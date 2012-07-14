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Истории из жизни

Что это было?

Ночью я проснулась от яркого свечения в комнате. Муж спокойно спал рядом. Я спросонья не могла понять, где находится источник света. Светилась вся комната каким-то неестественным и ярко-светлым (я не могу описать это свечение словами, похожий свет я видела во сне про свою покойную сестру в рассказе «Просьба с того света»). Страха и тревоги не было. Был просто свет.

Сначала я подумала, что это фонари включили около дома (мы недавно переехали в новостройку), но, повернув голову к окну, я увидела, что там кромешная тьма. Тогда я решила, что это сон. Я закрыла глаза, затем открыла. Ничего не изменилось. «Черт с ним, пусть будет, что это – сон», - подумала я и закрыла глаза. В комнате было тихо, и я заснула.

Это повторилось через пару дней. Опять я проснулась от яркого свечения. Только на этот раз светилось точно посреди комнаты (она квадратная). И в середине этого свечения отчетливо вырисовывался какой-то символ. Он был размером где-то 1м*1м. Сейчас с точностью я не могу его описать. Всё произошедшее тогда (это было 4 года назад) осталось моей тайной, так как кому-то рассказывать не было смысла, всё равно бы не поняли.

Символ состоял из двух частей. Помыкавшись по интернету, я нашла отдаленно похожее. Это где-то очень приблизительно напоминало буквы «альфа» и «омега», наложенные друг на друга. Я пыталась опять несколько раз закрыть и открыть глаза – ничего не менялось, и я опять, как и в прошлый раз, просто опять заснула.

Больше такое не повторялось. Что это было?
Сегодня, 13:42 by Light_a_darkПросмотров: 414Комментарии: 11
+5

Ключевые слова: Свет ночь символ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:51
0
Группа: Редакторы
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Публикаций: 295
Комментариев: 2 311
Я пыталась опять несколько раз закрыть и открыть глаза – ничего не менялось, и я опять, как и в прошлый раз, просто опять заснула.


Истории бы читали, что ли, перед публикацией. grimacing
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
#2 написал: Lynx
Сегодня, 14:08
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 482
Комментариев: 2 175
Когда открываешь и закрываешь глаза, то потом не только альфа и омега кажутся))))

А сели серьезно, это может быть иллюзия. Я подобное видела недавно, когда шла с работы.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#3 написал: russkiychel
Сегодня, 14:28
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Тоже самое было с моим другом... по пьянке. Я видел подобное и сам - но тут на природе слишком густой туман почему - то стал светиться, предо мной пролетали слова... Вот, пожалуйста, думай потом, что же это было на самом деле. Так же есть интересная информация о значении этих двух символах. Обозначение Бога как начала и конца всего сущего. Интересно, что бы это значило... Говорят, будет третья мировая, но вы, если человек неверующий, связи не уловите.
Зарегистрирован: 19.02.2018
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:33
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 23
Цитата: Qusto
Я пыталась опять несколько раз закрыть и открыть глаза – ничего не менялось, и я опять, как и в прошлый раз, просто опять заснула.


Истории бы читали, что ли, перед публикацией. grimacing



Надеялась на редакторов)
Зарегистрирован: 10.07.2018
#5 написал: Asheera
Сегодня, 14:42
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 616
Любопытный феномен. +
Был похожий случай с моим мужем.
У нас в спальне, на столе рядом с кроватью стоит большое дерево из бисера и проволоки- это я делала оберег для дома. Немножко магичила, задействовала духов природы, и в конце в каждый листик вдохнула сгусток энергии, внутренним зрением воспринимаемый как зеленый огонек, оттенка хризолита. Всё делалось в тайне, никто не видел-не слышал.
И вот, одним прекрасным утром, на рассвете, муж открыл глаза и увидел, как вокруг дерева летают желто-зеленые огоньки. Он сел, протянул руку, вперед, огоньки покружились-покружились, да и втянулись в дерево. Муж перепугался и разбудил меня, пришлось признаваться во всем)

Может и в этой истории магия какая-то задействована.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 14:49
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Публикаций: 18
Комментариев: 2 042
как много всего интересного и непознанного....
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Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#7 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 15:03
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Публикаций: 6
Комментариев: 26
Знаки значат лишь тот смысл, который видящий знак придаёт
Зарегистрирован: 5.03.2017
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 15:37
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Комментариев: 1 386
Вы не пробовали нарисовать тот знак? Думаю, на бумаге он бы предстал в новом свете перед вами и вы бы нашли ответ на вопрос.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:38
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Комментариев: 23
Цитата: Наркомат_просвещения
Знаки значат лишь тот смысл, который видящий знак придаёт



В том то и дело, что я не понимаю смысл, по-этому и задала этот вопрос. А может это реально "Галя" приходила
Зарегистрирован: 10.07.2018
#10 написал: Eulalia
Сегодня, 16:18
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Комментариев: 264
Думаю, если при этом не ьыло чувства тревоги или чего-то нехорошего, то свечение было без злого умысла)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#11 написал: Qusto
Сегодня, 16:50
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Комментариев: 2 311
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Qusto
Я пыталась опять несколько раз закрыть и открыть глаза – ничего не менялось, и я опять, как и в прошлый раз, просто опять заснула.


Истории бы читали, что ли, перед публикацией. grimacing



Надеялась на редакторов)


Мы не исправляем стилистические ошибки. blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
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