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Творческие истории

Обман тёмных сил

Случилось это очень давно в небольшой сибирской деревне. Историю эту передают родственники той семьи из поколения в поколение. Будучи в хороших отношениях с ними, я тоже узнала, что тогда произошло.

В деревне жила женщина, которая мечтала иметь ребенка. Женщину звали Лидия. Она была верующая и всегда ходила на службу в храм. Среди икон она проводила много времени, взывая о своем желании ко всем святым. Проходили месяцы, годы, но Бог не слышал ее молитвы.

У Лидии была подруга, которая жила в соседнем доме со своим мужем и сыном. Они с Лидией часто встречались, и приятельница жаловалась ей на свою тяжелую участь. Муж систематически ее избивал, да так, что она потом неделями не выходила из дома, так ей было стыдно за свои синяки и кровоподтеки.

Лидия нередко думала о своей несчастной соседке и вздыхала о том, что всем нам в жизни чего-то не хватает. У нее есть любящий муж, но нет ребенка. У подруги ребенок есть, но от такого мужа лучше было бы избавиться. Приятельница и сама, в сердцах, говорила, чтобы Бог избавил ее от тирана, и что нет больше сил терпеть его издевательства, ей еще ребенка надо растить. Теперь они вместе с Лидией ходили в храм, и каждая просила о своем.

Как-то рано утром соседка прибежала к Лидии домой. Заспанная женщина открыла дверь. Приятельница явно была не в себе: она что-то невнятно говорила о том, что ее мужа больше нет. При этом ее распирал нервный смех. Лидия провела подругу в дом, налила травяной чай и попросила рассказать все по порядку. Вот что она поведала.

«Устала я ходить в храм, надеяться и верить в Бога сил больше нет, все равно ничего не меняется, уже мысли нехорошие стали меня посещать. Да сына жалко, кому он нужен потом. С этой мыслью вчера вечером я вышла на улицу подышать воздухом. Смотрю, мимо калитки проходит тетя Валя и глядит на меня так, будто знает, о чем я думаю.

Надо сказать, что тетей Валей называли местную бабку-знахарку, которая жила около леса. В округе она ни с кем не общалась, но помочь при случае могла. Ее хоть и побаивались, но все же приходили к ней, если что случалось. Храм она не посещала.

Так вот, подходит она ко мне и говорит:

— Не слышит он просьб твоих. А муженек-то тебя пришибет скоро по пьянке, потом сыночка вашего туда же отправит и сам в петлю залезет. Попроси другого помочь.

Повернулась и пошла прочь. Я как окаменела после ее слов. Потом спохватилась и кричу ей вслед:

— А вы мне помочь можете?

На что она не оборачиваясь, произнесла странные слова:

— Не могу я, чернее ночи душа моя. Другие меня ждут.

Вернулась я в дом, а делать ничего не могу, слова старухины из головы не идут. Вечером пришел пьяный муж и с порога давай меня избивать. Потом, вижу, достает из кармана нож охотничий. В глазах все потемнело, думаю, вот и смерть моя пришла.

В следующий миг как осенило меня, я про сына подумала, что с ним-то будет, и как закричу:

— Дьявол, отец мой, забери его от меня, всю жизнь тебе благодарна буду!

Смотрю, муж мой нож опустил и как-то испуганно на меня уставился. Потом на несколько секунд время будто застыло. Стоим и глядим друг на друга, как ненормальные. У мужа вид, словно он тысячу чертей увидел. Еще через мгновение нож выпал из его руки, и муженек замертво рухнул на пол. Я почему-то сразу поняла, что он мертв. У меня начался приступ нервного смеха. Благо ребенка дома не было, я его накануне к маме отправила в соседнее село, как чувствовала. Утра кое-как дождалась и к тебе. Мне поделиться надо было с кем-нибудь. Только не рассказывай все это никому, а то еще против меня все обернется».

Лидия слушала и не верила своим ушам. Пообещав подруге держать рот на замке, она проводила ее до дома. В общем, все решили, что у мужа случился сердечный приступ. Как-то после похорон соседка зашла к Лидии в гости. За чаем женщина обратила внимание, что приятельница резко исхудала, под глазами темные круги. Но списав все на хлопоты в связи с похоронами, ничего не сказала. Между тем Лидия заметила, что подруга перестала ходить с ней в храм. Она каждый раз придумывала отговорки и под любым предлогом оставалась дома.

Как-то Лидия поняла, что приятельница вот уже несколько дней не появлялась у нее. Обеспокоенная, она поспешила ее проведать. Входная дверь в ее дом была приоткрыта. Лидия вошла и услышала приглушенные голоса. Ее соседка разговаривала с каким-то мужчиной. Судя по диалогу, незнакомец требовал куда-то с ним ехать.

Лидия окликнула подругу по имени, и та вздрогнула, не ожидая вторжения постороннего человека. Лидия прошла в комнату и вопросительно посмотрела на соседку. Опустив взгляд, она представила незнакомого мужчину своим будущим мужем. Женщина очень удивилась. Откуда он взялся в их деревне? Но вслух ничего не сказала. Понимая, что она здесь лишняя, Лидия попрощалась и ушла.

Через несколько дней приятельница сама пришла к ней домой. Выглядела она вроде счастливой, хотя еще более истощенной, словно в ней не было жизни. С порога принялась уговаривать женщину, чтобы та поступила так же как она, т.е. обратилась к темным силам. Ведь так и останешься бездетной, уповая на своего Бога, говорила она. Но Лидия и слушать ничего не хотела об этом, и подруги поссорились.

Через некоторое время Лидия шла по улице домой, когда ее окликнула тетя Валя. Подойдя ближе к старухе, женщина заметила какой-то дикий блеск в ее темно-зеленых глазах.

Бабка некоторое время сверлила ее взглядом, потом сказала:

— Дочка-то на тебя похожа, глазки такие же голубые и волосики золотистые. А смеется звонче колокольчика. Время у тебя мало осталось. Надумаешь, приходи сегодня ко мне в полночь. Только одна приходи, и волосы распустить не забудь. Коса мне твоя давно нравится.

Тетя Валя ушла, а Лидия еще долго смотрела ей в след, мысли молниями проносились в голове.

Весь вечер женщина не находила себе места. Ее будто разделили на две части. Одна из них твердила, что, кроме Господа нашего, нет и быть не может никаких других высших сил. Несмотря ни на что, нужно набраться терпения и верить. Другая сторона рисовала образ маленькой прекрасной девочки с голубыми глазами и золотыми волосами. Время приближалось к полуночи, муж уже спал, и Лидия приняла решение.

Старуха уже ждала ее, будто не сомневалась, что та придет. Лидия вошла в ее ветхую избу, сплошь увешанную и заставленную чучелами птиц, пучками трав, черными свечами и другими непонятными обычному человеку вещами. Усадив женщину на скамейку, тетя Валя начала произносить какие-то странные заклинания. При этом голос бабки становился громче, она уже почти перешла на крик. Лидия почувствовала, будто на ее шее затягивается петля. Тогда она вспомнила о маленьком серебряном распятии у себя на груди. Сжав крестик рукой, к ней пришло облегчение.

Но тут со старухой начало происходить что-то непонятное. Она упала на пол, содрогаясь в конвульсиях, выкрикивая проклятия и маты в сторону женщины. Лидия в ужасе бросилась бежать из ее дома. Дорога проходила через лес, но она давно знала все тропинки и не сомневалась, что быстро выберется. Вдруг за спиной услышала дикий хохот, свист и ощущение, что ее преследует стадо чертей. В голове пронеслось: «Только не оглядывайся».

Женщина бежала что было сил, но ей казалось, будто она топчется на месте, да и дорога вдруг превратилась в непроходимое болото. Понимая, что ее настигает эта дьявольская свита, Лидия стала читать вслух слова молитвы. Чудовищный рев за спиной стих, Лидия перевела дух, ухватившись за толстую корягу. С трудом выбравшись из грязной трясины, женщина все же отыскала дорогу к своему дому.

Еще три дня после этого она пролежала в бреду. Муж думал, что жена уже не очнется после той страшной ночи, когда он нашел ее на крыльце их дома без сознания, грязную и обессиленную. Но Лидия поправилась. Все это время она сжимала мертвой хваткой маленькое серебряное распятье, и никто не мог разжать ее руку, чтобы забрать крестик. Первое, что она сделала после болезни – посетила храм, благодарила Бога за свое спасение в ту жуткую ночь и просила прощения, что посмела усомниться в нем.

Тетя Валя перед смертью долго мучилась. Из ее дома по округе разносился дикий крик, переходя временами то в жуткий хохот, то в волчий вой, то в рев. Никто так и не решился приблизиться к ее жилищу. На шестые сутки все закончилось. Говорили, сам сатана ее забрал в преисподнюю.

Подруга Лидии пропала без следа. Никто так и не смог дать объяснения, что с ней произошло. Говорили только, что незадолго до исчезновения ее видели с каким-то странным мужчиной, который держал ее за руку и, казалось, боялся отпустить. Выглядела она при этом, словно живой труп. Лидия понимала, что подругу забрали темные силы, и корила себя за то, что не смогла ей ничем помочь.

Через два года у Лидии родилась дочка с голубыми глазами и золотистыми волосами.

Автор - Катеринка.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:49
Вчера, 21:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 63Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня две семьи бабка-знахарка крик в сердцах призыв дьявола смерть мужа Лидия заклинания смерть ведьмы дочка

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