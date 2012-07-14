Что-то черное бегало по квартире

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:23

Причина: Изменён раздел.

Arhip Просмотров: 146 Комментарии: 8 +16 Вчера, 12:16 by

Вчера ночью сижу перед компьютером. Свет во всей квартире погашен, единственная подсветка - светодиодная лента над моим столом.Вдруг из коридора раздается шум. Поворачиваю голову - из коридора мимо двери пробегает что-то черное, ростом мне чуть выше колена. И топот такой - как будто маленькие ножки быстро-быстро топают. Пробегает, хлопает дверью в туалет. Смотрю - обратно бежит, потом поворачивает на 90 градусов и бежит на кухню. Через секунду оттуда раздается звон посуды, а потом тишина.Иду на кухню, по пути включая свет. Что обнаруживаю: днем выставил в коридор колеса, чтоб машину переобуть. И вот одно колесо вдруг упало, толкнуло второе, то покатилось, ударилось в дверь сортира, покатилось обратно, по пути его развернуло прямиком на кухню, где оно встретилось со столом.Если кто-то спросит: "Где тут мистика?" Отвечу: "Мистика в том, почему колесо вдруг упало в 3 часа ночи, благополучно простояв весь день?"

Ключевые слова: Колесо ночь шум авторская история

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