасном доме, набитом мистикой. Сколько нового за один маленький день.
Я знал одно: я убью эту мразь, которая убила моих товарищей, а рукой Михалкова пыталась убить меня. Но ей это не удастся.
Но главное было одно: как мне открыть эти двери. Я подошёл к той, которая вела в коридор. Я подёргал ручку. Дверь не открывалась. Потом я ударил по ней изо всей силы, и дверь сразу же выпала. Я увидел, что за дверью ровно вряд лежали трупы моих товарищей.
В конце коридора было темно. Там был гардероб, который от коридора не отделяло ничего. Но я стал различать чей-то силуэт. Все двери громко захлопнулись.
Я стал различать чью-то руку, которая медленно начала высовываться из тьмы. Я открыл огонь из пистолета.

Из тьмы на четырёх лапах, с когтями, побежало ужасное и уродливое создание: от носа остался обрубок, на месте глаз были бездонные гнойные дыры (по-другому их и не назовёшь), со лба была ободрана кожа, свисая на глаза, оголяя череп, уши были обрублены, а по шее текли реки гноя, со скул была ободрана кожа, а на месте обычных зубов торчали острые иглы.
Я стрелял, но особенного урона существо не получало, лишь мелкие ранки, из которых текла зелёная, вонючая гадость, которая лишь отдалённо напоминала кровь.
Существо прыгнуло, но я один раз стрельнул, и оно откатилось, но я не успел спустить курок, как оно снова побежало ко мне. Но тут я увидел вход в санузел. Я быстро запрыгнул в него. Я прижался стене.

Я был в ужасе. Я понимал, что гибель неизбежна. Я упал на пол и зарыл глаза. Винтовка лежала рядом, готовая защищать своего хозяина. Но я понял, что существо не получит никакого урона от моих безобидных пуль. Полицейская винтовка ничто по сравнению с ужасным зубами и когтями монстра.
Я очнулся от ужасного транса, который меня поглотил. Я в ужасе услышал, как дверь треснула, но не выпала. Я взял винтовку, хоть и понимал, что она меня не спасёт.
Я опять стал уходить в транс, но резко я опять очнулся, понимая в какой ужасной ситуации я нахожусь. Дверь почти выпала, трещина расползлась сверху донизу, а я два раза стрельнул из винтовки, думая, что существо ворвалось.
Я опять стал входить в ужасный транс, но потом увидел, что в двери появилась огромная дырка, и оттуда потянулась лапа.
А когда я приготовился застрелиться, резко, существо издало ужасный крик, а в санузел брызнула его омерзительная кровь. Я увидел Александра Бойко с винтовкой, который открыл дверь.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:30 by Prochor AlexeevПросмотров: 69Комментарии: 3
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Ключевые слова: Дача озёрное существо авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 22:39
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Я не понял, а третья часть где?
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#2 написал: Prochor Alexeev
Вчера, 23:23
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она на моём профиле, только чуть ниже!
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#3 написал: Estellan
Вчера, 23:24
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Arhip
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