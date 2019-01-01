Понравилась ли вам история? Да 50/50 Нет



Деревня в лесу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

kiriamba Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:03 by

Историю эту рассказал мне один знакомый, имя я, конечно, не помню, так как он не выходил больше на связь, рассказав мне это. А я уже не могу терпеть вечные ночные кошмары и страх, что этот стук опять повторится.Началось все после той судной ночи в середине недели. Мы с моим знакомым работали таксистами и устали после продуктивного рабочего дня. Встретившись у одного из круглосуточных магазинов, мы решили хвастаться, кто больше заработал за сегодня, стали рассказывать истории о сегодняшних клиентах, странные они бывают.Вот и рассказал он мне увлекательнейшую историю.-Знаешь, Андрей, я долго думал, говорить тебе или нет… Примерно в 22:30 мне поступил заказ: молодая пара с малышом, но еще и платят втрое больше, чем обычно. Вот, думаю, сорвал куш. Ага... Приехал я на указанный адрес, а там темнота, куда фонари пропали, черт его знает. Я часто там был и точно знал, что они там есть и всегда работают, а тут неполадки. Я удобно уселся и стал ждать клиентов, прошло порядка десяти минут, а клиентов все нет. Только я собираюсь написать им, то сразу же слышу стук в окно, испугавшись такого резкого звука, я открываю окно и вижу милого парня, который, сквозь натянутую до ушей улыбку, показывает мне свой телефон, на котором был открыт навигатор, а там уже и адрес был указан. Замечаю девушку и ребенка, все мои подозрения сразу пропали, такое же описание было в заказе. Мы отправились, ехали минут двадцать. Приехав, я увидел деревню, стоящую посреди леса, домов было немного, штук десять. Все они выглядели так, будто пережили атомную войну, по-другому не скажешь, однако, дом этой семейной пары был совсем новый. Отдав мне деньги, они удалились. Больше я не мог там находиться, было чувство, будто за мной наблюдают. Приехав в город, это чувство пропало. Потом ты мне позвонил и попросил о встрече, по дороге к тебе я услышал стук в дверь, а позже в каждое окно что-то стучало. Подумав, что это от усталости, я продолжил ехать, и сонливость тоже сказывалась. Теперь я тут, прямо перед тобой, а чувство слежки все ещё присутствует.- Да ладно тебе, Филипп, просто устал, езжай домой да отдохни.На утро следующего дня Филипп не выходил на связь, во всех социальных сетях последний раз в онлайне он был ровно в 3:33. Завели уголовное дело, опрашивали всех, кто видел его тем вечером, не знаю почему, но у меня ничего не спросили, думаю, о встрече просто не знали.После этого случая, прошло порядка месяца, но недавно мне поступил заказ, где описывалась молодая семья с ребёнком. Вспомнив историю Филиппа, я отменил заказ, подумав, что мне это сойдёт с рук. Но, через несколько дней, одной прекрасной ночью, мне постучали в дверь. Я был недоволен, но пошел к двери. Посмотрев в глазок, я увидел обычный подъезд, пойдя обратно и упав на кровать, я провалился в сон. На следующую ночь история повторилась, но на этот раз, посмотрев в глазок, я увидел широко открытую улыбку.

Ключевые слова: Деревня домик в деревне смерть улыбка ужасы авторская история

Другие, подобные истории: