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Несерьезные истории

Что-то черное бегало по квартире

Вчера ночью сижу перед компьютером. Свет во всей квартире погашен, единственная подсветка - светодиодная лента над моим столом.
Вдруг из коридора раздается шум. Поворачиваю голову - из коридора мимо двери пробегает что-то черное, ростом мне чуть выше колена. И топот такой - как будто маленькие ножки быстро-быстро топают. Пробегает, хлопает дверью в туалет. Смотрю - обратно бежит, потом поворачивает на 90 градусов и бежит на кухню. Через секунду оттуда раздается звон посуды, а потом тишина.

Иду на кухню, по пути включая свет. Что обнаруживаю: днем выставил в коридор колеса, чтоб машину переобуть. И вот одно колесо вдруг упало, толкнуло второе, то покатилось, ударилось в дверь сортира, покатилось обратно, по пути его развернуло прямиком на кухню, где оно встретилось со столом.

Если кто-то спросит: "Где тут мистика?" Отвечу: "Мистика в том, почему колесо вдруг упало в 3 часа ночи, благополучно простояв весь день?"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:23
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 12:16 by ArhipПросмотров: 146Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Колесо ночь шум авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 12:23
+2
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Комментариев: 2 543
satisfied

+++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 12:36
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
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Комментариев: 12 027
Да. Мистика! ))) laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:13
+2
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 414
Почему днём не упало? Потому что ночью интереснее. Шум, звон. Забавляются колёса
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Nlo
Вчера, 16:24
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Комментариев: 341
Класс! Знаю такую мистику - всякая пакость с предметами,не говоря о стихийных бедствиях, чаще ночью случается. Я бы в ИИЖ такую историю поставила ++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#5 написал: Estellan
Вчера, 16:40
+2
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Комментариев: 2 152
Да и чему тут удивляться? Типичные ночные перепады гравитации)) Вся фигня ночью и случается.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#6 написал: conjure one
Вчера, 19:01
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Комментариев: 2 679
"Мистика в том, почему колесо вдруг упало в 3 часа ночи, благополучно простояв весь день?"


История только на первый взгляд несерьёзная. 3 часа ночи - самое время для разгула колёс нечисти. Так что я бы задумался, что это вдруг колеса именно в такой "подходящий" момент решили по квартире покататься. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:31
+2
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 414
Цитата: conjure one
задумался, что это вдруг колеса именно в такой "подходящий" момент решили

Потому что спать вовремя некоторым надо stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Rudoznatetz
Вчера, 20:52
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Публикаций: 7
Комментариев: 43
В три ночи и перед компом? Это в тебя жена колёсами кидалась?
Зарегистрирован: 25.12.2018
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