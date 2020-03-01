Нулевой пациент. Часть II

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:20

Spirit Forester Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:20 by

Давным-давно, когда я впервые приехал сюда, телевизор в моей комнате показывал передачи извне, тогда я увидел там свою фотографию первоклассника, которую я сделал в школе. Я всегда ненавидел эту фотографию: мама обрызгала мои волосы какой-то штукой, из-за чего они выглядели жирными, а я сам был похож на толстого компьютерщика. Увидел я это, между прочим, в новостях! Мужчина по телевизору назвал имена всех членов нашей семьи и даже отобразил их на экране. Затем он назвал меня нулевым пациентом.Он сказал, что я был первым, кто заболел, но на самом деле это не так.До меня заболел папа. Я им это уже сказал. Он подхватил это у себя на работе, на Аляске. Мой отец много путешествовал, потому что бурил скважины в поисках нефти, но в тот раз он вернулся домой раньше обычного. Мы не ждали его до Рождества, но он приехал, когда был только сентябрь. Он сказал, что его отправили домой, потому что некоторые из его нефтяной бригады заболели. Один из них даже умер. Но врач на Аляске посмотрел на моего отца и сказал, что с ним все в порядке, а затем босс отправил его домой. Папа был очень зол на это. Он ненавидел терять деньги. По его словам, свободное от работы время всегда приводит к потере денег. Он был в плохом настроении, когда не работал.Но что еще хуже, мой отец был не в порядке. Через два дня его глаза покраснели, и он начал всхлипывать. Потом и я тоже, а после уже и мама и брат. Когда мужчина по телевизору показал мою фотографию, то назвал меня нулевым пациентом и сказал, что я первый, кто заболел, именно тогда я впервые узнал, как люди лгут. Кто-то на нефтяной вышке сначала заразил моего отца, а после он передал это мне, маме и брату. Но одно он сказал правильно. Я был единственным, кто поправился.Моя тетя Лори сначала приехала сюда жить ко мне, в лабораторию, но пробыла она здесь недолго, потому что ее глаза тоже быстро покраснели. Она приехала помочь позаботиться обо мне и моем брате из-за смерти нашей мамы, но, вероятно, ей не следовало этого делать. Она все время жила в Калифорнии и, держу пари, что она бы не заболела, если бы не приехала в Майами к нам. Но даже мой врач не знал, что происходит, поэтому никто не мог предупредить ее о том, что произойдет, если она приблизится к нам.Иногда мне снится, что я звоню тете Лори по телефону и говорю ей, чтобы она не приходила.Тетя Лори и моя мама были близнецами, очень похожими. После смерти тети Лори, во всей семье остался только я. Увидев это сообщение по телевизору, я сильно расстроился. Мне не нравится слышать, как кто-то так говорит о моей семье, они ведь нас даже не знают! Но я чувствовал, что, возможно, мужчина по телевизору был прав, что, может, это моя вина.Я кричал и плакал весь день. После этого доктор Бен сделал что-то с мои телевизором, чтобы я больше не мог видеть новости или какие-либо программы извне, только мультфильмы и фильмы для детей.Хорошо только то, что мне позвонил президент. Думаю, ему было жаль, когда он узнал, что случилось с моей семьей.Когда я спрашиваю доктора Бена, говорят ли все еще обо мне в новостях, он просто пожимает плечами. Хотя это не имеет значения. Думаю, по телевизору давно перестали показывать мою фотографию, ведь я был совсем маленьким, когда моя семья заболела. Это было целых четыре года назад!Ой, чуть не забыл. Вероника все еще не вернулась.Я весь день смотрел на фотографию Дэна Марино и думал, что почерк на автографе похож на почерк доктора Бена. Но я боюсь об этом спрашивать.Ах да - вчера в моей комнате на целый день отключили электричество!Г-жа Манигат понемногу обучает меня медицине. Я сказал ей, что хочу стать врачом, когда вырасту, и она сказала, что находит это прекрасной идеей, потому что считает, что людям всегда будут нужны врачи. Она сказала, что у меня достаточно опыта, чтобы помогать людям, и я спросил ее, потому ли я здесь так долго, она ответила утвердительно.Первое, чему она меня научила - это болезни. Она говорит, что в былые времена, давным-давно, такие болезни, как брюшной тиф, уносили множество людей из-за антисанитарных условий и грязной питьевой воды. Но люди стали умнее, и врачи нашли лекарства для их лечения, поэтому болезни не убивали людей. По словам г-жи Манигат, врачи всегда стараются опережать болезнь. Но иногда у них не выходит. Бывает так, что приходит новое заболевание. Или, может быть, это не новая болезнь, а старая, которая долгое время скрывалась, пока что-то не разбудило ее.Она сказала, что именно так природа уравновешивает планету - как только врачи находят лекарства от чего-то одного, всегда появляется что-то другое.Доктор Бен говорит, что моя болезнь новая. У нее длинное название, я не могу вспомнить как оно пишется, но чаще всего люди здесь называют болезнь вирусом-J. В каком-то смысле она названа в честь меня, так однажды сказал доктор Бен, но мне это совсем не нравится.Г-жа Манигат сказала, что после того, как мой отец вернулся домой, вирус проник в мое тело и напал на меня, как и на всех остальных. Я болел в течение многих дней, но было время, когда я подумал, что мне стало лучше. Я вообще перестала плохо себя чувствовать, но вирус уже был у моего брата и у моей мамы. Даже наш предыдущий доктор - Вулф говорил, что он был очень агрессивным и поэтому врачи не знали как его убить.Все носят желтые химкостюмы и герметичные маски, когда находятся в моей комнате, потому что вирус все еще находится в воздухе, в моей крови, на моих тарелках и чашках. Они называют эти костюмы горячими, потому что из-за вируса в моей комнате очень жарко, не как в огне, но тоже весьма опасно.Г-жа Манигат говорит, что вирус J особенно важен для моего тела, потому что, хоть я больше не болею, за исключением тех случаев, когда я чувствую, что у меня температура, вирус не уйдет. Я могу вызывать болезни у других, даже когда чувствую себя хорошо, поэтому она сказала, что это делает меня носителем. Мисс Манигат сказала, что доктор Бен не знает никого, кто поправился, кроме меня.О, разве что в Китае есть маленькие девочки. Вероника рассказывала мне, как однажды в Китае были девочки того же возраста что и я, которые тоже не заболели. Но когда я спросил доктора Бена, он сказал, что не знает, правда ли это. И г-жа Манигат сказала мне, что когда-то это могло быть правдой, но тех девушек, возможно, уже нет в живых. Я спросил ее, умерли ли они от вируса J, и она сказала нет, нет, нет. Три раза. Она сказала мне забыть обо всех маленьких девочках в Китае. Как будто она сошла с ума.- Я единственная, о ком ты знаешь наверняка, - говорит она, - поэтому я здесь. Но я уже понял к чему она ведет.Когда я был маленьким, доктор Бен рассказал мне об антителах и прочем в моей крови. Сказал, почему он, Вероника и все другие доктора берут у меня столько крови все время, пока не оставляют фиолетовые синяки на моей руке, и у меня кружится голова.Они хотят помочь другим людям выздороветь. С тех пор как я здесь, мне сделали почти десять операций. Я думаю, что они даже удалили часть меня, но я не совсем уверен. Я выгляжу так же снаружи, а чувствую себя так внутри.У меня была операция на животе год назад, и иногда, когда я карабкаюсь по игровой веревке, свисающей с потолка в моей комнате, я чувствую, что он зажил неправильно, как будто я все еще порезан. Г-жа Манигат говорит, что мне просто кажется. Но все равно это очень больно! Я ненавижу операции.Интересно, другие дети смогли перенести столько операций... Во всяком случае, прошел год с тех пор, как мне сделали последнюю операцию. Я все время говорю доктору Бену, что они могут брать столько крови, сколько хотят, но я не хочу больше операций, пожалуйста. Доктор Бен сказал, что в мире нет никого подходящей чем я, чтобы делать людей здоровыми, г-жа Манигат говорит то же самое. Это заставляет меня чувствовать себя немного лучше.Я очень счастлив, что г-жа Манигат рассказала мне все о болезни, потому что я не хочу, чтобы она относилась ко мне, как к ребенку, как все остальные.Я всегда ее обо всем спрашиваю. Я люблю все знать. Я даже не заплакал, когда она сказала мне, что Вероника умерла.Может быть, я совсем не плакал, потому что давно понял, что никто не поправляется, когда заболевает этим.Никто кроме меня.Автор: Tananarive Due.

Ключевые слова: Вирус болезнь пациент лаборатория

Другие, подобные истории: