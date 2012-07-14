Что это было?

Light_a_dark Просмотров: 414 Комментарии: 11 +5 Сегодня, 13:42 by

Ночью я проснулась от яркого свечения в комнате. Муж спокойно спал рядом. Я спросонья не могла понять, где находится источник света. Светилась вся комната каким-то неестественным и ярко-светлым (я не могу описать это свечение словами, похожий свет я видела во сне про свою покойную сестру в рассказе «Просьба с того света»). Страха и тревоги не было. Был просто свет.Сначала я подумала, что это фонари включили около дома (мы недавно переехали в новостройку), но, повернув голову к окну, я увидела, что там кромешная тьма. Тогда я решила, что это сон. Я закрыла глаза, затем открыла. Ничего не изменилось. «Черт с ним, пусть будет, что это – сон», - подумала я и закрыла глаза. В комнате было тихо, и я заснула.Это повторилось через пару дней. Опять я проснулась от яркого свечения. Только на этот раз светилось точно посреди комнаты (она квадратная). И в середине этого свечения отчетливо вырисовывался какой-то символ. Он был размером где-то 1м*1м. Сейчас с точностью я не могу его описать. Всё произошедшее тогда (это было 4 года назад) осталось моей тайной, так как кому-то рассказывать не было смысла, всё равно бы не поняли.Символ состоял из двух частей. Помыкавшись по интернету, я нашла отдаленно похожее. Это где-то очень приблизительно напоминало буквы «альфа» и «омега», наложенные друг на друга. Я пыталась опять несколько раз закрыть и открыть глаза – ничего не менялось, и я опять, как и в прошлый раз, просто опять заснула.Больше такое не повторялось. Что это было?

Ключевые слова: Свет ночь символ авторская история

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