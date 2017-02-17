Нечто за дверью

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:35

Сизенко Дарья Просмотров: 536 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 16:35 by

Случилось эта прелесть в один из тёплых сентябрьских вечеров моей студенческой бытности. Я вернулась из университета раньше тёти Гали (имя изменено) и, отдохнув, взялась стряпать ужин. Настроение было шикарным. Хотелось танцевать. Ужин на столе, а тётя должна была уже прийти. У нас с ней действовала своя забавная система кодовых стуков. Вот и в тот раз.Слышу, тук-тук-тук. Три раза. Ага! Тётя пришла, значит. Лечу в коридор к двери. После я должна спросить "Кто там?" И едва я открыла рот, проговорив вопрос про себя, мысленно то есть, пошла вторая часть спецсигналов - тихое царапанье в дверь. Я с восторгом открываю дверь - а там никого нет. И тишина. В моих глазах вопрос: что всё это значит?! Закрываю дверь, осмысливая случившееся. Ведь не показалось. Я сама слышала звуки! Собственными ушами!Спустя минут десять постучали опять. Я открыла сразу. Тётя Галя!Рассказала ей о произошедшем. Она удивилась. Дать объяснение ситуации мы так и не смогли, но на ней не зацикливались.

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