Двоедушник

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 95 Комментарии: 0 +4 Вчера, 13:35 by

Андрей проснулся от невыносимой жажды. Солнце светило через грязные окна прямо ему в лицо.- Светка! - позвал он жену.Ответа не было. Он позвал снова, тишина. Андрей встал и, пошатываясь, направился к кухне. Утолив жажду, он задумался, какой сегодня день, на работе ли жена, или просто вышла.Вдруг, ему на глаза попался клочок бумаги. Почерком жены, там были выведены аккуратные буквы: «Ты в запое уже вторую неделю. Я так больше не могу. Прощай!»Андрей обвёл взглядом квартиру. Одежды жены не было, обуви тоже. Косметика, зубная щётка, любимая кружка, фен…Он открывал шкафы и тумбочки, заглядывал во все углы. Жена исчезла со всеми своими вещами и котом. Андрей схватил телефон и стал набирать её номер, но абонент был не доступен.Сев на край дивана, Андрей обхватил голову руками. Одиночество сжало его сердце липкими пальцами…Он пытался вспомнить последние годы своей жизни. Всё для него давно утратило смысл. Всё, кроме выпивки.Промучившись ещё пару часов, Андрей выскреб из кармана последние деньги и купил на них бутылку водки. Вернувшись домой, он залез в кладовку и нашёл крепкую верёвку. Петлю сделал по трезвому. Жизнь ему настолько опостылела, что он решил её прервать.Когда всё было готово, Андрей наполнил стакан, желая напиться в последний раз. Как вдруг, он заметил, краем глаза, фигуру!Резко повернувшись, Андрей вскрикнул. За его спиной стоял некто в тёмном балахоне. Капюшон скрывал лицо.- Ты кто такой?! - выкрикнул Андрей, испуганно.- Я могу тебе помочь! - ответил незнакомец.- Убирайся! - буркнул Андрей, сплюнув прямо на пол.- Ты станешь успешным и богатым! И твоя жена сама приползёт к тебе. Если она будет тебе нужна.Андрей присмотрелся. Какая-то часть его души подсказывала ему, что беседа нереальна. Впрочем, ему уже было всё равно.- Ты только дай согласие! - продолжал незнакомец.- Согласие на что? - хмыкнул Андрей.- На то, что я буду использовать твоё тело.- Чего?- Днём тело будет полностью твоим, а ночью моим! Плюс успех и процветание во всех делах. Думаю, справедливо!Андрею надоело разговаривать с галлюцинацией. Выпив стакан залпом, он встал из-за стола и направился к петле.- Согласен! - бросил он незнакомцу, напоследок.Сделав пару шагов в сторону петли, Андрей, вдруг споткнулся, упал и отключился.***Андрей открыл глаза. Солнце светило сквозь грязные окна, освещая беспорядок его квартиры. Он медленно встал, осмотрелся… События прошлого дня вспоминались с трудом. «Вроде, ушла жена…Вроде, сделал петлю…Где она?!»Петли не было. Хотя он не помнил, чтобы её снимал. Но это уже было не важно. Андрей прекрасно себя чувствовал! Кроме того, он не только был полон сил, но и полон идей, как ему жить дальше.Мужчина привёл себя в порядок, вынес хлам из квартиры, распахнул окна для проветривания и отправился искать работу. Думать об алкоголе ему совершенно не хотелось.Не прошло и недели, как Андрея взяли на хорошую должность в престижную фирму. Удача сама начала идти ему в руки! Все двери распахивались перед ним.Единственное, что смущало и напрягало Андрея - это невероятная усталость, которую он начинал испытывать после семи вечера. Ни о каких ночных клубах не могло идти и речи. В восемь часов он просто, безконтрольно засыпал!Однажды Андрей проснулся рано утром от того, что что-то кололо ему в бок. Он сел в кровати, посмотрел на часы, полистал смартфон, потом включил свет и…Волосы зашевелились у него на голове… Его постель вся была вымазана землёй! Мало того, в кусках земли засохла трава и хвоя. Он вскочил и начал осматриваться. Его ноги и руки были перепачканы, под ногтями была грязь.В панике, мужчина начал сгребать постель в мусорный мешок. На полу тоже были следы. Словно он босиком, с невероятно грязными ногами прошёлся по квартире! Босые следы вели к окну. Андрей проверил, окно закрыто, но следы были на подоконнике, как с внутренней, так и с наружной стороны!Дрожащими руками он открыл окно и глянул вниз, с восьмого этажа…А потом жизнь пошла своим чередом. Необъяснимых явлений больше не было. А головокружительный успех на работе заставил Андрея и вовсе забыть об этом происшествии. Вскоре, всего полгода спустя, его назначили начальником отделения. И он смог перебраться из старенькой квартиры в пентхаус элитной новостройки.А тем временем, по городу поползли тревожные слухи. По утрам стали находить растерзанные и обезображенные трупы. Несчастные были самого разного возраста и пола. Полиция сбилась с ног, пытаясь вычислить хоть какой-то алгоритм действий маньяка. Но всё было тщетно. Ни следов, ни отпечатков, ни фиксации в записях видеокамер. Словно убийца был призраком. Люди всё больше начали паниковать и старались не ходить по улицам в тёмное время.В тот вечер Андрей решил пригласить к себе Виталину. Свою новую секретаршу, с которой уже месяц крутил бурный роман. Помня о своей вечерней сонливости, он постарался начать романтический вечер как можно раньше. Прошло всё прекрасно. И вполне естественно выглядело то, что к восьми часам он глубоко уснул на кровати, а Виталина, довольная и расслабленная ушла принимать ванну.***Андрей проснулся утром от звонка будильника. Как всегда, половина седьмого. Он привстал на локте и осмотрелся. Виталины не было. В ванной журчала вода.«Вот русалка! - усмехнулся, про себя, Андрей. - Снова моется. Мало вчера в ванне отмокала. Хотя…Утро начинается не с кофе…»Встав, он, не спеша направился в ванную. В коридоре свет был выключен. Дверь в ванну была приоткрыта, из неё струился свет. Андрей поскользнулся и едва удержал равновесие. «Откуда вода на полу?»Открыл дверь…И застыл в оцепенении. Вся ванна была красная! Кровь была везде: на стенах, на полу, даже на потолке. В ванной бежала из крана вода, слив был открыт.У Андрея потемнело в глазах! Он отшатнулся и сполз по стене на пол. Непреодолимая тошнота вывернула его желудок.Отойдя от шока, Андрей включил везде свет. От ванны, по коридору тянулся кровавый след до окна в гостиной. Обрывался он на наружной стороне подоконника.В панике, Андрей не знал, что ему делать! Он схватил ведро, тряпку, и начал, подавляя тошноту, отмывать квартиру.На работе, как всегда, был головокружительный успех. В тот же день, он заключил новую сделку, за что получил солидную премию.О пропаже Виталины заявили родственники и девушку начали искать. А через пару дней, в пентхаус Андрея ворвались оперативники.Они сразу показали ему орден на обыск и арест. Камеры зафиксировали, что он привёл девушку домой, и то, что назад она не вышла.На часах была половина седьмого. Андрею надели наручники. Следственная группа обыскивала его жилище, находя всё новые следы крови и борьбы…- Где тело?! - орал на Андрея следователь.Полицейские пытались применить все методы, от обещаний и угроз до пыток.Семь пятнадцать вечера…Не смотря на стресс, глаза Андрея начали слипаться…Он сомкнул тяжёлые веки и снова открыл…Опять сомкнул, и погрузился во тьму…***Будильник играл тихую мелодию. Снова половина седьмого. Андрей открыл глаза. Везде горел свет и…всё было красным. Мужчина встал и, пошатываясь, прошёлся по квартире. Везде был полный хаос. Среди поваленной и раскуроченной мебели, валялись изуродованные тела оперативников. Сам Андрей был весь в бурых пятнах…Руки, ноги, рот…Он сжал голову руками и закричал. А потом пошёл к окну. В его сознании пульсировало воспоминание, которое он отчаянно пытался забыть: незнакомец в тёмном балахоне, и его слова: «Я буду пользоваться твоим телом…»Открыв окно, Андрей взобрался на подоконник и посмотрел вниз. Город ещё спал, выходной день. Не желая оглядываться на ад, который остался за его спиной, Андрей подался вперёд, теряя опору.Вдруг, его руки вытянулись и потемнели! Вместо ногтей вылетели длинные и острые когти, которые ловко ухватились за выступы стены. Тело перестало слушаться Андрея и понеслось куда-то в сторону, в темноту между стенами дома.«Забыл, что тело принадлежит тебе лишь наполовину? - раздался в его голове чужой голос. - Я не позволял его портить!»Мужчина попытался вернуть контроль, но снова провалился во тьму.***Андрей открыл глаза. Он не помнил, сколько времени провёл в забытьи. Голова была неожиданно ясная, тело не болело. Он встал на ноги и осмотрелся. Справа разливалось безкрайней гладью море. Слева шумел яркими красками незнакомый город. Мимо него проходили люди, разговаривающие на незнакомом языке.- Где я? - прошептал Андрей, растирая шею.«Это Бали. - раздался в его голове страшно чужой и знакомый голос. - Скоро ты встретишь русского, познакомишься с ним, и примешь его предложения. И…Не шали больше. А то отключу насовсем!»Автор - Ирина Шведская.

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