Вызов Дьявола

Estellan Просмотров: 34 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 01:18 by

- Смотри, что у меня есть! Смотри! – глаза у Петьки горели неугасимым огнем.- Это что за фурункулы древнеегипетские? – заинтересовался Васька.- Иероглифы, а не фурункулы, грамотей, – поправил Петька. – А это Заклинание! Дьявола вызывать чтобы. Вызовем?- Да ну его. Давай лучше Иванову со 2-го этажа вызовем. Иванова тоже – АЦЦКАЯ СОТОНА! И на вид тоже. Пять суток заикания гарантировано.- Дурак, что ли? У Дьявола можно здоровья попросить или богатства. А у Ивановой что можно попросить?- Ух ты. А девочек?- Да все можно. Надо заклинание прочитать. И пентаграмму нарисовать.- И музыку включить! Поужаснее. Бритни Спирз, например. Или Серова. Лучше Серова – тот еще сатанист.- От Серова и Дьявол помрет. Ставим Бритни. Вот пентаграмма.- Откуда в тебе ностальгия по СССР, Петька? Это ж звезда.- Это пентаграмма, тупица. Я читаю. Ты у магнитофона стань. Готов?- Готов!- Бамбирдагльдот!! Трампикрутнгентс!!- Хыыыыыыы, – заржал Васька. – Очень ты клево по-арабски чешешь. Алгриматриндинтыр!- Вантуз! – продолжал сосредоточенно читать Петька. – Окремтохрентельмение!- Сам ты вантуз, – обиделся Васька. - Арабский вантуз.- Явись! – заорал Петька. – Включай Бритни!Васька клацнул по бумбоксу. «Упссс аай дидиит эгеййн» - взвыл от обиды бумбокс.- Доча поет, – умиленно сказал в пентаграмме Сатана.- Получилось! – зашептал Петька. – Смотри, смотри - получилось. Это ж Сатана.- На Иванову похож, – сказал Васька, приглядевшись. – Один в один.- Сам ты на Иванову похож! – обиделся Сатана. – Что за народ – вызовут и давай обзываться. Еще распятием в рожу мне потыкай.- А и потыкаю! – откровенно схамил Васька. – Нашелся тут – Сатана. Потыкаю и все тут.- Не советую – без руки останешься. К делу, пацаны, к делу. Чего надо?- Значит так! – начал загибать пальцы Петька. – Бессмертие, неограниченное богатство, безукоризненное здоровье...- Чтоб все слушались! – заорал Васька. – С первого раза! Сказал: «деньги давай» - все сразу чтоб деньги давали!- Способность подчинять своей воле, – сформулировал Петька. – Исполнение всех желаний.- Чтоб невидимым можно было становиться! – закричал опять Васька.- Девчонковская раздевалка? – понимающе кивнул Петька. – Умение становиться невидимым, умение ходить и видеть через стены.- Все? – ехидно спросил Сатана. – А мне чего за это будет?- Души наши возьмешь после смерти. Стандартный же договор, – ответил Петька. – Чего еще-то?- Ду-у-уши? – протянул Сатана. – Ваши? Значит так – твоя, Петя, душа – 60 рублей. Твоя, Вася – 38 рублей 14 копеек. Будете брать?- Как 60 рублей? – не понял Петька. – А Фауст? Я ж читал…- Так у Фауста душа была – дай бог каждому. А у вас? Я переплачиваю еще. Вы сначала душу заимейте толковую, потом торгуйтесь. Ну так что? Идет?- Сгинь! – крикнул Петька.- Не ори. Сам ухожу. Чего мне тут делать? – сказал Сатана и сгинул.- Говорил - Иванову надо вызывать! – пробурчал Васька. – Дурак ты, Петь. Бездушный причем.Автор - Небраконьер.

Ключевые слова: Призыв пентаграмма друзья желание

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