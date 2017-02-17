Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Нечто за дверью

Случилось эта прелесть в один из тёплых сентябрьских вечеров моей студенческой бытности. Я вернулась из университета раньше тёти Гали (имя изменено) и, отдохнув, взялась стряпать ужин. Настроение было шикарным. Хотелось танцевать. Ужин на столе, а тётя должна была уже прийти. У нас с ней действовала своя забавная система кодовых стуков. Вот и в тот раз.

Слышу, тук-тук-тук. Три раза. Ага! Тётя пришла, значит. Лечу в коридор к двери. После я должна спросить "Кто там?" И едва я открыла рот, проговорив вопрос про себя, мысленно то есть, пошла вторая часть спецсигналов - тихое царапанье в дверь. Я с восторгом открываю дверь - а там никого нет. И тишина. В моих глазах вопрос: что всё это значит?! Закрываю дверь, осмысливая случившееся. Ведь не показалось. Я сама слышала звуки! Собственными ушами!

Спустя минут десять постучали опять. Я открыла сразу. Тётя Галя!

Рассказала ей о произошедшем. Она удивилась. Дать объяснение ситуации мы так и не смогли, но на ней не зацикливались.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35 by Сизенко ДарьяПросмотров: 536Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Нечто дверь стук тётя авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 16:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 323
Желаемое выдалось за действительное, бывает такое. А от кого шифровались, если не секрет?
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 17:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 35
Цитата: ZelD
Желаемое выдалось за действительное, бывает такое. А от кого шифровались, если не секрет?


Может быть у кого-то так и происходит (счастливчики!) Но эта история - звено в цепочке других "внештатных" ситуаций, странных событий. И "желаемым" ну никак назвать язык не поворачивается. Или я тогда - любимица Фортуны.

Шифровались мы на случай проникновения в жилище лиц преступного мира. Райончик тот ещё был.
Зарегистрирован: 12.02.2018
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 17:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 314
Возможно, так сильно хотели поскорее встретиться с тётей, что мозг "подогнал" это событие побыстрее)
Вторая версия- как бы кого не впустили, когда дверь открывали(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 493
Ну, три стука это не показатель - я всегда стучу три раза, без всяких условных знаков. Может, кто-то дверью ошибся, а потом осознал ошибку и смотался, пока не открыли.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 20:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1012|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 084
Главное, чтобы потом все было тихо и спокойно после стука неизвестного и открывания перед ним двери
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#6 написал: Евангелион
Сегодня, 21:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Ну просто может вы ждали ее, что она вот-вот придет. Вот и какбЕ причудилось. У меня бывало похожее...
Зарегистрирован: 20.09.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.