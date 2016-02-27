Кап… кап… кап... (Начало)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:35

V.V.Pukin Просмотров: 99 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:35 by

Рисунок автора.Историей поделился один из моих читателей, Сергей.Мужчина жил один в небольшой двухкомнатной квартире на пятом этаже старенькой «хрущёвки». Из домашних питомцев имелись только рыбки в аквариуме.Как-то посреди ночи его разбудил странный звук, раздававшийся в тишине. Звук капель, падающих на водную поверхность. Кап… кап… кап… Капанье чередовалось неравномерно. Когда с промежутками в несколько секунд. А когда и спустя минуты.Раздражающие звуки не давали продолжить прерванный сон. Проворочавшись с четверть часа в ожидании самопроизвольного прекращения навязчивого капанья, мужчина нехотя встал и зашаркал по полу в ванную комнату. Потому что первая мысль, которая приходила в голову по такому поводу – неплотно закрыт кран с водой.Но оказалось, и в ванне, и в умывальнике – сухо. Слегка озадаченный, Сергей дотошно проверил все вентили, трубы, заглянул во все труднодоступные места. Никакого намёка на течь.Следом осмотрел водяные коммуникации и арматуру в туалете, на кухне. Там тоже всё в порядке… Да вроде и капанье прекратилось.Но едва улёгся в кровать, как снова раздалось «кап… кап… кап…».Посвящать остаток ночи бесплодным поискам источника звука мужик не собирался. Укрывшись с головой одеялом, чтобы не слышать назойливого «кап-капа», вскоре заснул.Утром, торопясь на службу, даже не вспомнил про ночное недоразумение.А следующей ночью всё повторилось один в один. Опять проснулся часа за четыре до зари от монотонного «кап… кап… кап…». И снова, как в первый раз, тщательные поиски причин столь странного капанья не привели ни к чему. Понять – откуда раздаётся надоедливый звук никак не получалось. В каком бы месте квартиры Сергей не находился, капало с одинаковой громкостью. Словно непонятная капель неотступно следовала за мужчиной.Так продолжалось несколько дней. Вернее, ночей. Потому что с рассветом звуки внезапно обрывались. И возобновлялись вновь глубоко за полночь.Еженощные побудки немало раздражали. Сергей даже вызвал сантехника, чтобы тот профессионально разобрался с этим ребусом. Но тот, понятное дело, пришёл днём. И само собой, не услышал никаких посторонних звуков в системе водоснабжения. Как и не выявил причину ночного капанья.А оно продолжалось…Мужчина теперь ложился в кровать с берушами на ушах, чтобы хоть как-то высыпаться.В голову даже стала закрадываться пугающая мысль – а не с ума ли я схожу?!..В связи с этим посетил психотерапевта. Но тот лишь прописал лёгкое снотворное и посоветовал повторный приём через пару недель, если проблема останется.Проблема осталась…Но Сергей не пошёл на повторный приём к психотерапевту в поликлинику. По совету одного из приятелей наведался к экстрасенсу. Чисто на разведку. Этот мужичок принимал страждущих давно. И вроде отзывы имел неплохие.Зайдя в кабинет к народному целителю, Сергей не стал, на всякий случай, раскрывать все карты. Пожаловался лишь на плохой сон.Ясновидящий мужичок посадил посетителя на стул. Долго ходил вокруг него, обводя на небольшом расстоянии руками, словно ощупывая биополе. Наконец изрёк:- Ты сильный мужчина. Внутренней энергии хоть отбавляй. Только она из тебя утекает. Причём, довольно быстро. И это ненормально. Всё может закончиться очень плохо. Причина пока не понятна. Но, если будешь ходить ко мне на сеансы, разберёмся. Постараюсь тебя подлечить…Атеист, физкультурник, Сергей и к врачам-то до этого случая обращался очень редко. А уж к экстрасенсу ходить десять раз подряд, да ещё за немалые деньги… В общем, решил пока повременить. А то, что мужичок-ясновидящий пугал плохим концом, вполне объяснимо. Ему ведь денежки надо зарабатывать.Энергия же «утекает» понятно отчего. Сколько лет подряд уже пашу без отпусков! Надо просто отдохнуть недельку. Отвлечься от дел и грустных мыслей…Взяв на службе внеочередной недельный отпуск, Сергей отправился к тётке в деревню. Порыбачить, покупаться, в баньке попариться. Тем более, что давно уже у тёти Нины, маминой старшей сестры, не гостил.В первый же вечер, разговорившись за чашечкой душистого деревенского чая на травках, поведал тётушке о своих ночных мучениях.По ходу повествования заметил, как тётя Нина вдруг перестала улыбаться и заметно побледнела. Но, не перебивая, дослушала рассказ до конца. И лишь затем, помолчав, произнесла:- Серёжа, я сейчас тебе скажу что-то... Ты только не пугайся!..Помнишь бабушку, нашу с Тоней (мать Сергея) маму? Конечно, помнишь. Хоть ты ещё малышом был, когда она от злокачественной опухоли умерла. Бабушка много лет работала дежурной на электроподстанции. Среди трансформаторов и высоковольтных линий дежуря сутками. В те годы мало людей страдало подобным недугом, а бабушка заболела. Хотя и была с детства «двужильной», как папа говорил. Не имела никогда вредных привычек, не пичкала себя «химией». Если и лечилась, то народными средствами. Но вот всё же прицепилась к ней гибельная хворь.И я думаю, на это работа её вредная повлияла. Столько лет в эпицентре мощного электромагнитного излучения находилась. Вот организм и не выдержал, дал сбой…А потом, через несколько лет, также от онкологии скончалась наша сестра Ирина, твоя тётя. Ведь и она сразу после техникума устроилась дежурным инженером в городской радиоузел. Со всеми этими приборами и передатчиками во всю стену. Тоже сутками сидела на своих дежурствах…Так вот, Серёжа, тебе Тоня, наверное, не рассказывала. То, что Ирина незадолго до своей болезни слышала несколько недель подряд ночами непонятное капанье. Сначала только в радиоузле, а потом уже и дома…Ты только не волнуйся! Скорее всего, это простое совпадение, и к твоему случаю никакого отношения не имеет!..Сергей, действительно, ничего не слышал прежде об этом. Ни от своей матери, ни от кого другого. Рассказанное тёткой запало в душу. Хоть пожилая женщина уверяла племянника, что похожие события в его и тёти Ириной жизни лишь совпадения, он уже в том начал сомневаться.Пока гостил неделю в деревне, эта мысль не покидала голову. Но странное дело, здесь его ничего не беспокоило. Никакого «кап-кап» по ночам! Вот на какие чудеса способен незатейливый отдых на свежем воздухе!Возвращаясь отдохнувшим и взбодрившимся, мужик уже совсем было успокоился. Но в первую же ночь дома опять проснулся ни свет, ни заря от опостылевшего «кап… кап… кап…». Невидимые капли стучали ещё сильнее прежнего. И словно били прямо по голове, не давая спокойно спать.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…11.02.2021

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