За чужой счёт

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 215 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:11 by

У Аллы Максимовой давно была мечта, невыполнимая, несбыточная.Ей хотелось волшебным образом скинуть годков этак десять, а ещё все свои жиры и болячки.Болячек, к счастью, было не слишком много, зрение минус три, да ломкие волосы, но и это не доставляло радости, а вот лишний вес откровенно мешал.Отчего она полнела, женщина и сама не знала. Ела втрое меньше подруг, на сладости тоже особо не налегала, весь день крутилась, словно белка в колесе, сперва на работе, потом дома, всё-таки муж, сын школьник, опять же собаку, мопса по имени Багратион, сводить на улицу нужно минимум утром и вечером, в общем, на месте не сидела, да только полнота всё равно никуда не уходила.А тут на днях пожаловалась она на это Сонечке, своей бывшей однокласснице, которая ей иногда звонила поболтать (вот уж кому точно делать нечего, целыми днями ест и на диване валяется). Соня всегда была стройной, все думали из-за диет, только Алла отлично знала, что диетами там даже не пахло, но как-то же она умудрялась так хорошо выглядеть.Они давно дружили, только вот уже несколько лет времени на общение катастрофически не хватало.- Наверное, хороший обмен веществ у Сони, - говорила Алла сама себе, но сама же и не верила в это.Наконец, после многих лет сомнений, она решилась спросить подругу, как у неё это выходит.Соня, не скрывая ничего (подруги же), рассказала ей о бабке в деревне, которая помогала ей не стареть, не терять красоту и стройность фигуры.- Ты, Сонька, как что придумаешь, так хоть стой, хоть падай! Это только в сказках возможно!- Макс (так Соня звала подругу из-за фамилии ещё со школы), не веришь – проверь! Хочешь- свожу к своей знахарке и тебя, еду к ней на следующей неделе. Только ни говори никому, а то попрут туда все, а бабка чужих не очень любит.- Ну, предположим, может она это сделать, а куда тогда мои жиры и плохое зрение денутся? Как это вообще происходит?- Легко и просто, ты привезёшь с собой крупные металлические деньги, монеты по пять – десять рублей, она покатает их по тебе с наговором и в пакетик ссыплет, ты попозже ночью пойдёшь на улицу и бросишь где-нибудь, где люди чаще всего ходят. Кто монеты поднимет, тот часть твоего возраста, веса и болячек на себя возьмёт.- То есть совсем невиновный человек вместо меня мучиться будет?- Чего это он невиновный? – возмутилась Соня, - раз чужое поднял – виновный. Возьмёт монетку, прибавит килограммчик, что ему от этого заплохеет сразу? Похудеет потом. А если подберёт бомж какой, он вообще не заметит, что постарел, а если потолстеет, даже благодарен будет.Доводы подруги показались убедительными. Алла попросила Соню взять её с собой в деревню. Тем более что за помощь бабка брала всего пару тысяч рублей - деньги совсем небольшие.Настало заветное воскресенье, дамы уселись в машину и отправились за красотой.Старуха недобро глянула на незваную гостью, но не отказала.- Обратно ничего не смогу вернуть, так что потом не проси, - предупредила она.Но Алла была готова к такому. Неделю настраивалась.Обратно каждая из подруг везла заветный мешочек.Багратион в этот вечер был самым счастливым, его сводили гулять не только днём и вечером, но даже ночью.Пока он бегал, Алла, озираясь, словно преступница, аккуратно вытряхнула монеты на тротуар.Домой она вернулась с чувством выполненного долга и спокойно легла спать.Чудеса, в которые она не верила, начались уже на следующий день. В теле образовалась лёгкость, зрение немного улучшилось и лицо выглядело значительно моложе даже без косметики, а волосы стали блестеть.Алла была на седьмом небе от счастья. Она не ходила - летала.Через неделю женщину было не узнать: похорошела, стала стройной, а очки забросила на дальнюю полку.Только сейчас она обратила внимание на то, как поправился её сын, да и то бы не заметила, не пожалуйся он на то, что джинсы не сходятся.Они в срочном порядке поехали в магазин.- Антошка, ты чего так потолстел-то, давай зарядку по утрам делать, если дальше так пойдёт, скоро и в эти штаны не войдёшь.- Давай, а то в школе пацаны дразниться начали, - обрадовался сын.- Какой там автобус, посмотри, наш?- Не вижу отсюда, - прищурившись и пытаясь рассмотреть номер, ответил Антон.- Как не видишь? Наш. Пойдём.Они вошли в автобус и сели на заднее сидение.Алла заметила у сына на пальце кольцо-печатку. Обычная безделушка, но сердце отчего-то кольнуло.- Тоша, откуда у тебя колечко, кто подарил?- Никто. Я сам. Несколько недель назад шёл утром в школу, а на дороге куча денег, кто-то рассыпал десятники. Я собрал и в переходе это колечко купил. Правда, крутое?- Я же просила тебя не подбирать ничего на улице, - побледнев, сказала Алла.Сын что-то отвечал, но она не слышала, в ушах звенело.Едва добрались до дома, женщина бросилась звонить подруге, только та наотрез отказалась везти её к бабке.- Она же тебя предупреждала, что переделать всё обратно нельзя. Из-за тебя она и мне откажет. Высыпать где-то, где твой сын не ходит, ты не могла? Полнота у мальчика не вечная, пусть спортом занимается, она быстро слетит, а вот зрение – это серьёзно. Придётся очки носить. Ну, Макс, никто же не виноват, что ты сглупила.- Я тебе не Макс, - выкрикнула Алла, - знать тебя больше не хочу!Она поехала туда, где жила старуха, без подруги, но даже дома её не нашла и вернулась ни с чем. Хорошо, что близорукость у Антона не прогрессировала, так и осталась на всю жизнь минус три.Когда он вырос, начал носить линзы, но всё равно выглядел он намного старше ровесников.А его мать до конца своих дней проклинала себя за глупое желание быть молодой и красивой за чужой счёт.Автор - Лана Ленц.

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