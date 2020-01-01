Ниваши

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:36 by

Южный наш городок невелик. Спускаются с высокого холма домишки, подступают прямо к реке. За последние годы сильно обмелела она, с берега на берег перейдёшь, только до колен ноги замочишь.Вдоль пойдёшь, окажешься в степи, среди подвявших цветов да колких трав.Сухо в нашем краю. Белый глаз солнца с весны до поздней осени зло щурится в синеве, слепит людей, иссушает землю.Давно не приходят к реке рыбачить. Только цыгане, что живут поблизости, выпускают подле неё на выпас коров. Здесь же, в камышах, дремлет коровий пастух - старый подслеповатый дед, запылённый и загорелый до черна цыган.Деда местные ребятишки остерегаются. Чудной он. Тронутый немного.Как завидит их, машет руками, не подпускает к воде.Вода хоть и мутная да ряской подёрнута, а всё равно манящая, хочется ребятне в жару побарахтаться в ней, помочить ноги, побрызгаться да поиграть.Но не пускает старый пастух, гонит прочь словно назойливых мушек.Выкрикивает что-то непонятное. Вроде ниваши, а вроде и нет.Ближе к вечеру собирает дед стадо, расставив руки, ухает, напевает что-то пронзительное, пытается согнать скотину вместе. Ковыляет медленно, спотыкается в траве…Коровы тоже не спешат, то и дело наклоняются, осторожно сминают губами ажурные листья полыни…А как потянется стадо по тропке вверх, непременно остановится старый и, глядя на реку, примется описывать руками причудливые круги, отрывать от бороды что-то невидимое, рвать и разбрасывать вокруг. Рвать и разбрасывать... И долго ещё шептать беззвучно, беспрестанно оглядываясь.Деда того в детстве чуть не забрал на дно ниваши. Вот и боится он теперь воды. Поэтому отгоняет ребятишек от реки, не пускает близко.Сейчас то ниваши в реке давно нет. Любят они глубокие воды, где солнечные лучи не дотянутся до дна! Наша тоже когда-то была справной, полноводной…Дед, тогда совсем маленький пацанёнок, любил в ней купаться.Раз взбаламутили воду цыганчата, расшумелись-расплескались и не заметили, что неподалеку всплыла из глубины огромная раздутая голова. Стелились по воде бурые волосы-водоросли, не мигали выпученные рыбьи глаза, пристально следили за детьми. А как пришла к реке старуха из табора, не таясь вывалился на берег ниваши, тяжело переступал копытами, пытался удержать равновесие грузного отёкшего тела.Стали они со старухой толковать меж собой да на детей посматривать, а тем и невдомёк. Только старуху и видят. Невидимым прикинулся для них водяной. Обладал он способностями чародейскими, кого угодно мог обморочить.Старуха тоже была непроста. Жила она при таборе столько лет, что никто уже не помнил ее возраста. Была она шувихани, предсказательница-колдунья. Обучил её всем премудростям ниваши. А за это забрал у старухи душу. Запрятал в мешок и на место её посадил тварь трясинную.Стала старуха бессмертной. И взамен справно платила дань.Как пришёл черёд очередной выплаты, затребовал ниваши себе ребёнка. Есть у ниваши такая странность – взрослого мужика запросто утащить под воду могут, а ребёнка тронуть – нет.Шувихани в тот раз выбрала деда. Он без родителей, без пригляда рос при таборе, никем не любимый, никому не нужный.Спасло деда чудо.Как раз задрались они с одним цыганёнком. Да так яростно схватились, что не развести. Остальные из воды выбрались да с берега дразниться принялись. В деда камешками кидаться.Извернулся он да плюнул в сторону обидчиков. Раз. Другой.Застонала вода. Пошла волнами. Сам не зная того, применил дед спасительное средство от водяного колдуна – три раза плюнул в воду.Тем и спасся. Да только, перед тем, как на дно уйти, показался ниваши деду во всей своей жуткой личине. Напугал того до одури!С той поры сделался дед странным. Всё расспрашивал в таборе про ниваши, совсем помешался на этой теме. А шувихани быстро сдала, ни одного предсказания больше не сделала. Никого вылечить не смогла. Забрал у неё силушку разозлённый водяной.Откуда знаю про это? Да я ж всё время здесь. Столько лет к этой речушке привязан, что счёт годам потерял.Отдали и меня когда-то ниваши, что здесь обретался. С той поры духом бестелесным и маюсь. Только и развлечения – сплетни цыганок послушать да на игры ребятни посмотреть.Тоска.Автор - Елена Ликина.

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