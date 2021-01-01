Колодец желаний

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:14

Причина: Изменен раздел

Edvin Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:14 by

- Точно тебе говорю! Лариска в том году к колодцу ходила, и вот, в город уехала, как хотела! - Танька дернула Полину за рукав, - пошли, я себе загадаю, чтобы Борис со мной стал дружить! Ну пойдём со мной, я одна боюсь!- Блин, Тань, мне бабушка сказала, что там черти водятся. Страшно...- Трусиха ты, Полька, - махнула рукой Таня.Полина поежилась. Бабушка всегда говорила ей, что к колодцу лучше не ходить.Находился колодец в густой и практически непроходимой чаще леса, к нему нужно было пробираться по единственной тропинке, мимо зарослей папоротников и кустарников. Местные знали легенду о колодце, а приезжие ходили к нему как к местной достопримечательности. По легенде, раньше на этом месте жила ведьма. Собственно говоря, колодец - это единственное свидетельство того, что когда-то здесь кто-то жил.Полина и Таня - две подруги, обеим было по пятнадцать лет, обе местные жительницы небольшого посёлка городского типа. Совсем недавно Тане загорелось сходить к колодцу - тогда, когда в их класс перевели новенького, Бориса. Парень видный, красивый, из богатой семьи. Таня сразу влюбилась по уши, но парень, ставший в одночасье звездой класса, не обращал на неё, обычную невзрачную худышку, никакого внимания.Вот и втемяшила Таня себе в голову, что сходит к колодцу, загадает желание, чтобы Борис её полюбил, и её мечта сбудется.Весь вечер Таня уговаривала Полину составить ей компанию, и девочка, наконец, к великой радости Тани, сдалась.***Майский вечер сегодня был особенно тёплым - после затяжных дождей земля, вдоволь напитавшаяся влагой, прогрелась, а растения тронулись в бурный рост.Девочки, вооружённые фонариками, миновали последнюю жилую улицу в посёлке и направились по грунтовой дороге, пересекавшей луг, в сторону леса. С небольшой мелководной речушки, находящейся неподалёку, доносились громкие лягушачьи песни и стрекот ночных насекомых. Из посёлка слышался лай собак, пьяный мужской голос что-то прокричал вдалеке.Наконец подруги приблизились к кажущимся чёрными в ночной тьме деревьям - начинался лес.Как только девочки зашли в лес, время будто остановилось. Полина чувствовала, как в её груди всё сжимается от страха. Она мельком, как бы невзначай, высветила фонариком Танино лицо. В глазах подруги тоже читался страх, но та старалась не подать виду, что чего-то боится.- Ты чего? - нарочито бодро спросила Таня, - боишься ещё, что ли?- Нет, не боюсь, - ответила Полина, постеснявшись своего страха. Отступать было некуда, раз уж пошли, нужно идти до конца.Через двадцать минут, показавшиеся вечностью, девочки наконец очутились возле небольшой полянки. Все местные жители знали дорогу к колодцу, и, судя по протоптанной тропинке, многие сюда всё же захаживали.В свете полной луны показался он - местная легенда, колодец желаний. Старый, поросший мхом и увитый повителью, он стоял неподалёку от огромного древнего дуба. Воды в колодце давно не было, поэтому крышка отсутствовала, а сам оголовок почти целиком врос в землю. На вОроте давно не было верёвки, потому что поднимать было нечего. Да и сама шахта почти полностью была засыпана почвой и лесным мусором.Вид вокруг был, мягко говоря, мрачноватый. Было видно, что когда-то здесь жили - по правой стороне от колодца угадывались останки деревянного дома.Полина в очередной раз поежилась. Где-то вблизи громко каркнул ворон, дополняя и без того мрачную картину. Таня толкнула задумавшуюся подругу локтем:- Пойдём поближе подойдем!Девочки осторожно приблизились к колодцу. Таня помотала головой, как бы отгоняя от себя мрачные мысли, достала из кармана монетку, наклонилась и прошептала своё заветное желание. Монетка провалилась в гнилую листву.Таня вздохнула с облегчением и вопросительно посмотрела на Полину:- Загадывай! Зря пришли, что ли?Полина задумчиво смотрела на колодец.- Ну ты что? - торопила Полину подруга.- Пожалуй, я воздержусь, - хихикнула Полина.- Ой, интеллигенция! - засмеялась Таня, - а если серьезно?- Нет, Тань, правда. Ничего такого необычного я не хочу, я не буду, не уговаривай.- Ну и ладно, - махнула рукой Таня, - пошли по домам, а то поздно уже.Полина с радостью согласилась с подругой, и девочки двинулись прочь из леса.***Обратный путь, по ощущениям, занял меньше времени, чем путь до колодца. Вскоре подруги оказались в посёлке. На перекрёстке, разделявшем соседние улицы, на которых жили девочки, они и решили распрощаться.- Ох, - мечтательно вздохнула Таня, - надеюсь, моё желание сбудется быстро!Полина молча улыбнулась. Она вспомнила, что бабушка говорила ей, что не все желания сбываются так, как этого хочется.Девочки уже было собрались расходиться, как вдруг из темноты внезапно появился Борис - тот самый новенький парень из их класса. Таня вздрогнула от неожиданности, а Полина спросила, не став скрывать своё удивление:- О, а ты как тут оказался?- Привет, для начала! - усмехнулся Борис.Таня молчала, с открытым ртом уставившись на объект своего обожания.- Привет, - поздоровалась Полина, - ну так какими судьбами здесь?- Таню жду. Я думал, на площади сегодня её увижу, а её не было.- А мы... - промямлила Таня, - у Полины были.- Ну ладно, я пойду, - спешно сказала Полина, решив не мешать подруге, и развернулась в сторону дома.Борис тем временем подошёл к Тане и взял её за руку:- Пошли, провожу.Таня, всё ещё не до конца отойдя от шока, кивнула. А Полина уже зашагала по направлению к дому. Внезапно что-то заставило её обернуться. Картина, которую она увидела, повергла девочку в ужас.Таня шла, держа под руку Бориса, который до пояса был обычным парнем. Но в свете уличных фонарей было отчётливо видно, что в том месте, где должны быть ботинки, у него были огромные мохнатые копыта, а из-под футболки торчал длинный, тонкий хвост с кисточкой на конце.Полина моргнула несколько раз, помотала головой, чтобы прогнать наваждение, ещё раз взглянула вслед Тане и Борису. Да, вроде, нормально всё... Что за ерунда ей привиделась? Она постояла немного, чувствуя, что что-то не так, но догонять подругу постеснялась. С противоречивым настроением Полина отправилась домой.***Родители уже спали, а бабушка на кухне пила чай.- Пришла? Что-то ты долго сегодня, - сказала бабушка, поднимаясь из-за стола, - ужинать будешь?- Нет, ба, не хочется что-то.Полина села за стол и уставилась в окно.Бабушка отошла от холодильника, села напротив внучки и спросила:- Что случилось? Ты сама не своя.Полина, немного помявшись, рассказала бабушке о сегодняшнем вечере, а также о том, что ей привиделось в облике Бориса.Бабушка всплеснула руками:- Ой, деточка! Ну что же вы не слушаете никого? Это ведь чёрт был, самый настоящий! Колодец-то у ведьминого дома стоит! Дух её так развлекается! Кому-то она на самом деле желание исполнит, а кому-то вот так, как Тане.- А что с Таней будет? - испугалась Полина.- Скорее всего, ничего страшного - разочарование её ждёт.- А Лариса? Ведь её желание сбылось, - спросила Полина, вспоминая, что девочка из их школы, которая старше на три года, страстно хотела уехать в город, ходила к колодцу загадывать желание и действительно уехала в город поступать в театральный ВУЗ.Бабушка вздохнула.- Только как сбылось... В город она, конечно, уехала. Только не в ВУЗ поступать, а от рака лечиться...Полина открыла рот от изумления: она часто видела мать Ларисы и никогда бы не подумала, что в их семье такие проблемы.С тяжелыми мыслями девочка побрела спать.***Спалось плохо - Полина полночи думала о Тане и очень переживала.Утром по пути в школу она, как обычно, стала ждать подругу на перекрёстке. Наконец-то вдали показалась Таня, она брела по дороге, опустив голову. Когда Таня подошла, Полина заметила, что взгляд у подруги испуганный, а сама она нервная и дерганная.- Ты была права, - с ходу начала Таня, - не надо было ходить к колодцу.- Как ты вчера дошла? Я полночи не спала, всё думала про тебя.- Когда мы... с этим... в общем, с тем, что приняло облик Бориса, почти дошли до моего дома, я будто очнулась. Он ведь на меня никогда внимание не обращал, ну я и спросила, зачем он меня искал. А он, точнее, оно, говорит: "Ну ты же загадала желание, вот хозяйка и сказала, чтобы я его исполнил". Я на него посмотрела, а у него глаза светятся красным. Тут-то я и поняла, что это не Борис. Так быстро я никогда не бегала...В воскресенье бабушка Полины сводила девочек в храм причаститься. С тех пор к колодцу они не ходили, а вскоре местные жители и вовсе своими силами снесли злополучный колодец, чтобы и местные, и приезжие забыли к нему дорогу.Автор - Светлана А.

Ключевые слова: Колодец желания подруги бабушка копыта лес

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