Легенда о червоной руте

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:05

Никита Меньков Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:05 by

Конец XVI века. Юноши Василь, Иванко и Тарас, влюблённые в красавицу с соседнего хутора Галину, поодиночке уезжают из родного украинского села Дубовцы в Карпаты, чтобы найти легендарный цветок – червону руту, с помощью которого можно приворожить девушку...Много всяких преданий знала старуха Саломея. И песни, и думы, и сказки, и легенды рассказывала она каждый вечер сельчанам возле своего двора. Хлопцы и девчата ходили к ней, чтобы погадала по руке, да послушать что-нибудь интересное, а старые люди – лечиться разными отварами и снадобьями, которые она готовила. О её жизни сельчане знали мало, она не всегда жила здесь, в Дубовцах, да и не любила рассказывать о себе; знали только, что у неё был сын, служил у самого государя русского дьяком и умер ещё в молодых летах. Саломея становилась уже немощной, руки и ноги порой не слушались её, не было сил даже выйти со двора, и снадобья уже не помогали ей – то была старость, её тело износилось.Однажды летним вечером, сидя на лавке возле своего двора, она рассказывала парням, девушкам и детям, собравшимся вокруг, легенду о червоной руте – цветке Карпатских гор. Когда-то древний бог ветров влюбился в прекрасную девушку, но у неё был возлюбленный, и никто, кроме него, ей не был нужен. Долго её добивался бог ветров, но безуспешно. Он был очень обижен и во время встречи влюблённых наслал на них сильные ветры, и те выдули из них жизнь. Но души возлюбленных не погибли – они воплотились в жёлтой руте и красном ясенце. И с тех пор в память об этой любви раз в десять лет зацветала рута красным цветом. И человек, который её находил, мог приворожить того, кого любит.– Неужто это правда? – спросил один из парней.– Не знаю, хлопчики, не знаю… – вздохнула Саломея. – Говорили, что мой прадед находил этот цветок. Он и правда долго и счастливо прожил с прабабушкой.Ребята стали допытываться у Саломеи, когда это произошло. Посчитав годы, они обнаружили, что прошло ровно сто пятьдесят лет. Значит, цветок должен был зацвести в этом году!На том разговор и закончился. Ехать в Карпаты за тысячу вёрст и искать неведомый цветок никто не собирался. Но трое друзей, бывших у Саломеи в тот вечер, призадумались…С младенчества они были вместе, эти трое, непохожих друг на друга, мальчишек. Тарас был младшим, ему теперь шёл только семнадцатый год, Василь и Иванко были на два-три года старше его. Все росли в больших семьях.Отец Тараса был украинец, казак Запорожской Сечи, а мать – русская, когда-то отец привёз её из поездки в Белую Вежу (ныне – г. Белгород). У Тараса была сестра-двойняшка Леся и старший брат Дорофий, которого все звали Дорошем. Отец их умер три года назад, а Дорош уже несколько лет жил в Запорожской Сечи.Родители Василя всю жизнь жили здесь, в Дубовцах, отец был кузнецом, умер, когда Василю было десять лет, и сыновья заменили его в кузнице, чтобы прокормить семью. У Василя было несколько братьев и сестёр, но почти все умерли в детстве, два брата уехали в Киев на заработки и словно в воду канули. Василь теперь жил вдвоём с матерью.А Иванко был из семьи плотника, его отец строил хаты в разных сёлах, а мать и Иванко вели дома хозяйство и нянчились с младшими детьми.Над Тарасом посмеивались в детстве из-за его полноты и неповоротливости. У него и Леси, как и у матери, были светлые волосы и синие глаза. Повзрослев, брат и сестра очень похорошели, небольшая полнота была им впору, оба были невысокого роста. Белокурый, светлолицый, худой Иванко был среднего роста. А смуглый, темноволосый Василь был высоким, стройным, с прямым станом.После того вечера, когда трое друзей узнали от Саломеи о червоной руте, они всё чаще стали задумываться о поездке в Карпаты. Они не были суеверными, но ради любви к девушке Галине, жившей на соседнем хуторе, ради желания завоевать её готовы были пойти на многое и поверить в чудо.Галина, которой только исполнилось восемнадцать лет, была необыкновенно красива: с пышными чёрными волосами до пояса, большими карими глазами и удивительно прекрасными чертами лица. Она обладала добрым и весёлым нравом, любила пошутить и посмеяться, со всеми хлопцами и девчатами была одинаково приветлива, держалась просто. Она очень любила петь, голос у неё был сладкозвучный, настолько приятный, что люди заслушивались им. Она была мечтой всех парней из окрестных сёл, многие приезжали свататься к ней, но её отец, мельник, отказывал всем, говоря, что ей рано выходить замуж. Сама Галина была влюблена в брата Тараса, Дороша, но тот единственный из знакомых парней не проявлял к ней интереса, а теперь и вовсе жил далеко и, наверное, забыл её.И каждый из троих друзей по-своему пытался завоевать прекрасную хуторянку. Весёлый, удалой Василь мог запросто прийти к хате Галины вечером и начать петь песни под её окнами, соблазнять её разными любезностями, сладкими медовыми речами. Степенный, молчаливый Иванко встречал Галину, когда она шла к роднику за водой или полоскать бельё на речку, и заводил с ней разговор, всё время смущаясь и краснея. А ленивый, малочувствительный Тарас редко беседовал с ней сам, но часто посылал к ней свою сестру Лесю, которая была её подругой, чтобы она в разговоре упомянула о нём, похвалила его за что-нибудь.И вот по селу прошёл слух, что Василь собирается ехать на коне в Карпаты за целебными травами для своей хворой матери. Иванко и Тарас догадались, что он всё же хочет ехать за червоной рутой, пришли к нему и расспросили обо всём. Он признался, что в самом деле хочет найти этот цветок. Тогда и два друга тоже решили ехать с ним. Но Василь сказал:– Поедем поодиночке, разными дорогами. Кто быстрее доберётся до Карпат, найдёт червону руту и подарит её Галине, тому и будет счастье. Матерям своим скажите, что мы вместе едем в горы за лечебными травами, пусть не волнуются.Иванко и Тарас согласились с ним и побежали домой готовиться к отъезду. Каждый из троих взял с собой в дорогу еду, кое-какую одежду, нож, Василь взял ещё бритву и огниво. Свою кузницу он оставил на верного друга Дмитро, который работал с ним. Накануне отъезда к нему пришла Леся с крынкой молока и ячменными лепёшками в узелке.– Что ты, Леся, у меня ведь есть еда, – сказал он, однако принял её угощения с благодарностью.Ещё она подарила ему платочек с вышитым на нём алым цветком. Василь давно уже знал, что Леся влюблена в него, она сама нравилась ему, и, кто знает, может быть, они поженились бы когда-нибудь и были счастливы вместе, но он встретил Галину, и она заняла его сердце и разум, затмила его рассудок навсегда.Матери тревожились, не хотели отпускать сыновей в такую даль, а те успокаивали их, говорили, что всего через несколько дней вернутся домой, а если и будут в чём нуждаться, то им помогут, мир не без добрых людей.Вечером Василь и Иванко выехали на конях покататься возле села, и на пути у них, словно из-под земли, возникла Саломея. Она-то знала, зачем они собрались ехать в Карпаты.– Не ездите туда, иначе сгинете, пропадёте ни за что! – сказала она. – Нынче привиделось мне во сне, что тайное скоро станет явным и суженый Галины уже в пути. Если двоим суждено быть вместе, ничто этому не помешает.– Кто этот суженый? – посмеялись хлопцы. – Здесь, в сёлах, у неё нет жениха, в дальних землях – и подавно, там её никто не знает. Неужто какой разбойник её украдёт?В ночь перед отъездом Тарасу приснился сон. Будто он сказал Галине, зачем едет в Карпаты, а она ответила: «Не езди туда, не ищи этот цветок. Я и без него буду твоей…» Он удивился, а она сказала ещё: «Нельзя утаить любовь в сердце…» Он проснулся в большой радости, однако не посчитал свой сон вещим. Много раз прежде он мечтал о том, как Галина признается ему в любви, и сон, видимо, был навеян этими раздумьями. Но, когда Иванко передал ему слова Саломеи о том, что «тайное скоро станет явным», Тарас подумал, что это, наверное, о тайной любви Галины к нему. Он решил ехать в Карпаты вместе с друзьями, боясь, что цветок достанется Василю или Иванке и они уведут у него Галину.На рассвете, оставив позади село, Василь, Иванко и Тарас выехали на конях к развилке дорог и здесь стали прощаться.– Ну всё, в добрый час, хлопцы, – сказал Василь. – Пусть и не всем нам выпадет счастье, главное, чтобы все трое воротились домой живые и здоровые.Юноши взяли друг друга за руки, подержались и отпустили, и каждый поехал своей дорогой: Василь свернул налево, Иванко поехал прямо, а Тарас двинулся направо.***Тарас и Иванко не слишком торопились, полагаясь на судьбу, на случай. К тому же Тарас считал свой сон и сон Саломеи добрым для себя предзнаменованием и верил, что ему уже назначено судьбой найти этот цветок. Юноши останавливались на ночлег иногда в деревнях и сёлах, иногда – в лесу. Тарас спал крепко где придётся, он мог устроиться где-нибудь на поляне, в дупле дуба или в селении, на чьём-нибудь дворе, на скамье, положив под голову кулак; он не был привычен к роскоши, к мягкой постели. А Иванко, боясь всякой нечисти, хищных животных и насекомых, чаще ночевал в сёлах и хуторах, в чьей-нибудь хате.Чем дальше отъезжал Тарас от родного села, тем больше тосковал по матери и сестре. Так хотелось ему вновь увидеть их, обнять… Хотя он старался не думать об этом, считая, что мужчина не должен чувствовать, а тем более проявлять нежность. Но ему было жалко мать. «Сколько же она выдержала, перенесла за свою жизнь, – думал он. – И не сломалась, не пала духом, осталась такой же доброй…»Отец Тараса был жестоким человеком, его боялись даже казаки в Запорожской Сечи, с которыми он проводил почти всё время. Он много пил и дома пьяный избивал жену и детей. Дорош в пятнадцать лет покинул дом, сбежал от отца в Запорожье к казакам. А отец всё реже уезжал из дома, он каждый вечер напивался и колотил жену и младших детей. Тарасу было до слёз жалко мать и сестру, он как мог заступался за них, обращал гнев отца на себя. Три года назад, когда он был уже отроком, подвыпивший отец пошёл вечером париться в баню, там ему стало плохо, и он начал звать на помощь. Тарас слышал с улицы его крики, но не шёл к нему. «Чтоб ты там угорел, старый чёрт!» – думал он. Так и случилось: вскоре мать нашла отца в бане мёртвым…На похоронах отца Тарас с удивлением смотрел на мать и сестру, горько оплакивавших его. А после он тихо радовался наступившему в доме спокойствию. По ночам он, правда, иногда видел во сне отца, который угрожал ему, но потом тот перестал ему сниться. Год назад Тарас собрался ехать к брату в Запорожскую Сечь, но мать стала упрашивать его не уезжать, и он пожалел её, остался ещё пожить с ней и сестрой.…В одном селе, где Тарас остановился на ночлег, у него увели коня. Хозяин, у которого он ночевал, прошёлся по дворам, но никто из сельчан не видел похитителя. Тарас очень расстроился, но потом вдруг вспомнил слова Галины во сне: не надо никуда ездить. И Саломея ведь сказала его друзьям, чтоб не ездили за цветком, иначе погибнут. Наверное, поэтому и конь у него пропал – это предостережение свыше. И, отказавшись от поездки в горы, он пешком отправился назад, домой. И в каждом селении, где он останавливался, находились добрые люди, которые привечали, кормили и поили его.Василь же весь первый день скакал по лесным тропам, стараясь поспеть за червоной рутой раньше друзей. Ручьи и речки он вместе с конём переходил вброд или переплывал. За день ни разу не остановился отдохнуть, даже ел и пил на скаку. Выехав в поле под вечер, он почувствовал такую свободу, что ему захотелось петь. И он запел свою любимую песню:Ой, у полi нивка,Кругом материнка...Там дiвчина жито жала,Гарна чорнобривка...Он подъехал к берегу Днепра, где река сужалась, но была всё равно очень-очень широка – тот берег был почти совсем не виден. От пристани отходил паром с людьми, Василь попросил взять и его с конём, но ему отказали. Только когда один молодой купец, сильный, крепкий мужчина, вступился за него, Василя с конём взяли на судно. В пути Василь познакомился с этим купцом – его звали Миколой, он с несколькими людьми, лошадьми и товаром ехал из Москвы во Львов.Ночевать купцы собирались у дяди Миколы – Михайлы Лавриновича, жившего на хуторе Суботове. Василь не стал говорить Миколе, зачем он едет в Карпаты, боясь, что тот посчитает это вздором, суевериями, сказал, что едет за целебными травами. Микола велел ехать с ним – так он сопроводит Василя до самого Прикарпатья. Василь был очень рад, что всё так удачно складывается.Суботов был маленьким хутором, всего в три улочки. У своего дома гостей встретил Михайло Лавринович – чигиринский подстароста, высокий, худой мужчина с бородой. Его сын Зиновий, черноглазый мальчик лет двух-трёх, получив от Миколы в подарок деревянную саблю, очень обрадовался и хотел бежать играть к соседским детишкам, но мать Настасья Фёдоровна не пустила его, потому как было уже поздно. Она положила его спать на лавку, укрыла тулупом, рассказала сказку о Кириле Кожемяке, и он уснул, прижав к себе подарок Миколы.Хозяева накормили гостей борщом и пирогом, и те улеглись спать кто где. Михайло Лавринович, Микола и Василь долго сидели за столом в свете лучины и тихо беседовали. Настасья Фёдоровна тоже не спала – подносила им пиво и квас.Василь рассказывал о своей жизни. Михайло Лавринович говорил про свою семью – у них с женой было трое сыновей, двое умерли, остался один Зиновий. Микола рассказывал о событиях в Москве: минувшей зимой скончался царь Фёдор Иоаннович, вместо него на престоле оказался боярин Борис Годунов, которого народ не любил, называл душегубом – его обвиняли в убийстве младшего брата и дочери Фёдора, были слухи, что и самому царю он помог раньше уйти на тот свет. Потом Михайло Лавринович и Микола говорили о засилии польской шляхты на Украине, о притеснении их народа, о насаждении польских обычаев и традиций и борьбе украинских просветителей за сохранение самобытности их народа.Когда Микола и Василь уже спали, Михайло Лавринович всё сидел за столом, с тревогой думая: что же творится в его Отечестве… Он посмотрел на Зиновия, спавшего на лавке. Михайло Лавринович не просил у Бога лёгкой жизни для сына, понимал даже, что тот может вырасти таким же борцом и защитником народа, как погибший недавно Наливайко, и хотел лишь одного – чтобы не пришлось Зиновию прогибаться, унижаться перед врагами, лучше пасть в борьбе с ними, чем быть их хлопом.***Утром, сердечно распрощавшись с хозяевами, поблагодарив их за гостеприимство, Василь вместе с Миколой и другими купцами двинулся дальше на запад. Они ехали без спешки, но и без задержек, два раза останавливались в корчмах, чтобы перекусить и немного отдохнуть. Когда начало смеркаться, они уже подъезжали к Прикарпатью. Остановившись у развилки дорог, купцы стали прощаться с Василем.– Дальше нам ехать на север, а тебе – как и прежде, на запад, – сказал Микола, пожимая руку Василю. – Смотри не заблудись в горах.Василь был в восторге, даже не верилось, что до Карпат, до червоной руты уже рукой подать...– Спасибо вам за помощь, – сказал он. – Микола, ты меня выручил, один я бы не доехал до Карпат так быстро. Как мне тебя отблагодарить? Может быть, возьмёшь в дар мой нож или огниво? Сам, в своей кузнице всё выковал.– Нет, тебе самому всё это понадобится, – ответил Микола. – Рад, что смог помочь тебе... Ну, прощай, путник! Да пребудет с тобой удача!И они разъехались в разные стороны.Той же ночью Василь миновал Дрогобыч и Борислав и остановился отдохнуть в селе Сходнице у одинокого старика. Рассказал ему, что едет в горы за целебными травами для матери, и как бы невзначай спросил про червону руту:– Правда ли, дедушка, что там, в горах, есть такой цветок – пёстрый, розово-красный, похожий на солнце?– Да, правда, – ответил старик. – Он как раз сейчас, в июне, зацветает. Мы с моей старухой, когда она была жива, сами ходили в горы и видели этот цветок.И он по памяти рассказал Василю, в какой местности видел червону руту. Тот внимательно его выслушал, поблагодарил, отдохнул немного и, оставив лошадь у старика, отправился в горы. Старик дал ему с собой хлеба и корзинку для цветов.Три дня пробыл Василь в Карпатах. Шёл к червоной руте по крутым склонам гор и холмов, по лесам, лугам и полонинам. Погода здесь, в горах, менялась быстро, и он побывал под дождём, а потом и под градом, хорошо ещё, что не сильным. Во время отдыха собирал и жарил на костре грибы, ел с кустов ягоды. Много брусники он собрал для своей матери, чтобы она излечилась от головных болей, мучивших её в последнее время. И по просьбе старика набрал можжевеловых ягод, которые помогут вылечить его больную печень.Почти два дня Василь шёл по горной местности в одном направлении, видел колокольчики, ландыши, нарциссы и другие цветы, но червона рута ему не попадалась. И в той местности, о которой говорил старик, Василь не нашёл этот цветок. Он решил отдохнуть и идти обратно. Но во время отдыха на поляне заметил, что вдали, на склоне горы, что-то краснеет, и направился туда посмотреть, что это такое. Когда он вышел к подножию горы, его удивлению и радости не было предела. Это были цветы червоной руты! И как их было много! Будто множество маленьких солнышек светило ему навстречу, отражая заходящее солнце. Василь тут же сорвал несколько цветков и положил в корзинку. Не веря своему счастью, он поторопился обратно. Всю ночь, день и ещё одну ночь он шёл назад, останавливаясь иногда на короткий отдых, и всё представлял, как подарит Галине целый букет червоной руты…Он отдохнул ещё денёк у старика, а затем пустился в обратный путь. Дорогу он запомнил хорошо, когда ехал сюда с купцами, и теперь возвращался так же быстро. На небе сиял месяц, освещая его путь, и Василю думалось: сколько же счастливых влюблённых сейчас встречается и гуляет под его серебристыми лучами… И сам Василь надеялся и верил, что скоро обретёт взаимную любовь. Летя стрелою на коне по широкой дороге, он напевал:Місяць на небі, зіроньки сяють,Тихо по морю човен пливе,В човні дівчина пісню співає,А козак чує – серденько мре...В Суботове он вновь навестил семью Михайлы Лавриновича, тот помог ему с переправой через Днепр на пароме. А там было уже и до дома недалеко. «Хлопцы, наверное, ещё и до гор не добрались, – с удовольствием думал Василь. – Уж толстый Тарас – точно. Куда он лезет, с кем тягается, этот неуклюжий мальчишка?»И вдруг он увидел Тараса, уже прибывая домой, в одном из соседних сёл. Тот шёл в сторону своего села пешком, без коня, опустив голову. «Что с ним случилось?» – подумал Василь. Он хотел было подъехать к другу, расспросить обо всём, но подумал, что ему теперь неловко будет рассказывать Тарасу о своей удаче... И, развернувшись, он поехал домой другим путём.В село он приехал к полудню. Направился к своему двору, там его встретила мать, они обнялись, поцеловались, Василь отдал собранные для неё ягоды и хотел уже ехать к Галине, но узнал от матери, что её увёз с хутора жених.– Какой жених? – встрепенулся Василь.– Брат Тараса, Дорош, – ответила мать. – Он приезжал домой на один день, поехал к Галине на хутор и увёз её с собой.Василь был потрясён. С трудом поверив матери, он решил расспросить обо всём односельчан. Те подтвердили её слова. Василь поехал на хутор Галины и узнал от её отца, что она уехала с Дорошем против желания своих родителей, но возлюбленные обещали скоро обвенчаться. Долгие годы Дорош скрывал свою любовь к Галине, намереваясь посвятить жизнь военному делу, а не семье, но потом вдруг понял, что не может без неё… «Так вот о чём говорила Саломея! – подумал Василь. – Тайное, ставшее явным, – это его любовь к Галине…»Он был поражён в самое сердце. Приехав в своё село, он направился не домой, а на берег реки. Там, оставив коня, умылся прохладной водой и стал думать, что же ему делать дальше. Спросил себя, сможет ли он дальше жить без Галины. И что-то подсказало ему, что нет. Он слишком сильно её полюбил… Он вынул из-за пояса свой нож, постоял немного, собираясь с духом, потом вонзил нож себе в грудь и упал бездыханный.А накануне ночью не стало его друга Иванки. Подъезжая к Карпатам, он остановился на ночлег в одной деревушке, там случился пожар, и юноша погиб в огне, помогая хозяевам выносить добро из хаты.***Прошло несколько лет. Мать Тараса, как и мать Василя, осталась совсем одна, хотя её дети были живы. Тарас жил в Запорожье с казаками, Дорош с женой Галиной жили неподалёку от него, на острове Хортица, а Леся вышла замуж и уехала в Суботов.Её мужем стал тот самый купец Микола. Спустя два года после смерти Василя он проезжал через Дубовцы, заехал к нему домой и узнал, что тот давно погиб. Он посетил могилу Василя и собрался уже ехать дальше, но в селе встретил Лесю. Из-за неё он задержался: молодые люди приглянулись друг другу. Миколе пришлось ехать по своим делам, но вскоре он вернулся – за Лесей. Мать со слезами отпустила её, и возлюбленные уехали в Суботов. Там Леся и жила, пока Микола ездил по своим торговым делам – сначала в доме Михайлы Лавриновича, потом в избе, срубленной Миколой по соседству. У них с мужем родилось пятеро детей, и Леся непрестанно была в трудах и заботах. При ней вырос и Зиновий – будущий великий полководец. Микола был добрым, чутким человеком, никогда не обижал жену и детей, холил и лелеял их. Не раз звали они к себе на житьё мать Леси, но она не захотела покидать свой дом.У Дороша и Галины не было детей, муж был ласков и внимателен к ней только первое время, потом потерял к ней интерес, начал пить и гулять с казаками, а когда возвращался домой, то мог и поругать, и побить жену. Галина плакала часто, понимая, как ошиблась, уехав с ним из родного дома.Во время похода казаков на Аккерман, Измаил и Килию Дорош был убит. Едва только пришло известие о его гибели, к Галине примчался на коне Тарас. Он сильно похудел, отрастил длинные усы. Нежно и ласково глядел он на Галину: всё время, пока она жила с Дорошем, он страдал по ней и даже не думал о других женщинах. Мужская сдержанность на какое-то время оставила его, он весь отдался чувствам. Он хотел увезти её к себе в село, но она отказалась ехать с ним. Тогда он стал говорить, как сильно любит её и каким дураком был его брат, не ценивший такую жену. Он обещал любить и заботиться о ней до самой смерти, обещал, что они поженятся и у них будут дети, которых воспитают в большой любви и доброте. Ни от кого прежде Галина не слышала таких речей. Объяснившись в любви, Тарас взял её на руки и направился к своему коню. Он увёз её в Дубовцы, и по окончании сорокадневного траура по Дорошу они обвенчались в сельской церкви.Декабрь 2018 г. – февраль 2019 г.

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