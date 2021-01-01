Не играй с клоуном

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Дмитрий Чепиков Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:33 by

Две вещи не любил Игорь Васильев в своей жизни. Детей и цирк. К сорока годам он стал начальником одного из городских управлений ЖКХ, обзавелся шикарной квартирой на десятом этаже элитного дома, сварливой женой со связями в прокуратуре и двумя любовницами. Но так и не смог избавиться от неприятного ощущения, знакомого ему с самого детства, которое возникало каждый раз, когда он видел цирк, приезжающий в его родной областной центр. В далёком детстве, бабушка, ныне уже покойная, не придумала ничего лучше, как на десятилетие Игоря потащить его на цирковое представление. Подарок внуку вышел так себе. В память мальчишке прочно врезалась ужасная вонь от облезлых обезьян, исполняющих идиотские номера, и лошадь с мертвым взглядом, уныло бегающая по кругу с едва держащимся акробатом на спине. Но апофеозом мрачного представления, снившегося потом Игорю чуть ли не до совершеннолетия, был номер с рыжим клоуном.Лысеющий толстый мужчина с накладным красным носом, одетый в жёлтый свитер с дырами и засаленные синие штаны, с мерзким хохотом схватил Игоря, за руку и вытащил на сцену под смех толпы, ожидающей очередного развлечения. Затем начался сплошной кошмар. Клоун посыпал мальчика серебристым порошком и доставал у него из карманов то пищащих мышей, то бесконечно длинные ленты, а под конец номера вылил ему на голову тёплую вязкую жидкость и сделал «ирокеза» из волос. Толпа все эти проделки находила ужасно смешными и каждый раз от мала до велика сотрясалась от припадков смеха. Для Игоря это же был, по его мнению, самый ужасный позор, а еще бесконечная обида на бабушку, которая смеялась над ним вместе со всеми.Ну а детей он просто не любил. Особенно самого младшего возраста, орущих, бегающих без устали и постоянно капризничающих. Игорь старательно избегал общения с многочисленными детьми родственников, которые периодически наезжали к нему в гости и норовили задержаться. И у него почти всегда получалось пораньше их отвадить или вовсе отказать в гостеприимстве под благовидным предлогом. Надо сказать, что и дети побаивались своего двухметрового дядю с окладистой бородкой, внушительным животом и сердитым взглядом.Однако в сегодняшний июньский выходной, который Игорь планировал приятно провести дома с любовницей, пока жена загорала вместе с тёщей на мальтийском пляже, к нему нагрянула двоюродная сестра Екатерина. Родственница, несмотря на возражения, оставила у Игоря на «чуть-чуть» своего восьмилетнего сына Дениса.«Чуть-чуть» затянулось на пару часов, когда родственница позвонила и сообщила, что задержится еще на несколько часов в спа-салоне. Ее отпрыск, которому уже надоело смотреть мультфильмы на большой ЖК-панели, с явным интересом посматривал на святая святых хозяина квартиры – мощный игровой компьютер. Кроме массы игр, на компьютере у Игоря хранились всяческие видеозаписи интимного плана, его собственная коллекция порно. Без присмотра подпускать ребёнка к компьютеру явно не следовало, а стоять над ним и контролировать Игорь не собирался.– Послушай, Дениска! – заявил Игорь племяннику, уже взгромоздившемуся на его любимое кожаное кресло. – Поедем есть мороженное и погоняем на картингах. Это круто.Дениска тут же разыскал на своем смартфоне в интернете, что такое картинг и радостно взвизгнул. Его захватил видеоролик с мини-машинками, на которых взрослые и дети в шлемах, как у настоящих гонщиков, с бешеной скоростью обгоняли друг друга на специальной закрытой площадке.– Ура! Поехали! – племянник буквально вертелся на месте от нетерпения, а Игорь усмехнулся. Сестра явно будет злиться из-за его идеи. Она считала опасными любые аттракционы. Что ж, будет думать в следующий раз перед тем, как портить ему выходные.Дорога в центр города не заняла много времени. Игорь аккуратно вёл мощный внедорожник и посматривал на племянника. Жаркое летнее солнце уже вовсю припекало запылённые окрестности, однако в машине работал кондиционер, создавая приятную прохладу. Возле кафе-мороженого Игорь остановил мощный внедорожник прямо под запрещающим знаком и, включив аварийную сигнализацию, открыл дверцу. В лицо ему полыхнуло тридцатиградусным обжигающим воздухом. Мальчишка пулей выскочил из машины и рванул в кафе, но потом остановился и уставился на площадь, заполненную яркими разноцветными палатками. На небольшой площади, расположенной прямиком через дорогу, разместился приезжий цирк, оттуда доносилась весёлая музыка. Актёры, наряженные в разных зверушек, зазывали посетителей на представление.Спина у Игоря предательски похолодела, когда Дениска схватил его за рукав и потребовал пойти с ним в цирк.– Дядяяя Игорь! Я не хочу мороженое и машинки… Я хочу цирк… Там тигры и лошадки! – канючил племянник.– Да брось, Денис. Это же для совсем маленьких. Поехали на картингах гонки устроим, – попытался отговорить его дядя.– Неее… Хочу цирк! – заревел мальчишка, привлекая к себе внимание прохожих.Люди с подозрением стали посматривать на плачущего мальчика возле здоровенного бородатого мужчины рядом с дорогой машиной. Сердобольная бабулька, вышедшая из кафе, даже остановилась и, достав телефон, принялась куда-то звонить, с неодобрением поглядывая на Игоря.– Ладно, ладно, только не вой, идём в твой цирк, – сдался Игорь.Племянник тут же прекратил закатывать истерику и довольно заулыбался. По всей видимости, схема выуживания из взрослых желаемого результата работала безотказно.Они перешли через дорогу и, пройдя через надувные мигающие разноцветными лампочками ворота ограждений цирка, оказались у кассы. Там уже образовалась очередь из родителей с детьми, выстроившихся за билетами. Игорь с Дениской покорно встали в самый конец очереди. Цирковые зазывалы тем временем решили развлечь заскучавших в очереди детишек и родителей.– Покупаем билетики на представление. Детишечкам билетики за полцены. В билетиках лотерея с игрушками! – загнусавил ужасно знакомый Игорю голос. Игорь обернулся и обомлел…В двух шагах от него стоял тот же самый клоун из детских кошмаров. Не просто похожий и не только в таком же костюме, а тот же самый лысоватый клоун с остатками рыжих волос на плешивой голове. Только штаны в этот раз были зелёными, а не синими.– Какого лешего…, – забормотал Игорь, – не может быть.В его голове не укладывалось, как может клоун оставаться таким же через тридцать лет. Он и тогда уже был немолод. Затем ему в голову пришла мысль, что клоуны-то могут играть в цирке до самой старости. Призвание ведь. К тому же грим не позволял точно прикинуть возраст. И, будучи мальчишкой, он мог дать неправильную оценку годам своего мучителя. Всё это так, но тридцать лет…– Каждый третий билетик выигрышный, – продолжал гнусавить клоун, заглушая своим голосом специфическую цирковую музыку, которая уже не звучала весело, а скорее несла в себе какие-то резкие, мрачные оттенки. На Игоря клоун внимания не обращал.«Ошибся. Сто процентов, ошибся», – с облегчением подумал Игорь и подвинулся в очереди к самому окошку кассы.– Что же ты, Игорюшка, не здороваешься? – раздался гнусавый голос за спиной, и цепкая рука ухватила его за руку чуть пониже локтя.– Простите, что вы сказали..? – с дрожью в голосе спросил Игорь, когда обернулся. Он почувствовал, как ноги становятся предательски ватными.– Мы же так хорошо повеселились в прошлый раз! Тебе не понравилось? Я сейчас заплачу! – из-под глаз клоуна брызнули струйки воды, имитирующие слезы. На белоснежной футболке Игоря они оставили несколько грязных расплывшихся пятен.Люди в очереди начали посмеиваться над проделками рыжего клоуна и мнущимся перед ним высоким мужчиной. Похоже, они думали, что это была часть представления. То, что над ним снова смеются, взбесило Игоря. Он забыл о своем паническом страхе и схватил рыжего за плечи, приподняв его. Клоун оказался необычайно лёгким и повис в его руках, словно мешок с тряпьем.Толпе такое завершение шоу не понравилось. Люди недовольно заворчали.– Отпусти его! Что тут устраиваешь? Дети кругом… – послышалось из очереди.– Да я..! Он ведь первый… – задохнулся от возмущения Игорь, но клоуна всё-таки выпустил. Тот шмякнулся на площадную плитку, что вызвало у людей еще большее недовольство.– Это ты зряа-а-а! – угрожающе протянул клоун, пытаясь встать. Затем с его лицом начало твориться что-то невообразимое. Щеки посерели и стали более одутловатыми, а глаза налились кровью и сверлили Игоря. Мужчине показалось, что у клоуна даже вытянулся череп и поплыли все черты лица.– Я нашинкую тебя… сделаю из тебя салат, Игорюшка! – завыл клоун.Игорь беспомощно оглянулся на толпу, но все уже отвернулись к кассе и ждали своих билетов.Игорь схватил за руку племянника и потащил его к машине, невзирая на то, что Дениска изо всех сил упирался, а рыжее чудовище сыпало ему вслед проклятиями и угрозами.Домой Васильев вернулся в столь раздёрганных чувствах, что даже не выругал сестру, приехавшую, наконец, забрать мальца. Екатерина, взглянув на хмурое лицо брата, не выражавшее ничего хорошего, сочла за лучшее побыстрее ретироваться вместе со своим резвым потомством. Васильев даже не сказал ей «до свидания», а попросту ушел на лоджию, где любил выпить кружку крепкого кофе перед работой. Сестра вышла из квартиры, громко хлопнув мощной металлической дверью.Игорь бесцельным отсутствующим взглядом проводил скрывшийся за поворотом синий «ситроен» Екатерины. Затем он на минуту ушёл из лоджии и снова вернулся на нее уже с пачкой сигарет в руках.Горький дым от некогда любимых ментоловых сигарет поверг бывшего курильщика в приятное легкое опьянение. Игорю даже показалось, что у него немного поплыла голова и все неприятные ощущения притупились. В последний раз он курил три года назад и бросил курить на спор с другом из полиции. Мысль о капитане Фельдмане пронеслась в голове у Васильева и полыхнула яркой сердитой вспышкой. Нет уж, так обращаться с собой он не позволит никому. Он покопался в контактах телефона и набрал знакомый номер.– Здорово, Яша! – торопливо сказал он старому другу, как только послышался знакомый голос.– Привет, пропащий. Давно не звонил. Когда в гости заедешь? Как дела у тебя? Помог тебе быстро оформить «макарова» и не нужен больше Фельдман, да? – Яша как обычно быстро тараторил, не давая ответить собеседнику. Это было в его стиле. Задать кучу вопросов, рассказать о своих делах и уже потом дать слово оппоненту. Игорь терпеливо молчал.Когда Яшины тирады закончились, Васильев вкратце изложил суть сегодняшнего происшествия. Попросил капитана зайти в цирк, выловить этого «идиота-клоуна» и хотя бы оштрафовать его.– Чтобы знал, как надо общаться с уважаемыми людьми, – закончил свою просьбу Игорь.– Ради тебя сам даже съезжу. Серого из ОБЭПа прихвачу, тряхнем их бухгалтерию, – бодро отрапортовал Яша и положил трубку.Довольный такой масштабной местью за все свои детские и уже теперь взрослые обиды Васильев изрядно повеселел. К тому же вечером его должна была посетить приятная девушка Ирина, которая так хорошо умела поднимать настроение, и вообще - многое умела.В ожидании победных новостей из полиции Игорь сел за компьютер пострелять монстров. Однако игра как-то не клеилась, и он взялся за новое занятие. Васильев любил рисовать простым карандашом все, что недавно видел. Порой у него выходили весьма недурные рисунки, которые он прятал в нижний ящик письменного стола. За годы их накопилась увесистая кипа. Набросками он занимался примерно пару часов, пока, наконец, не услышал долгожданную симфонию звонка. Васильев схватил мобильный телефон и плюхнулся в кресло.– Давай, рассказывай! – Игоря охватило болезненное нетерпение.– Да знаешь, нечего особо рассказать. Бухгалтерия у них в порядке. Цирк этот пригласили из областного управления культуры. Завтра снимаются уже… – Яша замолчал.– Ну а клоун-то, клоун?! – взволновался Игорь не на шутку.– А вот здесь начинается самое интересное. Номера с рыжим клоуном у них нет уже лет десять. А человек, подходящий под твое описание, действительно у них работал, пока по пьяному делу не повесился. Десять лет назад. Они на эту тему вообще разговаривать не хотели.– Как повесился? – оцепенел Игорь.– Ну как люди вешаются? Долго ли под водкой, да под мыслями всякими, – Игорю померещилось, что Яша вещает нараспев, как поп, читая молитву. Он словно гипнотизировался речью капитана, впитывая каждое слово.– Поговорили мы с людьми. После этого дела у них от несчастных случаев погибло еще два актёра за последние десять лет. А недавно посетитель разбился, упав с канатов. Самостоятельно ночью пробрался под самый купол. Охрана у них никакая. Ну и остальное, непротокольное…– Что непротокольное?– Примерно за несколько дней перед каждой бедой видели твоего клоуна. Ну цирковой народ он приврать любит и страху напустить, – Яша снова замялся, – По твоему случаю свидетелей нет. Кассир ни черта не видит из своего окошка, а посетители… пойди их найди. Билеты не по паспорту продают же.– А камеры? – ухватился за последнюю соломинку Васильев.– Нет у них камер, – сухо сообщил Фельдман, и явно передразнил чей-то голос, – «портят исторический образ цирка». Мутные они там все.– Понятно, – голос Игоря потускнел.– Завести дело не могу. Раз с документами у них все в порядке, а у тебя нет никаких травм, и ничего не украли, и без свидетелей… – Фельдман еще что-то продолжал говорить, но Васильев уже сбросил звонок и со злостью швырнул телефон на диван. Зачем-то включил во всех комнатах освещение и снова вышел на лоджию покурить. Затягиваясь сигаретой, мужчина погрузился в невесёлые размышления. Чем больше Игорь сопоставлял события, тем больше они заставляли его нервничать. Как только он вспоминал лицо клоуна, то весь покрывался липким холодным потом. Доставая из пачки четвертую сигарету, мужчина услышал как хлопнула входная дверь.- Ирина! – обрадовался он, совсем позабыв о долгожданном визите любовницы из-за всей этой кутерьмы с клоунами и малолетними родственниками. Васильев заулыбался, направляясь в прихожую, в предвкушении приятного времяпровождения. Там его и вправду ждала роскошная темноволосая женщина в коротком желтом платье, тут же бросившаяся к нему с поцелуями.- Как я по тебе соскучилась, - томно прошептала Ирина прямо ему на ухо, горячо дыша.- Дорогая иди в спальню, - нетерпеливо сказал ей Игорь, - Я сейчас быстренько приму душ, а ты пока примерь костюм медсестры.Женщина шутливо погрозила ему пальцем и отправилась в спальню, а Васильев, уже в довольно приподнятом настроении, напевал в душе, подставляя тело под тугие струи горячей воды.Закончив водные процедуры, он обернулся полотенцем и прихватил из мини-бара бутылку виски и пару конических стаканов. Затем Васильев направился в комнату к своей гостье, предвкушая запланированное удовольствие. Игорь вошел в спальню и застыл, не веря своим глазам. Бутылка и стаканы выскользнули из его ослабевших рук, глухо ударившись о толстый ковер.На его огромной двуспальной кровати, заботливо застеленной белоснежным бельем, развалился знакомый клоун в своей грязной засаленной одежде.- Почему так долго, Игорюша? – рот клоуна растянулся в ледяной улыбке, открывая редкие почерневшие зубы, - Я заждался. Ну, иди же сюда, развратник, повеселимся!- Что ты тут… Как сюда попал? Где Ира? – слова застревали у Игоря в глотке, он чувствовал как предательски страх сковывает руки и ноги.-Где-где… В шкафу посмотри, ты же ее сам придушил, – ещё шире растянул улыбку клоун, мерзко похихикивая, затем вдруг прикрыл свой щербатый рот и сделал удивленную гримасу, выпучив глаза, - Ой-ой-ой, что будет, когда жена узнает.Побелевший Игорь рванулся к шкафу-купе, стоявшему напротив кровати. Едва он немного сдвинул дверцу шкафа, как оттуда бессильно вывалилась бледная женская рука со знакомой цепочкой родинок на запястье. Всё еще не веря глазам, Игорь полностью сдвинул дверь шкафа и тут же её закрыл. В его сознании намертво запечатлелся безжизненный стеклянный взгляд любовницы и его собственный брючной ремень, стянутый на хрупкой женской шее.-Ах ты сволочь! – взревел Васильев и бросился на хохочущего клоуна с кулаками. Он хотел схватить мерзавца и выбить из него эту мерзкую ухмылку, но его руки ухватились лишь за скомканное постельное белье.-Нуууу…Игорюша, не зли меня, - донёсся голос из-за спины ошеломленного мужчины.Игорь резко обернулся, намереваясь продолжить попытку схватить наглеца, непонятно как ускользнувшего от него. Клоун, тем временем скорчил недовольную рожу, вытер грязные руки об оброненное Игорем полотенце и продолжил ёрничать.- Раз ты не унимаешься, то я пожалуй отправлю твоей жене видео твоих развратных игрищ, - клоун воздел руку к потолку и щёлкнул пальцами, - Всё, отправил, голышок ты наш.Только сейчас Игорь сообразил, что он стоит перед этим рыжим чудовищем в чём мать родила. Но это сейчас его беспокоило меньше всего. Труп в шкафу и ухмыляющийся клоун вызвали в нем невообразимую смесь ужаса и гнева. Плохо соображая, Игорь отскочил к кровати, выхватил из ящика прикроватной тумбочки пистолет и несколько раз спустил курок, целясь в своего мучителя. Пули добросовестно выбили из желтого свитера клоуна серебристые фонтанчики… и больше не причинили никакого вреда. Разве что к старым дырам в жёлтом свитере добавились новые. Васильев застыл в ступоре, уронил «Макарова» и совсем не сопротивлялся, когда стремительно оказавшийся рядом с ним клоун, схватил хозяина квартиры за шею и с невероятной лёгкостью потащил его в комнату с лоджией. Там он всё так же легко швырнул потерявшего волю мужчину в элитное итальянское кресло и вложил в руку пистолет.- Ты знаешь, что делать, Игорюша, - зашептал клоун на ухо Васильеву - А мне пора. Надо ко второй твоей любовнице заглянуть. В полицию о твоих проделках я уже сообщил.Клоун с огорчением потрогал дыры от пуль в собственном свитере, ещё раз отвесил кошмарную улыбку Игорю и, открыв окно лоджии, вышел в него.Прибывшая через пятнадцать минут оперативная группа обнаружила Игоря Васильева с простреленной головой. Обнаженный покойник сидел в кресле, уставившись на полицейских пустой глазницей, в которую вошла пуля. По всей комнате, усыпанной серебристым порошком, были разбросаны листы с нарисованными простым карандашом изображениями клоуна и мальчика. Видимо, их разнесло сквозняком из открытого окна лоджии. Больше в квартире никого не было…

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