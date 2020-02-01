События в американском Денвере. Часть I

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Great Sultan Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:27 by

В Денвере начали твориться странные дела. Город настигла, пожалуй, самая худшая за всю его историю беда. Президент и Сенат в раздумьях, никто не может дать внятного ответа. Грозит большая катастрофа, которая может покрыть всю Америку, если не весь Мир. А пока, я расскажу всё по порядку, как и почему это произошло. Часть I.Осенью 1997 года жители столицы штата Колорадо, города Денвер, могли наблюдать в небе ярко-красные свечения, по типу конденсационного следа от пролетевшего самолёта. Жители строили предположения, что это могло быть, но особого внимания этому никто не уделял. На вопросы граждан, администрация отвечала односложно своим: "мы не имеем сведений об этом, мы не знаем, что это". Эти свечения продолжались вплоть до конца декабря 1997 года, а потом резко исчезли, будто их не было вовсе. Народ про них быстро забыл и даже не вспоминал.Осенью 1999 года жители города вновь увидели эти свечения. На сей раз число заинтересованных граждан возросло, многих стали задавать вопросы. Испуг жителей значительно вырос, многие стали строить конспирологические теории, которые в принципе походили на правду. На этом моменте выделяется молодой, нестандартный парень, который желает раскрыть загадку свечений. Начинается история Джозефа (Джо) Скотта и его друга пса по кличке Смелли-Мутт.Работающий почтовым работником Джозеф Скотт уже давно мечтал уволиться со своей, как он считал, поганой работы. Джозеф не был из тех, кто хотел учиться, у кого было терпение и сила познавать новое, поэтому он не поступил в колледж, как того хотели его родители. Вместо колледжа, Джозеф выбрал работу почтового работника, потому что в Денвере он мог пойти работать только туда. Джозефу был 21 год и он, полный надежды и уверенности, хотел изменить свою жизнь. Он жил в не очень благополучном районе, в доме, доставшемуся ему от деда. У Джозефа был пёс по кличке Смелли-Мутт, которого он нашёл на почте. Сейчас Джозеф продолжает работать на почте.Джозеф продолжает работать на почте, его начальник козёл, дал ему выговор. Ну подумаешь, вскрыл и украл посылку, будто почта обеднеет. Тем временем, в Денвере вновь появились ярко-красные свечения, которые жители наблюдали два года назад. Джозефа и в 1997 году заинтересовали эти подозрительные полоски на небе, но он в том время усердно работал на почте, поэтому особого времени на изучение у него не было.В ноябре жители уже во всю интересовались вопросом свечения. В администрацию поступали многочисленные вопросы, на которые никто не мог дать ответ, даже мэр. Не будет лишнем упомянуть, что свечения только вырастали в размерах и они были словно кровавые, огромные порезы на небесном теле. Особенно жутко становилось ночью, когда они светились очень ярко и освещали своим красным светом весь город. В работу включаются службы безопасности и сам президент.В работу включается службы безопасности и сам президент. В середине декабря в городе был объявлен комендантский час. В город были введены военные, которые обеспечивали безопасность, не пойми от чего. Никакой информации из Белого Дома не поступает, видимо президенту всё равно или что-то действительно серьёзное.Видимо Нового Года не будет, всем жителям запретили покидать свои дома до февраля. Народ находится в недоумении и паники, всем завозят продукты. Город был закрыт на въезд-выезд. Тем временем наш герой Джозеф Скотт попивал пиво у себя в квартире, лёжа на дивание и смотря какой-то фильм. Ему было всё равно на Новый Год, он не планировал его даже отмечать, но вопрос со свечениями его яро интересовал. Он каждый день следил за новостями и за обстановкой за окном. Джозефу показалось, что свечения стали ещё больше.В начале нового года, Денвер спал. Буквально спал. Людям запрещалось выходит на улице, под угрозой ареста. По всему городу ходили вооружённые патрули, но это не главное. Из таинственных свечений на небе начал буквально идти красный дым, настоящий дым. Ему хватило полчаса, чтобы покрыть весь город своим дымом. Народ в страшной панике, солдаты и правительство тоже, никто не может дать точного ответа, что произошло в Денвере. Телефонный кабель и интернет отключены, связь недоступна, Американцы не получают никакой информации из Денвера. Джозеф Скотт, обычный простой парень из Америки, сейчас лежит на дивание и размышляет над этими свечениями. Его двухстволка всегда заряжена, на случай всякого.Красный дым покрыл город, на улице не видно абсолютно ничего, даже этих свечений. Была попытка эвакуации граждан, но она не принесла особых результатов. Из 600 тысяч жителей, город покинуло только 20 тысяч. Многие люди, забыв о запрете покидать свои жилища покинули город, не обращая внимания на уже слабых, забытых солдат. Сейчас сложно подсчитать, сколько осталось жителей в городе. По крайней мере, Джозеф Скотт, человек которому было всё равно на дым, начал беспокоиться. За месяц пребывания в задымлённом доме, Джозеф привык к красному дыму и дышал смесью дыма-воздуха.Джозеф и неизвестное население Денвера впали в отчаяние - им отключили воду и свет. Вот так просто, сидел Джозеф на диване, пил пиво и тут бац! Нет света! И воды тоже нет. Джозефу было плохо, он не знал, что дальше делать и чего ожидать от правительства. К тому же, ему уже несколько дней никто не заносил еды, и видимо всему населению города тоже. Припасы кончались, вода кончалась, ещё и собака. Он принял решение попытаться уйти из города.Джозеф зарядил свою двухстволку, собрал припасы, надел маску и вышел с Смелли-Муттом во двор. Тишина абсолютная. Даже ветра не было. Стоит добавить, что Джозеф жил в дешёвой квартире на окраине, денег на другое жильё у него не было. Были слышны только его шаги. Он тихо двинулся по дороге в сторону выезда, благо он помнил где это. Он всё шёл и шёл, а по пути не было ни души. Вдруг в далеке он заметил, что около скамейки лежит тело. Он ускорил шаг, сжал покрепче двухстволку и уже подойдя ближе, он увидел солдата. Попытка привести его в сознание оказалось неудачной. Машинально он осмотрелся, но вспомнил про дым, через который видно максимум в 5 метрах. Быстренько обыскав солдата, он нашёл нож, несколько магазинов для винтовки и саму винтовку. Подобрав найденное, он на всякий случай укрыл тело в кустах. Он шёл дальше, вместе с ним виляя хвостом шёл Смелли-Мутт. Тишину нарушил гул мимо проезжающего бронеавтомобиля. Услышав это, Джозеф и пёс быстро спрятались за большим деревом, чтобы их не было видно. Когда бронеавтомобиль проехал, Джозеф пошёл уже более быстрым шагом. Потихоньку он выходил из города, а сам воздух становился всё чище. Уже окончательно выйдя из города и идя дальше по дороге, он увидел военный блокпост и колючую проволоку, которой видимо обнесли весь город...

Ключевые слова: Америка свечение служба безопасности эвакуация блокпост авторская история

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