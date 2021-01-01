Ghastly Prophet: Сказки старого леса. Часть I

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:59

Spirit Forester Просмотров: 106 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 07:59 by

Стоял прекрасный летний день. Невдалеке шумел лес, бежала речка. Старый монах шёл по тропе, напевая незатейливую песенку. Всё казалось безмятежным, спокойным. Но эту идиллию прервал человеческий стон.Побежав на звук, монах увидел юношу. Израненного, с обожженным плечом и всего в крови… Он лежал подобно червю – посреди дороги и стонал.Интересно, что случилось с этим парнем? Тогда слушайте и не перебивайте!“Ярмарки в порту проходили довольно часто с размахом и весельем. Тот день не был исключением. С окрестных сёл собирались местные жители, кругом слышались песни, крики купцов, звуки телег и лай собак. Мы с моими братьями, Брином и Гвином, и ещё парой-тройкой ребят приехали с довольно богатым уловом, добытым накануне. Настроение было веселое. Каждый думал о своём. Старший брат, Брин, в скором времени должен жениться и хотел перебраться подальше из здешних мест. Гвин, средний брат, хотел записаться в армию и уйти служить в Орден.Я же был слишком мал, чтобы думать о чём-то подобном. Мне просто хотелось разбавить серые, скучные деньки. Дорогу до порта описывать нет смысла, потому что мы ехали долгой и, казалось бы, бесконечной дорогой. Была ещё и прямая - через лес, но она была настолько старой, и сам лес был настолько овеян разными легендами, россказнями, что не каждый решался через него ехать. Говорили, что там живут тролли, которые убивают каждого, кто зайдёт на их землю. Что сам воздух пропитан смертью и кровью. Что если зайдёшь - уже не выйдешь. Поэтому, собственно, мы и избрали долгий и нудный путь...”, - сказал я, кашляя кровью себе на рубаху, лёжа на земле, привалившись спиной к забору.— Хм, но я всё же не понимаю, сын мой. Как же вы оказались после ярмарки в том лесу? Зачем вы пошли туда? - сказал средних лет мужчина с длинной бородой, одетый в церковный балахон.— Да, вот как раз это я и хотел сказать...“Приехав туда, мы сразу попали в гущу событий. В первые же часы был продан весь товар. Времени до вечера оставалось всего ничего, и мы решили остаться с ночёвкой в местной таверне. В ней Брин угодил в драку, в которой ему выбили зуб и сломали нос. Я успел познакомиться с местными бандитами, которые ходили по рынку, требуя плату за “охрану”. Благо, что мы были не одни, и те не посмели к нам лезть. В таверне же в тот вечер я даже попробовал свой первый эль! И да... к нам за столик подсел какой-то парень. Странный он был на вид. Как будто бы не из наших-то краёв. Одет тоже чудно: какой-то пёстрый весь, с треугольной бородой. А волосы были синие! Такие тёмно-синие, если быть точно. Он-то и подначил нас на это гиблое дело. Сперва споил моих братьев, представившись торговцем пряностями. А потом и меня они всей нашей гурьбой уговорили, хоть я в жизни ничего такого не пробовал!Рассказывал дивные вещи. О пиратах, дальних землях. Чудных зверях. И, как ни странно, о нашем лесе. О том, что в нём, на одной поляне, есть клад, полный золотых монет, драгоценных камней. И что троллей в той округе нет. Мол, даже карта есть у него! Он всё покажет нам. А мы всего лишь-то должны его сопроводить. Плёвое дело. Туда и обратно почти по прямой лесной тропинке. А пожитки свои у него дома можно оставить, взять только оружие, да еды на день.Ну и, естественно, мы согласились…”, - закончил я, пытаясь привстать, но боль в сломанной ноге отдалась по всему телу и свалила меня обратно.— Не торопись, сын мой. Не стоит сейчас пытаться встать. Ты потерял слишком много сил. Я позвал на помощь, и из деревни к нам скоро придут мужики и помогут. А пока продолжи, что за страшные злодеяния с вами там произошли? - сказал старец, усаживая израненного парня.“Хорошо… Условились мы идти рано утром, чтобы не пришлось идти по темноте, потому что рассказы, страхи детства давали о себе знать.Когда только забрезжил первый свет, мы стояли у городских ворот всемером и обсуждали с этим странными мужичком путь. Он пролегал довольно-таки по простой дороге - пройти по полям, и за ними сразу же начались опушка и сам лес. Тропинку он знает и, в общем, нам не стоило волноваться.До туда дошли мы буквально за часа 2. Было весело, мы шутили. Братья говорили, что купят на вырученные деньги. Другие деревенские рассказывали разные байки. Одна мне хорошо запомнилась... Про каких-то ведьм, ну или старух. В общем, страшных женщин, что по ночам плачут на опушке этого леса и зовут на помощь. Издалека будет казаться, что какая-то крестьянка попала в беду. И, не приведи случай, ты захочешь узнать, что там случилось… говорят, найдут только голову, да и от той только половину! Или вот ещё. О страшных существах, троллях. Они живут глубоко в чаще лесов. Страшно воняют и пожирают всё живое, что им под руку подвернётся. Говорят, что в их логовах полно добра, что они забирали у несчастных людей, которых убили. Мой дед даже, когда я был совсем юнцом, рассказывал, что давно, когда он сам был мальцом, рыцари убили одного такого в округе. Не знаю - правда ли, не особо верю, что эти головорезы кому-то способны помочь...Когда поля кончились и началась просека, вдалеке встала стена тёмного леса. Это было немного пугающе. На секунду мне даже захотелось уйти, ну или спрятаться за братьями, но потом я взглянул на ребят - и они ничуть не боялись. Ни в ком не было ни капли сомнения, ну или тревоги на лице. Странно было то, что пока мы шли - я видел грызунов, зайца, парочку птиц над полем. А тут - всё было иначе. Трава жухлая, не слышно зверей. Тихо, как в погребе.Наш странный проводник показал направо рукой, там был большое, толстое и сухое дерево, которое когда-то, скорее всего, было дубом, и добавил:– От него и видна эта тропа, не бойтесь, я по ней много раз ходил.Подойдя к дубу, наши решили сделать небольшой привал, прежде чем войти в лес: перекусить, немного отдохнуть. Я не устал и решил осмотреть необычное дерево. Необычное оно было несколькими вещами: во-первых, на нём был вырезан череп. Да-да, обычный череп! И было какое-то углубление. Ну, как под свечки делают в храмах. А во-вторых, крона… половина была с зелёными листьями, а половина - сухой. Такое я видел в первый раз и уже навряд ли где-то ещё увижу…”, сказал я, пытаясь размять ногу.— Даа, дела, - протянул монах, - а ты скажи мне… Про знак этот, череп. Он был просто вырезан? Или обмазан чем? Ну, например, как будто бы краской, красной, скажем?— Насколько могу помнить, что-то было. Но это не было чётким, да и внимания я как-то на это не обратил, - ответил я.— Хм. Слышал я про это что-то. Никак не припомню что, правда… Но скажу сразу - нехороший это символ. Злой. Это точно. И “купец” ваш этот тоже не спроста, чувствую, вас повёл туда. Как бы это на некромантию не было похоже... - думал вслух старец, сидя рядом со мной на своей сумке.“Мне тоже такие мысли приходили, честно! Но всё равно каждый раз почему-то я, сам не знаю почему, приходил к иным выводам. Просто не мог я заставить себя думать так, да и всё…Когда все наши-то отдохнули, собрались, этот повёл к своей тропе. Она была довольно-таки тоже весьма занятной. Когда-то даже тут был мощённый булыжник, но он давно зарос травой и кустарниками. Да и сам лес напирал на остатки тропы, так что теперь это была извилистая тропа, ведущая в чёрную глубь чащи, которая так пугала своей неизвестностью и темнотой.— А может быть не пойдём? —тихо спросил я у Брина.— Ты шутишь? Ещё скажи, что веришь в эту чепуху про кровопийц, лесных убивцев и злобных троллей. Брось. Их не существует. Так же, как и двуногих ящеров. Всё это слухи, - ответил брат, немного приобняв меня и слегка улыбнувшись. Это придало мне немного уверенности.— Ладно, если ты так действительно считаешь… Просто у меня нехорошее предчувствие. Да и мужику я этому странному не верю. И похож он больше на какого-то разбойника, чем на торговца, - ответил я, хлюпая носом.— Это ты брось. Он нам заплатит. И хорошо заплатит! А кто он там такой - нам до этого дела нет. Он один! А нас много. Ничего он даже при желании нам не сделает. А если что удумает, так у меня подарочек есть небольшой, - ответил Брин. Снял свой заплечный мешок, расстегнул его и показал самодельный ручной арбалет, сделанный аккуратно и со знанием дела, но всё же далёкий до вида тех идеальных самострелов, что я видел в оружейных лавках в порту.— Где ты это взял? Это же настоящий арбалет! Он, наверное, кучу денег стоит! - удивился я и хотел к нему потянуться, но брат меня одёрнул.— Не шуми. Это не должны видеть. Я его… позаимствовал у одного, скажем так, друга. И эта штука может нам ещё помочь. Но показывать её я бы не хотел, по крайней мере пока, - ответил он и прибавил шаг, нагнав Гвина.За этим диалогом мы не заметили, как тропа вывела нас на развилку. В центре видно было, что когда-то стоял указатель, но сейчас там лишь был его остов. Отсюда вело три тропы дальше, каждая из них не была какой-то особенной, и я на мгновение подумал, что наш проводник не знает, куда точно надо идти, но было видно, что остановились не поэтому...Подойдя ближе, я увидел причину толкучки на небольшом пятачке.Тело. Возможно, это был когда-то человек, возможно что-то ещё... Кожа была бледной. Почти что синей. Язык - распухший, вывалился изо рта и вызывал одним своим видом рвоту. Запах был отвратителен… Лицо всё в ссадинах и царапинах. На теле не было ни единого живого места… Одежда разорвана так, будто этот несчастный бежал через бурелом несколько часов. Картина была жуткая… Меня стошнило, и я чуть не потерял сознание от такого, но сильные руки Гвина меня подхватили вовремя.— Не дрейфь. Видать, один шлялся тут. Мало ли дураков на свете! Подумаешь. И не такое видали, да, парни? - сказал брат. Но по нему было видно, что он нервничает. Да и руки его немного дрожали.— Нав...нав...наверное… - проблеял я, вытирая рукавом рот.– Так, все слушайте! Это охотник, он просто был здесь один и его задрали звери. Такое бывает. Ничего страшного. Не бойтесь. Мы близко. Скоро я заплачу вам сполна! —прокричал проводник и указал на центральную тропу. Но стоило нам пройти пару шагов, как мы все услышали звук. Громкий и отчётливый. Это был клёкот. Как будто бы какая-то птица вдалеке пыталась петь, что ли… Но это не было пение. В нём я отчётливо чувствовал какую-то враждебность, злость. Затем он сразу же повторился.По спине прошёл холодок, и лоб покрылся испариной. Я, как и все остальные, остановился и пытался вглядеться в темноту леса, но не видел абсолютно ничего за толстой чёрной стеной чащи.— Что это, мать, такое?! - занервничал один из наших парней. В руках у него была большая дубинка, и он явно был готов кого-то ей огреть, по крайней мере мне так хотелось думать.— Это дрозд, я полагаю. Ничего страшного. Как я сказал - я здесь много раз ходил и знаю все эти места.— Что вы как дети, - улыбаясь, сказал торговец. - Идём. Здесь близко! - и продолжил путь как ни в чём не бывало.Я и не знал, что страннее. Это тело, клёкот, либо поведение этого мужика! Почему он такой спокойный? Почему этот лес такой тёмный? Почему здесь нет никаких абсолютно звуков, но при этом он сказал нам, что это дрозд? Я явно не хотел идти дальше. Но делать было нечего. Туда шли мои братья, а перспектива идти обратно одному, да и через это тело, - пугала ещё больше. Так хотя бы я не один...Но чем дальше мы шли, тем страннее были находки на тропе. Я клянусь, что в лесной чаще вдали видел палатки, но они были порваны, и откуда они там могли взяться, если, по уверению нашего проводника, эти места заброшены и покинуты, и люди сюда не заглядывают? Видел коня в ржавой от времени сбруе... и без головы. Видел тройку скелетов, развешанных на деревьях, на каждом гордо красовался помятый и искорёженный доспех. Было видно, что они были не просто путниками, потому как, судя по остаткам брони, работа когда-то эта была качественной. Нехорошо всё это... То тут, то там в деревьях торчали стрелы, либо просто огромные лужи крови, как будто бы быка разделывали на этом месте. Моя паника усиливалась ещё больше. Я судорожно пил эль, пытаясь отвлекаться сторонними мыслями, и стал замечать, что тропа стала расширяться.По краям дороги появилось подобие каменной ограды, вдалеке, в лесной чаще, я даже видел остовы зданий. Земля тропы сменилась на заросший, неухоженный булыжник. В голову прокралась мысль, что мы как будто бы посреди города, но города, заросшего деревьями и давным-давно забытого. Я ни разу не слышал о нём от кого-либо! Даже мой дед, я был уверен, не знает о нём, а он-то явно знает всю округу отлично!- Где мы? Мы точно идём, куда нужно? А-то я тут видел хаты, дорога эта, скелеты на деревьях. Какой дурак спрятал здесь что-то? И стоит ли это вообще того? - обратился я к купцу.- Дорогой, не бойся. Прятал очень хороший мой знакомый. Это... да, когда-то было небольшим городом. Я знаю о нём... немного, но это как-нибудь в другой раз... Я уверен, вы не будете разочарованы, - ответил он мягким и доброжелательным тоном.- Брат, не бойся. Представь только как мы приедем, и все девки твои будут! Купишь коня, хату, либо вообще в порт переберешься! Сложимся все и купцами станем! Братская контора, ха! А что до этого места - пустяк. Ты что, в лесах не бывал? О войнах не слышал? Я думаю, это место как раз из таких, - ответил Брин, явно уже в мыслях тратящий ещё не полученные богатства.- Ещё немного и мы будем там! Но... нам нужно будет там сделать небольшой привал. На ночь. Просто это, скажем так, сокровище, не так просто открыть. Замок там хороший, магический. И я буду им заниматься какое-то время, как раз одну ночь. Там хорошо, яблони есть, свежий родник. А как будем в городе - ещё и угощу добрым мёдом каждого! - усилил интонацию наш проводник, обратившись ко всем.— Да! Вот это по-нашему! Бухнем! Скорее бы! - вторили ему все... кроме меня. Я же внутри себя вжался и боялся и пискнуть. Ну не скажу же я им, да и не поверят они мне, странные они какие-то, что он просто мне не нравится. А он нам денег обещал, угощал щедро, был добр. Нет выбора, буду идти...Автор - Maegor.

Ключевые слова: Лес лесные существа брат путь торговец труп кровь город

Другие, подобные истории: