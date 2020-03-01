Нулевой пациент. Часть III

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:13

Spirit Forester Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:13 by

Сегодня я спросил г-жу Манигат, у скольких людей есть вирус J.-Ох, Джей, я не знаю, - ответила она. Не думаю, что у нее было настроение говорить об этом.-Просто угадай, - попросил я.Мисс Манигат долго думала, затем открыла блокнот и начала рисовать линии и рамки, чтобы я мог их увидеть. Ее рисунок был похож на крошечные коричневые линии на дубовом листе. У нас на заднем дворе росло такое дерево, называемое живым дубом, и мой отец сказал, что ему больше ста лет. А ещё сказал, что деревья иногда живут дольше людей. И мне кажется он был прав, потому что я уверен, что это дерево все еще стоит у нас во дворе, хотя нас там уже давно нет...-Вот как это происходит, Джей, - пробудив меня от раздумий сказала г-жа Манигат, тыкая кончиком карандаша на разветвляющиеся линии, - Люди передают это друг другу. Обычно они болеют около двух недель, но к тому времени уже успевают передать болезнь многим другим.К настоящему времени она здесь уже четыре года, поэтому тоже, что случилось с моей семьей, происходит и со многими другими .- Со многими другими? - переспросил я, а потом попытался придумать как можно большее число, - А таких может быть миллион?Мисс Манигат пожала плечами, прямо как доктор Бен. Мне кажется это означало «да».Я не мог представить себе целый миллион, поэтому я спросил г-жу Манигат, случилось ли это с ее семьей, может быть, у нее есть муж и дети. Может они тоже заболели? Но она ответила, что никогда не была замужем. Думаю, это правда, потому что мисс Манигат не выглядит такой старой. Она не называет мне свой возраст, но, кажется, ей за двадцать. Г-жа Манигат улыбнулась мне, хотя в ее глазах не было счастья.-Мои родители были в Майами и сразу же заразились этим, - сказала г-жа Манигат, - Потом моя сестра и племянницы приехали навестить их из Гаити, и тоже заболели. Когда это случилось, меня не было с ними, поэтому я все еще здесь. Г-жа Манигат никогда мне этого раньше не говорила.Моя семья жила в Майами-Бич. Мой отец сказал, что наш дом слишком мал, поэтому мне пришлось делить комнату с братом, - но маме понравилось, где мы живем, потому что наш дом стоял всего в шести кварталах от океана. Моя мама сказала, что океан может исцелить все. Но это не может быть правдой, не так ли? Моей маме не понравилось бы там, где я сейчас нахожусь, потому что здесь нет ни океана, ни окон.Мне было интересно, знали ли родители г-жи Манигат кого-то, кто тоже работал на нефтяной вышке, но вряд ли. Вероятно, они заразились этим от меня или моего отца.-Мисс Манигат, может Вам стоит перебраться внутрь, как доктору Бену и всем остальным? - спросил я ее.-Ох, Джей, - сказала г-жа Манигат так, пытаясь казаться веселой, - Если бы я так этого боялась, то меня бы не было с тобой сейчас рядом.Она сказала, что лично попросилась стать моим учителем, чего я не знал. Я думал, что ее босс заставляет это делать, а она сказала, что у нее нет босса, никто ее не присылал, она сама приехала.-Просто чтобы встретиться со мной? - спросил ее я.-Да, потому что я видела твое лицо по телевизору, и ты показался мне единственным в своем роде, - ответила она.Она сказала, что раньше была медсестрой и работала с доктором Беном в его офисе в Атланте. Она сказала, что они работали в Центре контроля заболеваний (CDC), который занимается изучением болезней. Доктор Бен хорошо знал ее, поэтому и позволил ей учить меня.-Такому мальчику, как ты, нужно образование. Он должен знать, как смотреть в лицо внешней жизни, - сказала она.Мисс Манигат такая забавная. Иногда она бросает обычный урок о президентах и ​​Десяти заповедях и учит меня чему-то вроде шитья и различию между разными растениями, которые вы едите, от растений, которые не употребляете, и тому подобное.Я помню, как она принесла корзину с настоящими фруктами и овощами. Она сказала, что снаружи у нее есть сад, где она живет, недалеко отсюда. Она сказала, что одна из причин, по которой она не переезжает внутрь, заключается в том, что она очень любит свой сад и не хочет его покидать. То, что она принесла, смотреть было не очень интересно. Она показала мне немного маниоки, которая для меня была похожа на длинную извилистую ветку дерева, и сказала, что это хорошее растение, за исключением того, что ядовитое, который нужно сначала отварить.Она также принесла что-то, называемое аки, которое, по ее словам, она ела с деревьев на Гаити. Мне он понравился, но она сказала, что аки нельзя есть до того, как оно откроется или до того, как оно созрело, потому что от этого мозг разбухает и можно умереть.Еще она приносила разные виды грибов, чтобы показать мне, какие из них хорошие или плохие, но все они были для меня одинаковые. Она обещала принести мне посмотреть другие фрукты и овощи, чтобы я знал, что для меня полезно, а что нет.Есть много того, чего я хотел бы узнать о жизни снаружи, ведь я не хочу, чтобы мисс Манигат чувствовала, что попусту тратит время, но я точно знаю, что мне не нужно сталкиваться с жизнью на улице. Доктор Бен сказал мне, что я могу стать подростком, прежде чем уеду, или даже старше. Он сказал, что я вообще могу выйти отсюда уже взрослым мужчиной. Но я стараюсь не думать о том, каково это уйти.Моя комната, в которую меня перевели полгода назад действительно очень большая. Они построили ее специально для меня.Она в четыре раза больше, чем тот номер в отеле, который мои мама и папа сняли для нас, когда мы были в Universal Studios в Орландо.Я запомнил эту комнату, потому что мой брат Кевин все время спрашивал отца: «Разве это не слишком дорого?» - Каждый раз, когда мой отец покупал нам футболку или что-нибудь еще. Кевин рассказывал мне, сколько это стоит. Я просил Кевина прекратить это, потому что боялся, что папа рассердится и перестанет покупать нам вещи.Затем, когда мы стояли в очереди на аттракцион «Кинг-Конг», Кевин сказал мне: «Папа был уволен с работы, глупый. Ты хочешь получать пособие по социальному обеспечению?» Я ждал, что папа и мама скажут мне, что его уволили, но они этого не сделали. После того, как Кевин сказал это, я больше не просил их покупать мне что-нибудь еще, и мне было страшно оставаться в этом огромном красивом номере отеля, потому что я думал, что у нас не будет достаточно денег, чтобы заплатить.Но все было хорошо, а потом папа устроился на нефтяную вышку, и мы подумали, что все снова налаживается.Моя комната здесь размером с половину этажа, держу пари. Когда я бегаю из одной стороны комнаты в другую, от стекла спереди к стене сзади, я задыхаюсь. Мне нравится это делать.Иногда я бегаю до тех пор, пока мои ребра не начинают сжиматься и тогда я сажусь отдохнуть. Здесь также есть баскетбольная сетка, и мяч никогда не касается потолка, за исключением случаев, когда я специально бросаю его слишком высоко.У меня также есть комиксы, и я рисую себя и свою семью, а также мисс Манигат и доктора Бена. Поскольку я не могу смотреть свои видео, теперь я провожу много времени за записями в этой тетради.Прошел уже целый час, как я записываю свои мысли. Когда я занят этим, то забываю обо всем остальном.Я точно решил когда-нибудь стать врачом. Я действительно хочу помочь людям стать лучше.День благодарения прошел отлично! Г-жа Манигат приготовила настоящий хлеб и принесла мне разогретую еду. Правда вся еда кроме хлеба была как всегда в консервных банках, но в этот раз она была вкуснее, чем в другие дни. Я давно не ел хлеба. Из-за своей маски г-жа Манигат съела свой ужин перед тем, как прийти, но она сидела и смотрела, как я ем.Доктор Бен зашел ненадолго, обнял меня и сказал, что не может остаться, потому что он у него много дел. Доктор Бен больше не навещает меня. Я видел, что у него отросла длинная борода, и она была почти вся белая!Я видел волосы доктора Бена, когда он не был одет в горячий костюм, они тоже были белыми.Мне нравилось, когда все заходили в мою комнату. Раньше сюда почти никто не входил, даже госпожа Манигат. Она обычно сидела на стуле за стеклом и использовала интерком для моих уроков.Мне больше нравится, когда она рядом со мной.Я помню старый день - День Благодарения, еще когда мы с семьей сидели за столом в столовой, и я рассказал об этом г-же Манигат. Она мне тоже рассказала как она, ее родителями и сестра праздновали. Еще сказала, что она и доктор Бен пришли ко мне сегодня, потому что теперь мы семья, поэтому мы не одни. Раньше я не думал об этом так.Конечно никто не скажет мне правду, даже мисс Манигат, но я думаю, что доктор Бен болен. Я не видел его целых пять дней.Здесь тихо. Я бы хотел, чтобы снова наступил День Благодарения.Автор: Tananarive Due.

Ключевые слова: Болезнь пациент доктор комната

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