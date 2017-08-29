Не смотри на небо. Вторая часть

Estellan Просмотров: 64 Комментарии: 4 +3 Вчера, 23:11 by

- Записки? – отвлечься от возможной конфронтации с пернатым сейчас было важнее, чем зацикливаться на том, что может быть в этих самых записях.- Да, записки, - крылатый порылся в сумке и вывалил на пол перед собой ворох разнообразных бумажек. Некоторые записи были сделаны на тетрадных листах, просто белых листах, обрывках полей газет, журналов. Разве что каменных табличек не было, но это, скорее всего, потому что они тяжелые, надорвешься таскать.Информация на всех них была не то чтобы очень важная, но довольно любопытная. Своеобразный дневник последних выживших, сделанный разным почерком. Особо рассусоливать им было некогда, так что в глаза бросались фразы вроде «ушел вечером», «не вернулся», «стемнело, их нет», «осталось двое», «ушла за ними». Ну и в таком же духе. Похоже, собирал пернатый эти записки не в одном месте. Однако изрядно ему удалось пошариться по городу.- Изрядно ты тут побродил, - оценил я объем проделанной им работы.- Пришлось, и вот что странно, в некоторых квартирах тоже есть статуи, они почти все у окон. Что же они видели такое на небе?- А ты сам что видел?- Да ничего… обычное небо. Один день я полностью потратил на созерцание облаков… вздремнул пару раз, правда. Не слишком это увлекательное действо я тебе…- Тихо! – я взмахнул рукой и прислушался. Показалось?- Да что…- Цыц! – на этот раз я махнул на него конечностью настойчивей и прислушался активней.Нет, не послышалось. В самом деле на улице кто-то кричал. Птерах тоже прислушался, смешно склонив голову к плечу.- В городе кто-то еще?- Я никого не встретил за весь день. А ты? – казалось странным то, что проведя здесь столько времени, он встретил только меня.- Да только тебя и нашел. Эй! Ты куда? – птиц попытался ухватить меня за рукав, но меня не так просто поймать, когда я в более-менее нормальном состоянии.- Возможно, что это как раз твой спасатель, и, судя по всему, ей как раз пригодится наша помощь.Выбравшись из подвального убежища, я в очередной раз прислушался и устремился в ту сторону, откуда все еще раздавалось неуверенное: «Эй! Здесь есть кто-нибудь?» Вряд ли это орут статуи, так что, возможно, на остров занесло еще кого-то.Немного попетляв в темноте, я вышел на улицу, в дальнем конце которой и увидел одинокую подвижную фигурку в толпе неподвижных, на фоне все еще светлого, но стремительно темнеющего, края неба.- Эй! Кто там? – я подпрыгнул и помахал руками, привлекая внимание. Птерах остановился рядом, не переставая подозрительно оглядываться по сторонам.- Э-эй! – фигурка тоже подпрыгнула, а потом побежала к нам. – Вы кто? Вы живые?- Э-э-э… вроде, - как правильно ответить на первый вопрос, я не знал.Фонаря у нас с собой не было, но на улицах стемнело еще не на столько, чтобы мы не смогли понять кто именно перед нами. А перед нами была изрядно взъерошенная и растрепанная, невысокая светловолосая девушка. Остановившись рядом, она отдышалась, опершись руками о колени, шумно выдохнула в последний раз и выпрямилась.- А я полдня по этому городу мечусь-мечусь. А тут все как в кошмаре. Заброшенный город, какие-то статуи, обломки и ни одной живой души.- А ты кто? – вставил свои пять копеек птерах, девушка задумалась.- Я… я не помню.- Отлично, еще одна…Именно в этот момент небеса расцвели. Развернувшись в ту сторону и задрав голову, я, да и все остальные, могли наблюдать ни на что не похожее зрелище. Это было одновременно сродни метеорному потоку, салюту и северному сиянию. Переливы цветов, расцветающие крупными соцветиями-вспышками над островом, гипнотизировали.Но что-то тут было не так. Сделав над собой неимоверное усилие, я опустил взгляд, и меня словно током ударило. Все, все статуи, как и мои спутники, смотрели в ту же сторону.- Вот черт! – выдохнул я и бросился на своих спутников, сбивая с ног, прижимая к земле, наваливаясь всем весом, не позволяя поднять голову. – На землю, смотрите на землю! Не вздумайте…Сердце бешено колотилось, но взгляд сам собой тянулся к небу, моей воли хватило только на один раз. Как бы я не пытался, я не мог заставить себя смотреть в землю, хоть и понимал, что это единственный шанс спастись.Разглядывая цветущее над головой небо, я краем глаза отмечал, что собственное тело меняется. Ноги, руки, от них вверх, все быстрее и быстрее поверх одежды нарастали кристаллы, так похожие на стекло. Плохо, надеюсь, что своих спутников я сумел обездвижить достаточно качественно, чтобы эта участь не постигла и их. Иначе компания статуй пополнится не одной, а тремя новыми манекенами. И фиг нас потом кто найдет. Если, конечно, будут искать.Наблюдая за переливами цветов, я не сразу сообразил, что в поле зрения появился кто-то еще. Темная фигура, потом другая, третья. Первая подошла ближе, склонилась, рассматривая меня сквозь темные стекла очков.- Эх, мы опоздали. Но, зато ты насладился самым прекрасным зрелищем в своей жизни, - услышал я его слова, прежде чем стеклянная корка закрыла и мое лицо, погружая во тьму не только зрение, но и сознание.***- Доброе утро, - донесся до слуха чей-то голос, а я, вздрогнув, неожиданно для себя открыл глаза.Место, в котором я оказался, меньше всего походило на улицы заброшенного города, насколько я смог судить по потолку. Его на улицах обычно не было. Странно. Последнее, что я помню – стеклянная корка покрывающая мое тело – превращая в статую. Как я оказался здесь, и, опять же – здесь, это где?Покрутив головой и немало удивившись самому этому факту, я обнаружил, что нахожусь в небольшой комнатке медицинского назначения, если делать выводы из обстановки. Компанию мне составляли суетливый человек в белом халате и молчаливая фигура во всем черном, с такими же черными очками на носу. Никого из них я не узнал.- Как самочувствие? – осведомился халат, остановившись рядом, производя некие, не понятные мне манипуляции с моей тушкой.- Да… вроде ничего… - медленно ответил я, предварительно прислушавшись к себе.- Ничего не болит? Скованности нет? Слабости? Все же сотня дней в подобном анабиозе может непредсказуемо сказаться на моторике.- Сколько?! – резко сев, я чуть не долбанулся головой о низко нависающую… штуку.- Сто дней. Признаюсь, задача была непростой, но очень… м-м-м… вдохновляющей.- Сто дней… - медленно повторил я и попытался слезать с неудобной кушетки, но меня остановил подоспевший товарищ в черном.- Да, неудачно получилось, - заметил уже черный, мягко, но крепко ухватив меня за плечо и укладывая обратно. – Мы следили за тобой, видели то же, что и ты, но потратили слишком много времени на то, чтобы разобраться что там и к чему. А когда решили вмешаться, немного опоздали. Хорошо еще, что наши смогли разобраться, что за парадокс вызывает такие последствия. Не то так бы ты и куковал вечность статуей.- Наблюдали? Видели? Как?- Что значит – как? Камеры. Не отправим же мы своего лучшего агента без присмотра? К тому же… только ты можешь телепортироваться на любые расстояния не только в зоне прямой видимости, но и лишь увидев место назначения на картинке. Такими талантами не разбрасываются.- Камеры? Какие камеры? Думаешь, я бы не увидел на себе камеры?- А с чего ты взял, что ты можешь их видеть? – ткнув меня пальцем в перчатке в лоб, черный припечатал меня к лежанке, не позволяя пошевелиться, пока халат снова что-то делал с моим организмом. На этот раз манипуляций я не видел, а по ощущениям не совсем мог понять. – Ты, что, так ничего и не вспомнил? Хотя… ты был заморожен, наверное, в понимании твоего тела еще не прошло тех нескольких дней, которые нужны для восстановления от поражения парадоксом. Ничего. Еще вспомнишь и кто ты, и что делаешь, и что тебе вживляли за все это время. Если бы ты активировал тревогу, вас бы вытащили оттуда раньше.- Кстати о птичках, а те двое? Клювастого спасли? А девчонку?- Еще одна шутка про клюв, и я тебе этим самым клювом наделаю лишних дырок в печени, - раздалось слева, скосив глаза, мне удалось рассмотреть приоткрытую дверь, и птераха в компании светловолосой девчонки, мнущихся там же. Кстати, надо как-нибудь спросить как их зовут.- Вас не зацепило? – пришлось повысить голос, хотя я и так чувствовал, что слышат они меня отменно. Особенно шутки про птиц.- Нет, - снова усмехнулись от двери. – Ты нас так к земле прижал, что мы чуть кони не двинули от удушья. Речи не шло о том, чтобы повернуться. Хорошо, твои черные товарищи подоспели. А то когда ты каменеть начал, я уже успел всем богам помолиться.Раз уж пошла речь, у меня есть еще один любопытный вопрос. Я перевел взгляд на товарища в черном.- Ну ладно, этих двоих я обездвижил. А вы? Ты там был не один. Вас почему не зацепило? Вы даже не пытались смотреть на небо.- Даже не знаю, - черный склонился надо мной и указательным пальцем спустил с носа очки, позволяя увидеть, что он при всем желании не смог бы смотреть на небо, потому что у него нет глаз. И нет, это не увечье, их никогда не было в принципе. – Наверное потому, что подземные расы оперируют совсем другими органами чувств.

Ключевые слова: Остров город аномалия авторская история

Другие, подобные истории: