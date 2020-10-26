Месмерист

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 136 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:05 by

Она быстро шла по тротуару, порой оглядываясь. В этом районе было мало фонарей, и в позднее время улицы поглощала тьма.Вдруг сзади послышались шаги. Частые, торопливые. Она ускорилась и бросила очередной взгляд назад. В темноте не было никого видно, но шаги точно не были плодом её воображения. Они стали ещё чаще. Она хотела побежать, но чьи-то большие руки схватили её за капюшон куртки и опрокинули на землю. Тяжёлая ладонь, пахнущая потом, тут же закрыла ей рот. Её потащили с тротуара к подворотне. Она упиралась, но некто сильный не отпускал её. Она пыталась кусаться, но кожа нападавшего была слишком грубой и твёрдой, чтобы причинить боль. Уже скоро они скрылись за углом ближайшего дома.Мужчина поднял её за горло и прижал к стене. Её лицо обдало тяжёлое дыхание, воняющее пивом и дешёвыми сигаретами. В доме через дорогу зажглась пара окон. В тусклом жёлтом свете девушка увидела нападающего. Ожиревшая, потная и красная харя была прямо напротив её лица. Маленькие свиные глазёнки стеклянно блестели, отражая крайнюю степень опьянения. Гнилые зубы часто стучали.Образина потянул руку вниз и стал расстёгивать её ремень. Несмотря на своё состояние, он легко справился с этим и уже приступил к ширинке. Она попыталась закричать, но крепкий удар разбил ей нос и захлестнул затылком об стену. Её тело обмякло, и она упала. Сознание вернулось к ней через секунду, но она не осмелилась двинуться.Почему-то насильник остановился. Он сделал несколько неловких шагов назад, пялясь куда-то в конец переулка. Всё ещё дрожа, девушка слегка нагнулась вперёд, глядя туда же. В свете окон виднелся долговязый силуэт в дутой куртке и такого же толка штанах. Он вдруг вскинул руку в направлении толстяка. Её сразу смутил вид его руки – пальцы были неестественно длинными и тонкими. Казалось, что в них было не меньше пяти костяшек вместо нормальных трёх.Извращенец пришёл в движение снова. Девушка чуть не вскочила, когда он подошёл к ней, но она не была его целью. Он поднял с земли стеклянную бутылку и ушёл на другую сторону переулка. Слух девушки уловил шуршащие шаги. Он увидела, что высокий человек медленно приближался к ним, всё так же держа руку в направлении пузана.Воздух разрезал громкий звон. С ним извращенец разбил бутылку себе о голову. По его лбу потекла кровь. Он расстегнул куртку и начал кромсать свой живот получившейся розочкой. Затем он ещё раз разбил бутылку об голову, чтобы получилось «лезвие» подлиннее. Осколком, ставшим похожим на кинжал, он несколько раз провёл себе по горлу. Его жирная туша затряслась. Из горла стал доноситься хрип. Но он будто не чувствовал этого и стал часто вонзать розочку себе в шею. Скоро его плечи и нижняя часть лица были полностью багровыми. И только тогда он прекратил движение.Дылда повернулся к девушке, всё ещё сидевшей на земле в глубоком ужасе. Она перевела мокрые от слёз глаза на него и захотела позвать на помощь, но её гортань онемела от шока, а язык прилип к нёбу. Незнакомец направил на неё растопыренную пятерню. В горле встал ком, и в глазах у неё потемнело.Она очнулась на автобусной остановке. Смутное видение мгновенно исчезло из её памяти, но былой страх и смятение ещё колыхали душу. Девушка огляделась и вздрогнула – рядом с ней сидел мужчина в дутой куртке с низко натянутым капюшоном. Он медленно повернул голову, заставив девицу вздрогнуть ещё раз. В свете фонаря стало видно лицо незнакомца.Оно напоминало череп, обтянутый тонкой морщинистой кожей. Над почти невидимыми бесцветными губами торчал острый короткий нос, напоминающий ссохшийся гриб. На этом фоне непомерно огромные зелёные глаза выглядели по меньшей мере карикатурно.Ещё более странными были его руки, которые он держал на коленях. На них были перчатки, но кончики их пальцев были обрезаны, чтобы дать место пальцам хозяина, которые продолжались ещё на несколько сантиметров от того места, где кончалась ткань. При этом на пальцах не было ногтей, вместо них их венчали острые выступы, загнутые, как когти хищной птицы.- Вы в порядке? – спросил вдруг незнакомец, смущённо пряча руки в карманы.Его голос совершенно не подходил наружности – он был басистым и чётким, ясно подчёркивающим не самый большой возраст мужчины.- Да… только голова немного болит… а что случилось? – спросила она растерянно.- Я нашёл вас без сознания неподалёку. Внешне всё было в порядке, поэтому скорую вызывать не стал, решил просто вас расположить и дождаться, пока проснётесь.Вдруг на дороге вдалеке показался автобус. Он быстро приближался.- Ваш? – спросил странный человек, посмотрев на него.Девушка привстала и пригляделась. Автомобиль уже был достаточно близко, и на лобовом стекле она разглядела номер «12».- Да, мой.- Сами доедете?- Думаю, да.Мужчина многозначительно качнул головой и продолжил сидеть, когда автобус остановился. Она ещё раз оглянулась на него и поспешила к машине. Поняв, что мужчина на остановке не собирается садиться, водитель закрыл двери и тронул транспорт. Автобус так же стремительно уехал, скоро скрывшись за поворотом.Мужчина, проводив его взглядом, задумчиво уставился вперёд. Он медленно моргнул и выдохнул ноздрями облако густого пара, после чего запрокинул голову, упёршись взглядом в прозрачную крышу остановки, плотно усыпанную снегом. Он размышлял о том, что ему скажет Женя, когда увидит, как он опять вернулся поздно. Наверняка это будет клишированное «Почему так поздно? Ведь в этом городе опасно по ночам!». Хотя нет, такой ответ был бы не в его стиле. Скорее он отпустит какую-нибудь колкость.Мысли сбил шум мотора. Из-за угла показался автобус, под лобовым стеклом которого виднелось число «24». Это был его автобус.Он встал и дождался, пока машина подъедет. Затем быстро вошёл в неё и занял первое попавшееся место. Это было не трудно – поздним вечером 24-ка уже была пуста, хотя и ездила аж за город, и на ней можно было доехать даже до пары ближних деревень. Автобус пришёл в движение и быстро затерялся в сети городских дорог.Путь был недолгим – всего полчаса. Можно было дойти и пешком, но холод вносил свою лепту. Бросив в лоток горсть мелочи, дылда вышел на заветной остановке. Сразу за ним в автобус заскочил парень типично городской наружности – треники, куртка до пояса да шапка-носок. Мужчина усмехнулся такому внешнему виду, хотя за время его жизни в городе к таким индивидам можно было и привыкнуть.Его дом был прямо напротив остановки. Одна из сотен многоэтажек с осуждением смотрела на него тёмными окнами. Он неспешно перешёл тротуар, миновал двор и шмыгнул в подъезд. Дошёл до третьего этажа и подступил к двери прямо перед лестницей, звеня связкой ключей. Замок гостеприимно щёлкнул, впуская его в квартиру.В прихожей, объединявшей все комнаты непросторного жилища, горел свет. «Значит, Евгений ещё не спит», - заключил мужчина. Он разделся и прошёл в кухню. Как и ожидалось, на большом столе его ждала одиноко стоящая тарелка остывшего горохового супа и кусочек чёрного хлеба. Он сел и стал есть.Этот процесс сопровождался шумом воды, доносившимся из ванной. Вскоре дверь её присвистнула, и раздались скрипучие шаги резиновых шлёпок. В проходе показалось огромное тело с повязанным на поясе полотенцем. Рельефные мускулы, не вытертые досуха, поблёскивали в свете лампочки.- Опять загулялся, Жора? – усмешливо донеслось из-под самого верха дверного проёма.Георгий ничего не ответил и продолжил есть. Евгений исчез на минуту, а затем вернулся сухой и полностью одетый. Он сел рядом с сожителем.- Ты же знаешь, что в последнее время в этом городе развелось всяких… личностей. С противозаконными намерениями.Ложка, наконец, звякнула по дну пустой тарелки.- Знаю.- А что ж тогда бродишь до темноты?- Просто дела есть, - уклончиво ответил он, кусая кусок хлеба.- Что ж это за дела, интересно.- Дела, тебя не касающиеся!- Ах, вот оно что. Я-то думаю, откуда деньги нарываешь. Что, дурь продаёшь или что похлеще? – он резко сменил гнев на милость.- Да нет, - Георгий сам усмехнулся. – Просто подрабатываю курьером. Ну так, на полставки.Парни обменялись смешками. Они хорошо понимали друг друга, и такие шутки были для них вполне обыденными. К внешности своего друга Евгений относился спокойно, даже с пониманием. Он и сам был далеко не красавцем. Ещё в детстве ему довелось пережить пожар, и с тех пор его лицо напоминало кусок мяса, забытый на углях на час, а то и на два.Он не вдавался в подробности, как это произошло, но история явно имела второе дно. Об этом говорили на странность правильные ожоги – два бурых треугольника вокруг глаз очень сильно выделялись на фоне бугристого розового лица. В купе с дюжим телосложением они делали его похожим на персонажа комикса или фантастического фильма.Георгий, конечно, без труда заставил бы его рассказать всю правду, но совесть твердила ему, что применять способности на друзьях, тем более таких близких, будет просто негуманно.- Ты мыться будешь? – спросил Женя, убирая тарелку в раковину и начиная мыть посуду.- Да, конечно, - Георгий, в свою очередь, ушёл из кухни и за несколько шагов оказался в ванной.Там ещё стоял пар от недавних водных процедур. Мужчина скинул одежду и шагнул в душевую кабинку. Он старался не смотреть в зеркало, висевшее прямо напротив входа. Собственное тело не вызывало отвращения, но и приятным зрелищем его нельзя было назвать. Мышцы напоминали тугие верёвки, переплетённые между собой. Этот витиеватый узор покрывал всё его тело, за исключением живота. Последний был впалым и гладким настолько, что на нём даже не было пупка. Над ним виднелась несколько пар рёбер, выше которых снова начинался рельеф, похожий на ссохшиеся извилины мозга.Георгий включил горячую воду и ополоснулся. Это не было необходимо – он почти не потел, и единственным запахом, который исторгало его тело, был запах сухой пыли, которая обычно скапливается на чердаках или в заброшенных домах. Эта ассоциация была неприятной, но на редкость точной.Через десять минут Жора вышел из душа и стал обтираться полотенцем. Очень скоро его кожа приобрела привычную сухость. Он прикрыл срам тем же полотенцем и быстро зашлёпал по полу босыми стопами. Миновал дверь кухни и зашёл в следующую. Там был их общий с другом комод и шкаф, а так же его диван.Прикрыв за собой дверь, он подскочил к шкафу и открыл его. Среди прочего выделялось несколько комплектов белых пижам. Он выбрал один и шустро переоделся в него. Женя без шуток замечал, что в этой одежде Георгий ещё больше похож на жертву концлагеря, но таковы были потребности его друга. Ему было необходимо скрывать хотя бы большую часть своего тела. Эта привычка появилась у него ещё в детстве.Он покинул гардероб и перешёл в следующую комнату, которая была гостиной и одновременно спальней Евгения. Здесь был телевизор, пара кресел, диван и книжный шкаф. Последний всегда вызывал у Георгия восхищение. Всё-таки трудно было представить, что такой громила, как Евгений, тем более работающий инструктором в спортзале, может быть столь охотным читателем.Книги стояли в алфавитном порядке, причём у каждой была своя собственная закладка. Некоторые из них были рукодельными, но большинство представляло собой различные визитки и карточки. Самым забавным было то, что каждая из них соотносилась с содержимым книги, в которой лежала. Например, из романа ужасов о психбольнице иронично торчала визитка какого-то психиатрического диспансера, а меж страниц автобиографии некоего монополиста издевательски затесалась агитка коммунистической партии. Уже из этих примеров становилось ясно, что вкусы Евгения были обширны.Сам он уже был здесь, развалился в кресле и без особого энтузиазма смотрел вечерние новости. Его сожитель хотел сказать привычное «спокойной ночи», как вдруг его взгляд поймал знакомый кадр на синем экране. Это был переулок, в котором он убил насильника. Заинтригованный, мужчина присел. На экране появился репортёр.- Пока что неизвестно, что именно произошло. Следователи настаивают на самоубийстве, но его жестокость и изощрённость вызывает сомнения, - кадр сменился видом грузного тела, верх которого был замазан пикселями. – Выяснилось, что мужчина был в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Он нанёс себе двадцать восемь ударов разбитой бутылкой, при этом чудом не задев артерию. Это так же вносит смуту в дело. Есть подозрения, что кто-то сымитировал самоубийство, при этом заставив жертву длительное время умирать от кровопотери. Мы будем следить за ходом дела… - журналист произнёс стандартную мантру из своей фамилии и названия передачи, после чего пошла заставка новостей.- Трындец, - лаконично констатировал Женя, выключая телевизор.- И не говори, - Жора зевнул.Друг взглянул на него и тоже зевнул. Он подошёл к дивану и начал застилать его. Георгий же потушил свет во всех комнатах и ушёл к себе. Он шустро расстелил свою постель и залез под одеяло.- Спокойной ночи! - сказал он, поворачиваясь на бок.- Тебе того же! - донеслось из гостиной.После этого настала тишина. Мысли о сегодняшнем событии и репортаже слабо, но настойчиво беспокоили Георгия. Это был далеко не первый случай, когда его способности становились причиной смерти какого-то ублюдка, но ещё никогда его деяния не замечали так быстро. Это волновало, хотя он и понимал, что никаких следов не оставил, а даже если его найдут, ему не составит труда сбежать. Он просто заставит всех забыть о его существовании и найдёт другое место для жизни… в который раз. Благодаря этим размышлениям он всё-таки нашёл силы успокоиться и заснуть.

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