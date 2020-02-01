Козни Лешего

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:13 by

Случилось всё через Вальку-тракториста. Бесшабашного и упёртого, что баран, мужика.Как приехали городские поохотится, так он перед ними разошёлся.- Хотите, великую добычу вам подгоню? Лешака подниму с лёжки. А вы его отстрелите!Октябрь как раз к концу подходил. Ерофеев день давно миновал уже.Городские над ним ржать!- Какого лешака, ты в уме?Тем раззадорили ещё сильнее. На деньги разговор у них завязался. Мол, если и правду Валька толкует – получит в срок хорошую плату.Бабка у Вальки знающая была, кое-что ему передать успела.Да только зря всё – бестолковый он был, боком вышли ему те знания.Так вот.Наладился Валька в лес. Один отправился. Без помощников.Добрался до самого старого дерева - того, которое давненько ему бабка показывала. Говорила, что связано оно с Лешим. Что сила его в дереве том таится. Если уничтожить дерево – сгинет и Леший.Дерево приметное было – обломанное да согнутое, ветви словно руки из ствола развело. Издали казалось – человек сидит.Прицелился Валька-дурак и рубанул его топором.Дерево хоть и старое на вид да трухлявое, но не поддалось. Ни насечки на нём не оставил топор!Завело это Вальку.Измахался весь, чуть по ноге себе не попал – а толку пшик!Валька тогда за спички схватился, поджечь попытался дерево.Да попусту всё. Бесполезно.Так ни с чем и вернулся. Ни копеечки не заработал. Ещё и посмеялись над ним мужики, позлословили.А через время, перед кузьминками, пропала в лесу Валькина невеста, Надежда.Искали её поначалу. Надеялись, что сама выберется – она ж местная была, лес с детства знала.Всё – зря.Валька со всеми ходил, а после сам. Пытался к дереву Лешего выйти, прощенья испросить. Да только не находил дороги.А как решил последний раз на поиски выбраться – так и повстречал Надежду свою!Вышла та из глухой чащи и замерла поодаль.Странная немного – улыбается, рукой машет, а глаза – стеклянные будто, не живые.Вальке на миг не по себе стало, кожа пупырками гусиными пошла.Да он на радостях внимания не обратил, к Надежде кинулся.- Где была, как выбралась, откуда? – забросал вопросами.Та вроде отвечает, но как-то неправильно, односложно.– Веди домой, веди домой… - по кругу всё одно твердит.Странно всё, да только Валька от счастья плохо соображал.К этому времени похолодало сильно, приморозило.А Надежда без пальтишки - в платьице лёгком да босая. Лицо бледное, осунувшееся. Волосы растрепались, меж собой спутались.Валька стянул с себя куртяшку, на плечи невесте накинул да приобнял её, притянул к себе.Тут-то его и торкнуло! Спина у Надежды не такая оказалась – мягко подалась под рукой! Та будто в перину воздушную или тесто пухкое вошла, чавкнула чем-то.Валька руку отдёрнул и девку крутанул – посмотреть, что там такое.Да вот не видно ничего! Расплывается картинка, не фокусируется взгляд.И Надежда от него попятилась, но твердит по-прежнему:- Веди домой, веди домой…- А пошли!Схватил её за руку, дёрнул неловко – так и всю и вывернул.Только не рука то уже – корявая ветка!И Надежда в стороне теперь, за деревьями мечется, из стороны в сторону болтает её да трясёт что-то.Валька отчаянный был – туда кинулся. Вроде и недалеко Надежда, и он споро идёт – а добраться до неё никак не получается.Уже и на бег перешёл, только всё попусту.Там, впереди, закричала Надежда протяжно и затихла, замерла.Что есть силы рванулся к ней Валька и враз оказался рядом.Да только где Надежда-то?Одну куртяшку свою и увидел – распяленная, висела та на дереве лешего, что недавно он извести собирался. Один рукав на ветку натянут был, другой свободно болтался.Еле-еле стащил, дерево будто отдавать не хотело, упиралось да за ткань цепляло сучками!Карманы все полны трухой оказались. Среди неё колечко Надеждино обнаружилось, подарок от него на помолвку.Пока он его в руках вертел, темнота подступила.Повалил снег, закрутился вихрями, на Вальку набросился.Лицо залепил, всего засыпал, потеснил прочь!Валька не стал раздумывать, повернулся да побежал.Вихри те в спину толкали, сбивали с ног, катили по земле...Так проволокли его до опушки. Лишь потом рассыпались в пыль и исчезли. И снега будто не бывало - стылая серая земля кругом.Валька чуть живой остался. Еле до дома доковылял.После всего пережитого он совсем дурной сделался. Запил сильно, хозяйство забросил.А по весне ушёл в лес. Там и остался. Навсегда.К Лешему в полон попал или в болото провалился - сгинул как и не было его.Автор - Елена Ликина.

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