Два случая из жизни отца Льва

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 78 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:49 by

Была у отца Льва прихожанка - старенькая баба Клава. Вот как-то Великим постом она захворала, да так, что и ходить не могла. Отец Лев ездил к ней домой, причащал ее, исповедовал. Вот и на самою Пасху, тоже отслужил ночную службу, отдохнул немного. и утром, после молебна, собравшись, поехал к бабе Клаве.Дальше рассказ свечницы:Пасхальный молебен закончился, решила полы помыть, натоптал народ, весна нынче поздняя, грязь на улице, слякоть. Вот, значит, тру я полы, вижу - баба Клава своим ходом идет, светленькая вся такая, радостная. Свечу ставит к иконе Господа Воскресшего. Я к ней, обнимаю ее целую, спрашиваю, что сподобил Господь подняться-то? Она улыбается, сподобил, Ниночка, сподобил. Я ей - пойдемте баба Клава, чаю пошвыркаем в трапезной-то. Она мне говорит, ты, говорит, Ниночка беги, ставь чайник, сейчас батюшка придет, и мы с ним придем чай пить, а я, говорит, тут посижу, у иконы, немного отдохну. Ну я и помчалась в трапезную. Чайник вскипятила, чашки ополоснула кипятком, поставила на стол, жду.Минут через пять приходит батюшка. Приглашаю его к столу, а сама говорю, сбегаю за бабой Клавой. Батюшка на меня глаза вытаращил и сел, а потом спрашивает, куда побежишь-то? В морг что ли? Тут уже мне пришлось присесть, как, говорю, в морг? Я ведь ее пять минут тому назад в храме оставила, неужели там и преставилась. Я перекрестилась. Теперь пришел черед батюшки креститься. Как пять минут назад в храме оставила? Баба Клава почила о Бозе час тому назад, дождалась меня, причастилась Святых Христовых Тайн и все, отошла сердешная. Я и отходную над ней прочитал, и гроб с крестом освятил. Она ведь еще в прошлом году все заготовила. Не дослушав батюшку, опрометью бросилась в храм. Бабы Клавы там, конечно, не было, но свеча ее горела у иконы Воскресения Христова…Котейку этого, слепого, отец Лев подобрал на улице в сточной канаве. Какие-то изверги выкололи котенку глаза и выбросили умирать. А батюшка проходил мимо да услышал мяуканье. Нашел и забрал себе. Котенка назвал Чудиком. Был этот Чудик и вправду чудной кот. Вел себя смиренно. Редко когда мяукал. Всегда терпеливо ждал пока накормят. Когда утром и вечером читал отец Лев правила молитвенные, Чудик сидел рядом с батюшкой и время от времени покачивал головой, как будто соглашаясь со словами молитвы. Очень любил он Крестные ходы, всегда бежал впереди фонаря, подняв хвост трубой. За заботу и ласку отца Льва и прихожан, Чудик платил работой, гонял мышей и крыс, которые время от времени делали попытку проникнуть в подвал храма. Жил не тужил себе котейка, а в один прекрасный летний день пропал. Всем приходом искали Чудика, да так и не нашли. Потужили немного и продолжили дальше жить, только на фотографиях осталась память о нем.И вот, однажды поздней зимой уже, завершив службу, отец Лев собирался домой. Свечница и уборщица уже ушли, а он задержался в кабинете, занимаясь годовым отчетом. Выключив везде электроприборы и потушив лампады, уже читал молитвы отец Лев в притворе, перед выходом из храма. Как вдруг услышал мяуканье – это мяукал Чудик, его хриплое мяуканье было трудно с чьи-либо спутать, еще котенком он надорвал связки, слепой, пытаясь выбраться из канавы. Прислушался отец Лев, точно мяукал Чудик. Начал соображать батюшка, откуда идет мяуканье, через какое-то время определился, звук шел из котельной, которая была расположена под колокольней. Сперва хотел отец Лев уйти домой, а Чудика завтра выпустить, но к мяуканью присоединилось царапанье в дверь, так что пришлось отцу Льву идти за ключом, открывать колокольню, чтобы освободить пропащего котофея. Зайдя в котельную, нос батюшки сразу учуял неладное, в помещении сильно пахло газом, несмотря на приоткрытую форточку и работающую вытяжку. Отец Лев широко распахнул окно и, открыв дверь, вышел на улицу. С улицы он набрал 04 и, только завершив вызов, он вспомнил, что так и не увидел Чудика. В открытую дверь храма он громко позвал кота по имени, но ответом была тишина. Приехавшие газовики быстро нашли и устранили неполадку. Прощаясь, бригадир газовиков сказал батюшке, повезло Вам, святой отец, если бы не вызвали нас сейчас, то к утру остались бы от вашего храма развалины. Бог помог – ответил священник – мысленно поправив себя, через Чудика, который так и не объявился…

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