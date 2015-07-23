Разбитая фотография покойницы. К добру или к худу?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 749 Комментарии: 5 +4 Вчера, 22:00 by

“Эта история началась как-то странно, и как бы даже наоборот. Если люди знакомятся на свадьбе, то тут вышло, что на похоронах. Я увидел статную девушку в черном. Горе её было связано со смертью бабушки. Мы, на тот момент, жили по соседству. Я хорошо знал бабу Лиду, но её внучку видел много лет назад, когда сам был подростком, мы даже с ней играли. Судьба нас развела, но сейчас, вот, опять свела, но по грустному поводу…Моё сердце поначалу не дрогнуло, да и повод – не праздный…Но вот пришел черед поминок – сорок дней. Я должен был помогать, поставить столы. Тут произошло что-то непонятное. Падает на пол, как бы сама собой, большая фотография бабы Лиды, стекло вдребезги, прибегает внучка.Мы вместе убираем осколки, разговариваем, обсуждая: «к худу это или к добру». Каждый пытается вспомнить какие-то приметы. В это момент между нами неожиданно промелькнула какая-то искра. Я вдруг поднял глаза на неё, и мне захотелось ее поцеловать, почему-то подумалось, что у неё возникло такое же желание.Прошли поминки. Девушка должна была на несколько дней задержаться. Я вызвался ей помочь по хозяйству, убрать лишнюю мебель и одежду. Наши отношения стали еще теплее, а взаимная тяга явно выраженной.За эти несколько дней мы стали очень близки. И сейчас нашим отношениям уже год. Не так давно она переехала в мой город, собираемся расписаться”.Это история Максима, а что же произошло на тонком плане?Баба Лида очень любила свою внучку. Высокая, статная Анна, с густой копной рыжих волос, была похожа на бабушку в молодости. И умница, и работы не боится, всё спорится в её ловких руках. Анна давно уехала в город, работает в банке, обеспечена. Есть и квартира, и дорогая машина. И сама как игрушка. Только счастья нет. На неё сосед раньше засматривался, Максим, да время прошло, вроде как охладел. Он сейчас обзавёлся фермерским хозяйством, может, и забыл про неё в заботах и хлопотах.Баба Лида умерла быстро, в одну из долгих зимних ночей. Вроде занедужилось слегка, а оказалось – смертельно. В ту ночь метель мела, да и мороз был неслабый, вот и не зашла вечером к ней соседка Валя чайку попить да поболтать перед сном. А утром забежала, а та уж и остыла. Скорая только смерть констатировала от сердечного приступа.А после помин сорокового дня, сон бабе Вале приснился.Переживает очень баба Лида за внучку, за её будущее. И перед тем, как встать на путь смерти, хочет помочь. Только не знает, как.Известно, что до 40 дня покойный остаётся со своими близкими, но может перемещаться и прощаться со всеми, с кем пожелает, за счёт оставшейся жизненной энергии. Если энергия не расходуется вся, она переходит в следующее воплощение, как бонус. И этот бонус ценится. И вот решила баба Лида этот бонус отдать любимой внучке, чтобы устроить её жизнь. Она столкнула фотографию со стола и вышла через образовавшийся портал в дом как хозяйка. Там как раз были Максим и Анна. Им она и отдала свой неизрасходованный женский потенциал, чтобы Максим обратил внимание на Анну, а она – на него. А потом спокойно ушла в другой мир, наблюдать, как её внучка обретает счастье.Автор - Софья.

Ключевые слова: Покойница похороны фотография отношения помощь портал другой мир

Другие, подобные истории: