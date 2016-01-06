Ведьма

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:03 by

Бабу Адю – крохотную одинокую старушку - местные за глаза называли ведьмой. Она не занималась ни ведовством, ни целительством, нрав имела спокойный, не была замечена в склоках, ни с кем открыто не враждовала. Прозвище «ведьма» прикипело к бабе Аде за особенную манеру смотреть на неугодного ей человека не мигая и что-то беззвучно бормоча при этом. Какие пожелания вылетали из ее безгубого, словно на ниточку присобранного рта, неизвестно. Только влекли они за собой для несчастной жертвы сплошные неприятности.Мой приятель – Петька-каланча на себе испытал силу бабы Адиного взгляда.Раз понесло его в старухин сад, за яблоками. Яблочки оказались маленькие, незрелые и такие кислющие, что сводило в гримасу лицо от их острого ядреного вкуса. Мы попробовали и есть не смогли, а Петька как-то незаметно умял все, был он всеядный, желудок имел железный, лопал, что под руку попадется, и семена паслена, и дикий виноград, и корни лопуха любил погрызть, и много чего всякого, неудобоваримого.Полез он туда по дурости. Покрасоваться захотелось перед нами, удалью своей козырнуть. Недостатка во фруктах Петька не испытывал никогда - у Ванюшиных был большой сад, мы паслись в нем все лето, сначала на черешне, после на абрикосе и на сливе. Яблоки поспевали к августу, и больше нигде не доводилось мне пробовать таких сочных и душистых, словно медом пропитанных плодов.Так вот. Слазил Петька в ведьмин сад благополучно, виртуозно просто слазил! Замечен никем не был, яблок нарвал немного, ничего не испортил, ни потоптал. Старушонка в это время на рынке, с цветами сидела, приторговывала ими время от времени и понятия не имела о его... визите.Но уже на следующее утро повстречал Петька бабу Адю возле дома. Словно нарочно она его там поджидала. Петька поздоровался и мимо прошмыгнул, а она некоторое время постояла, вслед ему посмотрела да пожевала сморщенными губами невысказанные слова.И попал Петька!…Стало с того момента происходить с ним непонятное.Каждое утро теперь спешил он к домику ведьмы, чтобы сопроводить ее на рынок. Старуха шла налегке, а Петька, согнувшись, тащил два больших ведра, наполненных огромными букетами георгинов. Баба Адя выращивала их во множестве, на продажу.После возвращался назад и возился в огороде – поливал, рыхлил, подвязывал…Ходил Петька мрачный, на наши расспросы не отвечал, отмахивался только досадливо. Генка, брат его, тоже попритих, гулял без настроения, жаловался, что Петька с ним не делится ничем, молчит, а если очень приставать, то только злится.Ванюшины-старшие в это время отдыхали где-то, за братьями приглядывала баба Груша. Вот она-то сразу смекнула, в чем дело:– Чем ты Нюрке напакостил, ирод? Спасибо скажи, что она на тебя наговор пострашней не наложила, подобрела, знать, к старости.После на нас прикрикнула:- Чего рты раззявили? Повинность Петька отбывает, плату за озорство необдуманное.А когда Генка заикнулся робко, чтобы попросила она у бабы Ади за Петьку, шикнула, что за свои поступки отвечать нужно, да и наука впредь не только ему, а всем вам…Отработал Петька ровно две недели. И после появился у меня с утра вместе с Генкой, хоть и взъерошенный, в растрепанных чувствах, но уже оттаявший, прежний. Рассказывал взахлеб о произошедшем, не мог никак успокоиться:– Вы прикиньте, пацаны, я же все понимал. Всё! Не хотел поддаваться, но ноги сами к ее дому вели! Как будто меня запрограммировали, вроде робота. И ведь она мне слова не сказала за все время! Ни слова не произнесла! Я откуда-то знал, что делать, в голове само всплывало, вроде команды! Дела-а-а… - не переставал поражаться Петька, да и мы вместе с ним.- А еще, пацаны, у нее там странно… мерещится всякое, - шептал поминутно оглядываясь Петька, - за домом скамейка, а сбоку от неё чурбаки деревянные, с полметра. Я раз решил передохнуть и присел на минутку. Поворачиваю голову, а вместо чурбаков фигуры, похожие на филинов или сов с ушами. Искусно вырезанные, блестящие, как лаком покрытые и повернуты в мою сторону, смотрят на меня! Я не ожидал такого, вскочил, отошел. Глянул, опять чурбаки. Двинулся обратно, а они на глазах меняться стали! Отвечаю! – Петька возбужденно закрестился, - р-р-раз и опять фигуры стали! Появились уши, глаза, клювы… И ближе, чем раньше стоят! Сильно не по себе мне стало, а уйти не могу, не время еще. Вообщем...Не стал я дальше проверять – себе дороже. Пошел работать, вернее, повело меня работать что-то…А ещё видел я у нее в окне хрень какую-то! Навроде черного человека! Не человека даже, а силуэт его - прильнул к стеклу и стоял...Я струханул малость, шарахнулся в сторону, и оттуда, сбоку, поглядывал на окно. Долго этот силуэт маячил в нем, никуда не девался. Я в доме у старухи ни разу не был. Боюсь предположить, кто это мог быть. Не зря она значит дверь на висячий замок запирает!...И всё же баба Адя заговорила с Петькой. Через несколько дней, после того, как он отбыл провинность, встретилась она нам на дороге. Остановилась, подождала, пока мы подойдем и вдруг сказала:- Слышь, Петька, ты это – приходи за яблочками, не стесняйся! Их много уродилось нынче, а мне они без надобности. Приходи, когда захочешь, и товарищей своих приводи… – она взглянула на меня - словно просканировала, считала всю информацию, и усмехнулась…Петька бессвязно поблагодарил и, отнекиваясь, дунул прочь, мы – за ним. А она еще долго хихикала нам вслед.Уже после дед мне рассказал, что баба Адя эта вроде как из долгожителей. Про возраст ее доподлинно никому ничего не известно...... Поселилась она в Вийке в тот год, когда мы с бабушкой твоей поженились. И уже тогда такая была, как сейчас - старая... Непростая...Особняком ото всех держалась. За все годы, что здесь прожила, так ни с кем и не сблизилась.Уже потом, через время - продолжал рассказывать дед, - я ее в лесу повстречал. Поздоровался, она молча зыркнула, да мимо прошла. Сам не знаю, зачем я оглянулся? Почти сразу. А бабки на тропинке-то и нет! Только птица сидит, и большая такая! Вроде совы. Я даже остановился, понаблюдать хотел. А она раз - и взлетела…Может, она мне просто глаза отвела, да посмеялась после. Не знаю. Могу только повторить, что лучше её не провоцировать…Совсем не так проста она, как представляется на первый взгляд.Автор - Елена Ликина.

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