Призраки старой школы

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:39

Мистический Калейдоскоп Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:01 by

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Когда я был мальчишкой, про нашу школу ходило немало зловещих слухов. Среди ребятни ходили разговоры, что в подвалах находятся гигантские мясорубки, где непослушную мелюзгу перерабатывают в фарш для котлет. Разумеется, даже в силу возраста мы не верили в подобную чушь, однако, была одна байка, которую нам непременно хотелось проверить.В частности, даже среди взрослых шли разговоры, что ночами в спортзале слышится детский смех и плеск воды. Якобы, ночами на полу можно увидеть мокрые следы босых детских ног. Основным рассказчиком этих историй был ночной сторож – вечно пьяненький дедок. По его словам, происходили эти странности практически каждую ночь. При этом сторож утверждал, что входить в спортзал, когда это происходит, нельзя, иначе останешься там навечно. Якобы, его предшественник решил проверить источник этих звуков и сунулся туда… Осталась от него только недопитая кружка чая на столе. Не знаю, правда это или нет, но многие из взрослых сторожу верили, что говорить о нас, 12-летних мальчишках.В общем, во время летних каникул, мы решили забраться в школу, и своими глазами увидеть привидений. Появилась эта идея спонтанного у моего приятеля Славки, но высказал он её прилюдно, в большой компании сверстников. Сами понимаете, что в том возрасте, прослыть балаболом никому не хотелось, поэтому мы решились на эту авантюру.Помимо меня и Славки, забраться в школу согласился наш третий друг – Женька. Вечером мы собрались у моего дома и отправились к школе. На улице быстро стемнело, и около 10 часов вечера, мы влезли в школу через окно туалета на первом этаже. Бродить по пустым коридорам в полной темноте было жутковато, и только какая-то мальчишеская гордость не позволяла нам сразу вылезти наружу. Мы твёрдо решили проверить спортзал и отступать не собирались.Знаете, что самое страшное?.. Когда мы, подбадривая друг друга, добрались до спортзала, изнутри действительно слышался детский смех и плеск воды. Откуда? В нашей школе никогда не было бассейна!!! Мы со Славкой сильно перетрусили, но Женёк ответил, что всё это чушь. Он сказал, что звук наверняка записан на магнитофон, и всё это проделки сторожа, чтобы пугать наивных юнцов вроде нас. Женька предложил убедиться в этом прямо сейчас.Мы умоляли его этого не делать, но он со снисходительной усмешкой распахнул дверь спортзала и смело шагнул внутрь. Звуки сразу стихли. Внезапно дверь резко захлопнулась, и тишину школьных коридоров разорвал душераздирающий крик. Мы пулей бросились наружу, молча и не останавливаясь бежали до самого дома, и не говоря ни слова разошлись.Проснувшись утром, ночное приключение уже не казалось мне мистическим. Смотрите, Женька зашёл в спортзал, отключил магнитофон. Потом захлопнул дверь и погромче заорал. Согласитесь, что мистики никакой. Я думал, что сейчас он потешается над нами со Славкой в компании общих друзей, в красках расписывая наше бегство. Однако всё было не так.Женькина мать бегала по всем друзьям и соседям в поисках сына, который не ночевал дома. Пришла она и к нам. Я рассказал о нашем визите в школу. Спортзал осмотрели, но никаких следов нашего друга найти не удалось. В байки о голосах в спортзале милиционеры не верили. В округе долго искали маньяка, допрашивали сторожа и других подозрительных лиц. Однако найти мальчишку не удалось, и его мать до сих пор не знает, где её сын. Сейчас я часто думаю о том, что среди детских голосов в спортзале, наверное раздаётся и Женькин смех, но проверять это не собираюсь….Автор - Байки из склепа