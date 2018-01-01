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Истории из жизни

Умерший дедушка прошел мимо

Эта мистическая история произошла со мной, когда мне было где-то 16 лет.
Когда я пошла в школу в первый класс, умер мой любимый дедушка. Что со мной происходило не передать словами. Из близких родственников у меня остались только родители. Похоронили его далеко от нас, в другом городе, поэтому я даже не побывала на похоронах и не попрощалась в последний раз (хотя, возможно, родители просто не хотели меня травмировать, поэтому не взяли с собой). Бабушка по маминой линии умерла, когда маме было всего лишь шесть лет, ее отец, когда мне исполнилось два года, бабушка по папиной линии, когда мне было где-то пять лет, ушла в мир иной. Все они умерли от онкологии. Но время шло, и жизнь продолжалась.

В тот день мы с подружкой шли в сторону детского сада забрать ее сестренку. Мне стало как-то не по себе. Пейзаж вокруг меня расплылся, он был просто как в тумане, он шел, но как-то медленно, как будто на пульте включили замедленный режим. Но явно и чётко шел человек, на нем была надета черная шляпа и черный плащ, в руках был зонт-трость и серые брюки. Он улыбался мне и смотрел на меня - это был мой дедушка (он всегда так одевался, тогда это было модно).

Мне стало страшно, и в тоже время не хотелось, чтобы это не заканчивалось, словно вокруг нет никого, только он и я, душа словно дрожала, но не могла улыбнуться, я просто была не здесь, не знаю где, но точно не здесь. Казалось, что это длится уже минут 10, миг и люди идут своим чередом, куда- то спешат, на улице осень, падают листья, моя подруга идет, что- то рассказывает, после чего, глядя на меня, спросила все ли хорошо, а то я какая-то отвлеченная.
Говорить, конечно, я ничего ей не стала. После этого я долго боялась, думала, что он пришел предупредить меня о чем-то. Больше я его ни разу не видела, ни в во снах, ни в видениях, он не снится никому из родственников и никогда не снился.

Автор - Настя.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 227Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть родственников дедушка душа

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