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Несерьезные истории

Ночная ведьма

Знаю, что нас, женщин, мужчины считают ведьмами - кто-то любя, кто-то шутя, а там и до бабы-яги недалеко. Но однажды муж и вправду принял меня за ведьму. Эта история произошла давно, но мне смешно до сих пор. А муж вспоминать не любит, может, неловко, до сих пор.

Это было летом. У нас в это время стоит адская жара, 40 градусов тепла — обычное дело. Но к вечеру температура спадает. У нас семьи летом ночуют по возможности во дворе, на топчанах или раскладушках. Такой топчан есть и у нас, спать на нем летом классно — свежий воздух, нет комаров, ветерок, звездное небо над головой. Муж, начиная с мая до середины сентября, ночует там. Мы присоединяемся к нему в июне.

Однажды летом, когда дети были в санатории, я засиделась у телевизора допоздна (показывали мой любимый фильм). Муж спал на топчане. Фильм закончился, я переоделась, распустила волосы. Только хотела залезть на топчан, смотрю, муж спит без подушки. Сходила, принесла подушку и стала толкать его, чтобы он поднял голову, и я смогла подложить ее. Он открыл глаза, взглянул на меня и как вскрикнет! Я аж подскочила. А он спросонья забился в дальний угол, тут я догадалась включить свет. И тут он и проснулся окончательно и отругал меня за желание стать вдовой посредством образа ведьмы, которая пришла его порешить. А я стояла, опустив голову, как бы раскаиваясь, хотя на самом деле пыталась скрыть смех. Сейчас он как раз спит на топчане. Может, пойти и снова его напугать?

Автор: простомама.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23 by Nik_dkПросмотров: 57Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Ведьма ночь курьёз

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:25
+1
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Комментариев: 2 142
в чем прикол?
Без оценки.
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#2 написал: Космонасть
Сегодня, 14:56
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Комментариев: 1 332
Ох уж эти хаусменеджеры, вечно такие занимательные истории пишут...
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#3 написал: Ерема
Сегодня, 16:04
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Публикаций: 2
Комментариев: 129
Может, пойти и снова его напугать?
Если у мужа крепкие нервы рекомендую одеть плащ с капюшоном и взять в руку косу. Заодно можно и проверить его любовь к Вам, спросив при этом: "Выбирай, ты со мной пойдешь или жена твоя?"
Зарегистрирован: 29.06.2018
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