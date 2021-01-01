Квартира. Часть 6

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:18 by

Женщина лежала без чувств. Вокруг были осколки от бутылки, и кровь, которая вытекала из головы сумасшедшей. Никита вытер слёзы из глаз девочки, и, взяв её за руку, повел прочь из подвала.- Не смотри, - велел он, когда она обернулась на лежащее позади тело матери.Никита торопился, он больше ни минуты не хотел находиться в этом проклятом доме, и поторапливал девочку, когда она искала ключи в столе у отца.- Вот, нашла! - обрадовалась она и подпрыгнула, показывая ключи Никите.Он снова взял ребенка за руку, но не успели они сделать и шагу, как снизу послышался сильный грохот. Они замерли на месте и стали прислушиваться к звукам, доносившимся снизу. Снова раздался грохот, и звук бьющегося стекла. "Она в подвале, должно быть упал винный шкаф", – подумал Никита, но он не мог сообразить, что делать дальше. Поэтому закрыл дверь и подставил стул, хотя понимал, что это не удержит монстра, который сейчас внизу и жутко зол.Девочка вся затряслась от страха и срывающимся голосом произнесла:- У папы есть пистолет. Он в сейфе.- Но его там нет... - проговорил парень и всё понял.Мгновение спустя они услышали рычание за дверью и скрип ступенек на лестнице. На этот раз они не стали прятаться. Никита взял девочку за плечи и сказал ей:- Когда она выбьет дверь, мы сразу побежим вниз.Девочка кивнула в знак согласия, и они встали сбоку от двери, чтобы женщина не сразу их заметила. Никита прислонился спиной к стене, крепко прижав к себе ребёнка. Катя уткнулась ему лицом живот и зажмурилась, приготовившись к удару в дверь.Обезумевшая женщина поднялась по ступенькам, опустилась на четвереньки, волоча одну ногу за собой. Ее слегка пошатывало от удара по голове, на глаза прилипли волосы и мешали отчётливо видеть вокруг. Немного помедлив, она разбежалась и со всех сил ударила дверь плечом. От удара стул отлетел в окно, на уровне головы Никиты, и разбил стекло, которое с грохотом посыпалось мелкими осколками на пол. Женщина не рассчитала силу удара, потому что дверь открылась довольно легко, влетела в кабинет и врезалась в большой деревянный стол, со скрипом сдвинув его с места.Никита заметил, что с ней что-то не так: женщина стала медленнее передвигаться, и кровь залила ей глаза. " Мы успеем", - подумал он и схватил девочку на руки, не теряя ни секунды, пока женщина приходила в себя. Он большими прыжками добежал до входной двери, поставил девочку на ноги, вставил ключ в замочную скважину. А женщина с жутким ревом бросилась бежать за ними по лестнице, настолько быстро, сколько позволяла ей поврежденная нога в области лодыжки, которая была сломана и тащилась за ней.Парень трясущимися руками повернул ключ, и дверь распахнулась. Девочка первая выбежала на улицу под проливной дождь, но без Никиты она не стала убегать, а остановилась посередине двора и начала пронзительно кричать.На пороге загорелся свет, сработал датчик движения, и прихожую залило ярким светом из открытой настежь двери. Но Никита не убегал, он опустился на колени, рядом со своей сумкой, и стал торопливо рыться в ней, а женщина приближалась громко рыча. Парень трясущимися руками достал из сумки небольшой черный чемоданчик и открыл его. В нём лежал пистолет, который был заряжен. Никита снял с предохранителя и нажал на курок, комнату осветила яркая вспышка. Раз, два, три. Наступила тишина. Никита стрелял с закрытыми глазами, но понял, что попал.Женщина лежала на полу, освещённая уличным фонарём. Ещё бы два метра, и она достала Никиту своими окровавленными руками, но он её опередил. Парень не стал проверять мертва она или нет, это было видно и так по её застывшим глазам, и быстро растекающейся крови вокруг. Он снова поставил пистолет на предохранитель и машинально засунул его себе в карман.Девочка побежала к нему сзади, чуть не сбив его с ног, крепко обняла. Молодой человек тоже обнял девочку, и немного погодя спросил.- Тебе есть у кого остановиться?- У тёти, - ответила она.Он кивнул. Никита решил отвести Катю к её тёте, а потом отправиться к своей девушке. В дом они больше возвращаться не стали.Никита поймал такси. Водитель с подозрением посмотрел на них, потому что выглядели они, мягко сказать, странно: двое до нитки промокших людей: парень с сумкой и девочка, лет восьми, в разорванной жёлтой куртке, но согласился их подвезти.Девочка сказала куда нужно ехать и на нужной улице указала знакомый частный дом, где горел свет. Машина остановилась. Катя повернулась к Никите и обняла его на прощание, а он только сейчас отпустил её маленькую ручку. После этого она побежала к дому, прикрывая лицо рукой от дождя, а парень смотрел ей вслед, когда машина начала отъезжать. "Теперь она в безопасности", - подумал он и только сейчас понял, что у него сильно болит нога, ниже колена, должно быть ушибся, когда упал.Он назвал адрес и замучено посмотрел в окно.Машина приехала по нужному адресу, водитель заглушил мотор и ждал расчёт. Никита пришёл в себя, когда заметил, что движение прекратилось. Он рассчитался купюрами из сумки, водитель был рад, потому что счётчик столько не намотал. Он хлопнул дверью и медленно пошел к дому, слегка прихрамывая. В окнах горел свет. Никита не знал, что его там ждет, но он предполагал, что кровь и мертвое тело его девушки, ради которой он ввязался во всё это.Парень подошёл к двери и повернул ручку, и шагнул внутрь. Вокруг был полусумрак, сильно пахло спиртом и сигаретами, а из дальней комнаты слышались голоса: мужской голос басом и женский смех. Это его насторожило. Он медленно стал двигаться туда.- …всё получится... - проговорил мужчина и поставил рюмку на стол.Девушка захихикала, затянувшись сигаретой, и проговорила весёлым голосом.- Конечно, получится! Я же говорила, что он поведется, - немного погодя она добавила. - Держу пари, что сейчас он где-то бежит под дождём, как бездомный щенок, с нашей кучей денег и драгоценностями. - Сказав это, она засмеялась и снова затянулась, а мужчина криво улыбнулся.Никита слышал их разговор и понял, что его использовали. Тогда он стиснул зубы и вошёл в комнату. Девушка и мужчина заметили его в дверном проеме и перестали смеяться, а парень взглянул на девушку. Под его взглядом она не знала куда деться, её лицо залила краска. Он смотрел на нее с жалостью, он больше не хотел с ней иметь ничего общего. Потом он взглянул на мужчину, который с наглой улыбкой сидел, развалившись в кресле, и не сводил глаз с сумки, которую Никита всё ещё держал в руке. Парень сделал несколько шагов и поставил сумку на стол, ещё раз взглянул на девушку, которая опустила глаза, но ему не верилось, что ей было стыдно, скорее просто не хотелось встречаться с ним взглядом. После этого он молча развернулся и, прихрамывая, направился к выходу.Мужчина довольно засмеялся, когда заглянул в сумку, и увидел, как ярко блестят драгоценности. Потом он достал из сумки чёрный чемоданчик, открыл его, но он оказался пустым.- Стой! – крикнул в след мужчина. - Решил утащить пару безделушек из чемодана? – Швыряя чемоданчик на стол, крикнул он.Никита остановился в дверном проёме. У него не было сил ничего говорить, Да и не хотелось. Поэтому он молча засунул руку в карман и направился обратно к столу. Подойдя, он вытащил из кармана пистолет. Мужчина и девушка увидели его, и отстранились назад.- Эй, не делай глупости! - прогремел мужчина.Никита продолжал молчать, он посмотрел ему в глаза, на лице которого читался страх. Он про себя усмехнулся и положил на стол пистолет, потом развернулся, и снова пошел к выходу, слегка хромая на правую ногу.

Ключевые слова: Женщина грабитель пистолет сумасшедшая девочка авторская история

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