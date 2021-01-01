Алиса не умерла ( Часть 1 )

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:03

awesome-man Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:03 by

Мама всегда говорила, что моя неспособность просить о помощи может привести к смерти. Неудивительно, что после ранения ножом я не обратилась в больницу.Очень хорошо помню ту ночь. Я шла в небольшой местный кинотеатр, где показывали фильм "Молчание ягнят". Никогда не испытывала особой брезгливости к " ужастикам ". У меня была склонность к гротеску и ужасу (будучи маленьким ребенком, я страдала шизофренией, видела самые яркие галлюцинации). Одеваюсь так, что люди считают меня " разукрашенной ". Не совсем так, что девушка-девушка, но мне нравилось носить старомодные платья, доходящие до лодыжек. Окружающие считают, что я одержима оккультизмом, они убегают прочь, в буквальном смысле. Многие из людей считают меня ведьмой, не желают со мной общаться. По этой причине я всегда была одинокой девушкой. Так что, поход на фильм был без друзей. Это очень важно для истории, честное слово.Было около шести часов, если память не изменяет. Я шла по тротуару к кинотеатру. Неоновые вывески то вспыхивали, то гасли то ли из-за неисправности, то ли, что еще привлекательнее, из-за привидений, уууу!. Туфли издавали слабый, ритмичный стук по бетону по мере приближения к кинотеатру. На углу, примерно в квартале от кинотеатра, кто-то со спины схватил меня за волосы и дёрнул на себя. Я обернулась. Это был Кирк. Кирк - подросток, учился в той же средней школе, что и я. Он был отъявленным хулиганом и часто придирался из-за моей необычной личности. Я ненавидела его, но слишком боялась сказать что-нибудь, опасаясь, что болтливость может привести к большому синяку. После того, как он схватил меня за волосы, я жалобно простонала:- Пожааааалуйста, что тебе нужно? Я просто хочу посмотреть фильм…Кирк вытащил что-то из кармана. Трудно разглядеть эту вещь в темноте переулка, в который Кирк затащил, но он поднёс эту вещь ближе к моему лицу, и стало понятно, что это Швейцарский армейский нож. Паника охватила. Что он собирается делать с этим ножом? Однажды Кирк вытащил тот же самый нож при девушке из моего класса. Она отправилась в больницу после того, как он вырезал свои собственные инициалы на ее груди. Кирк - ужасным человек. Ненавижу его. Кирк сказал, что заставит заплатить. Я спросила его, почему он это делает. Ответа не прозвучало. Кирк вдавил мое тело в землю, заставив меня упасть на бетон и выбив из меня весь воздух. Я попыталась позвать на помощь, но из горла вырвался лишь кашель. Кирк опустился на колени и... Применил нож.Кирк несколько раз ударил меня этим ножом: два раза в грудь и три раза в живот. Я почувствовала как нож пронзил мою кожу, и позвольте мне сказать вам, что колотая рана не похожа на те, которые изображают в фильмах. Нож не входит гладко, не вытекает лишь небольшое количество крови, нет. Когда вас колют, есть момент, когда кожа немного поддается, а затем тошнотворный режущий звук, когда нож входит в вас. А потом кровь хлещет отовсюду, на лицо убийце, да и на жертву тоже. Боль невообразимая, обжигающая. Я постепенно отключалась, темнело в глазах. Только часть лица Кирка всё ещё была видна. Кирк убегал прочь, вытирая руки о свои чёрные брюки, моя кровь все еще была на его рубашке.Я все еще дышала. Меня ударили ножом пять раз, и я все еще дышала. Знала, что необходимо срочно ехать в больницу. Но в то же время... Стоп. Разве у докторов и без того не хватает забот? Разве у них нет пациентов, которых нужно лечить? Если пойду туда, кто-то еще может умереть, пока доктора занимаются мной. "Нет, я не могу поехать в больницу", - подумала про себя. Пять минут я лежала в этом переулке, истекая кровью, плача и борясь с болью, охватившей тело. Горячие слезы текли по щекам, пальцы дрожали, дыхание становилось все медленнее и медленнее. Надеюсь, что попаду в рай. И в конце концов, дыхание остановилось, наступила тишина...Автор: Baby_Teeth.

Ключевые слова: Алиса кинотеатр нож убийца

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