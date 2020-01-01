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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:39 by

На вечёрках в Успение Лида грустила.- Никак не могу заказ до ума довести, не выходит у меня куклёна! Первый раз такое! Всё ладилось, пока до лица не дошло. Злая получается, а от чего так, не пойму. Выведу улыбку, присмотрюсь, она будто губы кривит. И взгляд недобрый! Намучилась с ней.- А кто заказал её тебе, Лидушка?- Не знаю. По электронной почте написала женщина, всё как обычно. Только попросила кукляшке на шею колокольчик повязать.- Где ж ты возьмешь таку малявочку?- Так она и прислала. Крошечный колокольчик, с ноготь.- Прислала… - передразнил дед. – С чего бы? Сама опосля могла завязать, если приспичило так. Ох, чую, непрост тот заказ.- Всё сегодня не так... Пока к вам шла - месяц выглянул. Да странный такой - будто грязный...- Эт как же?- Вроде светлый был вначале. А потом потемнел, в цвет неба сделался...- Завидует тебе кто-то, девонька, – встревожилась баба Луша. - Навредить хочет, перебить удачу. Отвести зло надобно. Обратку сделать.Сегодня же в ночь заведи тесто. А на завтра, до восхода, испеки хлеб. Разломи его непременно руками да вложи внутрь куклу эту и про колокольчик не забудь. Слова скажи на заговор, я тебе напишу сейчас. А после, в этом же хлебе завяжи накрепко красной ниткой и отправь заказчице.- Прям в хлебе отправить? – замялась Лида. – Неловко как-то…- Ты гляди-ка! – баба Луша аж подпрыгнула на стуле. – Той, значит, ловко твою жизнь разрушать, а тебе, от её зла избавиться, неловко?Лида отчаянно покраснела. Не могла она признаться, что не женщина – бывший муж попросил кукляшку в подарок для своей новой приятельницы. Что обрадовалась она поначалу, когда сообщение от него пришло, подумала - соскучился. Последнее время он частенько на страничку в Instagram к ней наведывался. Сердечки оставлял - лайкал её работы. И наконец, обратился с просьбой. Не того ждала она от него, конечно, расстроилась даже слегка, но отказать не смогла. И теперь выходило, что зря не отказала.- Ну-ка признавайся, что за заказчица! – неожиданно потребовала Валентина. – Краснеешь да мнёшься перед нами. Что скрыла?Старики смотрели молча – ждали. И Лида не выдержала, рассказала, как дело обстояло.Ох, что началось! Вознегодовали все. Отругали её как следует!А Валентина, та сразу заявила:– Дура ты, Лидка! То не муж твой, а его подружайка тебе заказ и сделала. Сама рассуди – бывший стал у тебя на страничке зависать, может, заскучал, прежнюю жизнь вспомнил. Она и насторожилась. И решила кое-что предпринять!- Права Валюшка, - согласилась и баба Поля. – Сделай, Лидушка, как Луша велит. И посмотри на реакцию. Если смолчит да перестанет писать – правда наша была, подействовало значит.- Ты Лида слушай да делай, - поддержала баба Луша. – Серьёзно это. Если видела, что месяц почернел, значит точно без колдовства не обошлось!- Не возьму в толк – месяц тут причём? – поинтересовался дед. – Какая связь с заказом?– Самая прямая! Знак особый!Перед Успением стараются ведьмы напакостить людям, чтобы после, при встрече, друг перед дружкой похваляться. Раньше-то многие подмечали, что месяц чернеет. Всё потому, что ведьмы его портили, как коровушку доили. Лунное молоко с росой смешивали да пили. От этого сила им прибывала великая и удача! Сейчас-то не то – таятся ведьмачки, забывать народ стал про коварство ихнее.А примета осталась – если кто на исходе августа увидит чёрный месяц – неспроста. Знак это, что есть у него недоброжелатели. И нужно начеку быть.Когда я девчонкой босой бегала, тоже видала такое явление. Помню, выскочила в сад и залюбовалась, такой золотой да яркий месяц выдался. Сиял прямо! Низко-низко к земле склонился. Я и засмотрелась. И вдруг на глазах – будто тень по нему скользнула, и враз черный сделался, как сажа печная! Жутью меня пробрало, я в дом и к бабоньке, так мол и так. Она и рассказала, что ведьмы охальничают. Их проделки. И велела мне осиновую веточку при себе держать. И день, и ночь. И что вы думаете? Пошли вскоре случаи на деревне: тень к людям повадилась, силу из них тянула по ночам. У соседа нашего так враз почти вся семья занедужила. Остались здоровыми он да сынишка трёхлетка. Знаткие ему и присоветовали: посторожить сынишку ночью. А как покажется, поползёт по стене чернота, не медлить, а сразу гвоздь в неё вбить или ударить сильно, наотмашь. Один раз ударить, не повторять!Послушался сосед. Затеплил свечу, да в укромном месте притаился. И увидел вскоре, как по стене тень полезла. И главное, никого постороннего в комнате нету, а тень ползёт, извивается, спешит к мальчонке. Выскочил мужик и вдарил по тени той со всей силушки. А она давай верещать! Ещё, ещё – просит. Он послушался, вошёл в раж. Ну и получил…С каждым ударом у тени той сила прибывала…- Как так?- Да так. Такая у них, ведьмачек, особенность присутствует. Бить нужно сильно и только раз!- И что потом?- Ясное дело что. Сошла та тень со стены и разорвала мужика…- Свят, свят, страсти-то какие, - поёжилась баба Поля.- И то верно…Чудесами жизня человеческая полна, - протянул дед. – Почище вашего тырнета будут, а Лид? Нужно только уметь их примечать.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Успение Лида куклёна колокольчик обратка примета ночь тень

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