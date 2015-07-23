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Истории из жизни

Разбитая фотография покойницы. К добру или к худу?

“Эта история началась как-то странно, и как бы даже наоборот. Если люди знакомятся на свадьбе, то тут вышло, что на похоронах. Я увидел статную девушку в черном. Горе её было связано со смертью бабушки. Мы, на тот момент, жили по соседству. Я хорошо знал бабу Лиду, но её внучку видел много лет назад, когда сам был подростком, мы даже с ней играли. Судьба нас развела, но сейчас, вот, опять свела, но по грустному поводу…
Моё сердце поначалу не дрогнуло, да и повод – не праздный…

Но вот пришел черед поминок – сорок дней. Я должен был помогать, поставить столы. Тут произошло что-то непонятное. Падает на пол, как бы сама собой, большая фотография бабы Лиды, стекло вдребезги, прибегает внучка.

Мы вместе убираем осколки, разговариваем, обсуждая: «к худу это или к добру». Каждый пытается вспомнить какие-то приметы. В это момент между нами неожиданно промелькнула какая-то искра. Я вдруг поднял глаза на неё, и мне захотелось ее поцеловать, почему-то подумалось, что у неё возникло такое же желание.
Прошли поминки. Девушка должна была на несколько дней задержаться. Я вызвался ей помочь по хозяйству, убрать лишнюю мебель и одежду. Наши отношения стали еще теплее, а взаимная тяга явно выраженной.

За эти несколько дней мы стали очень близки. И сейчас нашим отношениям уже год. Не так давно она переехала в мой город, собираемся расписаться”.

Это история Максима, а что же произошло на тонком плане?

Баба Лида очень любила свою внучку. Высокая, статная Анна, с густой копной рыжих волос, была похожа на бабушку в молодости. И умница, и работы не боится, всё спорится в её ловких руках. Анна давно уехала в город, работает в банке, обеспечена. Есть и квартира, и дорогая машина. И сама как игрушка. Только счастья нет. На неё сосед раньше засматривался, Максим, да время прошло, вроде как охладел. Он сейчас обзавёлся фермерским хозяйством, может, и забыл про неё в заботах и хлопотах.
Баба Лида умерла быстро, в одну из долгих зимних ночей. Вроде занедужилось слегка, а оказалось – смертельно. В ту ночь метель мела, да и мороз был неслабый, вот и не зашла вечером к ней соседка Валя чайку попить да поболтать перед сном. А утром забежала, а та уж и остыла. Скорая только смерть констатировала от сердечного приступа.
А после помин сорокового дня, сон бабе Вале приснился.
Переживает очень баба Лида за внучку, за её будущее. И перед тем, как встать на путь смерти, хочет помочь. Только не знает, как.

Известно, что до 40 дня покойный остаётся со своими близкими, но может перемещаться и прощаться со всеми, с кем пожелает, за счёт оставшейся жизненной энергии. Если энергия не расходуется вся, она переходит в следующее воплощение, как бонус. И этот бонус ценится. И вот решила баба Лида этот бонус отдать любимой внучке, чтобы устроить её жизнь. Она столкнула фотографию со стола и вышла через образовавшийся портал в дом как хозяйка. Там как раз были Максим и Анна. Им она и отдала свой неизрасходованный женский потенциал, чтобы Максим обратил внимание на Анну, а она – на него. А потом спокойно ушла в другой мир, наблюдать, как её внучка обретает счастье.

Автор - Софья.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00
Вчера, 22:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 749Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Покойница похороны фотография отношения помощь портал другой мир

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:01
+4
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 286
Я так понимаю, историю призрак рассказал?
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Ягсе
Вчера, 22:34
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 238
История мутная. Без оценки.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:48
+2
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Комментариев: 1 014
Мой начальник тоже со своей второй женой познакомился на кладбище, хотя при этом состоял в браке и у них была дочь. Наверное, тоже не обошлось без помощи покойников ) Хотя он и без походов на кладбище был знатный самец.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: Славянин777
Сегодня, 00:51
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 102
Здравствуйте! За Историю Плюс поставлю!
Хотя действительно складывается такое впечатление, что вторую часть Истории, поведал некий Кудесник - Любимец Богов, преподнявший вуаль Вечности...)
В " Искры" - Верю!!! Есть "Всполохи", после которых мужчину и женщину, тянет друг к другу непреодолимым магнитом!!!)
Любовь с первого взгляда, или же сама Судьба даёт Шанс!!! Как знать?! )))
Зарегистрирован: 21.12.2019
#5 написал: Talisha
Сегодня, 09:31
0
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Публикаций: 66
Комментариев: 4 157
Что это было?... astonished
Разбитая фотография покойницы к худу - если на осколки наступить.
Остальное - ну хочется людям верить в это - замечательно:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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