Самый жуткий случай в моей жизни

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:39

Phantom666 Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:39 by

Случалось ли когда-нибудь с вами что-то жуткое и необъяснимое? Со мой, увы - да. Всего один раз, пару лет назад. И этот самый один раз я не могу забыть до сих пор...Живу я в Петрозаводске, работаю мессенджером одной фирмы, вкалываю почти круглые сутки. Перерывы только пару раз в неделю да и то, если дел мало. Из-за работы я периодически не высыпаюсь, в обычное время дня меня можно воспринять, как какого-то зомби - уже мешки под глазами есть, изредка горбачусь. Но я не жалуюсь: зарплата стоит таких трудов, а к такому образу жизни я уже давно привык.В общем, устроился я на свою работу почти сразу после окончания колледжа, ещё года 3 назад. Денег от накопленной стипендии было достаточно, чтобы на время поселиться в семиэтажке на предпоследнем этаже, в однокомнатной квартирке. Разумеется я тут не хотел надолго задерживаться, моей целью я поставил заработок на новой работе, который пошёл бы на более престижную квартиру, чем эту. Так что с того дня я стал пахать сутки через сутки для осуществления своего плана.Но моя история касается не работы, а соседской квартиры, находящейся выше моей этажом. Стоит упомянуть, что по строению моего дома квартир на каждом этаже было по одной, так как они примыкали к углу дома, поэтому на каждом угловом этаже была одна дверь. Это так, информация к сведению. Сама странность той квартиры была в её необычной, стальной двери, обычно запертой на замок. Осматривая дом после переезда, я видел эту странную дверь и даже сначала принял её за служебный вход, однако расспрашивать остальных про неё не стал.Долгое время, после обнаружения мной той самой двери, я особого внимания на неё не обращал, даже вовсе позабыв о ней немного позже. Первые недели моего проживания в собственной квартире были более-менее тихими, сверху от соседей никаких звуков не доносилось, снизу иногда были возня и голоса. Так как я не имел тогда особого опыта на многочасовой работе, я часто был, как бы не в себе - всё время сонный и усталый, ночами едва досыпал до следующего дня. По этой причине я не обращал внимания ни на звуки соседей, ни на прочие мелочи в доме, и без них было достаточно хлопот.Однако однажды, как раз спустя год после переезда, где-то в районе одиннадцати ночи, я впервые услышал сверху что-то необычное. Поначалу я забил на это, ведь, как было сказано - надо было думать о работе, а не отвлекаться на всё подряд. Но уже через два дня это повторилось вновь - опять те звуки сверху. И снова забил, зачем отвлекаться? Ну соседи делают что-то, какое мне дело то до этого? Продолжал работать дальше, почти всё время был занят работой, а звуки всё не прекращались. Вроде какое-то шуршание, словно скребут по полу вилкой. В какой-то момент это мне стало надоедать, ведь они шуршали так уже почти неделю. Была мысль о том, что это могли быть мыши, но я не был в этом уверен до конца. А ещё спустя время к шуршанию ещё прибавились бормотания, совершенно неразборчивые... Наверное так мог бубнить только дед какой-нибудь сумасшедший. Вслушивался, слушал, ничего не разбирал вообще. Причём интенсивность и громкость звучания усиливались именно к ночи, когда я, уставший с работы, заваливался на диван и пытался прийти в себя. Несколько раз мне даже казалось, что я из-за недосыпа с катушек слетел, и мне всё это мерещилось. Не отвлекаться на эти звуки и шумы я уже просто не мог, и в конечном итоге мне это всё просто надоело.В очередной раз, вернувшись домой к ночи, я вновь услышал эти звуки сверху и был решительно пойти туда и поинтересоваться, чем же соседи так заняты вечерами напролёт. Оставив одежду и сумку в своей квартире, я поднялся на последний этаж и подошёл к той стальной двери.Странно, но дверного звонка тут не было, лишь небольшое отверстие от него в стене. Пришлось тихо постучать в дверь пару раз, но никто не подошёл к ней. Тут я обратил внимание на стену вокруг той двери. Очень необычно, что я не замечал этого раньше - на стене здесь краска была относительно свежей и другого оттенка, нежели у стен лестницы на том же этаже. Прождав пару минут, я постучал ещё раз, теперь чуть усерднее - тот же результат. Но звуки там почему-то вдруг прекратились, и это меня немного напрягло. С волнением в голосе спросил: «Кто-нибудь есть? Алё??». Гробовая тишина, лишь лампочка за мной издавала тихое пищание. Не знаю почему, но в этот момент у меня появилось непреодолимое желание покинуть это место, вернуться в свою тёплую квартиру и забыть это всё. Тут было не просто холодно, а морозно, как будто окно у себя зимой забыл закрыть. Неприятное ощущение всё нарастало, поэтому я просто плюнул и пошёл к себе - подумаешь, соседи со странностями просто.Уже на лестнице я только ступил на третью ступеньку, как сразу уловил за спиной едва слышимый звук открытия той двери... Я буквально спиной ощутил на себе чей-то мертвецкий взгляд, мне очень не хотелось оборачиваться назад. В моих мыслях была всего одна фраза, буквально кричащая «НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ!», ведь если я это сделаю, то станет только хуже. Но потом я подумал - «да что за хрень в конце концов!? Это ж просто грёбаные соседи, чего тут бояться?» и просто обернулся, чего уж ТОЧНО не следовало делать...В дверном проёме той квартиры стояло то, из-за чего я до сих пор сплю с трудом, ведь оно теперь изредка мерещится в тёмных углах ночью. В свете лампочки я разглядел высокого парня лет 20 на вид, который был обезображен настолько, что я просто лишился дара речи при его виде. Он был одет в какие-то оборванные лохмотья, словно в сгоревшую при пожаре одежду. Левая нога была оголена практически до костей, однако он как-то всё-же стоял на ней. А его правой руки не было, там был обрубок, который он прижимал левый рукой, поскольку он постоянно сочился некой чёрной жидкостью. А вот его лицо было самым жутким - рот был в некоторых местах разорван, и из него выглядывали чуть ли не оранжевые зубы, нос выгорел до отверстия в черепе, а глаз не было совсем, из них только вываливались длинные черви. Я так и застыл в шоке и ужасе, не смея вздохнуть. А он сделал пару шагов в мою сторону, при этом несколько червяков вывалилось из его глазниц. В этот момент из открытой им двери я увидел красноватое свечение, словно там что-то подожглось. Вдруг он раскрыл свой жуткий рот и произнёс фразу своим хриплым голосом, но при этом каким-то очень спокойным тоном, словно был знаком со мной долгое время:-«Эй, что-то хотел? Давай, заходи, у нас пивко есть!»Произнося это, из его рта в этот момент на пол вытекла тёмная жижа, от этого хотелось блевануть. Когда он был уже в нескольких шагах от меня, я не мог вообще пошевелиться, ноги словно склеились с полом, мой мозг в панике обдумывал дальнейший план. Однако к счастью, внизу хлопнула чья-то дверь и это вывело меня из ступора - я что было сил побежал вниз в квартиру и закрылся там на оба замка.В шоке я просидел, наверное полчаса, только после этого немного пришёл в себя. Но не выходил из дома ещё дня 3, так как жуткое чувство продолжало оставаться. Всё это время я буквально чувствовал на себе чьё-то присутствие за входной дверью, ощущал взгляд чего-то неживого, это очень трудно описать. На работе я соврал, что заболел, никто не заподозрил ничего такого.Уже неделю спустя после тех событий, я начал как-то забывать про них. По крайней мере, жуткого ощущения не было, а что ещё страннее - и звуков сверху. Вообще никогда. Одним вечером у меня в гостях был приятель снизу, с ним часто на работе видимся. Болтали, болтали и я ненароком спросил про соседей сверху, а заодно вкратце рассказал ему, что запомнил с той ночи. И он рассказал мне жуткую историю этой квартиры.Оказалось, там лет 5 назад жили четверо друзей из одного института, вроде как снимали квартиру вместе. Однажды перепили в чей-то день рождения, пожарили себе рыбу и газ оставили включённым - такие бухие были. И тут кто-то вздумал закурить на кухне, чиркнул и всё - взрыв, пожар, никто не выжил. По словам свидетелей, все четверо умерли в агонии, ведь алкоголь внутри воспламенился и они сгорели буквально заживо. С тех пор в той квартире не жил никто, её опечатали стальной дверью и всё произошедшее решили навсегда забыть.После этого у меня подступил ком к горлу, и я пошёл спать с жуткими мыслями в голове. Про дверь долгое время старался не думать, вскоре смог съехать оттуда и с тех пор живу ближе к центру города.И даже несмотря на переезд, временами в голове всплывают те воспоминания. Буду верить в то, что больше такого не произойдёт со мной, чего и вам желаю.

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