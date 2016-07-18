За чужой счёт
У Аллы Максимовой давно была мечта, невыполнимая, несбыточная.
Ей хотелось волшебным образом скинуть годков этак десять, а ещё все свои жиры и болячки.
Болячек, к счастью, было не слишком много, зрение минус три, да ломкие волосы, но и это не доставляло радости, а вот лишний вес откровенно мешал.
Отчего она полнела, женщина и сама не знала. Ела втрое меньше подруг, на сладости тоже особо не налегала, весь день крутилась, словно белка в колесе, сперва на работе, потом дома, всё-таки муж, сын школьник, опять же собаку, мопса по имени Багратион, сводить на улицу нужно минимум утром и вечером, в общем, на месте не сидела, да только полнота всё равно никуда не уходила.
А тут на днях пожаловалась она на это Сонечке, своей бывшей однокласснице, которая ей иногда звонила поболтать (вот уж кому точно делать нечего, целыми днями ест и на диване валяется). Соня всегда была стройной, все думали из-за диет, только Алла отлично знала, что диетами там даже не пахло, но как-то же она умудрялась так хорошо выглядеть.
Они давно дружили, только вот уже несколько лет времени на общение катастрофически не хватало.
- Наверное, хороший обмен веществ у Сони, - говорила Алла сама себе, но сама же и не верила в это.
Наконец, после многих лет сомнений, она решилась спросить подругу, как у неё это выходит.
Соня, не скрывая ничего (подруги же), рассказала ей о бабке в деревне, которая помогала ей не стареть, не терять красоту и стройность фигуры.
- Ты, Сонька, как что придумаешь, так хоть стой, хоть падай! Это только в сказках возможно!
- Макс (так Соня звала подругу из-за фамилии ещё со школы), не веришь – проверь! Хочешь- свожу к своей знахарке и тебя, еду к ней на следующей неделе. Только ни говори никому, а то попрут туда все, а бабка чужих не очень любит.
- Ну, предположим, может она это сделать, а куда тогда мои жиры и плохое зрение денутся? Как это вообще происходит?
- Легко и просто, ты привезёшь с собой крупные металлические деньги, монеты по пять – десять рублей, она покатает их по тебе с наговором и в пакетик ссыплет, ты попозже ночью пойдёшь на улицу и бросишь где-нибудь, где люди чаще всего ходят. Кто монеты поднимет, тот часть твоего возраста, веса и болячек на себя возьмёт.
- То есть совсем невиновный человек вместо меня мучиться будет?
- Чего это он невиновный? – возмутилась Соня, - раз чужое поднял – виновный. Возьмёт монетку, прибавит килограммчик, что ему от этого заплохеет сразу? Похудеет потом. А если подберёт бомж какой, он вообще не заметит, что постарел, а если потолстеет, даже благодарен будет.
Доводы подруги показались убедительными. Алла попросила Соню взять её с собой в деревню. Тем более что за помощь бабка брала всего пару тысяч рублей - деньги совсем небольшие.
Настало заветное воскресенье, дамы уселись в машину и отправились за красотой.
Старуха недобро глянула на незваную гостью, но не отказала.
- Обратно ничего не смогу вернуть, так что потом не проси, - предупредила она.
Но Алла была готова к такому. Неделю настраивалась.
Обратно каждая из подруг везла заветный мешочек.
Багратион в этот вечер был самым счастливым, его сводили гулять не только днём и вечером, но даже ночью.
Пока он бегал, Алла, озираясь, словно преступница, аккуратно вытряхнула монеты на тротуар.
Домой она вернулась с чувством выполненного долга и спокойно легла спать.
Чудеса, в которые она не верила, начались уже на следующий день. В теле образовалась лёгкость, зрение немного улучшилось и лицо выглядело значительно моложе даже без косметики, а волосы стали блестеть.
Алла была на седьмом небе от счастья. Она не ходила - летала.
Через неделю женщину было не узнать: похорошела, стала стройной, а очки забросила на дальнюю полку.
Только сейчас она обратила внимание на то, как поправился её сын, да и то бы не заметила, не пожалуйся он на то, что джинсы не сходятся.
Они в срочном порядке поехали в магазин.
- Антошка, ты чего так потолстел-то, давай зарядку по утрам делать, если дальше так пойдёт, скоро и в эти штаны не войдёшь.
- Давай, а то в школе пацаны дразниться начали, - обрадовался сын.
- Какой там автобус, посмотри, наш?
- Не вижу отсюда, - прищурившись и пытаясь рассмотреть номер, ответил Антон.
- Как не видишь? Наш. Пойдём.
Они вошли в автобус и сели на заднее сидение.
Алла заметила у сына на пальце кольцо-печатку. Обычная безделушка, но сердце отчего-то кольнуло.
- Тоша, откуда у тебя колечко, кто подарил?
- Никто. Я сам. Несколько недель назад шёл утром в школу, а на дороге куча денег, кто-то рассыпал десятники. Я собрал и в переходе это колечко купил. Правда, крутое?
- Я же просила тебя не подбирать ничего на улице, - побледнев, сказала Алла.
Сын что-то отвечал, но она не слышала, в ушах звенело.
Едва добрались до дома, женщина бросилась звонить подруге, только та наотрез отказалась везти её к бабке.
- Она же тебя предупреждала, что переделать всё обратно нельзя. Из-за тебя она и мне откажет. Высыпать где-то, где твой сын не ходит, ты не могла? Полнота у мальчика не вечная, пусть спортом занимается, она быстро слетит, а вот зрение – это серьёзно. Придётся очки носить. Ну, Макс, никто же не виноват, что ты сглупила.
- Я тебе не Макс, - выкрикнула Алла, - знать тебя больше не хочу!
Она поехала туда, где жила старуха, без подруги, но даже дома её не нашла и вернулась ни с чем. Хорошо, что близорукость у Антона не прогрессировала, так и осталась на всю жизнь минус три.
Когда он вырос, начал носить линзы, но всё равно выглядел он намного старше ровесников.
А его мать до конца своих дней проклинала себя за глупое желание быть молодой и красивой за чужой счёт.
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:11
Вчера, 15:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 215Комментарии: 2
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