Вызов Дьявола- Смотри, что у меня есть! Смотри! – глаза у Петьки горели неугасимым огнем.
- Это что за фурункулы древнеегипетские? – заинтересовался Васька.
- Иероглифы, а не фурункулы, грамотей, – поправил Петька. – А это Заклинание! Дьявола вызывать чтобы. Вызовем?
- Да ну его. Давай лучше Иванову со 2-го этажа вызовем. Иванова тоже – АЦЦКАЯ СОТОНА! И на вид тоже. Пять суток заикания гарантировано.
- Дурак, что ли? У Дьявола можно здоровья попросить или богатства. А у Ивановой что можно попросить?
- Ух ты. А девочек?
- Да все можно. Надо заклинание прочитать. И пентаграмму нарисовать.
- И музыку включить! Поужаснее. Бритни Спирз, например. Или Серова. Лучше Серова – тот еще сатанист.
- От Серова и Дьявол помрет. Ставим Бритни. Вот пентаграмма.
- Откуда в тебе ностальгия по СССР, Петька? Это ж звезда.
- Это пентаграмма, тупица. Я читаю. Ты у магнитофона стань. Готов?
- Готов!
- Бамбирдагльдот!! Трампикрутнгентс!!
- Хыыыыыыы, – заржал Васька. – Очень ты клево по-арабски чешешь. Алгриматриндинтыр!
- Вантуз! – продолжал сосредоточенно читать Петька. – Окремтохрентельмение!
- Сам ты вантуз, – обиделся Васька. - Арабский вантуз.
- Явись! – заорал Петька. – Включай Бритни!
Васька клацнул по бумбоксу. «Упссс аай дидиит эгеййн» - взвыл от обиды бумбокс.
- Доча поет, – умиленно сказал в пентаграмме Сатана.
- Получилось! – зашептал Петька. – Смотри, смотри - получилось. Это ж Сатана.
- На Иванову похож, – сказал Васька, приглядевшись. – Один в один.
- Сам ты на Иванову похож! – обиделся Сатана. – Что за народ – вызовут и давай обзываться. Еще распятием в рожу мне потыкай.
- А и потыкаю! – откровенно схамил Васька. – Нашелся тут – Сатана. Потыкаю и все тут.
- Не советую – без руки останешься. К делу, пацаны, к делу. Чего надо?
- Значит так! – начал загибать пальцы Петька. – Бессмертие, неограниченное богатство, безукоризненное здоровье...
- Чтоб все слушались! – заорал Васька. – С первого раза! Сказал: «деньги давай» - все сразу чтоб деньги давали!
- Способность подчинять своей воле, – сформулировал Петька. – Исполнение всех желаний.
- Чтоб невидимым можно было становиться! – закричал опять Васька.
- Девчонковская раздевалка? – понимающе кивнул Петька. – Умение становиться невидимым, умение ходить и видеть через стены.
- Все? – ехидно спросил Сатана. – А мне чего за это будет?
- Души наши возьмешь после смерти. Стандартный же договор, – ответил Петька. – Чего еще-то?
- Ду-у-уши? – протянул Сатана. – Ваши? Значит так – твоя, Петя, душа – 60 рублей. Твоя, Вася – 38 рублей 14 копеек. Будете брать?
- Как 60 рублей? – не понял Петька. – А Фауст? Я ж читал…
- Так у Фауста душа была – дай бог каждому. А у вас? Я переплачиваю еще. Вы сначала душу заимейте толковую, потом торгуйтесь. Ну так что? Идет?
- Сгинь! – крикнул Петька.
- Не ори. Сам ухожу. Чего мне тут делать? – сказал Сатана и сгинул.
- Говорил - Иванову надо вызывать! – пробурчал Васька. – Дурак ты, Петь. Бездушный причем.
Автор - Небраконьер.
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Сегодня, 01:18 by EstellanПросмотров: 34Комментарии: 4
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